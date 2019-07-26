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КОММЕРСАНТ

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— Пятилетку — за десять лет — Начатый в 2009 году переход на программный бюджет завершен с пятилетним опозданием — Правительство формально завершило процесс перехода на программный бюджет, инициированный еще в 2009 году: установлен список направлений расходования с января 2020 года федерального бюджета ведомствами, который не будет включаться в госпрограммы. За этими исключениями 43 госпрограммы должны охватывать все федеральные траты. В бюджете на 2020–2022 годы будут хотя бы теоретически сопоставлены друг с другом госрасходы и цели, на которые они производятся.

— Дочь-героиня — Как одна девочка к одному президенту сходила — 25 июля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с несколькими семьями, пострадавшими от наводнения в Иркутской области. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников рассказывает, что ньюсмейкером в Представительском кабинете в этот день был, впрочем, не Владимир Путин, а маленькая невероятная девочка, перевернувшая его вверх дном.

— Хакеры взломали цены — Данные банковских клиентов дорожают на черном рынке — В первой половине 2019 года резко выросли цены на черном рынке на данные банковских клиентов. Так, стоимость получения данных по картам или выписки по операциям выросла в 3–7 раз.

— Туристы примостились в Крыму — Турпоток на полуостров вырос за счет низких цен — Резкое увеличение программ туроператоров и объемов чартерных перевозок в Крым привело к снижению среднего чека при бронировании туров на полуостров на 25%, а авиабилетов — в полтора раза. На этом фоне доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России на это лето выросла с 39% до 45%, а Краснодарского края сократилась с 60% до 54%. Но привлекает полуостров все еще в основном туристов с низким бюджетом, а Краснодарский край выбирают путешественники, ориентированные на более комфортный отдых.

— ЕЦБ готовится стелить еще мягче — Регулятор предупредил о скором снижении ставки — Ухудшение прогноза по росту европейской экономики, дальнейшее ослабление промышленного сектора, низкая инфляция и сохраняющееся напряжение в мировой торговле вынуждают Европейский центральный банк (ЕЦБ) идти по пути дальнейшего смягчения монетарной политики. Снижение и без того отрицательной ставки по депозитам может произойти уже в сентябре, тогда же ожидается и объявление о перезапуске программы покупки активов, завершенной в декабре 2018 года.

— Повторный визит в поликлинику — Татьяна Голикова готовит второй раунд реформы первичного здравоохранения — Владимир Путин по итогам вчерашней встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой поручил ей подготовить предложения по модернизации первичного звена в здравоохранении. Пока оглашенные вице-премьером меры не предполагают радикальных изменений в этой сфере, но вполне соответствуют новому общемировому тренду.

— Промышленность привыкла к стагнации — Мониторинг делового климата — Согласно первой оценке состояния промышленности в июле 2019 года, полученной по данным конъюнктурных опросов ИЭМ им. Егора Гайдара, индекс промышленного оптимизма за месяц вырос на два пункта. При этом показатель остался вблизи нижней границы коридора, в котором он пребывает с середины 2018 года. Индекс прогнозов тоже вырос на два пункта, "демонстрируя все еще сохраняющееся желание предприятий вырваться из затяжной стагнации, начавшейся для промышленности уже (еще?) в 2012 году", отмечают авторы исследования.

— Никто не хотел выбывать — Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму готовятся к политическому субботнику — Суббота может стать очередным эмоциональным пиком в кампании по выборам в Московскую городскую думу. В четверг выяснилось, что Московская городская избирательная комиссия (МГИК) не намерена идти навстречу оппозиционным кандидатам, которые ранее получили отказ в допуске к выборам из-за брака в представленных подписных листах. Теперь у них два варианта повлиять на позицию властей: обратиться с жалобой в суд или призвать своих сторонников выйти на протестную акцию. Похоже, оппозиционеры собираются использовать оба. Исковые заявления готовятся прямо сейчас, а 27 июля кандидаты пригласили избирателей "просто увидеться и пообщаться" у здания столичной мэрии. "Мы готовимся, готовимся",— сообщили "Ъ" в московском правительстве, имея в виду вовсе не голосование 8 сентября.

— Минюст заглянул в учебники — Вслед за Генпрокуратурой и ФАС у правового ведомства появились претензии к формированию списка школьных пособий — Федеральный перечень учебников (ФПУ), закупаемых на бюджетные средства для российских школьников, не был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. На это нарушение законодательства указывает Минюст в ответ на запрос коллегии адвокатов АЛРУД (имеется в распоряжении "Ъ"). Согласно документу, Минюст уже направил в Министерство просвещения запрос о представлении списка учебников для проведения правовой экспертизы. В образовательном ведомстве "Ъ" заверили, что в настоящее время "проект нового порядка ФПУ проходит все необходимые процедуры", не пояснив, касается ли это рекомендаций Минюста. Ранее претензии к формированию ФПУ уже предъявили в ФАС и Генпрокуратуре.

— ОПС Григория Пирумова подобрали нового участника — Арестован фигурант дела о хищении при строительстве объектов Эрмитажа — Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора компании "Мехстройтранс" Валерия Рогова. Бизнесмену инкриминируется участие в преступном сообществе, организатором которого Следственный комитет России (СКР) считает бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, а также особо крупное мошенничество при строительстве объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге в 2015 году, в результате которого было похищено 450 млн руб. Господин Рогов вину не признает, заявляя, что не был знаком с другими фигурантами дела.

