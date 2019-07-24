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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Буровая и политическая подготовка — ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ — Партнер "Роснефти" американская ExxonMobil столкнулась в России с "административными барьерами" и просит их устранить. В частности, компания хочет получить право использовать для сейсморазведки и бурения в России суда под иностранным флагом. Российских буровых не хватает, ограничения создадут проблемы для развития проекта "Сахалин-1" и повлекут "многомиллионные затраты", утверждают в ExxonMobil. Эксперты согласны, что новые нормы не учитывают реальную ситуацию с отечественными буровыми, а другие участники рынка, например "Газпром" и "Газпром нефть", уже используют китайские буровые.

— Дом типа того — ИЖС предлагают стандартизацию в обмен на дешевые кредиты — Минстрой разработал программу поддержки индивидуального жилищного строительства в РФ — она предполагает добровольную стандартизацию таких строек в обмен на приравнивание их к ипотеке. Хотя доля ИЖС в строительстве жилья уже превышает требования нацпроекта, спрос на него в пятилетней перспективе оценивается в 3 млн домов, или 450 млн кв. м, и может покрыть провал многоквартирного строительства. При этом вчера министерство лишилось инструмента принудительной передачи под массовую коттеджную застройку земель населенных пунктов: возможность изъятия участков и недвижимости ради комплексной застройки была вычеркнута из поправок правительства в Градостроительный кодекс.

— Иран раскручивают на турбины — Mapna может поставить оборудование для "Технопромэкспорта" — Поданным "Ъ", наиболее вероятным поставщиком турбин большой мощности для ТЭС "Ударная" в Тамани, которую строит находящийся под санкциями "Технопромэкспорт" (ТПЭ), станет иранская Mapna. Источники "Ъ" утверждают, что в условиях прямого запрета на покупку б/у турбин и отсутствия желания владельцев вторичного оборудования продавать его ТПЭ из-за опасения санкций, иранские машины остаются единственным вариантом для "Технопромэкспорта". Юристы же отмечают, что сделка несет риски для Mapna, которая пока не находится под санкциями США.

— Мобильный брак — Безбумажным банковским технологиям не хватает надежности — Переход банков на безбумажные технологии несут клиентам определенные риски, поскольку в случае разногласий с банком по поводу условий обслуживания или указанных данных доказать свою правоту весьма затруднительно. Пример тому — отказ от "бумаги" Альфа-банка, который вызвал поток жалоб клиентов на неочевидные условия обслуживания. Впрочем, ситуацию намерены взять под контроль в Госдуме. Осенью депутаты планируют рассмотреть законопроект, который обяжет банки представлять клиенту полный комплект документов по продукту в электронном или бумажном виде по выбору.

— ФНС возьмет граждан на учет — Проект о единой базе данных о населении внесен в Госдуму — Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса данных физлиц. Он объединит все официальные данные гражданина — от ФИО до семейных связей — и обеспечит их гармонизацию с ведомственными информсистемами. Оператором базы будет ФНС, ранее получившая полномочия по созданию электронной системы ЗАГСов. Так государство планирует добиться точного статистического учета населения, улучшить госуправление и качество госуслуг, повысить собираемость налогов и обеспечить адресность соцподдержки. Также ресурс будет использоваться для обеспечения избирательных прав граждан и военного призыва.

— Слабый и еще слабее — АКРА ждет экономического роста РФ ниже 1% уже в этом году — Рейтинговое агентство АКРА понизило прогнозы роста ВВП России на 2019–2023 годы. Впервые он предполагает в базовом варианте экономический рост в 2019 году ниже 1% ВВП и рецессию в 2020-м на 0,5% ВВП при наихудшем сценарии. Основание — ожидание краткой эндогенной рецессии в США в 2020 году и снижения темпов роста мировой экономики уже в этом году. Ухудшение прогнозов мирового роста — популярная версия, отчасти ее подтверждает вчерашнее очередное ухудшение прогнозов МВФ. Но в АКРА оценивают возможности экономики России немного консервативнее, чем ЦБ и Минэкономики.

— ЦИК уполномочен наблюдать — Представители ЦИКа будут следить за жалобами в Мосгоризбирком оппозиционных политиков — "Думаете, мне нравится действующее законодательство? Московские выборы, я уверена, дадут нам еще больше аргументов о том, что избирательное законодательство нуждается в существенных изменениях",— заявила вчера глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы. Получившие отказ в регистрации претенденты пришли пожаловаться на работу окружных комиссий и просили главу ЦИКа вмешаться в процесс принятия решений. Госпожа Памфилова, пообещав сделать все возможное, объяснила, что Мосгоризбирком не подчиняется ЦИКу. Удалось договориться, что представители ЦИКа будут присутствовать на заседаниях Мосгоризбиркома при рассмотрении жалоб незарегистрированных кандидатов. Эксперты уверены, что прошедшая встреча не окажет серьезного влияния на ход избирательной кампании в столице.

— ГИБДД не успевает к автодилерам — Закон о регистрации автомобилей в автосалонах перенесен на полгода — Вступление в силу закона "О государственной регистрации транспортных средств" перенесено с августа 2019 года на январь 2020-го. Отсрочку ввела Госдума, чтобы у МВД была возможность подготовиться к вступлению в силу документа, в рамках которого водители столкнутся с массой нововведений, включая регистрацию машин в автосалоне. Помимо этого вводится право выбирать место получения номеров — в подразделениях ГИБДД или у частных изготовителей номеров.

— Олег Шеин застряли в муниципальном фильтре — Депутат Госдумы прекратил борьбу за пост губернатора Астраханской области — Депутат Государственной думы РФ Олег Шеин ("Справедливая Россия") отказался от участия в выборах за пост губернатора Астраханской области. Парламентарий, который ранее вопреки воле партии пошел на выборы самовыдвиженцем, сообщил, что его команде не удалось собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра количество подписей районных депутатов. Политологи называют отказ господина Шеина от борьбы предсказуемым и считают, что "муниципальный фильтр выполняет четкую функцию обеспечения управляемости выборов".

— Михаил Абызов пожаловался на давление — Экс-министр недоволен действиями следствия — Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, которые обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также хищении у энергетических компаний 4 млрд руб. Сам экс-чиновник назвал обвинения в свой адрес абсурдом, однако на меру пресечения это не повлияло.

