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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Неутушительный прогноз — Дым горящих российских лесов может достичь во вторник Аляски. В России горит более 3,3 млн га лесов, и почти все очаги огня сконцентрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Только за сутки площадь лесных пожаров выросла на 183 тыс га, а за неделю — на 1,4 млн га. При этом тушат из них только 3,3% площадей. Остальные лесные пожары приходятся на так называемые зоны контроля: регионам разрешается не тушить очаги возгораний, если затраты на это превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. В результате огонь разжег конфликт между губернаторами, чиновниками и депутатами Госдумы. В частности, депутаты настаивают на пересмотре действующего порядка пожаротушения в стране, указывая, что надо вести речь не только "об ущербе экономическом, ущербе природным ресурсам, нужно учитывать вред, наносимый людям". С этой позицией соглашаются в МЧС. Глава Минприроды уже дал поручение пересмотреть соответствующий регламент пожаротушения.

— Голливудских композиторов наказали рублем — Суд по интеллектуальным правам (СИП) решил, что американская норма, согласно которой права на музыку к фильмам, как правило, принадлежат киностудиям, позволяет кинотеатру в Екатеринбурге не выплачивать отчисления в пользу авторов. Юристы кинотеатра уверены, что решение заметно повысит шансы и других участников рынка выигрывать подобные дела. Но в Российском авторском обществе (РАО) считают, что точку в вопросе может поставить только Верховный суд.

— Банки прониклись всеупрощением — Банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, даже удержанные из-за невнимательности самих граждан. Причин несколько — от роста лояльности до превышения стоимости разбора жалобы над возвращаемой суммой. Поддерживает подход и ЦБ, который также получает жалобы. Банкиры автоматизируют процесс рассмотрения претензий и подтверждают тенденцию решать их в пользу клиентов, но абсолютизировать практику не готовы даже в преддверии создания службы уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг.

— Деньги застряли в большом кармане — Наличие у компаний значительных свободных ресурсов не приводит к росту инвестиционной активности в экономике — притом что она находится на исторических максимумах в базовых секторах, фиксируется в исследовании ЦМАКП. Причины стагнации инвестиций, отмечают исследователи,— окончание "политически обусловленного" бума госинвестиций первой половины 2010-х годов, отсутствие привлекательных проектов и механизмов перераспределения ресурсов в их пользу. Отметим, вклад в блокирование инвестиций может вносить и огосударствление экономики: для госкомпаний вложения в непрофильные активы ограничены, снятие же этих ограничений лишь дополнительно увеличит долю государства в экономике.

— Больше олимпиад, аренды и самозанятых — Опубликовано постановление правительства с новым порядком оценки эффективности работы глав регионов. Методика расчета большинства показателей, которые будут вычисляться Минэкономики, в большинстве случаев увязана со статнаблюдением Росстата, обойти их в силу этого сложно, системные исключения сделаны лишь для показателей объема инвестиций. Самым близким результатом применения методик будет в 2020 году давление региональных властей на незарегистрированную аренду, регистрацию в ФНС самозанятых. Ряд показателей — фактически в руках внешних к регионам ведомств, в том числе Минтранса и Росприроднадзора.

— Лекарствам прописано единообразие — Правительство по поручению президента проанализирует региональные перечни льготных лекарств на соответствие федеральному списку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Сейчас эти перечни полностью совпадают лишь в семи из 85 российских регионов — остальным, как следует из поручения, правительство выделит из федерального бюджета средства на закупку недостающих препаратов.

— Оппозиция просится на Лубянку — Новая протестная акция "Вернем себе право на выбор-2", которая может пройти в Москве уже в субботу, в понедельник стала предметом переговоров между столичной мэрий и представителями оппозиции. Либертарианская партия России (ЛПР) настаивает на проведении митинга в защиту незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу 3 августа на Лубянской площади. Правительство Москвы предлагает альтернативу — проспект Сахарова. В этом споре миротворцем выступает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Эксперты уверены, что позиция организаторов митингов стала жестче после субботней несанкционированной акции.

— Тюремной обуви хватило на семь лет — К семи годам колонии общего режима приговорил Гагаринский райсуд столицы бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве при производстве обуви для заключенных и сотрудников тюремного ведомства более чем на 260 млн руб. Еще одно дело в отношении господина Коршунова по обвинению во взятках и хищениях сейчас слушается в Замоскворецком суде, а в рамках третьего расследования бывший высокопоставленный тюремщик является подозреваемым. Сам экс-чиновник настаивает на своей невиновности, утверждая, что стал жертвой "чужой войны".

