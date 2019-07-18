МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Инвестиционная компания "Ленинградское адажио", принадлежащая мажоритарному акционеру группы компаний "Регион" Сергею Сударикову, приобрела долю в 66,59% в финансовой группе "Будущее", говорится в сообщении группы "Будущее".

Ранее, в июне, ГК "Регион" сообщила, что планирует установить контроль над финансовой группой "Будущее".

ИК "Ленинградское адажио" — инвестиционная компания, владеет тремя негосударственными пенсионными фондами: "Социальное развитие", "Образование" и контрольным пакетом НПФ "Будущее" (50,01%).

ФГ "Будущее" основана в 2007 году, ведет инвестиционную деятельность в России, управляет НПФ "Будущее" (49,99%) и НПФ "Телеком-Союз", принадлежит кипрской компании Riverstretch Trading & Investments Limited.