— У ГИБДД каждый номер на счету — Госзнаки старого образца продолжат выдавать вместе с новыми — Обязательное применение ГОСТа с новыми типами автомобильных и мотоциклетных номеров, как выяснил "Ъ", отложено на год. Ранее предполагалось, что документ вступит в силу 4 августа. Решение о продлении действия старого стандарта принято после обращений ГИБДД и Минсельхоза: на складах ведомств скопилось много неиспользованных госзнаков, которые пришлось бы списать в утиль. Подразделения продолжат выдавать их гражданам и предприятиям еще год. Те, кто хочет все-таки иметь госзнаки нового образца, сможет заказать их у частных фирм. Принятое решение вызвало возмущение производителей, которые уже закупили оборудование для промышленной печати номеров, рассчитывая на госзакупки МВД.

— Наркобарону отказали в 5 млн рублей — Суд счел, что уголовное преследование торговца кокаином не вышло за разумные сроки — Как стало известно "Ъ", отбывающий 10-летний срок за контрабанду кокаина на миллионы долларов 68-летний Владимир Красавчиков попытался взыскать с Минфина 5 млн руб. за свое, как он посчитал, слишком длительное уголовное преследование. По мнению заявителя, "нераспорядительность и неэффективность действий органов предварительного следствия и суда" привели к тому, что расследование в отношении него, а затем и процесс заняли в общей сложности семь с половиной лет. Однако городской суд Санкт-Петербурга установил, что нарушения права осужденного Красавчикова "на судопроизводство в разумный срок" допущено не было, и в компенсации наркобарону отказал.

— Рада женского созыва — Как изменился состав украинского парламента — Еще не приступив к работе, новый созыв Верховной рады Украины установил два национальных рекорда. Впервые в истории независимой Украины одна партия — "Слуга народа" получила больше половины депутатских мест, чем обеспечила себе возможность назначать правительство и принимать законопроекты без оглядки на представителей других фракций. Кроме того, в новой Раде будет наибольшее за все годы ее работы число депутатов-женщин — пятая часть всего состава парламента.

— Главу Пуэрто-Рико прогнали за длинный Telegram — Обнародование переписки Рикардо Россельо с помощниками довело его до отставки — Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россельо объявил о том, что уходит в отставку. Этому предшествовали крупнейшие в истории страны акции протеста, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Волну недовольства вызвала публикация личной переписки губернатора с помощниками, выставляющей главу государства в неприглядном свете. До избрания нового главы острова его обязанности будет исполнять министр юстиции Ванда Васкес.

— Китай меняет посла в России — Официальное мнение — Как стало известно "Ъ", в начале августа Москву покинет посол КНР Ли Хуэй. Новым представителем Пекина в РФ станет нынешний заместитель министра иностранных дел страны Чжан Ханьхуэй.

— Севморпуть длиной в год — "Росатом" готовится к непрерывной навигации — Круглогодичная навигация по Севморпути, в том числе на его восточном участке, стартует к 2030 году, следует из плана, разработанного "Росатомом". К этому моменту в Азию по восточной части Севморпути будет поставляться не менее 20 млн тонн СПГ в год в круглогодичном режиме, рассчитывают в госкорпорации.

— "Газпром" заработал на собственных акциях — Компания сбросила купленный у ВЭБа пакет — "Газпром" решил воспользоваться резким ростом своих акций, вызванным обещаниями менеджмента повысить дивиденды, и избавляется от большей части квазиказначейских бумаг, купленных в 2016 году у ВЭБа. В ходе SPO на Московской бирже компания предложила 2,93% акций, собрав заявки почти на 200 млрд руб. Сумма сделки еще неизвестна, но по рынку, с учетом роста котировок на 3,3% в течение дня, пакет стоит 152 млрд руб., это на 40 млрд руб. больше, чем "Газпром" заплатил за эти акции в 2016 году.

— Онлайн-шопинг с купюрами — Каждый четвертый интернет-магазин не позволяет оплатить покупку картой — Большинство крупнейших российских интернет-магазинов, торгующих одеждой, обувью и аксессуарами, имеют недостатки с точки зрения информирования покупателей и условий покупки, утверждает "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ). Ритейлеры не размещают логотипы платежных систем либо вовсе не позволяют оплатить покупку картой на сайте, а некоторые указывают недостоверный адрес или принимают платежи на частные карты.

— Связь-банк резервирует продажу — Дочерний банк ВЭБа готовят к передаче Промсвязьбанку — Связь-банк в июне стал одним из самых убыточных банков и потерял существенную часть капитала. Произошло это на фоне создания банком крупных резервов по вложениям в ценные бумаги и обязательствам некредитного характера на фоне подготовки к передаче его Промсвязьбанку.

— Евро раскрутили ставкой — Торги европейской валюты прошли с ажиотажным спросом — На торгах европейской валютой на Московской бирже 25 июля царил ажиотаж — объем сделок превысил €1,1 млрд. Все это происходило на фоне возросшей волатильности курса евро, который опускался ниже уровня 70 руб./€. Резкие колебания курса общеевропейской валюты наблюдались и на мировом рынке. Так инвесторы отыгрывали итоги заседания Европейского ЦБ и заявление его главы Марио Драги относительно дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора.

— "Русал" и "Юнипро" идут на мировую — Энергетики заплатят металлургам за сохранение инвестконтракта — Структуры "Русала" готовы пойти на заключение мирового соглашения с генкомпанией "Юнипро" и регуляторами энергорынка в споре, связанном с платежами по аварийному энергоблоку на Березовской ГРЭС. Энергетики считают, что удовлетворение исков "Русала" создавало опасный прецедент и создало угрозу работе рынка. Конфликт достиг уровня вице-премьера Дмитрия Козака, который в начале июля поручил урегулировать спор "без судов". По данным "Ъ", предварительно стороны договорились о том, что "Юнипро" компенсирует "Русалу" часть трат, а металлурги откажутся от притязаний на разрыв обязательных инвестконтрактов.

— У пшеницы не всходит экспорт — Прогнозы на текущий год резко ухудшились — Ухудшение прогнозов урожая зерна в России в этом году при низких запасах грозит сильно отразиться на темпах экспорта. Вопреки исходным оценкам, поставки всех зерновых в текущем сезоне могут сократиться на 5,4%, до 41,9 млн тонн, а пшеницы — на 11%, до 31,4 млн тонн. Отгрузки снижаются второй сезон, тогда как число экспортеров только растет, отмечают аналитики.

— Мусор на связи — МТС запустил проект по управлению сбором отходов — МТС запустил проект цифровизации сбора бытовых отходов на базе платформы телематических сервисов, в которую инвестировал более 1 млрд руб. Компания предлагает решение региональным мусорным операторам, рассчитывая на спрос на фоне реформы отрасли. Эксперты опасаются, что широкое внедрение решения может оказаться слишком дорогим.

— Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси — Партнеры создадут нового конкурента для "Яндекса" — Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group на рынках транспорта и еды составит прямую конкуренцию "Яндексу", с которым банк развивает общий бизнес в сфере электронной торговли. При этом новый бизнес потребует от Сбербанка существенных инвестиций, если "Ситимобил" претендует на "дуополию" на рынке с "Яндекс.Такси", считают аналитики. Конкуренты этих сервисов уже готовятся к новому витку ценовой войны.

— Биткойн не прижился в "Москва-Сити" — Bitfury вынуждена съехать из башни "Меркурий" — Падение курса биткойна отразилось и на рынке недвижимости. Башня "Меркурий", которая в деловом центре "Москва-Сити" принадлежит владельцу одноименной группы Игорю Кесаеву, лишилась одного из арендаторов — компании Bitfury, специализирующейся на блокчейн-технологиях и майнинге криптовалют. Договор об аренде сроком на пять лет был подписан всего год назад, а арендатор уже допустил дефолт по арендным платежам.

— Горе от бума — Чем рискуют массовые инвесторы на фондовом рынке — Индустрия финансовых посредников повернулась лицом к массовому частному инвестору, который пять лет назад был досадным низкомаржинальным приложением к институциональным инвесторам и состоятельным VIP-клиентам. Многократно возросшая за последние годы активность вынудила профучастников считаться с особенностями клиентов из среднего класса. "Ъ" разобрался во вкусах, пристрастиях и странностях восприятия фондового рынка, свойственных широким розничным инвесторам, а также в механизмах продажи им инвестиционных продуктов и решений.

— "Ответственное поведение должны демонстрировать и профучастники, и инвесторы" — Анна Кузнецова, член правления — управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи — Как стартапы, малые и средние компании завоевывают фондовый рынок Московской биржи, рассказывает ее управляющий директор Анна Кузнецова.

ВЕДОМОСТИ

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— Сбербанк создаст совместное предприятие с Mail.ru Group — В него войдут "Ситимобил" и Delivery Club — Компании сообщили о планируемой сделке 25 июля. Пока подписано соглашение о намерениях. Обязывающее соглашение запланировано на осень 2019 г., после того как будут получены разрешения от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и др.

— Власть перешла к силовому подавлению протеста в Москве — Противостоять ему на политическом поле она уже не в силах — Следователи Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Москве приступили в четверг к допросам по уголовному делу, возбужденному в связи с протестными акциями у Мосгоризбиркома (МГИК). Уже допрошены в качестве свидетелей снятые с выборов в Мосгордуму оппозиционеры экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, яблочники Елена Русакова и Кирилл Гончаров, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

— Чем занималась Госдума в весеннюю сессию — Депутаты приняли много социальных законов, но больше запомнились закручиванием гаек — В ходе завершившейся в четверг весенней сессии Госдумы было рассмотрено немало социальных законопроектов, призванных хотя бы частично сгладить негативный эффект от одобренной депутатами в 2018 г. пенсионной реформы. Но запомнилась сессия громкими инициативами, связанными с новыми ограничениями прав граждан, и международными скандалами.

— Российская концепция безопасности Персидского залива выглядит малореалистичной — Как и предложения США и Великобритании по защите судоходства в Ормузском проливе — Китай в четверг первым выразил поддержку концепции безопасности в Персидском заливе, предложенной российским МИДом 23 июля. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин готов "укреплять контакты и взаимодействие по этому вопросу".

— Правительство утвердило методику оценки губернаторов — Лучше всего это сделали бы выборы, считают эксперты — "Ведомости" ознакомились с методиками оценки эффективности губернаторов (подлинность постановления об их утверждении подтвердил представитель аппарата правительства). Правительство их утвердило на прошлой неделе.

— В России появился первый краудфандинг для малого бизнеса под госгарантии — В Татарстане предприниматели смогут занять под 14% — Такой проект кредитования малого бизнеса другими компаниями запустили банк "Ак барс" и гарантийный фонд Татарстана на платформе "Поток" Альфа-банка, сообщили "Ведомостям" представители трех организаций. Пилот начался 22 июля, за это время платформа выдала два займа на 4 млн руб.

— ЕЦБ пообещал снова поддержать экономику — Рынки сначала воодушевились, а потом испугались — Европейский центральный банк в четверг не изменил базовые процентные ставки, оставив ставку рефинансирования на нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне —0,4%. Однако в заявлении изменилась оценка его будущих действий. Управляющие банка ожидают, что ставки сохранятся "на нынешнем или более низком уровне", по крайней мере, до конца первого полугодия 2020 г.