— "Черновик" приложили к обвинению — Журналисту издания скорректировали роль в финансировании терроризма — Журналисту дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — в участии в террористической организации и финансировании терроризма. Сама версия следствия, заключающаяся в том, что фигуранты дела под видом благотворительных взносов собирали средства для отправки боевикам на Ближний Восток, с момента ареста журналиста не изменилась, однако аргументы против журналиста были подкорректированы. В частности, в постановлении не упоминается причастность господина Гаджиева к группе в "ВКонтакте", через которую якобы собирались средства.

— Смесь и закон — Как в Академии ФСО ведется борьба с незаконным предпринимательством — Как стало известно "Ъ", из Академии Федеральной службы охраны (ФСО) отчислили двух братьев-курсантов, которые, по версии ее руководства, незаконно занимались в вузе предпринимательской деятельностью. Таковой в академии сочли продажу ими другим курсантам некурительной жевательной смеси, принесшей братьям доход в размере чуть более полутора тысяч рублей. Сами отчисленные утверждали, что распространяли смесь не ради прибыли, а помогая таким образом товарищам избавиться от курения. Суды, в которые обратились братья, заняли сторону академии.

— Девять лет за боты — Для бывшего замдиректора ФСИН запросили наказание — Как стало известно "Ъ", девять лет колонии строгого режима запросило гособвинение для бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в хищении средств при производстве обуви для заключенных и сотрудников пенитенциарной системы. При этом Генпрокуратура просит удовлетворить иск к подсудимому на263 млн руб.

— КНДР задержала российское судно с 17 моряками — Претензии Пхеньяна до конца не ясны — КНДР в ночь на 17 июля захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту, сообщил "Ъ" Сергей Седлер, замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, которая владеет кораблем. По его словам, 15 россиян и двух южнокорейцев, направлявшихся с территории Южной Кореи в Японское море для добычи краба, конвоировали в КНДР, где они находятся до сих пор. Российского консула к ним пустили только сегодня. Он сообщил, что закрытых в каютах моряков регулярно обыскивают и допрашивают.

— Нацпарк пришелся не к селу — Алеуты протестуют против намерений поменять статус заповедника "Командорский" — Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отказал Минприроды в согласовании преобразования заповедника "Командорский" в нацпарк. Он сообщил главе природоохранного ведомства Дмитрию Кобылкину, что в результате будет нарушено право проживающих на этой территории граждан "на местное самоуправление, а также осуществление хозяйственной деятельности". Жители находящегося на природоохранной территории поселка Никольское также выступают против инициативы Минприроды и предрекают в связи с этим отток населения с острова, оставшимся, по их словам, придется "доживать свой век без социальной помощи". Однако на самом деле, как выяснил "Ъ", населенный пункт более 20 лет существовал с нарушением природоохранного законодательства, на которое "все закрывали глаза". В Минприроды указывают, что, таким образом, перевод заповедника в нацпарк — единственная "возможность правового урегулирования казуса".

— Суд просят поставить "Кресты" на место — Члены ОНК подали иск к администрации петербургского СИЗО — Члены петербургской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Яна Теплицкая и Роман Ширшов подали иск в суд, требуя признать администрацию следственного изолятора (СИЗО) "Кресты" нарушившей закон "Об общественном контроле". Речь идет о прерывании беседы с фигурантом дела о теракте в петербургском метро Аброром Азимовым, во время которой он рассказывал членам ОНК об обстоятельствах пыток, якобы примененных к нему в "секретной тюрьме". При этом сотрудники ФСИН сослались на "возможное нарушение" пункта закона, который запрещает членам ОНК вести беседы с подследственными о чем-либо, кроме условий содержания в местах принудительного содержания. Ранее эту норму Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) называл "крайне опасной". По данным "Ъ", вскоре иск со схожими основаниями будет подан к московскому СИЗО "Лефортово".

— Московские художники попали под реновацию — Почти половина их может остаться без мастерских — Московский союз художников (МСХ) опасается, что около 500 из 1,2 тыс. действующих в Москве творческих мастерских могут попасть под снос по программе реновации, а художники не получат взамен помещений для творческой деятельности. Эти помещения были выделены еще в советское время, а художники занимают их на праве безвозмездного пользования до 2025 года. В столичной администрации говорят, что с арендаторами оформят имущественные отношения "на другие помещения", однако в МСХ относятся с недоверием к этим заявлениям. В "Опоре России" опасения разделяют.

— Провожатель дела Терезы Мэй — Борис Джонсон обещает вывести Британию из ЕС без всяких колебаний и за три месяца — Завершать "развод" Великобритании с Евросоюзом теперь придется экс-главе МИДа страны Борису Джонсону: он одержал победу в борьбе за кресло главы Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьер-министра страны. Борис Джонсон обещает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 октября — "со сделкой с Брюсселем или без нее". Отношения же с Россией вряд ли претерпят кардинальные изменения: и возглавляя МИД, и после ухода с этого поста господин Джонсон не раз выступал с жесткими высказываниями в адрес Москвы, хотя при этом и называл себя "убежденным русофилом".

— Пять самолетов — три мнения — Южная Корея, Япония и Россия обвиняют друг друга во вторжении, неуважении и хулиганстве — Военному атташе Южной Кореи в РФ вечером 23 июля была вручена нота из-за действий истребителей страны над Восточно-Китайским морем, а действия ВВС Южной Кореи в Минобороны назвали "воздушным хулиганством". Корейские истребители F-15 и KF-16 были еще утром подняты на перехват российских самолетов А-50У и Ту-95МС, осуществлявших первое совместное с Китаем патрулирование региона. По словам представителей Сеула, А-50У дважды нарушил воздушное пространство страны, но в Минобороны это отрицают и утверждают, что действовали в соответствии с международным правом.

— Дональду Трампу собирают на импичмент — Демократы анонсировали обнародование "существенных доказательств" вины президента США — Завтра на слушаниях в Конгрессе с участием спецпрокурора Роберта Мюллера будут впервые представлены "очень существенные доказательства" того, что президент Дональд Трамп совершил "серьезные преступления и правонарушения". Об этом заявил, анонсируя мероприятие, глава юридического комитета Палаты представителей демократ Джерри Надлер. По его мнению, это может стать еще одним доводом в пользу начала процедуры импичмента президента, которого подозревают в "воспрепятствовании правосудию". Республиканцы в Конгрессе, в свою очередь, уже заявили, что угроза импичмента больше не актуальна.

— Депутаты не собрали электронные подписи — Рассмотрение спорного законопроекта отложили — Рассмотрение вызвавшего острую дискуссию законопроекта об электронной подписи, намеченное на 23 июля, перенесено. Это стало неожиданностью даже для противников документа из числа крупного бизнеса, указывавшего, что поправки приведут к госмонополии на рынке, значительным затратам, включая бюджетные, и другим негативным последствиям. Вернуться к законопроекту Госдума планирует осенью.

