МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Facebook.

"Ранее некоторые люди испытывали трудности в работе с сервисами Facebook и Instagram. Мы оперативно изучили проблему, незамедлительно приступили к ее решению и устранили неполадки. Приносим прощение за неудобства", — сказали в пресс-службе.

Ранее в среду пользователи Facebook и Instagram из ряда стран сообщали о сбоях в работе соцсетей. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, проблемы начались около 16.00 мск, они наблюдались у пользователей ряда европейских стран, в частности — Германии и Польши. О проблемах также писали пользователи России и Украины.