— Алиса Прудникова: "Индустриальная биеннале прошла большой путь от непонимания и даже агрессии" — Комиссар Уральской индустриальной биеннале – о культурной среде за пределами Москвы, партнерах-промышленниках и воспитании нового зрителя — Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) – организация, не перестающая давать пищу для громких новостей, обсуждаемых в художественном сообществе. Она создавалась в 1992 г., чтобы не только развивать современное искусство в стране, открывать филиалы в городах (их уже восемь), но и выводить его на мировой уровень.

— "Газпром" собрал заявки почти на 3% квазиказначейских акций — Переподписка могла составить до 30% — Утром 25 июля две 100%-ные "дочки" "Газпрома", нидерландская Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz, выставили на продажу 2,93% акций материнской компании, сообщил "Газпром". Сбор заявок от инвесторов проходил с 10.00 до 17.00 того же дня. Всего было подано 494 заявки на общую сумму 198,9 млрд руб., сообщил вечером "Газпром".

— Конор Макгрегор везет в Россию свой виски — Пока он будет продаваться в ресторанах, барах и бутиках — Продажи ирландского виски Proper No. Twelve стартуют в России осенью, сообщил сотрудник российской алкогольной компании и подтвердил представитель бренда Proper No. Twelve, не уточнив других деталей. Эксклюзивным импортером и дистрибутором в России будет АСТ (дистрибутор премиального алкоголя – Diageo, Bacardi, Brown-Forman и т. д.), сообщил человек, близкий к одной из сторон сделки, и подтвердил гендиректор и совладелец АСТ Леонид Рафаилов.

— ОАК нашел новый способ решить проблему низкого налета SSJ100 — Госкомпания хочет сама заниматься техобслуживанием лайнера, а также перспективного самолета МС-21 — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") хочет заняться техобслуживанием своих гражданских судов – ближнемагистрального SSJ100 и в перспективе среднемагистрального МС-21 (начало поставок запланировано на 2021 г.), рассказали "Ведомостям" федеральный чиновник и два близких к ОАК человека. Это был бы новый бизнес для ОАК, сейчас техобслуживанием она не занимается. SSJ100 обслуживают S7 Technics, "Аэрофлот" и другие провайдеры.

— Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублей — Но вскоре вернулся обратно — Курс евро в четверг, 25 июля, впервые более чем за год упал ниже отметки в 70 руб. К 15.30 мск евро терял 52 коп. – до 69,98 руб. Последний раз евро был дешевле 70 руб. в мае 2018 г.

— ЦБ определился с комиссией за оплату товаров по QR-коду — Не все банки с ней согласны — 0,4% от суммы операции – такой тариф установит Центробанк при оплате покупок по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах через свою Систему быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор. Это большая часть торговли: по данным Росстата, на продукты питания, включая напитки и табачные изделия, в 2018 г. пришлась почти половина (48%) оборота розничной торговли, на одежду – 8%, на бытовую технику – 2,3%. В "Открытии" на платежи в таких магазинах приходится около 60% всех покупок по картам, в Райффайзенбанке – 40%, в Промсвязьбанке (ПСБ) – 17%, рассказали представители банков.

— "АвтоВАЗ" в третий раз с начала года поднимет цены — Дилеры связывают рост цен на машины с удорожанием комплектующих — С 1 августа "АвтоВАЗ" поднимет рекомендованные розничные цены на все модели – на 5000–7000 руб., или в среднем на 1%, рассказали "Ведомостям" менеджеры трех дилерских компаний. Представитель "АвтоВАЗа" от комментариев отказался.

— У вкладчиков остался последний шанс — Ставки снижаются, но банки предлагают сезонные вклады с большей доходностью — С конца марта крупные банки плавно опускают ставки рублевых вкладов. Средняя максимальная ставка вкладов в банках из первой десятки по размеру депозитов населения со второй декады марта по первую декаду июля снизилась на 0,585 процентного пункта (п. п.) и теперь составляет 7,135% годовых. Доходность вкладов в крупных банках не превышает 8,5% годовых, и такая ставка – редкий случай, в основном же деньги в них можно положить под 6,5–7,5% годовых.

— Как подруги из Хабаровска торговали книгами в коробках — И открыли книжный магазин с выручкой 1 млн руб. в месяц — 28-летние подруги из Хабаровска Анастасия Трендберг и Светлана Костылева придумали, как заинтересовать людей покупкой бумажных книг, в то время как растет популярность книг электронных.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Новость для излечимых — На российском рынке — первом в мире — появится препарат, признанный эффективным для лечения гепатита дельта — В четверг в редакции "Российской газеты" руководитель отделения гепатологии МОНИКИ Павел Богомолов сообщил приятную сенсационную новость. На российском рынке — первом в мире — появится препарат, признанный эффективным для лечения гепатита дельта, самого тяжелого поражении печени. У 50-70% пациентов с подобным диагнозом в течение 5-10 лет развивается смертельно опасный цирроз печени. А в мире уже 15-20 миллионов человек живут с этим гепатитом. Более всего он распространен в некоторых странах Африки и Азии, на Ближнем Востоке, в части Восточной Европы, Южной Америки. В России эндемичны по гепатиту дельта Республика Тыва и Республика Якутия.

— Используют все средства — Российские банки запаслись иностранной валютой — Российские банки заметно увеличили свой запас валютной ликвидности на фоне ее большого оттока со счетов компаний. Наращивая запасы иностранной валюты, банки могут готовиться в том числе и к ослаблению рубля после решения по ключевой ставке.