— Циркачу заочно напомнили о статусе — Подмосковное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении влиятельного подмосковного вора в законе Олега Пирогова (Циркач). По информации "Ъ", в ближайшие дни будет решен вопрос о его заочном аресте. По оперативной информации, покинувший Россию весной этого года неоднократно судимый Циркач контролировал преступные группировки, которые действовали в Ногинском районе Московской области, в том числе в городе Электросталь. Вору в законе, который любил бравировать своим криминальным статусом даже в беседах с правоохранителями, инкриминируется недавно включенная в УК РФ, но уже активно входящая в правоприменительную практику статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

— Беседа с адвокатом стоила мантии — Квалификационная коллегия судей Краснодарского края прекратила полномочия судьи Кореновского райсуда Натальи Калиты, которая накануне вынесения приговора намекала адвокату подсудимого на возможное смягчение своей позиции. Судья также требовала от родственников подсудимого прекратить распускать слухи о ее семье, обещая в противном случае "вкатать пятнашку" обвиняемому. Наталья Калита уже оказывалась в центре скандалов: в феврале этого года она вынесла решение об аресте смертельно больного местного чиновника, а в прошлом году на угрозы со стороны судьи жаловался следователь.

— "Компас" привел в Замоскворецкий суд — Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура РФ утвердила составившее почти 3 тысячи страниц обвинительное заключение по делу бывших руководителей подведомственного "Ростеху" Московского конструкторского бюро "Компас" (ОАО "МКБ "Компас"") и оборонного ОАО "Промпоставка", а также их сообщников. Почти полтора десятка фигурантов обвиняются в хищении в составе преступного сообщества в общей сложности 1,4 млрд руб при проведении закупок в рамках гособоронзаказа. Дело направлено в суд, все обвиняемые отвергают причастность к инкриминируемым им преступлениям.

— Московские граффити пройдут через худсоветы — Столичное правительство впервые утвердило своим постановлением правила нанесения граффити на московских домах. Отныне рисовать на зданиях можно, заранее согласовав дизайн-проект в семи ведомствах мэрии под руководством департамента ЖКХ. Тематика работ ограничена наукой, спортом, искусством, историческими событиями и "выдающимися личностями": наносить их можно лишь с апреля по ноябрь, а уже готовое граффити может потребовать удалить приемная комиссия. Эксперты считают, что в попытках отрегулировать отрасль чиновники сделали невозможной работу уличных художников.

— Лед будет как асфальт — По заказу Федерального дорожного агентства РосдорНИИ подготовил проект национального стандарта для ледовых переправ и автозимников — дорог, пользоваться которыми можно только в холодное время года. Документ регламентирует, как строить, содержать зимние дороги и пользоваться ими. Раскрыты понятия ледостава, полыньи, промоины, снегопереносов, топи, мари, перекатов. Вводятся классы и виды автозимников в зависимости от интенсивности движения. К примеру, максимальная скорость движения по зимнику может быть ограничена 70 км/ч, по ледовой переправе — 20 км/ч. По льду толщиной около 2 м разрешат ездить 100-тонным грузовикам даже в оттепель. Для продления срока службы зимников ГОСТ рекомендует покрывать их мхом, опилками и пенопластом.

— Аборигенов России пересчитают — Правительство в ближайшие дни внесет в Госдуму поправки к закону "о гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ". Представители коренных малочисленных народов (КМН) имеют приоритетный доступ к отдельным видам природных ресурсов, льготному пенсионному обеспечению, налогообложению и т. д. Документ впервые вводит понятие "учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ". По словам представителей Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), инициатива "будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления преференций". Как "Ъ" заявили эксперты, принятию документа противостоят отдельные "лжеобщины" и региональные чиновники, которые построили бизнес на добыче ценных видов рыб и зверя.

— Иранский атом сдерживают впятером — Иран нанес дипломатическую пощечину США, отвергнув предложение госсекретаря США Майка Помпео приехать в Тегеран и "поговорить с иранским народом". Зато иранские власти пригласили к себе нового британского премьера Бориса Джонсона — несмотря на захват в Ормузском проливе британского танкера и "войну нервов" между Лондоном и Тегераном. Этот инцидент не помешал и участию Лондона во встрече "пятерки" мировых держав, подписавших ядерное соглашение с Ираном. Встреча состоялась в воскресенье в Вене, и кроме британцев на нее приехали представители Германии, Франции, России и Китая. "Пятерка" рассчитывает спасти "ядерную сделку", предотвратив выход из нее Ирана, угрожающего вслед за США отказаться от нее уже в сентябре.

— Два "Ила" сгорели в ливийской пустыне — В ходе авиаудара по ливийской авиабазе Аль-Джуфра были уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76ТД и погиб один из пилотов. Авиабаза контролируется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, воюющего против признанного мировым сообществом Правительства национального согласия. Предполагается, что самолеты украинской грузовой авиакомпании Europe Air доставляли ЛНА оружие из Объединенных Арабских Эмиратов. На официальном уровне в Киеве не комментируют сообщения об инциденте, однако 26 июля, в день уничтожения самолетов, Государственная авиационная служба Украины отозвала лицензию у этого перевозчика. "Ъ" попытался разобраться в подробностях случившегося.

