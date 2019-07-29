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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Москвичи и гости полиции — "Нужно пересматривать закон о митингах и демонстрациях" — так глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подвел итоги несанкционированной акции в Москве, прошедшей в субботу. Совет готовит президенту России доклад о массовых задержаниях участников несогласованной акции "За честные выборы".

— Глубинноуважаемый — 27 июля президент России Владимир Путин на батискафе опустился на дно Балтийского залива, к останкам подводной лодки Щ-308, найденной незадолго до этого поисковиками. Специальный корреспондент "Ъ" спрашивал у президента, что не так на земле, раз его тянет под воду, и получал ответ.

— Газовозы заплывают в ФНБ — Как стало известно "Ъ", НОВАТЭК просит правительство снизить процентные ставки для строительства 15 СПГ-танкеров на верфи "Звезда" для проекта "Арктик СПГ 2". В качестве приоритетного варианта предлагается разместить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах ВЭБ.РФ — тот должен предоставить $5 млрд на строительство газовозов в рамках лизинговой схемы.

— Полис по талонам — В преддверии запуска закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций чиновники дорабатывают меры по стимулированию населения к покупке полиса. Минэкономики поддержало инициативу Минфина о предоставлении льготы по налогу на имущество физлиц для тех, кто купил полис. Размер такого налогового вычета в Минэкономики предлагают увязать с годовой стоимостью страховки (ее размер может составить 2–3 тыс. руб.) — возвращая таким образом гражданам затраты на новое страхование.

— Золото ценно и без стандарта — Европейский центральный банк (ЕЦБ) и два десятка национальных европейских центробанков отказались перезаключать соглашение, устанавливающее лимит на продажу ими золота. Оно было впервые подписано в 1999 году и с тех пор перезаключалось каждые пять лет. Необходимости в его дальнейшем существовании регуляторы не видят: спустя 75 лет после отказа от "золотого стандарта" центробанки больше заинтересованы в покупке драгметалла, чем в его продаже.

— Нервных просят не беспокоиться — Личные черты характера могут оказывать такое же влияние на размер зарплаты работника, как и факт наличия у него высшего образования. Как следует из работы Высшей школы экономики, наибольшее влияние на зарплату на рынке труда России могут оказывать такие личные качества претендента на должность, как открытость и невротизм: открытость ассоциируется с большими зарплатами, эмоционально нестабильным, как и во всем мире, склонны платить меньше.

— Госсектор впервые с 2014 года наращивает внешнюю задолженность — Опубликованные ЦБ данные о внешнем долге России в аналитическом представлении показывают, что после долгого периода сокращения нетто-заимствований госсектора страны за пределами России в первом полугодии 2019 года впервые зафиксирован рост, и именно этот компонент определял стабилизацию объема всего внешнего долга.

— На Интендантских складах недосчитались бюджетных средств — В Санкт-Петербурге суд отправил под домашний арест бывшего замдиректора Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД) Алексея Бирюкова. Его и двух предпринимателей обвиняют в мошенническом хищении средств, выделенных Минкультом на реставрацию объекта культурного наследия — здания Главного Кригс-Комиссариата (Интендантских складов), построенного во второй половине XVIII века.

— Бывшего сотрудника администрации президента осудили как чекиста — Как стало известно "Ъ", военный суд признал особо крупным мошенником Михаила Горбатова — бывшего начальника департамента администрации президента России, одновременно служившего в ФСБ. Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.

— Двигатели привезли приговор — Как стало известно "Ъ", вступил в силу приговор бывшему начальнику отделения снабжения автобронетанковой службы (АБС) Южного военного округа (ЮВО) подполковнику запаса Дмитрию Седову, экс-руководителю бронетанковой службы в/ч 33744 полковнику Виталию Успенскому и бывшему заведующему складом автобронетанкового имущества Игорю Шевкунову, вынесенный Краснодарским гарнизонным военным судом.

— Юристу нашли дело у пруда — Как стало известно "Ъ", в Москве за мошенничество арестовали юриста Виктора Кима, который за $450 тыс. обещал предпринимателю Юрию Красноперову решить в Верховном суде в его пользу спор с природоохранной прокуратурой. Последняя через суд доказала, что господин Красноперов незаконно владел участками земли площадью более 1,3 тыс. кв. м на берегу Ильинского пруда.

