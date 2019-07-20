МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг одобрило изменения в правовом регулировании отдельных вопросов реализации инвестиционных проектов в свободной экономической зоне в Крыму, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в решении правительства.

Поясняется, что эти законодательные нормы не были востребованы участниками свободной экономической зоны и не имели практического применения.