— Курсы молодого слуги — В Трускавце в понедельник начались занятия для депутатов нового созыва от партии "Слуга народа". За семь дней интенсивного тренинга будущим законодателям предстоит изучить основы государственного строительства и познакомиться с современными технологиями взаимодействия власти и общества. Организаторы занятий обещают, что за неделю подготовят к управлению страной людей, не имеющих никакого политического опыта.

— Высокие удвои молока — Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) просит правительство перенести внедрение электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) готовой молочной продукции, намеченное на 1 ноября. Отсрочка нужна на время эксперимента по электронной маркировке категории до 29 февраля 2020 года. Работать в двух системах будет невозможно из-за высоких затрат, уверены участники рынка. Но в Россельхознадзоре, уже дававшем молочникам отсрочку, считают, что времени на подготовку было достаточно.

— Бензин дешевеет оптом — Оптовые цены на бензин после значительного подорожания в мае продолжают тренд на снижение в связи со стагнацией спроса. Так, цены на марки Аи-92 и Аи-95 уже снизились почти на 10% с максимальных значений этого года, до 45 тыс и 47 тыс руб за тонну. Стоимость дизтоплива при этом снижается не столь стремительно. В рознице стоимость топлива пока продолжает медленно расти, поскольку участники рынка пользуются возможностью повысить цены в рамках инфляции.

— Над переходами встанет регулятор — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не могут достичь консенсуса в вопросе механизмов проведения переходных кампаний. На решение вопроса в рамках саморегулирования рассчитывали в ЦБ. Однако в итоге сформировалось два противоположных лагеря: стремящихся к росту клиентской базы и желающих сохранить статус-кво. Поэтому Банк России готов взять регулирование рынка на себя.

— Ставка не сдерживает доллар — Курс доллара уверенно укрепляет позиции по отношению к мировым валютам на фоне сильных данных по экономике США, которые влияют на ожидания инвесторов по ставке ФРС. В понедельник долларовый индекс обновил двухмесячный максимум и приблизился к значениям мая 2017 года — 98,2 пункта. На фоне снижения предложения валюты со стороны экспортеров курс доллара поднялся к двухнедельному максимуму — 63,63 руб/$. В ближайшие дни аналитики ожидают достижения уровня 64 руб/$.

— Микрозаймов стало меньше — Микрофинансисты впервые за полтора года сократили объем и количество выданных займов, свидетельствуют данные бюро кредитных историй (БКИ). Участники рынка ожидали этого из-за усиления регуляторных требований и, как следствие, ужесточения требований микрофинансовых организаций (МФО) к заемщикам. Но эксперты считают, что тренд может быть связан с ростом серого рынка и исчерпанием проверенными заемщиками доступного им лимита средств.

— Банки держатся за привычные риски — Банк России совершенствует расчет кредитных рисков в соответствии с рекомендациями Базельского комитета. Методика на основе внутренних рейтингов позволяет заметно снизить нагрузку на капитал, однако используется в России только двумя банками. Ряд крупных банков также готовятся перейти к такой методике в ближайшее время. Вместе с тем высвобождение капитала зависит от качества активов кредитной организации и далеко не всегда покрывает издержки на внедрение методики.

— Старые машины покатились за новыми — Падение рынка новых автомобилей во втором квартале потянуло за собой сегмент подержанных машин: после резкого роста в апреле, чему могли способствовать программы поддержки первичного рынка, продажи уже в мае сократились сразу на 12%. Корректировка падения до 5% в июне могла быть связана с активизацией поддержки спроса от концернов, которые сглаживали рост цен на новые машины различными скидками. В итоге в 2019 году продажи подержанных машин, скорее всего, пойдут вниз, но медленнее, чем рынок новых. Есть и потенциал для роста: за счет отсутствия роста доходов населения спрос будет и дальше смещаться в этот сегмент.

— Контракт на вылет — Власти Иркутской области планируют оспорить в суде требование ФАС разорвать контракт на реконструкцию аэропорта Иркутска, заключенный с "Новапортом" и "Рампорт аэро". Тем временем "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга и "Базэл" Олега Дерипаски продолжают интересоваться активом и выступают за проведение открытого конкурса. По мнению экспертов, судебный спор между регионом и регулятором в очередной раз затянет проект.

— АСБ собирает землю — Российские агрохолдинги продолжают расширять свои земельные банки. Так, входящая в двадцать крупнейших латифундистов ГК АСБ Юрия Хохлова приобрела более 9 тыс га земли в Пензенской области почти за 150 млн руб. Сделка позволит группе усилить позиции в лучшем регионе Поволжья по урожайности.