— Рыцарь профессии — Умер Владимир Кара-Мурза — один из самых заметных российских журналистов 90-х годов, немного не доживший до своего 60-летия. Наша действительность устроена так, что человек, который когда-то пытался радикально изменить представления о российском телевидении, оказался выдавлен из отечественной журналистики.

— Православные Северной Осетии претерпели от древней веры — Прихожане православных храмов Северной Осетии жалуются "на дискриминацию в отношении христиан, которая связана с идейными установками руководства республики". В обращении к архиепископу Аланскому и Владикавказскому Леониду (Горбачеву) они приводят факты притеснений со стороны приверженцев так называемой традиционной осетинской религии.

— Осужденные будут исправляться по соседству с родными — Министерство юстиции РФ в целях гуманизации уголовно-исполнительного законодательства внесло в Госдуму законопроект, упрощающий перевод осужденных по их просьбе из одного пенитенциарного учреждения в другое. В случае принятия документа заключенные смогут исправляться в учреждениях ФСИН тех регионов, где живут их близкие родственники.

— "Слуга народа" ищет премьера — Список претендентов на пост главы правительства Украины пополнился еще одной фамилией. По информации украинских СМИ, новым — уже шестым по счету — кандидатом в премьеры стал замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук. Среди всех членов кабинета министров ясность у новой команды есть только с новыми главами министерств здравоохранения и образования.

— К афганским выборам подошли с излишним оптимизмом — В Афганистане стартовала президентская кампания. В выходные в предвыборную гонку вступили президент страны Ашраф Гани и глава исполнительной власти Абдулла Абдулла, проведя встречи со своими сторонниками. Участие в президентских выборах, которые откладывались уже дважды и теперь назначены на 28 сентября, планируют принять еще 16 политиков.

— В МИД РФ обозначились кандидаты на пост замминистра — Как стало известно "Ъ", в МИД РФ фактически определились с тем, кто станет заместителем министра вместо выдвигающегося в Совет федерации Григория Карасина. По словам нескольких информированных собеседников "Ъ", на высокий пост рассматриваются три кандидата. Основной из них — нынешний директор консульского департамента министерства Иван Волынкин. 60-летний дипломат окончил МГИМО в 1981 году и с тех пор работает в системе МИДа.

— "Росгеология" просится в арктическую разведку — Как стало известно "Ъ", "Росгеология" предлагает создать новую госпрограмму по геологической разведке в Арктике для "возрождения Севморпути". Объем ее финансирования в 2020–2024 годах может составить почти 90 млрд руб. и еще около 200 млрд руб.— до 2045 года. В качестве источников средств госкомпания предлагает средства бюджета и Фонда национального благосостояния.

— Приложения к спросу — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) смягчила инициативу по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры. В новой версии законопроекта речь идет о том, что отечественные приложения должны выбираться исходя из экономической целесообразности и востребованности среди потребителей. Такой вариант, по сути, закрепит сложившиеся коммерческие отношения между производителями и разработчиками, полагают эксперты.

— OneWeb не пускают на российскую орбиту — Разработчику глобальной системы широкополосного спутникового интернета OneWeb вновь не удалось добиться получения частот для работы в России. Причиной отказа могла стать позиция силовых ведомств, опасающихся, что зарубежного оператора невозможно будет контролировать. Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.

— Оздоровление будущего — Банк России заявил о завершении самой длинной санации в истории банковского сектора. Речь идет о финансовом оздоровлении Связь-банка, а де-факто и банка "Глобэкс", которое было начато в 2008 году силами Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ). Стоимость спасения этих кредитных организаций превзошла изначальные ожидания в два раза, а окончательные расчеты по ней завершатся через 25 лет.

— По широкому кругу товаров — Стремясь увеличить прибыль в сегменте POS-кредитования (кредиты на товары), банки все активнее идут на эксперименты и осваивают новые ниши. Так, крупные игроки рынка начали выдавать кредиты на мототехнику, жилые дома, медицинские и образовательные услуги и другие, ранее не охваченные кредитованием направления.

— Накопления выросли вместе с рынком — Результаты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию средств в рамках обязательной пенсионной системы (ОПС) в первом полугодии оказались весьма высокими. Средневзвешенная доходность по портфелю крупных НПФ составила 10,5% годовых и превысила результат по расширенному портфелю, которым управляет ВЭБ.

— Долговой поворот — Международные инвесторы, обеспокоенные перспективами мировой экономики, активно перераспределяют свои вложения. По данным Emerging Portfolio Fund Research, на минувшей неделе глобальные фонды акций лишились $7 млрд, тогда как в облигационные фонды поступило $38 млрд. Российские фонды акций потеряли около $130 млн, фонды облигаций получили $75 млн.

— "Газпром" устроил распродажу — "Газпром" продал на своей электронной площадке (ЭТП), которую с осени 2018 года использует как новый канал экспорта газа в Европу, уже 10 млрд кубометров — это больше, чем объем годового потребления Австрии или Чехии. Причем компания не только наращивает объем продаж на ЭТП, но и допустила падение их цены ниже уровня долгосрочных контрактов — тактика, которой "Газпром" в предыдущие годы как раз стремился избегать.

— Кредиторы пригрозили Utair банкротством — Кредиторы Utair усиливают давление на авиакомпанию в переговорах о реструктуризации. Банк "Русь" первым из 11 членов синдиката кредиторов объявил о намерении банкротить Utair за невыплату процентов по кредиту на 18,9 млрд руб. Но пока непосредственная опасность авиакомпании не грозит: долг по процентам перед "Русью" составляет лишь 2 млн руб., а доля банка в синдикате — всего 0,3%, и суды, скорее всего, не станут банкротить Utair из-за подобной суммы.

— Агентам грозит прикрытие — На работу пенсионных брокеров, имеющих агентские сети и оказывающих услуги по переводу накоплений клиентов НПФ, обратили внимание правоохранительные органы. Переходные кампании, в том числе и этого года, действительно характерны рисками неправомерных переводов средств граждан брокерами на фоне склонности некоторых НПФ к высокому операционному риску. Возможное решение — законодательное описание функционала и ответственности продавца финансовых услуг, отмечают эксперты.

— В аптеках заметили провал — Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении. Причиной участники рынка и эксперты называют снижение реальных доходов населения. Фактор не новый, но в этом году ситуацию усугубило то, что из-за повышения НДС выросли цены на товары и услуги, вынудив покупателей экономить на лекарствах.

— "АндерСон" ставит на полки — Сложности на российском ресторанном рынке вынуждают игроков диверсифицировать бизнес. Сеть кафе "АндерСон" договорилась о продаже кондитерских изделий с онлайн-гипермаркетом "Утконос" и хочет наладить поставки в "Перекресток". Но продукция "АндерСона" может оказаться слишком дорогой для ритейла.

— Автодилеры развиваются органически — Растущий рынок органической еды с оборотом 900 млрд руб. в год продолжает привлекать новых игроков. Совладельцы второго по обороту российского автодилера — Major, инвестировав 6 млрд руб. в подмосковную ферму, открыли сеть магазинов органических продуктов. На рынке есть ниша для новых компаний, но число потребителей ограничено.

— "Адамант" пускает корни в Черноземье — Петербургский девелопер "Адамант" может стать владельцем крупной в Черноземье сети продуктовых гипермаркетов "Линия". Нынешний владелец ритейлера — корпорация "Гринн" — готов уступить этот бизнес и все свои объекты коммерческой недвижимости общей площадью 1,2 млн кв. м, поскольку не смог договориться с кредиторами о реструктуризации долгов.

— Рекламодателей оставят с голыми стенами — Мэрия Москвы запретила рекламу в виде граффити: она должна исчезнуть с улиц города в течение двух недель, иначе ее закрасят за счет городского бюджета. Ликвидировать формат планировалось еще перед ЧМ-2018, тогда рынок оценивался в 1 млрд руб. в год. Это сравнительно небольшой сегмент наружной рекламы, но востребованный среди рекламодателей благодаря размерам поверхностей и их расположению в центре Москвы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Как оценить итоги столкновений граждан и силовиков в Москве — В субботу в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Она стала рекордной по числу задержанных: по информации ГУВД Москвы, в автозаках оказались 1074 из 3500 участников митинга. Правозащитники из "ОВД-инфо" насчитали 1373 задержанных, из них 18 журналистов и 42 несовершеннолетних.

