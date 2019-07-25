МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект изменений в закон о связи, по которому планируется сократить срок получения разрешения на использование радиочастот до 40 рабочих дней, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается сократить с 55 до 40 рабочих дней срок получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения", — говорится в сообщении.

Принятие проекта закона позволит сократить общий срок получения разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, что будет способствовать развитию инфраструктуры связи в России, подчеркивается в сообщении на сайте кабинета министров.

Проект закона подготовлен Минкомсвязью для исполнения дорожной карты по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы.