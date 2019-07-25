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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Палатки свернули из-за проверок — После трагедии в "Холдоми" часть детских лагерей может закрыться — Гибель детей в сгоревшем палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае привела к тотальной проверке таких объектов по всей стране. Это может спровоцировать массовые отмены бронирования в детские лагеря, куда продано около 150 тыс путевок примерно на 4,5 млрд руб. Сегмент детского отдыха всегда был невелик, а после трагедии спрос может заметно упасть. На восстановление, полагают эксперты, уйдет не меньше двух лет.

— Мощей Бессмертный — В чем Владимир Ульянов (Ленин) бросил исторический вызов Владимиру Путину — 24 июля президент России Владимир Путин приехал в Дом русского зарубежья и встретился с вдовой Александра Исаевича Солженицына Натальей Дмитриевной, которая показала ему музей. После этого приезда в честь 80-летия Натальи Солженицыной появилась надежда на то, что Владимир Путин сможет одолеть Владимира Ленина. В том числе и в себе.

— "Роснефти" вычитается за ОПЕК+ — Госкомпания просит налоговых льгот за сокращение добычи — Как выяснил "Ъ", "Роснефть" аргументирует необходимость налоговых льгот на 460 млрд руб для своего Приобского месторождения тем, что понесла прямые потери из-за сделки ОПЕК+. Они выразились в том, что компания не добыла из-за ограничений 22 млн тонн нефти. Теперь "Роснефть", по данным "Ъ", хочет ускорить выдачу льгот, чтобы они заработали задним числом уже с 2019 года, несмотря на противодействие Минфина.

— Льготы в обмен на полис — Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье — Минфин подготовил проект доклада правительству о мотивировании граждан к заключению добровольных договоров страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Застраховавшим дома и квартиры предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт.

— Частные агентства занятости нашли работу — Они трудоустраивают все больше временных работников — Частные агентства занятости расширяют свое влияние на мировом рынке труда — растет как число таких организаций, так и количество трудоустроенных ими работников. В мире лидирующие позиции по "поставкам" работников занимают США, Китай и Бразилия.

— Закрома заморожены — Расходование средств ФНБ до осени не будут даже обсуждать — Бюджетный комитет Госдумы не рекомендовал принятие ко второму чтению в составе поправок к Бюджетному кодексу поправку Минфина, разрешающую расходование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на цели экспортного кредитования,— представители Минфина смогли убедить в ее необходимости Счетную палату, но не Банк России.

— Инновации застряли между учеными и чиновниками — Мониторинг рейтингов — Россия второй год подряд заняла 46-е место в "Глобальном инновационном индексе", который с 2007 года составляют Корнелльский университет, бизнес-школа INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Тройку лидеров 2019 года составили Швейцария, Швеция и США. Следом расположились Нидерланды и Великобритания.

— Совет по правам кандидатов — СПЧ вступает в конфликт вокруг незарегистрированных на выборы в Мосгордуму оппозиционеров — Постоянная комиссия по избирательным правам президентского Совета по правам человека (СПЧ) в четверг, 25 июля, проведет встречу с получившими отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Позиция членов СПЧ: регистрации достойны все сдавшие подписи кандидаты. В поддержку незарегистрированных политиков высказалась и омбудсмен Татьяна Москалькова, которая считает, что подписи следует перепроверить.

— Студенты-медики договорились о джихаде — Закончено дело о нападении ваххабитов на прихожан и полицейских в Грозном — Как стало известно "Ъ", главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу закончило расследование резонансного уголовного дела о нападении в прошлом году на храм Михаила Архангела в Грозном.

— Алексей Кузнецов принял вину ради свободы — Экс-чиновника ждет быстрый суд с минимальным сроком — Бывший первый вице-премьер—министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, процесс над которым начнется 6 августа в Басманном райсуде Москвы, согласился со всеми предъявленными СКР обвинениями в махинациях на 13 млрд руб.

— Вору в законе не помогли культура и спорт — Суд оставил Шишкана в СИЗО, несмотря на заступничество звезд эстрады и футбола — Мосгорсуд (МГС) признал законным и обоснованным решение Басманного суда столицы, арестовавшего до 12 сентября влиятельного вора в законе Олега Медведева (Шишканова), известного в криминальном мире как Шишкан или Олег Раменский. Ему инкриминируют недавно введенную в УК РФ статью "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

— У правительства с авариями все будет супер — С ноября мелкое ДТП можно будет оформить за 15 минут через мобильное приложение — С 1 ноября в России мелкие дорожные аварии будут оформляться за 15 минут с помощью мобильного приложения "Помощник ОСАГО". Правительство одобрило концепцию нового суперсервиса, который будет доступен для 60% населения России, зарегистрированных на портале госуслуг.

— Минприроды занялось экотуризмом — Экологи опасаются вреда для природоохранных территорий — Минприроды впервые вводит в российское законодательство понятие "экологический туризм", как говорят в ведомстве, для полноценного развития этого вида рекреационной деятельности в стране. Это позволит возводить на территориях заповедников, нацпарков и заказников объекты инфраструктуры, перечень которых предстоит разработать природоохранному ведомству.

— Тут главное лишних дров не наломать — В Совете федерации предлагают Минприроды четко объяснить гражданам, что такое валежник — Вчера в Совете федерации на специальном совещании чиновники и парламентарии бурно обсуждали, как гражданам России собирать валежник. Но сначала возник резонный вопрос, что считать валежником: "бурелом", "ветровал", "снеговал", "водолежник"?

— Часть суши, окруженная санкциями — Как изменилась Куба после ухода Рауля Кастро и Барака Обамы — Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры на Кубе, где не был с 2015 года. В ту, прошлую, поездку ключевой вопрос звучал так: не повредило ли резкое сближение Вашингтона и Гаваны российско-кубинским отношениям? К нынешнему визиту ситуация изменилась кардинально.

— Россия ударила концепцией по коалиции — Москва предлагает Западу создать аналог ОБСЕ для Персидского залива — На фоне угрозы войны между США и Ираном Россия представила новую Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Российские предложения нацелены на поэтапное и долгосрочное урегулирование. Но конкурировать они будут с оперативными попытками коллективного Запада снизить накал "танкерной войны" с Ираном: в Лондоне и Вашингтоне уже предложили создать военно-морскую коалицию для защиты судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах у берегов Ирана и Йемена.

— Дно углубилось в концессию — Национальным земснарядам ищут гарантии загрузки — Национальная морская дноуглубительная компания, создание которой лоббирует петербургская И.И.С., может заключить концессию с Росморречфлотом для получения гарантированного заказа. Такой вариант предлагает Минпромторг, он позволит привлечь к строительству судов российские лизинговые компании. Однако Росморречфлот, по данным "Ъ", пока заявляет, что не готов дать такой заказ. Собеседники "Ъ" изначально называли отсутствие гарантий загрузки флота новой компании слабым местом проекта.

— "Яндекс.Еде" доставили штраф — Полиция предъявила претензии к найму курьеров — Столичная полиция привлекла к административной ответственности онлайн-сервис "Яндекс.Еда". За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев компании может грозить штраф до 1 млн рублей либо временное приостановление деятельности. "Яндекс.Еда" настаивает, что не имеет рабочих отношений с курьерами.

— Отмена роуминга пошла не по-союзному — Операторы связи России и Белоруссии не могут договориться о схеме партнерства — Предложенная Белоруссией схема отмены роуминга в мобильной связи с РФ вызвала жесткую критику российских операторов. Они утверждают, что этот подход невыгоден отечественному бизнесу и фактически введет госрегулирование роуминговых тарифов. В Минкомсвязи опасения не разделяют, а эксперты полагают, что ситуация будет урегулирована чисто политически, вне экономических аргументов.

— "Будущее" становится менее туманным — НПФ займется предложением розничных добровольных пенсионных продуктов — Группа компаний (ГК) "Регион" структурирует свои пенсионные активы. В результате у группы может сформироваться контур, похожий на универсальный банк: НПФ "Будущее" сконцентрируется на розничных продажах, НПФ "Нефтегарант" — на корпоративных клиентах, а фонд "Традиция" — на премиальных. Следующим шагом со стороны "Региона" как обладателя всех лицензий на финансовом рынке стало бы предложение комбинированных продуктов с пенсионной составляющей, полагают эксперты.

— Портфели оценят по-базельски — ЦБ меняет требования к качеству кредитов — ЦБ опубликовал проект инструкции, которая поможет банкам увеличить кредитные портфели без изменения капитала и норматива его достаточности. Документ меняет подход к оценке кредитных рисков заемщиков на основании рекомендаций Базельского комитета, смягчая требования к ним. Но одновременно он ужесточает ответственность банков за неверную оценку их надежности, фактически вводя штрафные санкции.

— Госдолг растет в длину — Минфин дорого разместил 20-летние ОФЗ — Минфин, перевыполнивший план по заимствованиям в первом полугодии, наращивает предложение длинных облигаций федерального займа (ОФЗ). В среду он разместил двадцатилетние бумаги на 20 млрд руб. с дисконтом по доходности ко вторичному рынку.

— Крупнейшие банки потратились на дивиденды — Сбербанк потерял 6% капитала, ВТБ — 1,4% — Капитал Сбербанка за июнь сократился на 6% из-за выплаты рекордных дивидендов. Аналогичным образом растерял капитал и ВТБ. Впрочем, поскольку оба банка соблюдают обязательные нормативы капитала с избытком, то такое снижение некритично. Эксперты отмечают, что капитал, необходимый для развития бизнеса, кредитные организации смогут нарастить за счет полученной прибыли.

— Военный Ан-140 отремонтируют в суде — ОАК напомнили об угрозе безопасности государства — Как стало известно "Ъ", военная прокуратура через суд добивается от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) ремонта и сервисного обслуживания самолета Ан-140–100, поставленного Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

— Украинским колесам откатили пошлину — Участники российского рынка не ждут резкого снижения цен — Дефицит железнодорожных колес на рынке Евразийского союза заставил регулятора снять заградительную пошлину в 34,22% для импортных украинских колес производства "Интерпайпа". Пошлина была введена в 2018 году, что, по мнению покупателей железнодорожных колес, послужило одной из причин роста цен на них. Теперь на рынке прогнозируют рост поставок украинских колес, однако не ожидают быстрого снижения цен.

— В сигаретах стало больше "Пепплла" — Крымская фабрика удвоила рыночную долю — Несмотря на общее падение российского рынка сигарет, некоторым игрокам удается увеличить производство. Как стало известно "Ъ", крымская фабрика "Пеппелл", основанная близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу предпринимателем из Донецка Валерием Хоменко, за первый квартал 2019 года увеличила долю рынка вдвое, до 1,2%. Конкуренты "Пеппелла" уверены, что часть продукции фабрики продается нелегально, так как ее цена существенно ниже среднерыночной.

— Стандартом общим не измерить — Участники рынка наружной рекламы выступили за конкуренцию — Больше 60 участников рекламного рынка выступили против использования в качестве единого измерителя наружной рекламы компании AdMetrix, среди учредителей которой — крупнейший оператор Russ Outdoor. Они предлагают перейти к выбору измерителя на тендере. В самой AdMetrix указывают, что имеют контракты с большинством участников рынка и не получали от них претензий.

— Expedia забронировала иск — Американская компания готова судиться с российским сайтом — Зарегистрированная в США Expedia Group Inc., занимающаяся онлайн-бронированием авиабилетов и отелей в 70 странах, добивается переименования российского сайта Expediarus.ru. По мнению американской стороны, владелец сайта — компания, подконтрольная президенту Транспортной клиринговой палаты Михаилу Баскакову,— использует чужой товарный знак без согласия правообладателя.

— "Система" сеет инвестиции — Венчурный фонд АФК вложился в британскую KisanHub — Венчурный фонд АФК "Система" Sistema_VC вместе с партнерами инвестировал $4,2 млн в британского разработчика в сфере оптимизации поставок сельскохозяйственной продукции KisanHub. Компания работает в Великобритании и Индии, но планирует выход и на российский рынок. У ее продукта уже немало конкурентов, в том числе и отечественных, предупреждают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Автотор" построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia — Мощность нового предприятия составит 50 000 автомобилей в год — Калининградский "Автотор" построит завод мощностью 50 000 легковых машин в год, его планируется открыть в 2020 г., рассказал "Ведомостям" гендиректор "Автотор холдинга" Александр Сорокин.

— К российской оппозиции пришли с обысками и арестами — Уличные акции против недопуска оппозиционеров к выборам в Мосгордуму стали поводом для уголовного дела — В среду вечером Симоновский районный суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 30 суток за призывы выйти к мэрии в ближайшие выходные из-за организации выборов в Мосгордуму. Одновременно с решением суда правоохранительные органы начали масштабную спецоперацию.

— Вторую очередь космодрома "Восточный" достроит компания "Казань" — Для этого крупнейшего игрока на строительном рынке Татарстана спасли от банкротства — Строительство второй очереди космодрома "Восточный" оценивается примерно на 8 млрд руб. дороже, чем заложено в бюджете, заявил глава Crocus Group Арас Агаларов.

— Большинство россиян не хотят нести ответственность за действия властей — Продолжается скрытое нарастание внутреннего напряжения между государством и обществом, констатируют социологи — 60% россиян считают, что люди не несут моральной ответственности за действия своего правительства, следует из опроса "Левада-центра".

— "Альтернатива для Германии" лишилась двух третей кандидатов на выборах в Саксонии — Лидеры крайне правой партии считают это решение результатом заговора конкурентов — Конституционный суд Германии в среду отклонил жалобу крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по поводу сокращения ее партийного списка на выборах в ландтаг (земельный парламент) Саксонии 1 сентября из-за непредставления документов.

— Большинство экономистов уверены в снижении ключевой ставки ЦБ в пятницу — Но насколько сильным оно будет, не ясно — Нужно рассматривать три варианта – сохранение ключевой ставки (на уровне 7,5%), ее снижение на 25 базисных пунктов (б. п.), а также на 50 б. п., говорил в начале июля директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов. А председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключала снижения ставки на 50 б. п.

— Обеспеченные реальными активами токены появятся в России в 2020 году — Такие токены собирался выпускать "Норникель" — Понятие утилитарных цифровых прав, или утилитарных токенов, которые дают права на вещи, интеллектуальную собственность или услуги, впервые закрепляется законопроектом "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ" (закон о краудфандинге). Госдума приняла его в третьем чтении в среду. Закон, если его одобрит Совет Федерации, должен будет вступить в силу 1 января 2020 г.

— Председатель совета директоров "Ротека": "В зоне, где мы работаем, стагнации нет" — Михаил Лифшиц – о правильной модернизации ТЭС, мусорных заводах и полетах вокруг Земли.

— Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей — Их не устроил предложенный ЦБ тариф на платежи по QR-коду — Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. Об этом говорится в письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Представители ассоциаций подтвердили его отправку.

— "Транснефть" определила компенсацию за грязную нефть Нефтяники могут получить $330 млн, большую часть – "Роснефть" — Совет директоров "Транснефти" определил размер компенсаций грузоотправителям, т. е. нефтяным компаниям, за загрязнение трубопровода "Дружба", сообщила госкомпания. За каждый баррель грязной нефти она заплатит до $15. Это предельный размер выплат, подчеркивается в заявлении.

— "Баркли" не может начать свой крупнейший проект — За два года девелопер не выкупил права на землю у "Ферейна" Владимира Брынцалова — Корпорация "Баркли" может отказаться от строительства жилого квартала на территории фармацевтического завода "Ферейн" на Нагатинской улице, рассказали знакомый владельца девелопера Леонида Казинца, источник, близкий к топ-менеджерам компании, и чиновник мэрии.

— Rambler Group проверит показ рекламы кинобилетами — Группа договорилась о раскрытии данных с Фондом кино — Фонд кино и Rambler Group проверят размещение рекламы в кинотеатрах, сообщили эти организации. Рекламодатели в онлайн-режиме получат данные о показе роликов в конкретных кинотеатрах и о числе зрителей в зале.

— "Мечел" хочет перенести выплату долгов — Компания предлагает перенести выплату 347 млрд рублей долга еще на четыре года — 15 апреля следующего года "Мечел" Игоря Зюзина должен начать возвращать долги Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку и закончить выплату до 2022 г. "Мечел" должен им 347 млрд руб., а общий долг компании превышает 400 млрд руб., долговая нагрузка больше 5,6 EBITDA.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Дело следует — Александр Бастрыкин: Для приема сообщений о давлении на бизнес в Следственном комитете выделен специальный канал связи — Что удалось узнать в ходе расследования уголовного дела об убийстве посла РФ в Турции? Как новые криминалистические технологии помогают раскрывать самые сложные преступления? На эти и многие другие вопросы ответил "Российской газете" председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Страховка пошла на поправку — Количество жалоб на ОСАГО сократилось в разы — За повторное управление машиной без ОСАГО предлагается лишать водителя прав. О такой депутатской инициативе рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

— Цифра стирает границу — Россия расширяет льготные визовые режимы — С 25 июля россияне могут въезжать без виз в 116 стран мира. К государствам с самым льготным для нас визовым режимом добавилось еще одно — Мальдивы. Облегчает въезд для иностранцев и Россия. С октября по электронным визам можно будет посетить Петербург.

— Нет предела возмещению — Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства — сам будет решать, достраивать проблемный дом или выплатить людям, вложившимся в стройку, компенсацию — Но решение она будет принимать исходя из критериев, установленных правительством. Их проект опубликовал для общественного обсуждения Минстрой.

— Стандарт для качалки — Госдума приняла закон о регулировании работы фитнес-центров — Более семи миллионов россиян регулярно посещают фитнес-центры. Однако пока в некоторых из них есть риск не только не поправить здоровье, но даже и, наоборот, пострадать. Госдума решила изменить ситуацию и приняла закон, который впервые вводит регулирование в этой сфере.

— Помочь людям — Глава государства выслушал доклад о последствиях наводнения в Иркутской области и призвал региональные власти не уклоняться от персональной ответственности — Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение задач, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных происшествий. Об этом президент РФ Владимир Путин напомнил губернаторам в ходе совещания с членами правительства. Глава государства также ожидает от Следственного комитета доклада о результатах расследования ЧП в Хабаровске.

— Дань истории — Владимир Путин призвал помнить о причинах русской эмиграции — Нужно сделать все, чтобы трагедия русской эмиграции, когда десятки миллионов человек оказались за пределами своей родины, больше никогда не повторилась в истории России. Об этом Владимир Путин заявил в среду после осмотра экспозиции Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Кроме того, глава государства поздравил с днем рождения Наталию Солженицыну, которой недавно исполнилось 80 лет.

— Выборы в цифрах — Заработала система "Мобильный избиратель" — С 24 июля граждане РФ могут воспользоваться системой "Мобильный избиратель", чтобы выбрать удобный участок для голосования на выборах губернаторов, депутатов Госдумы и региональных парламентов.

— Спрячут ключ от квартиры — Госдума приняла закон, который призван обезопасить сделки с недвижимостью с использованием электронной подписи. Документ, уверены депутаты, защитит граждан от мошеннических действий с их собственностью, совершаемых при помощи новых технологий.

— Соблюдать процедуру — Элла Памфилова дала оценку избирательной кампании-2019 — В среду на заседании Центризбиркома глава этого ведомства Элла Памфилова прокомментировала итоги встречи с группой незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Встреча состоялась накануне в ЦИК.

— Строго по закону — Элла Памфилова встретилась с кандидатами, не попавшими на выборы в Мосгордуму — Центризбирком примет участие в рассмотрении жалоб на решения окружных избирательных комиссий, поступающих в Мосгоризбирком от кандидатов, которым отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму.

— Пиво без водки — Минпромторг хочет продавать алкоголь по новым правилам — С помощью раздельного регулирования слабоалкогольных напитков можно добиться, чтобы и водку пили меньше, и доходы госказны от акцизов не упали, считают эксперты.

— Как передать за проезд — Автобусы догонят поезда по онлайн-продаже билетов — Наиболее востребованными городами за границей, в которые пассажиры из России ездят на автобусе, в первой половине 2019 года стали Минск, Таллин и Хельсинки, выяснили в сервисе "Туту Автобусы".

— Войти в портал — Оформить ДТП за 15 минут поможет новый суперсервис — Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, возглавляемый вице-премьером Максимом Акимовым, одобрил суперсервис по оформлению европротокола по сети интернет в режиме онлайн.

— Ртуть без присмотра — Опасная промплощадка в Прибайкалье требует срочной рекультивации — Сотни гектаров земли вблизи города Усолье-Сибирское могут быть заражены тяжелыми металлами, которые оставил после себя обанкроченный "Усольехимпром".

— Свалили лампы под кустом — Кто занимается утилизацией опасных отходов — Экоактивисты из организации "Зеленый патруль" обнаружили свалку опасных химических отходов на территории Игумновской ТЭЦ в городском округе Дзержинский Нижегородской области. На эту историю в своем Instagram отреагировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Растут как грибы — Пензенская область прирастает новыми, современными производствами — Во втором по величине городе Пензенской области Кузнецке открылся завод по производству пенополиуретана — это гипоаллергенный наполнитель широкого применения. Он используется в автомобилестроении при отделке салона, в мебельной промышленности для изготовления матрасов и подушек, из него можно делать даже детские игрушки, поскольку материал безопасный.

— Младенец с доплатой — Детские пособия будут выплачивать до трех лет — С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас. Важно и то, что деньгами государство будет помогать родителям не до достижения ребенком полутора лет, как сейчас, а до трех. И это будут не 50 рублей, которые полагаются в настоящее время, а куда более серьезные деньги.

— Надо пересчитать — Россиянам станет проще разобраться, правильно ли им рассчитали кадастровую стоимость квартиры, дома, другой недвижимости, от которой зависит сумма налоговых платежей. Также собственнику будет легче попытаться оспорить назначенную цену, если он с ней не согласен.

— Деньги шли банкротам — Слушается дело о выводе активов страховой компании — В арбитражном суде Москвы начался третий процесс по делу о выводе в 2016 году крупных активов, принадлежавших ПАО СК "Росгосстрах".