— Прокуратура сопоставила депутатский статус с руководящими должностями — Прокуратура в Твери добивается лишения полномочий пятерых депутатов гордумы – четырех единороссов и представителя "Справедливой России". Основанием для обращения в суд (первое заседание намечено на 14 августа) стал конфликт интересов, следует из письма прокурора Центрального района Сергея Белякова ("Ведомости" ознакомились с копией).

— Борис Джонсон порадовал соратников и разозлил противников — Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон за первые пять дней произвел значительные перестановки в правительстве, запустил новую информационную кампанию по поводу выхода из Евросоюза и вступил в переговоры с Брюсселем об условиях Brexit.

— Россия начала восстановление военных контактов с Молдавией — Министры обороны России и Молдавии в пятницу впервые за последние шесть лет провели переговоры в Москве. Открывая встречу, российский министр Сергей Шойгу выразил надежду на конструктивный диалог: "А самое главное – на решение тех вопросов, которые касаются безопасности Молдавии и России, нашего сотрудничества в военной и в военно-технической сфере".

— Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБ — Дискуссия, как и когда нужно тратить бюджетные средства, обострилась в пятницу – ЦБ увидел в бюджетной политике правительства инфляционные риски. "Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г." – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.

— Минкомсвязи предлагает поменять операторам пятого поколения связи льготы — Минкомсвязи предлагает постепенно повышать ежегодную плату за спектр частот для сетей четвертого поколения связи – при распространении сетей пятого поколения они не могут пользоваться льготами наиболее перспективной технологии. Суть льгот заключается в так называемом коэффициенте перспективности, понижающем ежегодную плату за частоты, – Минкомсвязи предлагает ежегодно его повышать, и операторы будут платить за нынешнюю технологию все больше.

— "Яндекс" останется дома — Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин 26 июля внес на рассмотрение парламента поправки, которые ограничивают право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний ограничивается 20% долей или акций.

— Власти Москвы в первом полугодии выдали в 7 раз меньше разрешений на строительство — За шесть месяцев 2019 г. выдано 197 разрешений на строительство 2,86 млн кв. м недвижимости, из них 60 – жилье на 1,6 млн кв. м, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора. Это в 7 раз меньше, чем за январь – июнь прошлого года. Тогда столичные власти выдали разрешения на строительство 20,18 млн кв. м, из них жилья – на 17,87 млн кв. м.

— Товары с AliExpress появятся в российских магазинах — Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей. Прежде AliExpress с закупками юридических лиц отдельно не работала.

— У "Газпрома" появился еще один крупный акционер — Почти половина квазиказначейских акций "Газпрома" (2,93%), принадлежавших двум "дочкам" компании – нидерландской Gazprom Gerosgaz Holdings BV и кипрской Rosingaz Limited, были проданы в рынок одним лотом, сообщил в пятницу, 26 июля, зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов. Сумма сделки составила 139,1 млрд руб., следует из материалов "Газпрома".

— "Газпром" прокладывает "Северный поток – 2" через суд — В четверг, 25 июля, проектная компания Nord Stream 2 AG (100% принадлежит "Газпрому") подала иск в Верховный суд Евросоюза с требованием аннулировать недавно принятые поправки в Газовую директиву. "Поправки были очевидно разработаны и приняты с целью поставить в невыгодное положение и препятствовать созданию трубопровода "Северный поток – 2", – говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

— О1 Properties ищет новые направления для инвестиций — O1 Properties диверсифицирует бизнес – она планирует создать сеть коворкингов и компанию для управления собственными офисными центрами, рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с ней, ее партнер и человек, близкий к топ-менеджерам группы.

— Доля Baring Vostok в банке "Восточный" может быть арестована — Банк "Восточный" попросил Арбитражный суд Амурской области арестовать 41,6% своих акций, принадлежащих компании Evison инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners. Еще недавно у нее был контроль, но по решению того же Арбитражного суда Амурской области исполнила опцион и продала 10% акций другому акционеру банка – компании "Финвижн" Артема Аветисяна.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Море волнуется: 5 баллов! — В День ВМФ на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге были продемонстрированы новейшие боевые корабли. Верховный главнокомандующий Владимир Путин, принимая парад, отметил, что флот России может дать отпор любому агрессору.