— Злачный путь — Губернатор Омской области Александр Бурков намерен открыть новый маршрут экспорта зерна из региона — по рекам и далее Севморпутем в Японию. Зерно в небольших объемах уже возят по Севморпути, однако как значимую грузовую базу для этого маршрута не рассматривают. По мнению аналитиков, лучше возить традиционным способом — в хопперах железной дорогой, а новый маршрут, хоть и годится как тестовый, не выдерживает критики как системное решение.

— Платное телевидение не показало роста — Российский рынок платного ТВ продолжает стагнировать — во втором квартале прирост новых абонентов оказался рекордно низким с 2010 года и составил около 80 тыс., следует из отчета TelecomDaily. На интерес зрителей к этой услуге мог повлиять массовый переход на бесплатное цифровое вещание по всей стране. Операторы надеются, что абоненты оценят разницу между пакетами бесплатного и платного ТВ и спрос возобновится.

— ПИК прошелся по магазинам — Стагнация в сегменте гипермаркетов уже привела к тому, что крупные ритейлеры стали избавляться от площадок, выкупленных ранее под строительство таких объектов. Так, сеть "О’Кей" продала сразу два участка в Москве группе ПИК Сергея Гордеева. На этих участках девелопер намерен построить жилье, которое по-прежнему пользуется спросом в отличие от торговой недвижимости.

— Аптекам предъявят налоги — Региональные аптечные сети просят спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра финансов Антона Силуанова не отменять для них единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения (ЕНВД и ПСН). Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в середине июля. В случае его вступления в силу 40% рынка будет вынуждено поднять цены не менее чем на 5% и закрыть убыточные точки в отдаленных населенных пунктах, предупреждают фармритейлеры.

— Menu Group доставили на Украину — Menu Group, среди инвесторов которой основатель Delivery Club Левон Оганесян, объявила о приобретении проекта Eda.ua. С учетом проблем бывшего акционера — литовской Foodout Group — стоимость украинского актива вряд ли превысила $2 млн, считают эксперты. Экспансией в сопредельные с Россией страны также заинтересовался сервис "Яндекс.Еда", готовящий выход на рынок Казахстана.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Почти 40% россиян не хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года — 38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего срока, – таковы данные опроса "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости". За последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов, но 38% – не рекорд: в октябре 2012 г. и октябре 2013 г. было 40 и 45%.

— Эксперты спрогнозировали пять вторых туров на губернаторских выборах в сентябре — Руководители Республики Алтай, Волгоградской, Сахалинской, Вологодской и Астраханской областей могут получить меньше 50% голосов на осенних губернаторских выборах, следует из прогноза, подготовленного экспертной сетью "Давыдов. Индекс". В конце мая ФОМ и ВЦИОМ прогнозировали победы всех 16 глав регионов в первом же туре выборов.

— Бизнес-омбудсмен предлагает усовершенствовать процедуру применения залога — Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов предложил генпрокурору Юрию Чайке поддержать ряд мер, которые позволили бы предотвратить необоснованные аресты предпринимателей. Инициативы могут быть учтены при работе над поручениями президента по итогам июньской прямой линии, надеется Титов. Согласно одному из них Генпрокуратура и Верховный суд должны до 1 декабря представить свои предложения по устранению причин и условий, способствующих злоупотреблению такой мерой пресечения.

— Найти пути к спасению ядерной сделки с Ираном пока не удается — Очередная встреча дипломатов Великобритании, Франции, Германии, Китая, России и Ирана по вопросам сохранения ядерной сделки и снижения напряженности в Персидском заливе, прошедшая в воскресенье в Вене, не принесла заметных результатов. Обсуждение путей спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после выхода из него США продолжится в сентябре на уровне министров иностранных дел.

— В России стало больше бедных — Число людей с доходами ниже прожиточного минимума в годовом выражении выросло за I квартал 2019 г. на 0,5 млн человек до 20,9 млн, сообщил Росстат. Это 14,3% населения страны (против 13,9% в I квартале 2018 г.).

— ФРС США готовится опустить процентные ставки — Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу. Во многом это связано с инфляцией, которая по-прежнему ниже целевых 2%, и с желанием предотвратить более серьезные проблемы.

— Путин попросил ФАС еще раз проверить рост тарифов ЖКХ — Люди постоянно обращают внимание на необоснованный, по их мнению, рост тарифов ЖКХ, сказал руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву президент России Владимир Путин. Случаев завышения все меньше – с 2016 г. их число сократилось почти в 3 раза до 498 в 2018 г., заверил Артемьев: дыры в законе закрыты, а многолетняя история, позволявшая муниципалитетам и регионам завышать тарифы, завершена. Если бы была завершена, люди на это не жаловались бы, поспорил с ним Путин.