— Дело с неизвестной — Задержан главный судебный пристав Пермского края — Следственный комитет РФ официально сообщил о задержании очередного крупного чиновника. На этот раз обвинение в серьезном преступлении грозит главному судебному приставу Пермского края.

— Сдались вне конкурса — Дешевле всего в России снять квартиру можно в Йошкар-Оле, Кургане и Энгельсе — менее 10 тысяч рублей в месяц. Чуть подороже, 10,2-11,6 тысячи — в Барнауле, Кирове, Великом Новгороде, Брянске и Иванове.

— Стихийное предложение — Гражданам предложат страховать свои дома и квартиры в обмен на льготы — Министерство финансов придумало, как заинтересовать граждан страхованием жилья от чрезвычайных ситуаций. Тем, кто купил полис, предлагается давать льготы по налогам и взносам за капитальный ремонт. Такие преференции ведомство рекомендует предусмотреть регионам в своих программах.

— Уехать от наводнения — Владимир Путин встретился в Кремле с семьями, пострадавшими в Иркутской области — Президент Владимир Путин пригласил семьи, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, на военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

— Помочь людям — Глава государства выслушал доклад о последствиях наводнения в Иркутской области и призвал региональные власти не уклоняться от персональной ответственности — Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение задач, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных происшествий. Об этом президент РФ Владимир Путин напомнил губернаторам в ходе совещания с членами правительства. Глава государства также ожидает от Следственного комитета доклада о результатах расследования ЧП в Хабаровске.

— Движение вверх — Валентина Матвиенко рассказала о решении проблемы редких лекарств — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что в 2021 году будет полностью решена проблема централизованной закупки за счет федерального бюджета лекарств для лечения редких (орфанных) заболеваний.

— Главное звено — Татьяна Голикова рассказала президенту о развитии здравоохранения — Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с вице-премьером Татьяной Голиковой. Обсуждение ситуации в здравоохранении оказалось в центре внимания разговора. В частности, глава государства выразил обеспокоенность положением дел в первичном звене.

— Шатры по нормам — Палаточным лагерям дадут закон — Специалисты МЧС России займутся разработкой законопроекта, регламентирующего деятельность палаточных лагерей и кемпингов. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

— Память на века — В России приведут в надлежащий вид тысячи воинских захоронений — В течение ближайших шести лет в стране восстановят более 9,5 тысяч воинских захоронений, установят более 6 тысяч памятных знаков в честь павших защитников Отечества.

— Взяли на контроль — "Единая Россия" подключается к реализации нацпроектов — В четверг комиссия "Единой России" по контролю за исполнением предвыборной программы, с которой партия шла на выборы в Госдуму в 2016 году, собралась, чтобы обсудить отчеты о реализации блоков документа, посвященных экономике, образованию, культуре и здравоохранению.

— Куба откроет рынки — Лавров обещал поддержку Гаване со стороны России — Москва намерена активизировать отношения с Кубой. Такая поддержка, по мнению министра иностранных дел РФ, может помочь Кубе справиться с нынешними трудностями, а России — укрепить свои позиции в Западном полушарии. Россия и Куба вместе выступают против "дремучих" действий США, которые вводят эмбарго и санкции против Гаваны, заявил Сергей Лавров после переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

— Самозанятость расширят в границах — Министерство финансов предлагает расширить эксперимент по налогообложению самозанятых. С 2020 года он может распространиться на южные регионы страны — Дагестан, Чечню, Крым. Сейчас в нем участвуют Москва, Татарстан, Московская и Калужская области.

— С поправкой на качество — Госдума завершила весеннюю сессию — Госдума провела заключительное заседание весенней сессии текущего года. Об итогах работы депутатов рассказал в своем выступлении председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Среди важных тенденций он назвал улучшение качества законопроектов, чему способствовал системный подход к решению важных для граждан вопросов.

— Экспресс от "Курортной" — В Крыму запустили автобусный маршрут до границы с Украиной — Крымские власти запустили официальный автобусный маршрут до границы с Украиной. Транспорт идет от Симферополя до приграничной остановки, которая находится чуть дальше города Джанкоя.

— Кадры набивают себе цену — Какие специальности могут войти в каталог дефицитных профессий — Минэкономразвития объявило о намерении создать каталог дефицитных профессий. Эксперты "РГ" назвали специальности, которые могут войти в него.

— Дети — к деньгам — Маткапитал может стать бессрочным — Программа по выдаче материнского капитала должна быть не только продлена до 2025 года, а стать бессрочной. Так считает первый замминистра труда Алексей Вовченко.

— Балл для отличника — Школьной золотой медали вернут высокий статус — Золотая медаль по окончании школы давно перестала быть пропуском в студенты. Лет 20 назад она еще давала большое преимущество, а при недоборе 1-2 баллов на вступительных экзаменах могла стать просто спасением для будущего первокурсника. Сегодня бал правят баллы ЕГЭ, а в дополнение к ним уже идут прочие успехи выпускника: спортивные достижения, дипломы, грамоты и, среди прочих, золотая медаль — подтверждение отличного аттестата. "Весит" медаль нынче не очень много: результат ЕГЭ сможет увеличить лишь на 3-5 баллов. А все достижения вместе в любом случае смогут добавить не более 10 баллов.

— Рыба ищет берега — Вылов идет хорошо, но хранилищ мало — Вылов тихоокеанских лососей уже на 55 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого нечетного года, сообщили в Росрыболовстве. Хорошо идет кета и горбуша, но для обработки улова может не хватить холодильников.