— Полис зрения — На дневной и круглосуточный стационар для онкологических больных на этот год запланировано направить более двухсот миллиардов рублей. Из них 150 миллиардов — на химиотерапию, рассказала "РГ" глава Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.

— Барьер для выселения — В Барнауле банк продал квартиру многодетной семьи из-за 13 тысяч рублей просрочки по ипотеке. Матери, которая одна воспитывает четверых детей, удалось доказать, что банк не имел на это право.

— По местам — 29 июля вузы обязаны опубликовать первые приказы о зачислении — для льготных категорий абитуриентов. До окончания приема еще полторы недели, но в университетах уже сейчас готовы подвести промежуточные итоги приемной кампании.

— Цель затронула средства — ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25 процента. Первоочередная причина снижения — продолжающееся замедление инфляции. Эксперты рассказали "РГ", как это отразится на банковской системе в целом.

— На глубину 50 метров — Президент Владимир Путин спустился в батискафе на дно Финского залива около острова Гогланд. Он пробыл под водой около получаса, осматривая остов подлодки Щ-308 "Семга", пропавшей в 1942 году.

— Шедевры приносят доход — Российские музеи научились хорошо зарабатывать. Их доходы за последние годы выросли в 2,5 раза. Об этом Владимиру Путину рассказал министр культуры Владимир Мединский.

— Строем — вдоль сирийского берега — Шесть кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии прошли перед жителями приморского Тартуса в парадном строю и показали несколько элементов морского боя. Кульминацией праздника стал пролет авиагруппы из самолетов и вертолетов с авиабазы Хмеймим.

— Крым в бескозырке — Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в торжествах по случаю Дня ВМФ, состоявшихся в Севастополе. В этом году моряки-черноморцы показали немало нового: например, впервые выступало так много авиации.

— Петр и Первый — Первый канал принял решение показать в эфире парад ко Дню ВМФ дважды. В этом году в нем приняли участие самые крупные и мощные корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.

— Достижимая высота — Мемориальные торжества прошли у Русской часовни под перевалом Вршич в Словении. Здесь вновь почтили память российских воинов, павших в годы Первой мировой войны. Скоро мемориал, посвященный погибшим в войнах словенцам, появится в Москве.

— Уполномочена защитить — Совет директоров Банка России назначил замдиректора Департамента страхового рынка Банка России Светлану Никитину уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, кредитных организаций и МФО, а также кредитной кооперации.

— Законы в пользу граждан — Состоялось заключительное заседание Совета Федерации перед уходом на каникулы. Председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко подвела итоги весенней сессии.

— Стопа Апостола — В знак воссоединения Крыма и России на полуострове установят памятник апостолу Андрею Первозванному, заявил режиссер, председатель творческого совета РВИО Андрей Кончаловский. Ожидается, что монумент будет создан до 2024 года.

— Крыша для школы — В ходе визита в свой избирательный округ председатель Госдумы Вячеслав Володин проконтролировал ход строительных и ремонтных работ социальных объектов, а также обсудил вопросы сохранения памятников истории и культуры.

— Сезон возможного — К лету работодатели стали искать сотрудников с минимальным опытом работы на 12 процентов чаще. Наибольший прирост таких вакансий зафиксирован в Белгородской области, Москве, Петербурге и на Кубани.

— Товар пошел по таксе — Россия за год вернула интуристам 1,3 миллиарда рублей НДС по системе tax free, рассказали в Минпромторге. Эксперты считают этот механизм хорошим способом привлечь туристов. Сейчас в системе участвует 13 городов России.

— У купели крещения — В день Крещения Руси, отмечаемый 28 июля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход к памятнику князю Владимиру в Москве. Крестный ход прошел после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

— Июль в нашем городе — Более 850 тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в различных фестивалях, марафонах и праздниках, организованных в московских парках, а также на ВДНХ и в "Лужниках" в минувшие выходные дни.

— С проспекта Сахарова — в переулок Провокаций — Лидеры несистемной оппозиции делают ставку на провоцирование беспорядков. Корреспондент "РГ" провел день среди митингующих в Москве и попытался понять, почему незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму поспешили вывести людей на столкновения с полицией.

— Из "кухарок" в Раду — Парламентские выборы на Украине и убедительная победа партии "Слуга народа" вызвали недоуменную реакцию в европейских СМИ. Оценки экспертов и журналистов разделились в широком спектре — от настороженности до очевидного ликования.