— Президент МТС: Завтра мы станем конкурентами Сбербанка и "Яндекса" — Алексей Корня – о бесплатной связи, консолидации сотового рынка и инвестициях МТС в контент

— Большие магазины – новая стратегия Concept Group — Продавец женской и детской одежды Concept Group планирует войти в пятерку ведущих сетей России за счет розницы нового формата, сказано в отчетности крупнейшего акционера ритейлера – АФК "Система" (владеет 43% ритейлера).

— "Ростелеком" впервые закупил системы хранения данных по закону Яровой — "Ростелеком" потратил 3 млрд руб на системы хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой. Это его первая крупная закупка такого рода: до этого "Ростелеком" использовал для хранения данных внутренние ресурсы и поставлял решения только для тестов, подтвердил представитель оператора. Закон Яровой обязывает операторов хранить все записи звонков и сообщения абонентов в течение полугода, а метаданные о фактах соединения – три года.

— Суд разрешил кинотеатру не платить за музыку в американских фильмах — Российское авторское общество (РАО) не имеет права собирать с кинотеатров отчисления в пользу американских композиторов, решил 24 июля Суд по интеллектуальным правам. По законам США авторы саундтреков к фильмам передают свои права киностудиям, а не сохраняют их за собой. Это вердикт по иску РАО к кинотеатру "Премьер-зал "Юго-Западный" в Екатеринбурге. Если к такому же выводу придут другие суды, российские кинотеатры могут существенно сэкономить – на американское кино приходится около 70% их сборов.

— На акции компании из дела Baring Vostok нашлись первые покупатели — На спорный пакет акций компании International Financial Technology Group (IFTG), который находится на балансе банка "Восточный", есть первые покупатели. Это американский фонд Parus Marine и гонконгский Pacific World Fund Management. Фонды направили предварительные предложения в банк и IFTG ("Ведомости" ознакомились с документом, подлинность подтвердили человек, близкий к одному из акционеров "Восточного", а также человек, близкий к банку).

— LSE покупает бывшую службу финансовой информации Reuters за $27 млрд — Акции Лондонской фондовой биржи (LSE) подскочили в понедельник на 15% до исторического рекорда, после того как она подтвердила, что намерена купить поставщика финансовой информации Refinitiv. LSE, чья рыночная капитализация по итогам торгов в пятницу составляла 19,8 млрд фунтов ($24,3 млрд), оценила Refinitiv в $27 млрд с учетом долга, составляющего $12,2 млрд.

— Банк "Траст" продал бывший актив группы "Сафмар" — Банк "Траст" продал на открытом аукционе имущество московского дрожжевого завода "Дербеневка" – права аренды участка на 2,3 га и три здания на 260 кв. м на ул. Дербеневской, следует из протокола торгов. Победителем аукциона признана структура девелоперской группы "Пионер" – инвестиционная компания (ИК) "Гринэкс": при стартовой цене в 1,2 млрд руб. она согласилась заплатить за права аренды и здания на Дербеневской улице 1,74 млрд руб. Партнер Colliers International Владимир Сергунин считает эту цену рыночной.

— Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили — Renault планирует с 1 августа поднять рекомендованные розничные цены на все свои модели в России примерно на 1–2%. Об этом "Ведомостям" рассказали менеджеры трех дилерских компаний марки со ссылкой на информацию, полученную от руководства компании. Новый прайс-лист пока не известен.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Вода у ворот — Иркутскую область накрыла вторая волна паводка. В некоторых районах объявлен режим ЧС, ограничено движение по трассе "Байкал". В зоне бедствия разворачиваются спасательные операции и готовятся пункты временного размещения для эвакуируемых жителей.

— Код доступа — Минкомсвязь рассчитывает на три года раньше заявленных сроков подключить к высокоскоростному интернету все социально значимые объекты в стране. Всего планируется обеспечить доступом к сети около 100 тысяч школ, отделений полиции и пожарных частей.

— Класс брасса — В этом году еще один регион — Ульяновская область — присоединится к проекту "Всеобуч по плаванию". Среди задач программы — научить детей вести себя на воде, "подтянуть" их физическую форму и укрепить здоровье.

— Деньги получат имя — В России предложили ввести запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Цель закона — усиление контроля за рынком платежных услуг. Эксперты отмечают, что онлайн-кошельки могут использовать в целях финансирования терроризма.

— Врача вызвали с пенсии — Регионы ищут способы снижения дефицита медиков. На Алтае, например, привлекают врачей-пенсионеров. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль отмечает, что решить кадровую проблему может распределение выпускников.

