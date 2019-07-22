МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль госкорпорации "Ростех" по итогам 2018 года выросла на 5,9% — до 128,1 миллиарда рублей, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Выручка от реализации гражданской продукции приблизилась уже к 30%. Я надеюсь, те обязательства, которые мы взяли на себя – к 2025 году добиться уже 50%, – мы должны выполнить. Выручка в целом за 2018 год выросла и составила 1,643 триллиона рублей, и чистая прибыль – 128,1 миллиарда. Рентабельность по чистой прибыли составила 7,8%", — сказал Чемезов.