МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Россияне в первом полугодии 2019 года чаще всего искали на площадке для размещения объявлений "Авито" квартиры, велосипеды и дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Эксперты "Авито" проанализировали запросы пользователей в первом полугодии текущего года, введенные в поисковой панели, и сравнили их с запросами в январе-июне 2018 года.

"За год россияне активно решали жилищный вопрос. Они искали квартиры — соответствующий запрос оказался на первом месте, а дома, находившиеся лишь на седьмом месте запросов прошлого года, поднялись на третью строчку", — рассказали в сервисе.

В прошлом году самым популярным поисковым запросом на площадке был "велосипед" — по итогам первого полугодия 2019 года он занимает вторую строчку в рейтинге. На втором месте в январе-июне 2018 года среди запросов была "квартира", на третьем — "ВАЗ" (сейчас – шестое место).

В текущем году на четвертом месте по популярности среди запросов — холодильник, на пятом — телефон. "Работа стала интересовать россиян меньше, чем годом ранее — лишь девятое место", — указали в сервисе. Годом ранее такой запрос занимал шестое место по популярности.