— Без вина виноватые — Президент США Дональд Трамп пригрозил увеличить пошлины на импорт французских вин. Столь эмоциональную реакцию главы Белого дома вызвало введение Парижем так называемого "налога на Google".

— Все могут короли?— В Германии разгорается нешуточный спор за "наследство Гогенцоллернов" между праправнуком последнего немецкого кайзера Вильгельма II, с одной стороны, и властями земель Бранденбург и Берлин — с другой.

— Достояние старости — В рамках системы индивидуального пенсионного капитала работник выплачивает пенсионные взносы из зарплаты самостоятельно. О том, какие вопросы возникают в отношении ИПК и есть ли на них готовые ответы, рассуждает обозреватель "РГ" Яков Миркин.

— Идет большая вода — Затяжные дожди на Дальнем Востоке вызвали паводок в бассейне реки Зеи и ее крупнейшего притока Селемджи. Первой приняла на себя удар Амурская область. Ухудшение ситуации ожидают в Еврейской автономии и Хабаровском крае.

— Мыть можно — Речного транспорта становится все больше, а качество воды в Москве-реке за последние десять лет не ухудшилось. Такое заявление сделала главный гидролог, начальник отдела мониторинга воды ГПБУ "Мосэкомониторинг" Виктория Мазлова во время рейда на корабле "Экопатруль".

— Метрозвенья — Большая кольцевая линия столичной подземки будет запущена в 2022-2023 годах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Расчет на три процента — Белгородским молодым семьям, купившим квартиру по льготной ставке в три процента годовых, помогут расшириться. При этом даже те, кто еще не успел выплатить кредит за малогабаритную квартиру в жилом комплексе "Новая жизнь", смогут переехать в свой дом.

— Книги для Ортона — Стартовала очередная гуманитарная экспедиция "РГ" в Горную Шорию. С помощью Почты России в отдаленные территории Кузбасса доставляются книги, собранные при участии наших читателей.

— Большая розница — За последние пять лет в Москве открылись сотни магазинов на любой вкус и кошелек, а индекс доступности торговли и услуг достиг почти 98 процентов. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин, открыв новый мелкооптовый центр в Солнцеве.

— Смартфон разрулит — С 1 октября получить максимальную выплату по ОСАГО смогут все автомобилисты, в каких бы регионах России они ни проживали. А с 1 ноября оформить извещение об аварии можно будет по смартфону.

— Не так смотрели — Видеокамеры на дорогах Подмосковья будут смотреть в другую сторону. Их развернут, чтобы была возможность фиксировать нарушение Правил дорожного движения мотоциклистами, у которых номера расположены сзади.

— Расскажут о расселении — На Дону региональные власти решили устанавливать на домах таблички, которые сообщат о том, что дом признан аварийным, а также они укажут конкретные сроки расселения и телефоны ответственных чиновников. Таблички уже размещены на домах в Белокалитвинском и Каменском районах области.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Списочный устав: подозреваемых в отмыве хотят занести в единый реестр — В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также — список кредитных организаций, которые разорвали с "отказником" договорные отношения. Такие предложения содержатся в заключении (есть в распоряжении "Известий") НП "Национальный совет финансового рынка" на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки.

— Узник Еревана — Защита экс-президента Армении и Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна будет через ЕСПЧ добиваться снятия с него обвинений, даже если на это уйдет несколько лет. Об этом "Известиям" заявил адвокат арестованного год назад бывшего армянского лидера Рубен Саакян. Сторона защиты не оставит попыток оправдать обвиняемого и в местных судах.

— Долговая перенагрузка — Микрофинансовые организации (МФО) за I квартал 2019 года закрыли треть офисов — об этом в своем обзоре сообщил Центробанк ("Известия" ознакомились с документом). Регулятор такое сокращение считает резким и связывают его с недавним ужесточением требований к МФО. Так, Банк России уже снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.

— "Мы устраняем искажения в украинском законе о языке" — Сложившаяся на Украине языковая политика нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Новым властям в Киеве еще предстоит решить эту проблему, в том числе необходимо учитывать роль русского языка в жизни украинского общества. Об этом в интервью "Известиям" заявил Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер, который на прошлой неделе посетил Россию с пятидневным визитом.