— Покупки нагрузят сбором — Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое — Минфин предложил c начала 2020 года повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 руб. Его вместе с пошлиной уплачивает относительно небольшая часть покупателей иностранных интернет-магазинов в случае, если сумма заказа превышает лимит в €500 в месяц. Однако с 2020 года порог уменьшится до €200 за посылку.

— Квалификация инвесторов ушла на повышение — Возможность рисковать обойдется гражданам в 1,4 млн рублей — Банк России настаивает на увеличении "имущественного ценза" — пороговой суммы активов, которая необходима клиенту профучастника рынка ценных бумаг для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора,— до 1,4 млн руб. Увеличение порога приведет к тому, что подавляющая часть инвесторов будет серьезно ограничена в выборе финансовых инструментов. Профучастники полагают, что это станет причиной сокращения их бизнеса. Ранее они просили, наоборот, снизить указанную в первой версии законопроекта сумму в 400 тыс. руб., однако в итоге она выросла в 3,5 раза.

— Бумага не стерпела POS-кредитов — Банки запустили новую технологию выдачи товарных ссуд — Крупнейшие банки сегмента POS-кредитования начали внедрять выдачу товарных кредитов с применением безбумажной технологии. По мнению участников рынка, это не только снизит их затраты на оформление и хранение кредитных досье, но и сделает более простым и удобным оформление кредита для заемщиков. Однако эксперты указывают, что новая технология может спровоцировать рост мошенничества и дефолтов.

— Риски разделили на доли — ЦБ смягчает отношение к инвестициям пенсионных резервов — Регулятор собирается смягчить ограничения НПФ по инвестированию пенсионных резервов в рисковые активы. Фондам расширят возможности по вложению средств в акции, не входящие в индекс Московской биржи, уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и т. п. Впрочем, эта норма частично будет компенсирована обязательным стресс-тестированием, которое предъявляет дополнительные требования к качеству портфеля.

— ЛУКОЙЛ прикупит сернистого газа — Компания получит 5% в проекте в ОАЭ — ЛУКОЙЛ, начавший активную экспансию в Африку, до ноября рассчитывает войти в новый зарубежный актив. На этот раз компания покупает 5% в крупном шельфовом проекте по добыче газа в ОАЭ, который должен быть запущен в середине 2020 годов. Но, считают эксперты, эту инвестицию стоит рассматривать скорее как портфельную, если компания не сможет нарастить свой пакет.

— Спекулянты готовятся к ЧЕ-2020 — Перекупщикам достанется меньше билетов — Доля перекупщиков в продажах билетов на четыре матча чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге, составит лишь 6–8% против 40% в ходе Кубка конфедераций, проходившего в России в 2017 году. При этом билеты уже продаются с шестикратной наценкой. На снижение доли вторичного рынка могли повлиять меры по борьбе со спекулянтами со стороны UEFA и FIFA.

— Белорусских кур разведут в Подмосковье — "Серволюкс" купил производство в России — Белорусской продовольственной группе "Серволюкс" потребовалось полгода, чтобы найти в Подмосковье площадку для локализации выпуска курятины. Компания купила обанкротившуюся фабрику "Загорский бройлер" под Сергиевым Посадом. Белорусский производитель выходит на высококонкурентный рынок. Но он вынужден открыть производство в России, чтобы минимизировать риски из-за регулярных запретов на ввоз белорусской продукции.

— В "Основе" — нефть — Для Red7 нашелся новый партнер — Стремление основного владельца девелоперской группы "Основа" Александра Ручьева избежать высокой кредитной нагрузки привело к неожиданному партнерству. В числе совладельцев жилого комплекса Red7 на проспекте Сахарова — одного из знаковых проектов компании в центре Москвы — оказался депутат Госдумы Ваха Агаев, занимавшийся в начале 2000-х годов продажей чеченской нефти.

— "Биокад" поборется с высыпаниями — Компания выводит на госзакупки свой новый препарат — Крупный оператор госзаказа лекарств "Биокад", среди владельцев которого — "Фармстандарт" Виктора Харитонина, выводит на рынок свой первый инновационный препарат для лечения псориаза "Эфлейра". Госзакупки этого лекарства могут начаться уже с 2020 года, что может приносить "Биокад" около 1 млрд руб. Но компании еще предстоит убедить региональные департаменты здравоохранения приобретать именно "Эфлейру", предупреждают эксперты.

— "Подписание — это как свадебная церемония, главное — повседневная жизнь" — CEO Alibaba Group Дэниел Чжан о глобальной экспансии и новом ритейле — Создание СП китайской Alibaba Group, Mail.ru Group, "МегаФона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), оцениваемого в $2 млрд, вышло на финишную прямую после подписания соглашения между компаниями в июне. CEO Alibaba Group Дэниел Чжан, который вскоре сменит основателя компании Джека Ма на посту главы совета директоров, рассказал "Ъ" о планах группы на российском рынке.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россию и Украину просят подтвердить дату продолжения переговоров по транзиту газа — Еврокомиссия предлагает провести их 16 сентября в Брюсселе — Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил конкретные сроки проведения следующей трехсторонней встречи с участием представителей России и Украины, посвященной продлению транзитного контракта. Она может состояться в Брюсселе 16 сентября, следует из письма, которое 22 июля Шефчович отправил министру энергетики России Александру Новаку. Подлинность документа подтвердили человек, близкий к одной из сторон переписки, и федеральный чиновник.

— Встреча с Памфиловой не убедила оппозиционеров в необходимости отказа от протестов — ЦИК скандал не нужен, но вопрос о допуске кандидатов к выборам в Мосгордуму решает не он, уверен эксперт — Кандидаты в Мосгордуму, которым окружные избиркомы отказали в регистрации, встретились во вторник с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. На встрече, в частности, были яблочники Сергей Митрохин, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова и Юлия Галямина, экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, соратники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов.

— Борис Джонсон обещает вывести Великобританию из Евросоюза — Но жесткий курс нового премьер-министра может привести к внеочередным выборам — Бывший мэр Лондона (2008–2016) и министр иностранных дел Великобритании (2016–2018) Борис Джонсон выиграл выборы лидера консервативной партии (он же станет и новым премьером), получив 66% голосов однопартийцев против 34% у нынешнего главы МИДа Джереми Ханта. В победе Джонсона нет неожиданности, полагает The Guardian: он был "безоговорочным фаворитом после того, как заручился поддержкой обоих крыльев партии – от министра здравоохранения Мэтта Хэнкока до председателя Европейской исследовательской группы Джейкоба Рис-Могга".