— Накормят с добавкой — Инвалидам в СИЗО планируют повысить нормы питания — Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, улучшающего условия содержания в следственных изоляторах для инвалидов первой и второй групп.

— Удар под камеру — Применение силы в колониях и СИЗО станут фиксировать на видео — Предстоящей осенью в Госдуму будет внесен законопроект, который, как подразумевается, должен снизить число случаев применения насилия со стороны надзирателей в отношении заключенных. Документ обяжет фиксировать на видео любое применение сотрудниками ФСИН силы и специальных средств воздействия в местах лишения свободы.

— Закон для коляски — Костромские власти отреагировали на публикации "РГ" об инвалиде Игоре Жулеве — После публикации в "РГ" о судьбе костромского инвалида Игоря Жулева ("Пандус раздора" от 17 июля 2019 года) в Костроме решили разработать закон, защищающий права колясочников на "доступную среду" в многоквартирных домах старой постройки.

— Почти миллион столичных дел — Председатель Мосгорсуда рассказала о работе судей — Председатель Московского городского суда Ольга Егорова на совещании судей озвучила итоги работы столичных судов в первом полугодии 2019 года. Всего за 6 месяцев мировыми судьями, судьями районных судов и Мосгорсуда было рассмотрено 880 904 дела и материала.

— Смена окончена досрочно — Хабаровский лагерь "Холдоми", где погибли дети, закрывают. А сколько их еще работает?— Лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае, где из-за пожара 23 июля погибли четверо детей, закрывают. Об этом объявили на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В муниципальном образовании введен режим ЧС.

— Платит клиент — Треть россиян не верят в справедливое решение финансовых споров — По мнению россиян, ответственность за финансовые потери в спорных ситуациях с банками и другими финансовыми организациями в первую очередь лежит на самих клиентах. В справедливое решение таких споров верят не более 16 процентов россиян, показал опрос Аналитического центра НАФИ.

— Из гвардии — с дипломом — Заключить контракт с Росгвардией может любой призывник со средним профобразованием — В этом году в Росгвардию призвали более 13 тысяч парней. Первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-майор Дмитрий Вирухин сообщил, что качественный состав призывников значительно изменился — возросло число военнослужащих со средним профессиональным образованием. Так, стало больше выпускников колледжей и даже высших учебных заведений.

— Пустите в армию — Житель Северодвинска попытался дать взятку, чтобы стать призывником — В Северодвинске 27-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки сотруднику военного комиссариата. Молодой человек хотел заплатить за то, чтобы его призвали в армию.

— Зашел спор о патрулях — США и Британия разошлись в планах относительно военной миссии в Ормузском проливе — Ближайшие трансатлантические союзники — США и Британия — неожиданно продемонстрировали разногласия по ситуации в Персидском заливе. После того, как госсекретарь Майк Помпео призвал к созданию "широкой коалиции" для военного патрулирования Ормузского пролива, МИД Британии, под флагом которой в его водах шел нефтяной танкер Stena Impero, задержанный иранскими властями в прошлую пятницу, предложил собственную инициативу.

— Врачи ошиблись — Стала известна настоящая причина смерти Нила Армстронга — На фоне праздничных событий по случаю 50-й годовщины высадки человека на Луну в США набирает обороты скандальная история, связанная с командиром той самой миссии "Аполлон-11" Нилом Армстронгом. Как известно, по крайней мере так до недавнего времени звучала официальная версия, Армстронг скончался в возрасте 82 лет в 2012 году после операции на сердце. Однако, как утверждает журналистское расследование New York Times, на самом деле он умер в результате медицинской ошибки.

— Куклы для битья — Канадские пограничники ищут актеров — Агентство пограничной службы Канады разместило необычное объявление о приеме на работу. Ведомству в срочном порядке нужны профессиональные актеры. Причем специалисты в довольно специфическом амплуа — каскадеры. В служебных обязанностях указано, что принятые на работу должны быть готовы к тому, что их будут обыскивать, избивать, швырять на землю и заковывать в наручники. Все это для того, чтобы новобранцы погранслужбы обучались в условиях, максимально приближенных к боевым.

— Союз нерушимый?— Трамп и Евросоюз обменялись угрозами развязать войну торговых пошлин — Война импортных пошлин между Китаем и США, развязанная администрацией президента Дональда Трампа, в последние месяцы отодвинула на второй план другие торговые темы. Но у главы Белого дома в рукаве остается длинный список стран, которые, по его мнению, наживаются на Соединенных Штатах, и он решил показать, что не побоится вести торговую войну на несколько фронтов одновременно. Выступая на студенческой конференции в Вашингтоне, Трамп вновь обрушился с острой критикой на Евросоюз.