— Продать согласен лично — Законодатели в третьем, окончательном чтении приняли очень нужный закон, который должен прекратить мошенничество с использованием электронной подписи гражданина и кражи с ее помощью квартир.

— Горький мед — По факту массовой гибели пчел заведены уголовные дела — В Орловской области впервые завели уголовное дело о массовой гибели пчел. Подморы пчел в регионе происходили и раньше. Однако в мае-июне этого года бедствие приняло массовый характер. Прокуратура организовала проверку. Итогом стало возбуждение сразу двух уголовных дел.

— Дымовой завес — Продолжается бурная дискуссия по курилкам в аэропортах — Разрешать ли курение в аэропортах в специально оборудованных местах? За несколько дней после того, как депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект о возвращении курилок, по теме высказано множество мнений: как "за", так и "против". В среду родилась еще одна идея: курилки разрешить, но сделать их платными.

— Арктика ждет — Система преференций будет готова в ближайшие недели — Новые меры господдержки арктических проектов почти готовы. Об этом заявил зампред правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики.

— Вот это ножки — Дому Наркомфина вернут исторический облик — Реставрация едва ли не самого известного памятника советского конструктивизма — Дома Наркомфина — вышла на финишную прямую. Все работы завершатся до конца года, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Умчались за победой — Студенты Череповецкого госуниверситета разработали гоночный болид — На международный конкурс гоночных машин Formula Student в Италию отправились студенты Череповецкого государственного университета. Там они представят гоночной болид собственной конструкции под названием Nord Craft.

— Вывели на чистую воду — Следствие установило причины гибели рыбы в одной из рек Саранска — Расследование причин июньского экологического ЧП в столице Мордовии, где в реке массово погибла рыба, показало, что воду отравляли не только коммунальные предприятия, но и сами горожане: обнаружено около полусотни несанкционированных канализационных сливов от частных домов.

— Моряки возвращаются домой — Украина захватила российский танкер — В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер с 2 тысячами тоннами груза на борту в порту Измаил Одесской области. Судно было опознано спецслужбой как танкер "Нейма", якобы блокировавший украинские корабли во время прошлогоднего инцидента в Керченском проливе.

— Все свободны — Борис Джонсон собрал в британском правительстве убежденных сторонников "брекзита" — Европейское издание Politico утверждает: "премьер Британии Борис Джонсон уже совершил свою первую революцию". Речь о самой масштабной смене состава правительства в современной истории Британии без передачи власти другой партии. Теперь страной правят "брекзитеры".

— Вето на страже ВПК — Трамп продаст оружие Саудовской Аравии вопреки мнению конгресса — Президент США Дональд Трамп пресек попытки конгрессменов заблокировать сделку по поставке американских вооружений Саудовской Аравии и другим монархиям Персидского залива. Речь о контрактах на поставку ракет, управляемых бомб, боеприпасов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов на общую сумму 8,1 миллиарда долларов.

— Сдай и катайся — В римском метро пластиковые бутылки можно обменять на билет — Мэрия Рима запустила пилотный проект по сбору пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты на метро. Страдающий в последнее время от переизбытка мусора Рим стал первой европейской столицей, внедрившей столь оригинальное нововведение. Инициатива под рабочим названием "Сдай бутылку и катайся на метро" будет проводиться на экспериментальной основе в течение года на трех станциях столичной подземки: Чипро на линии А, Пирамиде на линии Б и Сан-Джованни на линии С.

— Страшно знать о себе — Академик РАН Григорий Ройтберг: Почему диспансеризация нередко превращается в фикцию — Почему многие пациенты убеждены, что диспансеризация ничего не дает? Почему не срабатывает первичное звено, где главное действующее лицо — врач общей практики? Как быть в этой ситуации? Об этом обозреватель "РГ" беседует с заведующим кафедрой терапии и семейной медицины РНИМУ имени Н.И. Пирогова академиком РАН Григорием Ройтбергом.

— Медосмотр или недосмотр — К инициативе правительства РФ о проведении в 2019-2020 годах масштабной диспансеризации чиновники и жители Нижегородской области отнеслись по-разному. Первые взяли под козырек. Вторые в большинстве своем все еще сомневаются в ее эффективности.

— А если не заставят?— За полгода в Тульской области, по данным регионального минздрава, прошли диспансеризацию более 124 тысяч человек. Это 52 процента от общего количества жителей, которым положена диспансеризация в этом году. Корреспонденты "РГ" провели небольшой опрос среди туляков: знают ли они про бесплатную диспансеризацию? Из 74 респондентов сорок человек как минимум слышали о такой возможности. Но на этом все: ни один из них диспансеризацию не проходил.

— Минкульт ищет таланты — Директоров музеев отправят на выборы?— Министерство культуры будет назначать директоров музеев по итогам открытого конкурса на лучшую концепцию развития музея. Первым музеем, выбор директора которого состоится по итогам открытого конкурса концепций уже осенью, станет Музей МХАТ (тот, который исторически связан с МХАТ им.Горького).

— Корабли в облаках — Нередко корабли во время своих парадов эффектно салютуют выстрелами неких петард. Они дымятся, переливаются ярко вспыхивающими огнями. И это вовсе не шутихи, а одни из самых эффективных средств защиты от высокоточного противокорабельного ракетного оружия.

— Юристы встали на защиту — Кубанские приставы вместо того, чтобы оштрафовать московскую пенсионерку, довели ее до тюрьмы — Столичная пенсионерка Тамара Васильева, угодившая в СИЗО за то, что четыре года назад оскорбила главу поселка в Краснодарском крае, вышла на свободу.