— Ответить за слова — Президент России Владимир Путин поручил ФАС обратить особое внимание на рост тарифов в регионах. "Слова и бумажки" об ограничении тарифов должны работать в реальной жизни, подчеркнул глава государства.

— Смягчение курсов — ФРС США, предположительно, в среду объявит о снижении базовой ставки. Это произойдет впервые с декабря 2008 года. Эксперты "РГ" рассказали, как на это решение отреагирует курс рубля.

— Готовят диверсантов — 29 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской подробно рассказал об обстановке в Сирии и действиях американских военных, которые всячески препятствуют нормализации обстановки в этой ближневосточной стране.

— В одном черном-черном списке — В России может быть создан реестр банковских клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. Он позволит банкам эффективнее выявлять подозрительных лиц, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся.

— Таврида с плюсом — Надо ускорить освоение средств на национальные проекты в Крыму, так как жители ждут новые соцобъекты. Соответствующую задачу перед местными чиновниками поставил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Парни из нашего города — Двое росгвардейцев, получивших ожоги роговицы глаза от распыления перцового баллончика во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля, снова на службе. "РГ" получила эксклюзивную информацию об этих парнях.

— Кто в доме хозяин — Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый онлайн-сервис по выдаче сведений об объектах недвижимости. Он заработает в августе в 51 регионе и позволит сократить время на получение данных до нескольких минут.

— Верните деньги — Бывают случаи, когда происходит переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России. И людям приходится возвращать эти "излишки". Как избежать такой ситуации, "РГ" подробно рассказали в ПФР.

— Налоговый подход — С 1 августа в Польше около 2 млн человек моложе 26 лет будут освобождены от уплаты подоходного налога. Так решил парламент страны с подачи правящей ныне национально-консервативной партии "Право и справедливость".

— Цены построят — Первый месяц работы строительного рынка по новым правилам не существенно сказался на стоимости первичного жилья, уверены опрошенные "РГ" эксперты. Рост за месяц составил в среднем 1,3 процента.

— Кто кричит "пожар!" — Автоматическая передача сигнала о пожаре для социально значимых объектов может быть отменена. Это следует из поправок, которые предложено внести в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

— 12 дней среди танков и пушек — Минобороны прорабатывает план создания в Подмосковье центра военно-патриотического воспитания молодежи. В частности, здесь будут организовывать тематические военно-патриотические смены, чтобы познакомить школьников со спецификой службы в разных видах и родах войск.

— Колючая проволока памяти — Памятные даты, связанные с событиями Второй мировой войны, опять становятся в Варшаве поводом для раздора. На этот раз Польше не понравилось, что израильские власти запланировали свои мероприятия в память о жертвах Холокоста.

— Водите стильно — Некоторые поправки в закон об ОСАГО вызывают у страховщиков немало вопросов. Так, в проекте в перечне грубых нарушений забыли указать отказ от медосвидетельствования, хотя за него грозит такое же наказание, как и за пьянку.

— В кассу мимо банка — Многие граждане в трудные минуты жизни все чаще идут в ломбард. В связи с этим правительственная комиссия рассмотрела проект закона, расширяющий их возможности. Так, ломбарды смогут принимать платежи и сдавать в аренду жилье.

— Неустойчивый расчет — Компенсация морального ущерба гражданину от действий и бездействий строительной компании и неустойка за непостроенное жилье не могут быть минимальными. Так заявил ВС РФ, пересмотрев соответствующее решение краснодарских коллег.

— Ирония судьи — Квалификационная коллегия судей Кубани досрочно прекратила полномочия судьи Натальи Калиты. В феврале этого года она приняла постановление о взятии под стражу умирающего чиновника.

— Космолаб и робохаб — Юные инженеры представили в сочинском центре "Сириус" свои разработки. В числе проектов талантливых школьников — роболаборатория на МКС, лазерная зарядка для беспилотников и нейросеть, которая умеет работать с депрессией.

— Четыре фуры для фуги — Инаугурация гигантского органа в "Зарядье" состоится в феврале. "Орган такого размера открывается раз в 100-150 лет и хочется, что чтобы этот момент запомнила Москва, запомнил музыкальный мир", — рассказала "РГ" гендиректор концертного зала Ольга Жукова.

— Нетопорняя работа — Семья Чичаничевых из села Топорня под Вологдой открыла курорт-трудотерапию "Старый канал". Туристам предлагается пожить на старой барже и заготовить на зиму рыбу и грибы. О том, что представляет из себя "летний проект", — в материале "РГ".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Хлор и фауна — Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В результате, как сообщили "Известиям" в Лимнологическом институте СО РАН, от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы. Прогнозы погоды в регионе пока не обнадеживают: по данным Гидрометцентра, ливни не прекратятся еще как минимум четыре дня. Уровень воды в реках Иркутской области ежедневно повышается. В связи с новым паводком местные власти уже начали эвакуировать население.