— Бремя — деньги — Швейцарские банки приплатят тем, кто берет кредиты — Все больше европейских банков устанавливают низкие — вплоть до отрицательных — процентные ставки. А в Швейцарии дошло до того, что уже не заемщик должен банку, а банк — заемщику.

— Обратно на ринг — Президент Украины требует уволить Виталия Кличко с поста градоначальника Киева — В офисе президента Украины Владимира Зеленского не хотят растрачивать положительную избирательную инерцию и готовят досрочную смену власти в регионах. О планах на год раньше провести выборы депутатов областных и районных советов, а также мэров городов в среду сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителей офиса.

— Науке место — В Петербурге упростят условия для создания научно-производственных объединений — Об этом шла речь на совещании с членами городского правительства, которое провел врио губернатора Александр Беглов. Участники обсудили корректировку "Правил землепользования и застройки" (ПЗЗ). Детальный анализ документа показал, что в нем имеются и правовые пробелы, и "узкие места".

— Больничное уравнение — Почему челябинских врачей лишили надбавок за трудовой стаж — На Южном Урале администрация сразу нескольких больниц начала грозить увольнением наиболее опытным и заслуженным сотрудникам. Причина — несогласие с отменой выплат за выслугу лет, которые, по сути, уравнивают их в зарплате с молодыми специалистами. Подобная ситуация сложилась сразу в нескольких больницах Челябинска, Миасса, Троицка и Южноуральска.

— Помнить о традициях — В Ингушетии издали кодекс поведения для молодежи — В общественных местах Магаса появилась брошюра с правилами поведения для ингушской молодежи. Ее название говорит само за себя "Этикет поведения ингуша (ингушки)".

ИЗВЕСТИЯ

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— Как трубка ляжет: где в России больше всего тратят на смартфоны — Регионы Дальнего Востока и Северного Кавказа лидируют по среднему чеку на "умный телефон" — На покупку смартфонов в первом полугодии 2019-го россияне в среднем тратили 16,2 тыс. рублей, посчитали в МТС. Данные подтверждают и в "М.Видео — Эльдорадо".

— Исправить с помощью зонда: точность прогнозов погоды вырастет вдвое — Новую систему уже внедряет Росгидромет — В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды. Поставка оборудования уже началась. В Росгидромете "Известиям" уточнили, что 10 таких станций работают, еще девять установят до конца 2020 года.

— Запретный флот: Лондон готовится признать КСИР террористами — Великобритания рассматривает возможность включить Корпус стражей исламской революции в чёрный список — Великобритания может признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом "Известиям" сообщили источники в правительственных кругах королевства. По их словам, именно КСИР несёт ответственность за захват британского танкера Stena Impero, якобы нарушившего границу территориальных вод Ирана.

— Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле — "Убийцу субмарин" оснастили высокоточной системой наведения — Морская авиация начала модернизацию сверхдальних противолодочных самолетов — Ту-142. Теперь эти машины смогут часами кружить в воздухе, отслеживая не только вражеские субмарины, но и наземную военную технику. На борту "морского охотника" появилась высокоточная прицельная система (СВП-24, "Гефест"). Она отлично зарекомендовала себя в Сирии, обеспечив самолетам ВКС России исключительную точность ракетно-бомбовых ударов, рассказали "Известиям" в Минобороны.

— Чрезвычайный посыл: Путин призвал губернаторов к ответственности — Президент вновь раскритиковал работу местных властей по ликвидации последствий паводка в Иркутской области — Первые лица регионов не должны уклоняться от ответственности при возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства в Кремле.

— Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четверть — Деньги на руках нужны россиянам для оплаты ремонта и на покупку авто — Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей. Это следует из отчета Объединенного кредитного бюро, подготовленного специально для "Известий".

— За подписью во лжи: утроилось число афер с электронными ключами — В большинстве случаев мошенничество вскрывается уже на стадии взыскания долга по кредиту — В России стремительно растет количество мошенничеств с использованием простой электронной подписи. Только микрокредитов, оформленных таким путем, по сравнению с прошлым годом стало в три раза больше. Об этом "Известиям" сообщили в СРО "Микрофинансирование и развитие".

— "Развал ДРСМД — плохая новость для всех, и прежде всего для европейцев" — Вице-председатель Европарламента Фабио Массимо Кастальдо — о безопасности ЕС, сохранении ядерной сделки и подозрениях в связях итальянской партии "Лига" с Москвой — Европейский союз должен поддержать многостороннее соглашение об оружии нового поколения, которое бы заменило собой разваливающийся Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель председателя Европейского парламента, член итальянской партии "Движение пяти звезд" (M5S) Фабио Массимо Кастальдо.