— Привлекли меценатов — В Дагестане сотни школ ждет ремонт по специальной программе — В Дагестане к ремонту школ привлекли меценатов. Прошлогодний проект "100 школ" оказался удачным, поэтому в текущем году решено запустить новую программу.

— Рентгенолог со скальпелем — В больнице по вине врачей умерла девочка. Крайними сделали родителей — В казанскую редакцию "РГ" обратились супруги Мухаметзановы из татарстанского села Новошешминск: "Вся надежда осталась только на вашу газету. Вы нам однажды помогли". Много лет назад после нашей публикации они смогли стать приемной семьей — местные чиновники долго ставили им бюрократические препоны. На этот раз многодетных родителей привело к нам горе: в Новошешминской больнице умерла их родная дочь. Они предполагают, что причиной смерти стали неквалифицированные действия врачей.

— Берега мечты — На северо-западе Москвы откроют новый мост и метро — В 2020-21 годах на северо-западе Москвы откроется новый автомобильный мост и метро. Оба эти проекта существенно улучшат транспортную ситуацию, рассказал мэр Сергей Собянин во время осмотра стройплощадок.

ИЗВЕСТИЯ

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— Вышлют боксом: в набор для новорождённых включили 28 предметов — Оплату подарка, стоимость которого составит около 10 тысяч рублей, Минпромторг предложил возложить на регионы — В образцовый подарок новорождённому должно входить 28 предметов, в том числе одежда, косметика и ряд специальных приспособлений, включая подогреватель молока. Это следует из подготовленного Минпромторгом проекта рекомендаций, с которым ознакомились "Известия". Окончательный перечень предметов составят региональные власти, которым предстоит взять на себя и его оплату. По экспертным оценкам, предложенный министерством набор обойдется примерно в 10 тыс. рублей.

— Установка по требованию: появится ли в РФ реестр обязательного ПО для гаджетов — Создание списка отечественных программ для ввозимой техники обсудят на совещании в Аналитическом центре при правительстве — Власти задумались о создании реестра обязательных отечественных мобильных приложений, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в России гаджеты. 31 июля в Аналитическом центре при правительстве состоится совещание, где обсудят детали разработки списка. Об этом "Известиям" рассказали два источника, близких к сотовым ритейлерам и производителям электроники. Информацию подтвердил представитель Минкомсвязи. Законопроект об обязательной установке российского ПО уже внесен в Госдуму.

— Заплыв на дно: США приготовились обрушить доллар — Почему валютные войны приближают кризис глобализации — По мере того как мировая экономика замедляется и вступает в предкризисную стадию, лидеры разных государств всё больше задумываются о том, как вопреки всему поддержать экономический рост. Одна из лежащих на поверхности идей — обесценить собственную валюту, с тем чтобы создать выгодные условия для экспортеров и работающих на внутреннем рынке бизнесменов. США проявляют в этом направлении наибольшую активность, несмотря на то что американская экономика выглядит несколько лучше конкурентов. Америка имеет на руках все козыри, для того чтобы выиграть эту партию (по крайней мере, так считают ведущие аналитики), но если к текущей торговой войне добавится еще и валютная, проигравшими в той или иной степени окажутся все.

— Клуб по интересу: Борис Джонсон собрал кабмин под Brexit — Ключевые посты в новом британском правительстве заняли бывшие соперники премьера в борьбе за кресло — С приходом к власти в Великобритании нового правительства можно рассчитывать на то, что процедуру Brexit удастся завершить до 31 октября 2019 года.

— Форменный разбой: экс-прокурора судят за налет на родную бабушку — Пенсионерка скончалась от полученных увечий — Следственный комитет завершил расследование разбойного нападения на пожилую жительницу Карачаево-Черкессии. По версии следствия, в дом женщины забрались ее внук Дмитрий Кравченко и его предполагаемый сообщник Петр Спивак. Целью преступников были сбережения пенсионерки, около 100 тыс. рублей. Ради денег они не остановились и перед убийством женщины. Шоком для республики стал тот факт, что на момент преступления Кравченко занимал должность прокурора по надзору за исполнением федерального законодательства.

— Заграница там поможет: в русской Арктике ждут иностранных туристов — Самый северный национальный парк страны делает ставку на англоязычных гостей, чтобы рассказать им о советской истории — Российские арктические и дальневосточные порты вскоре станут доступнее для иностранных туристов. Законопроект, который предусматривает ряд послаблений для туристических судов с иностранными гражданами на борту, в конце июля одобрили в Совфеде.

— Паспорт по шпаргалке: гражданином не стать без знаний о столицах, королеве и поэтах — Что нужно знать для сдачи экзамена на получение гражданства России, США и других стран — От экзамена на знание языка освободят русскоговорящих мигрантов, близкие родственники которых являются гражданами России. Им планируется давать бессрочный вид на жительство без прохождения тестов, заявили в управлении по вопросам миграции МВД в четверг, 25 июля. В России мигранты в обязательном порядке сдают тест на знание языка, истории и права с 2015 года, в западных странах эта практика существует подольше.

— Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей — Рост цен на 5-7% может произойти на фоне повышения НДС на пальмовое масло — Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали "Известиям" в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%. В скором времени компаниям придется уплачивать 20-процентный налог на добавленную стоимость, что скажется на цене сырья, которое активно используется в кондитерской и масложировой промышленности, уверены в профильных ассоциациях. В итоге подорожают и товары в магазинах.

