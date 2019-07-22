МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Автоконцерн Volvo отзывает 507 тысяч автомобилей по всему миру в связи с опасностью возгорания двигателя из-за неисправности одной из деталей, сообщает издание Local.

По информации издания, впускной трубопровод в этих автомобилях сделан из пластика и может расплавиться из-за изменения температуры. "В нескольких случаях это приводило к возгоранию в автомобиле", — приводит издание слова представителя Volvo Стефана Эльфстрёма.

Речь идет о моделях V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90 с четырехцилиндровыми дизельными двигателями, произведенными между 2014 и 2019 годом.

На данный момент нет сведений о возникших авариях или пострадавших из-за этой неисправности.

Автоконцерт заявил, что связывается с владельцами автомобилей по почте. "Мы работаем над техническим решением проблемы. Пока мы не закончили, мы просим наших клиентов следить за сообщениями об ошибках, связанных с мотором. Если сообщений об ошибке нет, значит, машина безопасна", — заявил Эльфстрём.

Ранее в этом году Volvo уже отзывала более 200 тысяч автомобилей из-за неполадок в системе подачи топлива и еще 167 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с электроприводом двери багажника.