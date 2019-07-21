МИНСК, 21 июл /ПРАЙМ/. Министр промышленности Белоруссии Павел Утюпин заявил, что в рамках развития интеграции Минска и Москвы белорусские и российские госорганы должны ставить задачу создания одинаковых правил игры на рынках.

"Основное условие, которое госорганы должны создать для субъектов хозяйствования, — это одинаковые правила игры на белорусском и российском рынке, чтобы перестать воспринимать российские поставки как импорт в республику Беларусь, точно также, как и белорусские поставки в РФ", — сказал министр в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье. Таким образом, он ответил на вопрос о главной цели переговорщиков с обеих сторон, которые готовят "дорожную карту" действий в области промышленности в рамках развития интеграции Белоруссии и России.

По его словам, необходимо, чтобы "господдержка в виде субсидирования, внутренних лизинговых, кредитных программ, финансирования на более выгодных условиях, чем традиционные рыночные условия,… распространялась одинаково на белорусскую и российскую продукцию, учитывая степень кооперации".

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Ранее глава Минэкономики республики Дмитрий Крутой сообщал, что пока позиции сторон согласованы на 80%, оставшаяся часть вопросов носит "принципиальный характер".