— С расширением — Средняя обеспеченность населения России жильем увеличится к концу 2024 года на 2,5 кв м — до 27,6 кв м на человека. Это почти в полтора раза больше, чем в 1995-м. Но от некоторых развитых стран мы по этому показателю пока отстаем — в Германии он составляет 39 кв м, в США — 70. Расчеты приведены в аналитической записке Центробанка за июль 2019 года. "Известия" ознакомились с документом. Недостаточно высокие доходы россиян ока не позволяют им активно улучшать свои жилищные условия, уверены эксперты. Исправить ситуацию поможет более динамичное расселение ветхих и аварийных домов.

— Разволновались — Функцию обязательного сбора с операторов связи за использование радиочастот могут передать от Роскомнадзора (РКН) в ведение Федеральной налоговой службы (ФНС). С таким предложением к правительству обратится Счетная палата (СП), следует из ее бюллетеня ("Известия" ознакомились с документом). По мнению контрольного органа, это улучшит администрирование платежа. В Роскомнадзоре не увидели проблем с собираемостью и не согласились с тем, что платеж имеет налоговый характер. Часть экспертов считают: передавать сбор от профильного ведомства рискованно, поскольку это может привести к растворению средств в бюджете. Другие специалисты инициативу СП поддержали — они полагают, что ФНС сможет лучше проконтролировать прозрачность распределения радиочастот между игроками.

— Кому-то не повезет — Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов хотят блокировать за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать соответствующий правовой механизм, письмо с инициативой (есть у "Известий") направлено в Госдуму. Под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов — помимо BlaBlaCar это "Яндекс.Автобусы", страницы на "Туту.ру", "Связной.Трэвел", OneTwoTrip и другие. В ООП отмечают, что сегодня примерно треть автобусных перевозчиков — нелегалы. Инициатива общественной организации будет рассмотрена в осеннюю сессию, сообщил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Появление механизма блокировки сервисов создаст риск монополизации рынка, что приведёт к подорожанию билетов, предупредили эксперты.

— Команда ФАС — Практику применения законодательства о борьбе с картелями необходимо проанализировать с учётом сложившихся в стране реалий. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. По словам главы ФАС, законопроект об усилении борьбы с ценовыми сговорами уже разработан и осенью может быть принят Государственной думой. Документ поможет намного эффективнее противостоять попыткам создания картелей, урон российской экономике от которых в антимонопольном ведомстве оценивают примерно в 2% от ВВП. О существующей в стране проблеме "спланированных" аукционов заявили и опрошенные "Известиями" эксперты.

— Недомирие — На линии соприкосновения между ВСУ и силами Донбасса после введения перемирия 21 июля в несколько раз спала интенсивность обстрелов. Об этом "Известиям" рассказал замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Если раньше речь шла о десятках обстрелов в день с украинской стороны, то сейчас за время режима тишины на границе ДНР перемирие нарушалось чуть больше 30 раз. По словам источников "Известий" в Киеве, в руководстве страны сейчас работают над тем, чтобы максимально удалить из региона добровольческие батальоны. Именно они в большинстве случаев стоят за провокациями.

— Людей по осени считают — Сербская оппозиция планирует в сентябре возобновить массовые протесты. Движение "Союз за Сербию" (СзС), которое начало организовывать крупные выступления в прошлом году, готово вновь вывести на улицы Белграда и других городов балканской страны десятки тысяч людей, если правящие круги не пойдут на уступки. Кроме того, оппозиция грозит бойкотом предстоящих муниципальных и парламентских выборов. Об этом "Известиям" сообщили в СзС. В правящей Сербской прогрессивной партии заявили, что не намерены поддаваться давлению демонстрантов, поскольку их главная цель заключается в дестабилизации ситуации в государстве. В национальном парламенте добавили, что обострение политического кризиса несомненно повлечёт за собой ослабление позиций Белграда на международной арене, а также ухудшение всеобщей обстановки на Балканах.

— "Лига" комбинаций — Скандал вокруг партии "Лига" вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини, которую обвиняют в незаконном финансировании из России, не приведет к падению итальянского правительства. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" эксперты. По их мнению, позиции действующего кабмина расшатывает не расследование о связях с Москвой, а расхождения партнеров по коалиции — "Лиги" и "Движения пяти звезд" (Movimento 5 Stelle —M5S) — и изменившееся после выборов в Европарламент (ЕП) соотношение сил в правительстве. В Москве уверены: запущенное расследование — не что иное, как элемент итальянской внутриполитической борьбы с использованием уже привычного инструмента "российского вмешательства".

