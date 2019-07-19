МАГНИТОГОРСК, 19 июл /ПРАЙМ/. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер рассказал президенту России Владимиру Путину о намерении создать так называемый челябинский экологический стандарт, чтобы держать ситуацию с экологической обстановкой региона под контролем.

На встрече с главой государства врио губернатора рассказал о позитивных тенденциях в развитии промышленности региона. "Но, как бывает, сильные стороны иногда тесно связаны с проблемами, я в первую очередь имею в виду экологические вопросы. Я предложил сделать челябинский экологический стандарт для того, чтобы держать экологическую ситуацию под контролем, это крайне важно", — сказал он.

Говоря о планах развития региона в целом, Текслер заявил о важности диверсификации региональной экономики, в том числе с ориентацией на экспорт. Кроме того, он указал, что видит возможность создания в регионе новых типов бизнеса.

"Это IT-сфера, цифровые сервисы, робототехника, развитие услуг. Речь также идет о развитии малого и среднего бизнеса и о медицинских услугах, туризме, в котором, я считаю, у нас есть достаточно большие перспективы", — сказал врио губернатора.

Помимо этого, по его словам, у властей региона большие планы в части социальной сферы, в частности, в регионе в ближайшее время планируется увеличить число мест в ясельных группах детских садов, построить новые школы, чтобы ликвидировать проблему обучения во вторую смену. Помимо этого, планируется построить порядка 50 новых спортивных объектов и реконструировать существующие. Власти региона, по словам Текслера, также намерены сделать акцент на развитие инфраструктуры и газификацию населенных пунктов, развивать городскую среду, а также сельские территории.

Врио губернатора также рассказал президенту о запущенном в регионе кадровом проекте, который предполагает привлечение молодых специалистов в муниципальные и региональные органы власти. "За две недели после объявления о запуске этого проекта о своем желании в нем участвовать заявили больше тысячи молодых людей, мы сейчас проводим их тестирование", — добавил он.

Текслер напомнил, что возглавляет регион в статусе врио губернатора примерно четыре месяца и за это время в целом успел разобраться с ситуацией и выстроить планы на ближайшую перспективу. "У нас, как в народе говорят, регион крепкий, но я хочу, чтобы он стал лидером, и думаю это достижимо", — отметил он.