— Индия может заключить контракт на покупку российских ракетных двигателей — Это позволит смягчить последствия возможного отказа США от их закупки — О намерениях Индии сотрудничать с Россией в сфере космического двигателестроения сообщил вице-премьер Юрий Борисов по итогам заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, состоявшегося в понедельник в Дели. "Индийская сторона выразила желание импортировать из России ракетные двигатели, которые будут использоваться в индийской ракетной программе", – сказал он по итогам встречи с сопредседателем комиссии, министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром (цитата по ТАСС).

— В России зафиксирован скачок числа мигрантов — Эксперты и Росстат расходятся в объяснении случившегося — Миграционный прирост в России за первые четыре месяца 2019 г. вырос почти вдвое – до 98 000 человек к тому же периоду прошлого года. Об этом пишут ведущие научные сотрудники лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Никита Мкртчян и Юлия Флоринская. По их мнению, такая динамика выглядит аномальной.

— МВФ вновь ухудшил прогноз роста российской экономики — Большинство экономистов уже не ждут ее роста больше чем на 1,5% — Экономисты вновь не верят в перспективы российской экономики – во вторник Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП на 0,2 п. п. до 1,2% в 2019 г. Это четвертое снижение прогноза с начала года, когда фонд ждал роста на 1,8%. В итоге оценка его экономистов оказалась хуже официального прогноза Минэкономразвития – 1,3%.

— Около половины мусорных полигонов работает с нарушениями — Но их владельцы не несут за это даже административной ответственности — Из 1155 законных полигонов в России, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, только 48,8% соответствуют требованиям закона, показал анализ Росприроднадзора (данные на 1 июня). "Ведомости" ознакомились с содержанием презентации службы, подлинность подтвердил федеральный чиновник.

— В чем секрет Кристин Лагард — ЕЦБ может впервые может возглавить женщина и финансист без опыта работы в нацбанке — Май 2010 г. Уже семь часов в комнате без окон министры ЕС до хрипоты спорили, что делать с долговым кризисом Греции, пока он не потопил Европу. Потом со своего места встала Лагард – в то время министр экономики и финансов Франции. Лагард предложила свой вариант. Она говорила, сверяясь с записями, сделанными во время выступления коллег. Группа еврочиновников, в которой еще недавно одни кричали, а другие мямлили, постепенно успокаивалась, написала The Wall Street Journal (WSJ) со слов присутствовавшего на совещании. Один за другим его участники переходили на сторону Лагард.

— Sminex может лишиться участка рядом с Третьяковской галереей — Итоги торгов по продаже имущества "дочки" "Росатома" за 3,7 млрд рублей оспорены в суде — Компании "Метрополис" и "Юнифарм экспресс" обратились в Арбитражный суд Москвы с иском о признании аукциона по продаже имущества Государственного научно-исследовательского и проектного института редкометаллической промышленности ("Гиредмет", 85% – у "Атомэнергопрома", "дочки" госкорпорации "Росатом") недействительным, сказано на сайте суда. "Гиредмету" принадлежал участок в 1,6 га и 14 зданий на 30 000 кв. м в Большом Толмачевском переулке, но в конце июня институт продал их на открытых торгах за 3,68 млрд руб. фирме "Специализированный застройщик "Толмачевский", связанной с инвесткомпанией Sminex. Само общество выступает в иске третьим лицом.

— Государство выберет для ТВ единую интернет-платформу — Депутаты Госдумы предложили блокировать сайты за онлайн-трансляцию каналов без их разрешения — Председатель комитета Государственной думы по информационным технологиям Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский внесли на рассмотрение парламента законопроект о единой системе трансляции крупнейших телеканалов в интернете. Организацию, которая займется онлайн-трансляцией 20 федеральных телеканалов, к марту 2020 г. выберет Роскомнадзор, следует из текста поправок на сайте Госдумы. Работать с такой организацией должны будут все 20 телеканалов, а любые цифровые видеосервисы, которые хотят транслировать эфир таких каналов, будут обязаны использовать программное обеспечение, т. е. ее плейер, нарушителям грозит блокировка. Эти нормы должны заработать к 2021 г.

— Налоговики смогут делать контрольные закупки в виртуальных казино и лотереях — На эти цели государство может выделять более 500 000 рублей в год — Поправки в законы "О лотереях" и "О регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" на прошлой неделе в третьем чтении приняла Госдума, а во вторник, 23 июля, их одобрил Совет Федерации. Изменения дают дополнительные полномочия Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Теперь ее сотрудники смогут совершать "контрольную закупку" с целью установки российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица, осуществляющего незаконную деятельность по проведению лотерей, азартных игр и игр в букмекерских конторах и на тотализаторах, указано в пояснительной записке к законопроекту.

— Сенатор Клишас предложил идентифицировать пользователей электронной почты — Это повредит российским сервисам, но вряд ли защитит от ложных террористических сообщений — Во вторник, 23 июля, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и замы Александр Карлин и Александр Башкин внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации по номеру телефона российских пользователей электронной почты. Согласно документу владелец сервиса электронной почты должен будет заключить договор с оператором связи и затем устанавливать личность каждого клиента.

— НДС на фрукты и ягоды сократится до 10% — Это позволит сдержать рост цен на продукцию — Госдума во вторник, 23 июля, одобрила во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие снижение НДС на фрукты и ягоды, включая виноград, с 20 до 10%. Законопроект внесли в Госдуму лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

— Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода "золотой парашют" — Геннадий Лисовиченко, объявленный в розыск, хочет получить через суд более $10 млн — Геннадий Лисовиченко – бывший гендиректор Антипинского НПЗ, который с 18 июля объявлен в розыск по подозрению в превышении служебных полномочий, – требует от завода $10 млн бонусов и еще $1,9 млн в виде штрафов и пеней. Об этом говорится в иске, который Лисовиченко подал в Ленинский районный суд г. Тюмени 14 июня. "Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердил топ-менеджер Антипинского НПЗ. Иск зарегистрирован в картотеке дел на сайте суда.

