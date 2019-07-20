МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Россияне не привыкли проверять здоровье заранее и пользоваться превентивной диагностикой — так называемыми "чек-апами", несмотря на появление подобных предложений на рынке, культура их использования еще не сформировалась, считает начальник департамента личного страхования компании АО "ГрЕКо ДжейЭлТи. Страховые брокеры" Михаил Кунин.

Отсутствие превентивной диагностики Кунин считает самым большим недостатком в современном добровольном медицинском страховании (ДМС) в России. Но даже если работодатель хочет обеспечить своих сотрудников программой, в которой есть "чек-ап", и обращаются с этим к страховому брокеру, велика вероятность, что люди ей не воспользуются.

"На рынке предложение есть, но мы сталкиваемся вот с чем: клиент говорит, что хочет "чек-ап" в ДМС, мы говорим — проблем нет, включаем в программу. В итоге — не ходят, даже если это есть в программе. Например, включен "чек-ап" ЖКТ или сердечно-сосудистой системы. Если человек здравомыслящий, он будет проверять это раз в год. Но не ходят", — сказал Кунин.

Эксперт сравнил медицинское страхование с автомобильным: потребитель чаще задумывается о том, чтобы заранее купить каско, а проблемы со здоровьем он планирует решать по факту.

Тем не менее, как отмечает Кунин, рынок ДМС не стоит на месте — андеррайтеры пытаются разнообразить приевшиеся программы, дополнив их новыми услугами. В ближайшее время, чтобы привлечь внимание потребителя к ДМС, в структурах страховых программ будут появляться так называемые wellness-программы, считает собеседник агентства. Они связаны со здоровым образом жизни, спортом, правильным питанием.

"Что тормозит весь этот процесс — это несовершенство законодательства. Если ты покупаешь ДМС, то ты предоставляешь это полностью как льготу, сотрудник ничего за это платить не должен. Если ты сотруднику покупаешь карточку на фитнес, то сотрудник должен заплатить с нее 13%, потому что, по мнению нашего законодательства, это доход", — пояснил он.