— "Почему не перевести врачей в ИП? Пусть получают нормально" — Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс — о внедрении новых моделей страхования и изменении цены ОСАГО — В ближайшее время в платежках по ЖКХ десяти регионов страны появится строка "Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций". Для граждан, которые оставят этот пункт в квитанции, стоимость расходов на содержание недвижимости может повыситься на 300 рублей в год. Таким образом начнут реализовываться нормы закона, который вступит в силу 4 августа. Он предполагает развитие нового вида страхования жилья, что особенно актуально для регионов, подверженных природным катаклизмам. В дальнейшем уровень распространения таких программ планируется учитывать в KPI губернаторов. Об этом в интервью "Известиям" рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

— Гибнут за металл: нелегальная добыча золота в Гане — Африканские старатели умирают от туберкулеза и отравления ртутью — Продолжающийся рост цен на золото вызвал настоящий бум среди жителей Ганы. Африканцы ищут драгоценный металл при помощи кустарно построенных шахт и примитивного оборудования, пренебрегая любыми нормами техники безопасности и охраны собственного здоровья. В результате многие из них не доживают и до 30.

— Будет уроком: школьников предложили не штрафовать за нарушения при сдаче ЕГЭ — По мнению губернатора Тверской области, отсутствие возможности поступить в вуз уже является наказанием для выпускника — Школьников, нарушивших правила сдачи Единого государственного экзамена, следует освободить от материального наказания, которое сегодня составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. С такой инициативой на заседании правительства Тверской области выступил губернатор региона Игорь Руденя.

— Отвести воду: в зонах подтоплений запретят строить жильё — Владимир Путин дал новые поручения в связи с паводком в Иркутской области — Правительству поставлена задача до 1 августа сформировать список граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области, и до 10 августа выплатить все полагающиеся им компенсации. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам совещания о мерах по ликвидации последствий паводка в регионе. В документе также отмечается необходимость обеспечить принятие правовых актов, предусматривающих ограничения на строительство жилья и объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в границах зон затопления. После подписания поручений Владимир Путин провёл встречу с пострадавшими от стихии.

— Надумали: депутаты приняли за сессию 325 законов — Месячные каникулы парламентарии намерены провести в трудах — Совет Федерации 26 июля завершит весеннюю сессию. На последнем заседании сенаторам предстоит рассмотреть около 70 законов. Накануне свою работу закончила и Государственная Дума. Депутаты приняли 325 законов. Особое внимание было уделено исполнению послания президента, подчеркнул завершая сессию спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Товар — тенге — товар: импортозамещение распространят на весь ЕАЭС — Российские товары могут покрыть закупки из дальнего зарубежья минимум на $4 млрд — Импортозамещение распространят на весь ЕАЭС — Минпромторг совместно с Евразийской экономической комиссией уже готовят специальную программу по замене поставок из дальнего зарубежья продукцией, произведенной в союзе.

РБК daily

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— Власть признала "болотные" перспективы выборов — Зачем силовики проводят обыски у оппозиционеров — Крупнейшие со времен "болотного дела" обыски и допросы оппозиционеров прошли в Москве. Собеседники в мэрии не исключают "жесткого сценария" во время готовящегося несанкционированного митинга.

— Каждый третий не слышал о нацпроектах — ФСО изучила мнение россиян о реализации ключевых задач развития экономики — Около трети россиян ничего не известно о реализации в стране нацпроектов, следует из проведенных ФСО опросов. А те, кто в курсе, ждут от них снижения тарифов ЖКХ, выдачи бесплатных лекарств и отмены ЕГЭ.

— Министры приняли вызов — Кто вошел в новое правительство премьера Великобритании Бориса Джонсона — Борис Джонсон назначил на ключевые позиции в кабинете своих твердых сторонников. РБК изучил биографии главных членов правительства, вызовы, с которыми они столкнутся, и их отношение к России.

— Китай меняет нефтедоллары на евро — Доля американской валюты в оплате российского экспорта в КНР впервые упала ниже 50% — доллар в расчетах за российский экспорт в Китай в первом квартале 2019 года впервые в истории уступил лидерство другим валютам — его доля упала ниже 50%. Пекин пошел навстречу российскому ТЭКу, переводящему оплату в евро из-за санкций.

— Турецкий регулятор российскому не пример — Какое влияние мировая финансовая политика оказывает на решение ведомства Эльвиры Набиуллиной по ключевой ставке — Банк Турции в четверг резко снизил ключевую ставку, а ЕЦБ дал рынку новый мягкий сигнал. Смягчения денежнокредитной политики аналитики ждут и от российского ЦБ.

— Конкурента сбрасывают со щитов — "Вера-Олимп" получила разрешение на покупку доли Russ Outdoor — Рекламная группа "Вера-Олимп" договаривается о покупке почти половины бизнеса своего конкурента—крупнейшего в стране оператора наружной рекламы Russ Outdoor. ФАС уже одобрила ходатайство на покупку лидера рынка.

— Рынок переоценил бумаги "Газпрома" — "Дочки" продают 3% российской газовой монополии — спрос на 3% "Газпрома", выставленных на продажу его "дочками", оказался на 30% выше предложения: они получили заявки на 200 млрд руб. при общей стоимости пакета 150 млрд руб. Увеличив free-float, "Газпром" сможет снизить долг.

— Сбербанк и Mail.Ru собрали блок питания — Крупные игроки на рынке доставки еды и агрегации услуг такси создают новое совместное предприятие — Mail.Ru Group внесет в СП сервис доставки еды Delivery Club и долю в сервисе такси "Ситимобил". Сбербанк—долю в Foodplex и деньги на развитие. После сделки госбанк станет совладельцем активов всех компаний из " большой тройки" Рунета.