— С боевым почином: в армии создают ремонтно-эвакуационные полки — Новые воинские части восстановят неисправную и поврежденную технику в полевых условиях — Минобороны радикально меняет систему ремонта вышедшей из строя техники. Для этого в войсках формируются специальные ремонтно-эвакуационные полки, сообщили "Известиям" в военном ведомстве. Новые части оснащаются подвижными мастерскими и сверхмощными тягачами, которые на армейском сленге называют тяжелыми велосипедами.

— Эйчарование деревни: кабмин сохранит трудовые льготы женщинам на селе — Правительство одобрило норму о короткой рабочей неделе — Правительство поддержало депутатский законопроект о сохранении сельским женщинам сокращенной 36-часовой рабочей недели и дополнительного ежемесячного выходного. Однако кабмин предлагает сделать льготу безусловной, а не прописывать ее трудовом или коллективном договоре. Это следует из официального отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, с которым ознакомились "Известия".

— Ещё один заход на цель — Трамп обзавелся новым шефом Пентагона – У американского военного ведомства появился новый руководитель. Сенат 90 голосами против 8 утвердил в должности министра обороны кандидатуру Марка Эспера. Процедура утверждения проходила в довольно сжатые сроки — в августе конгресс уходит на каникулы. Последние несколько недель недавний министр по делам армии руководил Пентагоном с приставкой и.о. Какой будет военная линия Вашингтона при новом главе ведомства и как получилось, что за последние семь месяцев работы администрации Дональда Трампа на пост руководителя Пентагона приходит уже четвёртый назначенец, — в материале "Известий".

РБК daily

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— Следователи нашли препятствие избирательным правам — После недели уличных акций в Москве Следственный комитет возбудил дело по статье о воспрепятствовании работе избиркомов. Это может остановить тех, кто планировал принять участие в новых протестах, уверены эксперты.

— Байкал пустят под топор — В законе об охране озера Байкал необходимо прописать изменения, которые разрешат массовые вырубки леса для железнодорожных магистралей, предложили в правительстве. Решение приведет к разрушению экосистемы озера, настаивают экологи.

— До "Металлурга" довел "Рублевский" — По делу сотрудников ФСБ, похитивших в здании банка "Металлург" 136,5 млн руб., допрошен Дмитрий Чувилин, бывший владелец банка, участвовавшего в "молдавской схеме". Он неоднократно помогал потерпевшему с валютообменными операциями.

— Уголовный срок после президентского — Прокурор Роберт Мюллер, расследовавший дело о вмешательстве России в выборы в США, не исключил, что президент Дональд Трамп может быть обвинен в попытке препятствования правосудию. Но, скорее всего, уже после президентского срока.

— The9 Ltd заигрывает с Telegram — Компания THE9 LTD из Шанхая сообщила, что инвестировала $2 млн в блокчейн-проект Telegram Павла Дурова в ходе прошедшего в 2018 году ICO. За счет участия в нем эта компания рассчитывает поправить ухудшающиеся финансовые показатели бизнеса онлайн-игр.

— Минкультуры не стало торговаться в буфете — Минкультуры хочет упростить театрам условия открытия кафе и торговых точек. Если новые правила примут, то театры смогут без конкурсов заключать договоры с частными компаниями об открытии буфетов и сувенирных лавок.

— "Дружбу" оценили в $15 — "Транснефть" готова выплатить нефтяным компаниям в качестве компенсации за загрязнение трубопровода "Дружба" максимум $15 за баррель, или более $500 млн в общей сложности. Нефтяники считают эти выплаты заниженными.

— В банках зазеленели запасы — Банки увеличивают запас ВАЛЮТНОЙ ЛИКВИДНОСТИ на фоне ее оттока со счетов юрлиц, следует из данных ЦБ и оценки Райффайзенбанка. Это может быть связано с ожиданиями ослабления рубля или оттока средств клиентов.

— Чистое разорение — Продажи чистящих и моющих в России продолжают снижаться. При этом, как констатируют аналитики Nielsen, большую часть бытовой химии россияне покупают исключительно по промоакциям.

— ВТБ берет маркетплейс под залог — ВТБ начнет продавать изъятое у неплательщиков имущество через специальный маркетплейс, ориентированный на розничного покупателя. Сбербанк уже продает залоги через отдельный сайт, но реализует там не только квартиры, но и заводы.