— "Уралкалий" резко подорожал за три дня — Это может быть связано с предстоящим делистингом с Московской биржи — Акции "Уралкалия" дорожали три торговых дня подряд. Началось все в пятницу (рост за день 4,5%), продолжилось в понедельник (22,7%) и завершилось в первой половине дня вторника, 23 июля (5,2%). В итоге капитализация "Уралкалия" выросла на 36,1% с 258,9 млрд руб. на закрытие торгов в четверг до 352,3 млрд руб. по состоянию на 10.00 23 июля. Затем начался откат. По итогам торгов вторника акции "Уралкалия" подешевели на 3,45% до 320 млрд руб.

— Как избавиться от цифровой зависимости — И перестать быть рабом смартфона на работе и дома — Мы живем в мире, где все постоянно заняты. Со смартфонов мы отвечаем на письма, звонки и сообщения буквально каждую минуту: на встречах, за обедом, дожидаясь автобуса, стоя в очереди и даже за праздничным семейным столом. В парках нередко можно встретить родителей, одной рукой раскачивающих качели, а другой – копошащихся в своих смартфонах. Улучая момент, они даже улыбаются своим детям. Иногда.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Палатки рыночной поры — Кто виноват в гибели детей в палаточном лагере: частный бизнес или бездействие чиновников?— В среду в Хабаровском крае объявлен трехдневных траур. 23 июля здесь произошла трагедия — от огня погибли четыре ребенка. От огня и преступной халатности тех, кто отвечал за их отдых в детском лагере "Холдоми".

— Берут жильем — Владельцев недвижимости защитят от цифровых мошенников — Злоумышленникам станет сложнее похищать недвижимость через интернет. В среду, 24 июля, Госдума планирует окончательно утвердить законопроект, который должен защитить собственников квартир и домов от таких инцидентов.

— Соседский прихват — Новороссийские чиновники выступили посредниками в торгах с многодетной семьей — Семья высокопоставленной чиновницы мэрии Новороссийска добилась через суд решения о сносе строящегося по соседству дома для многодетной семьи, который якобы мешал им. И только после вмешательства "РГ" и Уполномоченного по правам ребенка президиум краевого суда, изучив дело, отменил предыдущее решение о сносе постройки.

— Оценка по проведению — Чаще всего чиновники нарушают закон в лесном хозяйстве, строительстве и медицине — Медицина, пассажирские перевозки, строительство, лесное хозяйство — вот где в основном региональные чиновники грубо нарушают антимонопольное законодательство. В этот перечень скоро может войти и мусорная отрасль.

— Работа на повышение — Владимир Путин оценил развитие Кабардино-Балкарии — Владимир Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии и в целом доволен развитием региона.

— Льгота на вкус — Госдума снизила НДС на ягоды и повысила на пальмовое масло — Госдума приняла во втором чтении законопроект, который корректирует налог на добавленную стоимость для ряда продуктов.

— Дым рассеется — Электронные сигареты приравняют к обычным — Курить электронные сигареты и кальяны в общественных местах будет нельзя. Правительство РФ поддержало с некоторыми замечаниями предложение распространить действие "антитабачного" закона на электронные курительные устройства.

— Срок без риска — Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о возобновлении "дачной амнистии" и расширении ее действия. В результате дискуссии кабмин и депутаты определились по срокам "акции" от государства. Был выбран компромиссный вариант окончания "дачной амнистии" — 1 марта 2021 года.

— Торговая марка — Урюпинск — Совфед одобрил закон о региональных брендах — Производители популярных местных товаров смогут защитить свои интеллектуальные права благодаря введению в Гражданский кодекс нового объекта — "географическое указание". Закон об этом одобрил во вторник Совет Федерации.

— Рыбный день — Валентина Матвиенко призвала минсельхоз снизить цены на "дары моря" — Цены на рыбу в богатой этими природными ресурсами стране должны быть доступны гражданам вне зависимости от конъюнктуры на внешнем рынке, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенаторы возьмут этот вопрос под контроль.

— Строго по закону — Элла Памфилова встретилась с кандидатами, не попавшими на выборы в Мосгордуму — Центризбирком примет участие в рассмотрении жалоб на решения окружных избирательных комиссий, поступающих в Мосгоризбирком от кандидатов, которым отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. Такая договоренность была достигнута во вторник на встрече председателя ЦИК Эллы Памфиловой с группой незарегистрированных кандидатов.

— Платежные поручения — Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за прием карт — Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, наделяющий Банк России правом устанавливать предельный размер комиссий для ритейла за прием банковских карт (эквайринг).

— Уроки трагедии — Дмитрий Медведев распорядился помочь пострадавшим при пожаре в детском лагере — Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Он потребовал разобраться в причинах произошедшего и проверить все аналогичные лагеря по всей стране.

— Квартира под защитой — Выдачу микрокредитов отрегулируют — Нельзя допускать, чтобы россияне лишались единственной квартиры из-за незначительного, по сравнению с ее стоимостью, микрокредита. С этой целью Госдума приняла во втором чтении законопроект, который регулирует деятельность микрофинансовых организаций. К основному чтению нормы документа были скорректированы.

— Судиться будем дома — Госдума рассматривает проект закона о возможности бизнеса спорить в России — Госдума начала рассматривать важный законопроект о предоставлении гражданам России, находящимся под санкциями иностранных государств, права переводить споры в российскую юрисдикцию. В проекте речь идет о защите прав российских граждан — в основном, бизнесменов — в спорах, возникающих в связи с действием иностранных санкций. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

— Память о гражданской войне — 17 июля в Государственной Думе произошло важное событие в истории российского парламента и всего нашего государства. По инициативе фракции ЛДПР председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин предложил всем депутатам в день безвинного и бессудного расстрела Николая II, его семьи и сопровождавших их лиц почтить минутой молчания память бывшего российского императора и императрицы, их детей и погибших вместе с ними людей, а также всех жертв гражданского противостояния 1917 — 1922 годов.

— Путь пресечения полета — Силовые министерства предложено наделить правом сбивать дроны-нарушители — 23 июля Государственная Дума в первом чтении рассматривала законопроект об использовании беспилотных летательных аппаратов.

— На огонь бы ответили — Минобороны России опровергло сообщение об обстреле Ту-95МС над Японским морем — Серьезным международным инцидентом мог закончиться рядовой, в общем-то, полет двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС России (по классификации НАТО "Bear" — медведь) над нейтральными водами Японского моря. Посчитав, что "туполевы" нарушили воздушную границу Южной Кореи, пара истребителей F-16 этой страны, по утверждению местных военных, были вынуждены открыть по российским самолетам предупредительный огонь.

— Опасные виражи — Кто спровоцировал инцидент с парой Ту-95МС над Японским морем — Серьезным международным инцидентом мог закончиться полет двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС России над нейтральными водами Японского моря. Посчитав, что "туполевы" нарушили воздушную границу Южной Кореи, пара истребителей F-16 этой страны, по утверждению местных военных, была вынуждены открыть по российским самолетам предупредительный огонь.

— Услуги не прошли проверку — Определены главные виды обмана потребителей — В 80 процентах контрольных закупок, проведенных Роспотребнадзором, нашлись нарушения. Самые распространенные — обвесы и недостоверные сведения при оказании финансовых услуг.

— Предложено потесниться — Узкие парковки вызовут рост мелких аварий — Росстандарт предлагает сделать парковочные места для легковушек более узкими и покороче. Мнения экспертов неоднозначны.

— Без диплома не разберешься — МВД прописало требования к тем, кто будет ставить машины на учет — Министерство внутренних дел установило требования к специалистам, которые будут в автосалонах готовить документы для регистрации автомобиля в ГИБДД.

— Идет на таран — Пассажирам поездов угрожают автомобили — За первую половину этого года на железнодорожных переездах в стране произошло 125 столкновений с автотранспортом, рассказали "РГ" в Ространснадзоре. В происшествиях пострадало 62 человека, в том числе 15 погибли.

— Недвижимые проценты — Сбербанк не будет менять ставки из-за "ипотечных каникул" — Сбербанк не планирует менять ставки по жилищным кредитам в связи с началом действия "ипотечных каникул". Так, банк намерен работать с проблемными заемщиками по своей программе реструктуризации долгов.

— Министр научит — Сергей Шойгу стал наставником финалиста конкурса "Лидеры России" — Во вторник министр обороны Сергей Шойгу встретился с одним из трехсот финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" — заместителем директора Ассоциации развития кластеров и технопарков РФ по проектно-аналитической работе Леонидом Даниловым.

— Мигранты в "пакете" — Турция временно приостановила соглашение по беженцам с Евросоюзом — Турция играет "ва-банк" или проводит внешнюю политику, рассчитанную в долгосрочной перспективе на повышение ее статуса с региональной до мировой державы? Последние действия Анкары, не побоявшейся американских санкций за приобретенные в России ракетные комплексы С-400, и откровенная насмешка над ограничительными мерами, введенными Евросоюзом за отказ Турции прекратить буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, по мнению западных СМИ, подтверждают растущие геополитические амбиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

— Бориса на царство — Премьером Британии стал главный "брекзитер" страны — Премьером Британии стал Борис Джонсон. В своей речи в честь избрания он пообещал взбодрить Альбион. В том, что он это сделает, сомневаться не приходится.

— Поедут только сидя — Немецкие железные дороги (DB) откажутся в будущем от спальных вагонов. Компания планирует перевозить пассажиров при помощи региональных и скоростных поездов (ICE) с сидячими местами, пишет газета Berliner Morgenpost.

— Коалиция войны?— США рассказали о новом союзе против Ирана — Вашингтон настойчиво сколачивает очередную международную коалицию. На этот раз для патрулирования Ормузского пролива, в водах которого в последнее время произошло несколько инцидентов с танкерами, спровоцировавших военную напряженность между Ираном и странами Запада. Как рассказал госсекретарь Майк Помпео, американцы стремятся вовлечь в операцию Sentinel ("Страж") государства из разных регионов, заинтересованные в безопасности коммерческого судоходства через пролив. Впрочем дипломат не стал скрывать, что свобода судоходства — это только рекламная вывеска, а истинный мотив Вашингтона — оказывать военное давление на Иран и сдерживать его региональные амбиции.

— Бундестагу роют яму — Совет старейшин немецкого бундестага выступил с необычной инициативой: выделить 150 миллионов евро на укрепления "рубежей" исторического здания парламента.

— А мэра хотели пристрелить — В понедельник на антиправительственную демонстрацию в Пуэрто-Рико вышли 200 тысяч человек.

— Под черным небом — Сибирь накрыло дымом от лесных пожаров — Воздушные массы принесли дым от горящих лесов в Красноярском крае и Иркутской области практически во все регионы Западной Сибири.

— Звон со всего света — Международный фестиваль звонарей проходит в Пскове — В Пскове собрались лучшие профессиональные звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Беларуси и Латвии — в течение двух дней в городе будет проходить первый фестиваль колокольного звона.

— Шустрый "автомат" — АвтоВАЗ начал продажи Lada Хray Cross с новой трансмиссией — На российском рынке стартовали продажи Lada Xray Cross c бесступенчатой автоматической трансмиссией. Это первая подобная коробка на автомобилях марки Lada. За новинку автолюбителям придется доплатить 50 тысяч рублей.

— Побеждают и строятся — В Екатеринбурге открыли вторую ледовую арену, построенную на грант Ночной хоккейной лиги — У Екатеринбурга есть все шансы превратиться в хоккейную столицу России: в городе открыли уже вторую ледовую арену за три года. Строительство обеих стало возможно благодаря победам уральцев в Ночной хоккейной лиге — любительской спортивной организации, которая появилась в 2011 году по инициативе президента и заслуженных хоккеистов. Ежегодно лига проводит Всероссийский турнир, главным призом которого становится грант в размере ста миллионов рублей на строительство ледовой площадки в своем регионе.

— Ремонт с гарантией — В Петербурге увеличат гарантийный срок для дорожных работ — Двенадцатилетняя гарантия станет обязательным условием для заключения контрактов на ремонт дорог в Санкт-Петербурге. Город намерен включить этот пункт во все конкурсы на получение подрядов. Такой подход позволит выполнить поставленную задачу — до 2024 года привести в нормативное состояние более 85 процентов петербургских дорог.

— Коля и Геля — Ивановские сироты, не дождавшись обещанного жилья, поселились в заброшенной будке — Следственный комитет в Ивановской области начал проверку после сообщения журналистов о бедственном положении двух сирот. Ребята целый месяц жили в полуразрушенной будке без окон и дверей.

— Кара за мусор — Власти Петербурга объявили войну свалкам — В Смольном настроены решительно: все стихийные свалки нужно убрать в ближайшее время, а тех, кто их создает, наказывать самым жестким образом. Вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

— Вода тревоги нашей — Запретами Байкал не спасешь — Монолог Юрия Соломонова, академика РАН, Генерального конструктора стратегического ракетостроения корпорации "Московский институт теплотехники", Героя Труда России:

— "Рубину" брошен вызов — Подводную лодку с анаэробной установкой предлагают сразу два конструкторских бюро — Характеристики этого аппарата, заявленные его разработчиками из Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит", впечатляют: 1200 миль непрерывная подводная дальность плавания, предельная глубина погружения — 300 метров, автономность — до 30 суток, экипаж — 18-20 человек, плюс группа из 16 боевых пловцов.