— С морским характером — Российский военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность и национальные интересы государства и способен дать достойный отпор любому агрессору. Об этом, принимая главный военно-морской парад страны в Санкт-Петербурге, заявил президент Владимир Путин. Российские корабли также прошли парадным строем в Севастополе, Североморске, Балтийске, Владивостоке, Астрахани и в сирийском Тартусе.

— Из другого протеста — Несмотря на то что формальным поводом для несогласованной акции в центре столицы стала ситуация с недопуском ряда оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, более половины задержанных участников оказались жителями других регионов. Об этом сообщили в столичном ГУВД. Всего же, по данным полиции, в субботу на улицы вышли 3,5 тыс. человек, 700 из которых были журналистами.

— Прошли за единую Церковь — В воскресенье, в День Крещения Руси, патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля, а затем возглавил крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади. В Киеве крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата собрал 300 тыс. верующих.

— Всё в дом — Около 7 млн семей планируют взять ипотечный кредит до 2024 года. При этом подавляющее большинство из них — 90% — располагают источниками средств для первоначального взноса. Такие выводы содержатся в исследовании ВЦИОМа и Дом.РФ, с которым ознакомились "Известия". При снижении процентной ставки до 8% потенциал выдачи ипотеки увеличится с 1,2–1,4 млн до 2,2 млн займов в год.

— Когда рак пятится — В России разработана первая отечественная система диагностики, основанная на использовании ультразвуковых волн и лазерного излучения. Она пригодится для получения изображений внутренних патологий, в том числе опухолей размером менее миллиметра. Дополнение в виде лазерного излучения позволяет не только значительно повысить шансы обнаружения ракового образования, но и показать на глубине до нескольких миллиметров внутреннюю структуру твёрдых тканей — зубов и костей.

РБК daily

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— Главное про акцию "за честные выборы" в Москве — Субботняя акция протеста в Москве стала рекордной по числу задержанных: по официальным данным—1074 человека, по информации "ОВД-Инфо"—1373. Почему борьба за выборы в Мосгордуму стала такой ожесточенной—в материале РБК.

— Минобороны затребовало на сборы 4 миллиарда — В парке "Патриот" появится центр военно-патриотического воспитания. В нем школьники старших классов московских и подмосковных школ будут проходить недельные сборы.

— "Пионер" к суду готов — Кинотеатр "ПИОНЕР", единственный показавший в прошлом году запрещенную комедию "Смерть Сталина", намерен оспорить в Конституционном суде правила проката фильмов. Действующая система имеет признаки цензуры, считает заявитель.

— Следствие споткнулось о вещдоки — За год, прошедший после гибели В ЦАР трех российских журналистов, следствие так и не представило содержательных результатов своей работы. Как идет расследование и что его тормозит —разбирался РБК.

— Жуковский Клином вышибают — Минобороны предложило построить аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний на базе военного аэродрома Клин-5 на границе с Тверской областью. Проект может стать конкурентом Жуковского, а инвестором может выступить Олег Дерипаска.

— Кошелек счет любит — Клиенты "Яндекс.Деньги", QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay смогут пополнять кошельки только после идентификации личности. Власти борются с финансированием наркотиков и терроризма, но компании заявляют о масштабных рисках для отрасли.

— ЦБ ставит на плавность — Совет директоров ЦБ второй раз подряд снизил ключевую ставку—еще на 0,25 п.п., до 7,25%, говорится в сообщении регулятора. Это полностью соответствует ожиданиям экономистов: 39 из 40 опрошенных Bloomberg аналитиков прогнозировали такое решение, и только один ждал снижения ставки сразу на 0,5 п.п.

— Золотая молодежь избавилась от мусора — Акционеры крупного столичного оператора по вывозу мусора "Эколайн" приобрели конкурента "МКМЛогистика" у структур сыновей экс-главы ВЭБа и сына президента Сбербанка. Сумма сделки могла составить до 4 млрд руб.

— Значимое значит российское — Согласно новому законопроекту доля иностранцев в значимых информационных ресурсах не сможет превышать 20%. Это означает повышение госконтроля за "Яндексом" и Mail.Ru и проблемы с рекламой для иностранных площадок.