— Забыть о кофе с коньяком — Климат угрожает продуктам питания — Ученые бьют тревогу: уже совсем скоро кофе может стать настоящим деликатесом. Дело в том, что из-за глобального потепления к 2050 году пригодная для выращивания кофе территория сократится примерно вдвое, а к 2080-му растение может вообще исчезнуть. Например, в Танзании, которая является одним из основных поставщиков кофейных зерен, за последние 50 лет урожайность сократилась в два раза.

— Кибер готовится к полету — Робот-аватар прибыл на Байконур — На космодром Байконур доставили российского робота-аватара "Федор": если все пойдет как надо, то в августе киберкосмонавт впервые отправится на МКС на корабле "Союз МС-14".

— Грант — не прибавка к пенсии — Глава РФФИ Владислав Панченко видит свет в конце аспирантуры — Что может вернуть престиж профессии ученого? Какой грант получит аспирант? На эти и другие темы корреспондент "РГ" беседует с председателем совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), академиком Владиславом Панченко.

— Званые гости — Польские власти пригласили Германию и не позвали Россию на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны — Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша собирается отмечать вместе с Германией. Россию, освобождавшую Польшу от нацизма, на памятные мероприятия, посвященные вторжению немецких войск на польскую территорию, Варшава не позвала.

ИЗВЕСТИЯ

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— Тайны молвила: Мария Бутина написала 900 страниц книги — В ней она расскажет о своей жизни в США до ареста и о жестких условиях содержания в тюрьме — Находящаяся в американской тюрьме Мария Бутина начала писать книгу, посвященную своему аресту и обвинению в США. У россиянки уже подготовлено около 900 страниц материала, где она подробно рассказывает о жизни в Соединенных Штатах до задержания, жестких условиях содержания в пенитенциарном учреждении, а также объясняет причины сотрудничества со следствием. Молодая девушка надеется, что издание книги, в частности, поможет ей погасить многомиллионный долг перед адвокатами. Об этом "Известиям" сообщил отец россиянки Валерий Бутин.

— В темпе указа: Кабардино-Балкария получила 5,6 млрд на нацпроекты — Врио главы республики рассказал президенту о планах обеспечить экономический рост выше среднероссийских показателей — Экономика Кабардино-Балкарии развивается, а власти региона активно включились в реализацию майских указов. Об этом на встрече с Владимиром Путиным завил временно исполняющий обязанности главы республики Казбек Коков. Президент положительно оценил успехи региона и отметил необходимость ответственного освоения ресурсов, выделяемых на нацпроекты. Кабардино-Балкария уже получила 5,6 млрд рублей из федерального бюджета, большая часть из которых направлена на проекты "Демография" и "Образование".

— "Нужно действовать сейчас, иначе мы получим "экологический Чернобыль" — Глава Росприроднадзора Светлана Радионова — о катастрофе в Усолье-Сибирском и мусорной проблеме Подмосковья — Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода "Усольехимпром" в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью "Известиям" рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она также сообщила, что добывающие предприятия могут обязать откладывать средства на ликвидацию ущерба — такой законопроект обсуждается сейчас в Минприроды.

— Правила опасности: что привело к трагедии под Хабаровском — В России не существует требований к размещению детей в палаточных лагерях — В России не существует четких единых требований к безопасности в палаточных детских лагерях — все нормативы относятся лишь к капитальным объектам. МЧС уже готовит оперативный документ, чтобы предотвратить ЧП, подобные трагедии в Хабаровском крае, унесшей жизни четырех детей. Рекомендации по противопожарной безопасности, которые помогут усилить контроль за такими объектами, будут направлены во все регионы. Об этом со ссылкой на главного государственного инспектора страны Игоря Кобзева "Известиям" сообщил председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев.

— Крымские сезоны: вложения в СЭЗ полуострова достигли 46 млрд рублей — Для сохранения темпов роста инвестиций предлагается возобновить пониженные тарифы страховых взносов — Общий объем инвестиций в Свободную экономическую зону (СЭЗ) Крыма и Севастополя в 2018 году составил 46 млрд рублей. Это на 30% больше аналогичного показателя 2017-го, следует из отчета Минэкономразвития о результатах работы СЭЗ ("Известия" ознакомились с документом). Несмотря на позитивную динамику, развитие зоны в прошлом году забуксовало, заключают в Минэке. Так, численность резидентов увеличилась лишь на 3% (до 1714 участников), а темпы роста инвестиций замедлились втрое (в 2017-м на 92% больше). Чтобы оживить интерес к Крыму, министерство предлагает вновь ввести пониженные тарифы по страховым взносам для работников, отмененные в 2018 году: сейчас мера рассматривается в правительстве.

— Поматросят и спросят: Лондон не выйдет из СВПД из-за танкерных споров — Однако МИД страны рассматривает возможность ввести односторонние санкции против Ирана — Великобритания не намерена выходить из ядерной сделки, несмотря на обострение танкерного кризиса с Ираном. Об этом "Известиям" заявили в МИДе королевства. Там также отметили, что продолжат придерживаться исключительно дипломатических методов для освобождения британского судна Stena Impero, задержанного 19 июля в иранских водах. Но не исключили введения односторонних санкций. На танкере были в том числе и россияне. Как рассказали "Известиям" в посольстве РФ в Тегеране, пока никаких подвижек в переговорах по поводу освобождения наших моряков нет.

— Не в Ту сторону: что означает провокация над Японским морем — Действия пилотов южнокорейских F-16 в отношении российских летчиков в Москве назвали неадекватными — К провокации южнокорейских военных в небе над Японским морем следует относиться как к недоразумению. Об этом "Известиям" заявили в Госдуме. По словам замглавы комитета по международным делам Алексея Чепы, к инциденту с обвинениями российских летчиков в незаконном пересечении границы "надо подойти с холодной головой и тщательно разобраться в произошедшем".

— В неоплатном дыму: в курилки аэропортов предложили пускать за деньги — Депутаты готовят поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении спецкомнат в воздушные гавани — Курилки в аэропортах могут стать платными. Законопроект об их возвращении в воздушные гавани Госдума недавно приняла в первом чтении. А уже ко второму чтению депутаты намерены предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты, рассказал "Известиям" первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов. По его мнению, цена должна составлять 50–100 рублей. Общественники считают, что курилки вообще нельзя возвращать в аэропорты, так как это приведет к загрязнению воздуха и в соседних помещениях. В Минздраве также ранее выступали против законопроекта. Рассмотрение документа во втором чтении намечено на осеннюю сессию.

— Кодовая фаза: электронные паспорта защитят чипы нового поколения — Микросхему обезопасили от несанкционированного подключения — Электронный паспорт россиян оборудуют чипом нового поколения, который позволяет хранить вдвое больше информации, чем существующие в РФ аналоги. Для него разработана новая система защиты от несанкционированного доступа к содержимому на основе отечественных шифровальных алгоритмов. Микросхема универсальна, ее можно применять и для других электронных документов: от водительских прав до удостоверения сотрудника госорганов. Сменить привычные паспорта на электронные россияне должны к 2023 году. С тем, какая именно информация будет в них содержаться, Дмитрий Медведев пообещал определиться в ближайшее время.

— Высокая облучаемость: в РФ создан устойчивый к любой радиации робот — Устройство пригодилось бы при ликвидации аварий, подобных Чернобыльской — Манипулятор, создаваемый в России, может длительное время работать в условиях интенсивного радиоактивного излучения. Основная область его применения — сортировка радиоактивного мусора в специальных камерах. Кроме того, "железную клешню" можно будет установить на специальную мобильную технику, предназначенную для ликвидации последствий аварий без непосредственного участия человека. Например, она могла бы пригодиться во время сброса фрагментов графита с крыши взорвавшейся Чернобыльской АЭС. Рабочий прототип робота планируется собрать в конце 2019 года.

— На всякий платежный: кто выиграет от регулирования эквайринга Центробанком — Кредитные организации восприняли новые правила со скепсисом, ритейл — с энтузиазмом — Банки сдержанно отреагировали на новости о госрегулировании эквайринга. Сам факт того, что ЦБ фактически получил право устанавливать комиссии за безналичную оплату, не должен негативно сказаться на позициях финансового сектора, заявил "Известиям" вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он отметил, что схема будет работать только при условии, что регулятор не станет злоупотреблять своими полномочиями. В опрошенных "Известиями" крупнейших кредитных организациях согласны с такой оценкой последствий принятия законопроекта, который 23 июля в третьем чтении одобрила Госдума. В Банке России обещают, что, несмотря на предоставленный карт-бланш, решения всё равно будут приниматься с учетом позиций участников рынка.

— С премьером — Чего ждать от Бориса Джонсона во главе британского кабмина — Назначение Бориса Джонсона на пост главы британского правительства не означает изменения внешней политики страны и трансформации подходов в отношении России. Так в беседе с "Известиями" оценил перспективы премьерства Джонсона член Совета Федерации (СФ) Алексей Пушков. Однако он не исключил, что Москва и Лондон могут активизировать сотрудничество по ряду общих тем — от иранской ядерной сделки до борьбы с терроризмом. Опрошенные "Известиями" эксперты отмечают, что из-за доставшихся в наследство от Терезы Мэй проблем правительство Джонсона сразу же окажется в шатком положении.

РБК daily

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— ЦИК сделал поправку на оппозицию — Элла Памфилова встретилась с незарегистрированными участниками выборов в Мосгордуму — Глава ЦИК Элла Памфилова встретилась с не допущенными на выборы в Мосгордуму оппозиционными кандидатами. РБК разбирался, как может закончиться этот конфликт вокруг членов команд Навального и Гудкова.

— Полигон в Шиесе отдан жителям — Президент дал правительству и регионам поручения по разрешению мусорного конфликта в Архангельской области — Президент России Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес. Об этом сообщила во вторник, 23 июля, пресс-служба Кремля.

— Место санкций заняли торговые войны — Аналитики АКРА пересмотрели базовый сценарий развития экономики России — Аналитики АКРА в своем обновленном прогнозе скорректировали рост ВВП России с 1,4 до 0,9% в 2019 году. В 2020 году они ожидают торможение мировой экономики, что негативно отразится на объемах российского экспорта.

— Мигрирующая аномалия — Росстат зафиксировал рекордный прирост миграции в начале 2019 года — Миграционный прирост населения России резко увеличился в начале 2019 года—в январе—апреле он составил 98 тыс. человек, тогда как в январе—апреле 2018 года— 57,1 тыс., сообщили ведущие научные сотрудники лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян и Юлия Флоринская в июльском выпуске обзора "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития".

— Борис Джонсон пришел к выходу — С какими вызовами столкнется новый премьер-министр Великобритании — Во вторник, 23 июля, в Великобритании огласили итоги второго, заключительного этапа выборов лидера Консервативной партии. Победил экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, соперник Джонсона глава Форин-офиса Джереми Хант—46 656 голосов.

— Эксперты ждут дубля от Банка России — BLOOMBERG представил консенсус-прогноз по ключевой ставке — ЦБ в пятницу вновь снизит ключевую ставку, уверены экономисты. Инфляция замедляется слишком быстро, а экономика растет слишком медленно, но на резкое смягчение политики регулятор не решится.

— Двадцать и одно — В Думу внесен законопроект о едином поставщике общедоступного телеконтента — Обязательные общедоступные каналы — это двадцать каналов первого и второго мультиплексов, которые в рамках перехода с аналогового на цифровое вещание должны к концу года быть доступны 98% населения страны.

— "Восточный" пополнит капитал за счет кредитов — Контролируемый "финвижн" банк определился со способом выполнения ключевого норматива ЦБ — "Восточный" решил продать часть своего розничного кредитного портфеля в объеме 5–10 млрд руб. Еще раньше банк предлагал инвесторам акции инвестфонда IFTG, с которыми связано уголовное дело против Майкла Калви.

— Абонентский ящик временно недоступен — Четыре вопроса об инициативе сенаторов привязать электронную почту к номерам телефонов — Во вторник, 23 июля, группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом внесла в Госдуму поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые вводят для сервисов электронной почты с 2020 года следующие требования:

— Работа лидера напоминает ремесло садовника — Президент Red Hat, которую в июле за $34 млрд купила IBM, управленец, который вывел из банкротства Delta Air Lines, Джим Уайтхерст объяснил, почему разрешает сотрудникам не выполнять своих указаний и отчего дружелюбные дискуссии не приводят к хорошим идеям.