— Лес горит — угли летят — Пожары в Сибири и Забайкалье охватили крупнейшие за последние три года площади. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", за первые семь месяцев 2019-го в Сибирском федеральном округе огонь прошел уже 2,4 млн га. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Дальневосточном округе площадь пожаров достигла 3,9 млн га, что втрое превышает масштабы бедствия 2017 года (1,2 млн га). Сейчас смог накрыл города Сибири и Забайкалья, в некоторых населенных пунктах людям начали выдавать маски. На территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии введён режим ЧС. По словам экспертов, если эта тенденция будет продолжаться, через 10 лет Россия может лишиться всех запасов промыслового леса, в том числе особо ценных пород древесины, например кедра.

— Птица глубокого полета — ВМФ России начинает модернизацию самолетов-амфибий Бе-12 "Чайка". Обновленные летающие лодки станут охотниками за атомными субмаринами: они смогут не только обнаруживать, но и длительное время следить за новейшими подлодками с ядерными энергетическими установками. На первых модернизированных "Чайках" было полностью заменено бортовое оборудование, появились новый гидроакустический комплекс, датчики обнаружения и детектор магнитных аномалий, а также улучшенные глубинные бомбы и торпеды.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Второй тур достоин пятерки — Главы Астраханской, Сахалинской, Вологодской, Волгоградской областей, а также Алтая рискуют попасть во второй тур на губернаторских выборах в сентябре, предсказывают эксперты "Давыдов индекс".

— Медицина с трудным доступом — Более половины россиян, 54,3%, сообщили о том, что считают медицинские учреждения в населенных пунктах, где они живут, труднодоступными. Это показал опрос населения, проведенный службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны в апреле 2019 года. Более поздние опросы пока не проводились, сказал близкий к правительству источник РБК.

— От приговоров к поправкам — По итогам рекордной по числу задержанных субботней акции оппозиции в Москве суды арестовывают и штрафуют ее участников, а правозащитники предлагают менять законы. Мэрия и оппозиция также спорят о месте следующего митинга.

— Инвесторам возвращают право знать больше — Экономический блок правительства поддерживает идею о разграничении оснований, по которым компании, попавшие под санкции, могут не раскрывать информацию о себе. Об этом РБК рассказал директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев. "Санкционный" департамент был создан в 2018 году, в его обязанности входит противодействие санкциям и снижение негативных эффектов, к которым они приводят.

— Россияне не поспевают за минимумом — Уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% год назад, сообщил Росстат. Из-за снижения реальных доходов и роста цен на продукты за чертой бедности живут почти 21 млн россиян.

— Brexit будет убедительным – Правительство Великобритании проведет масштабную кампанию по информированию населения и бизнеса о выходе из Евросоюза без соглашения. На нее потратят около?100 млн, выяснила The Telegraph.

— Чугуну и стали нужно больше рельсов — Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийска и Санкт-Петербурга), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.

— Счетная палата выдала "Автодору" дополнительные авансы — Нарушения при строительстве ЦКАД, которые легли в основу дела экс-главы "Автодора", носили систематический характер: авансы сверх установленных лимитов выплачивались и на других объектах компании, выявила Счетная палата.

— Лев Хасис оставил пакет в магазине — Об изменениях в составе акционеров "Глобус Гурмэ" свидетельствуют данные кипрского реестра (головная структура ретейлера—STK Retail Holding Ltd). В последние годы основным акционером STK Retail Holding Ltd были компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам, но их совокупная доля сократилась с конца декабря 2018-го с 95,68 до 6%. Основное изменение связано со значительным сокращением пакета Льва Хасиса, рассказал РБК источник, близкий к компании. Еще один собеседник РБК, знакомый с сутью изменений, подтвердил, что бизнесмен уже снизил свою долю до "менее чем 6% в пользу менеджмента" ретейлера. По его информации, в ближайшее время "будет продан и оставшийся пакет". Гендиректор "Глобус Гурмэ" Андрей Яковлев подтвердил РБК, что он и несколько других топ-менеджеров компании выкупили пакет Хасиса в рамках ранее заключенного опционного соглашения.

— Суверенность чревата откатом — В готовящейся Минкомсвязью нормативной базе к закону о "суверенном Рунете" отсутствует документ с техническими требованиями к средствам противодействия угрозам, то есть оборудованию, которое должны будут устанавливать на свои сети операторы связи. Об этом говорится в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина к вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему сферу телекоммуникаций (копия есть у РБК). По мнению Шохина, это может привести к сбоям в сетях связи, а также создать коррупциогенные риски при закупке данного оборудования.

— Токены получат отечественную прописку — Национальная система платежных карт (НСПК) планирует перенести в Россию процесс обработки токенизированных платежей, которые совершаются с помощью мобильных бесконтактных сервисов, например Apple Pay и Samsung Pay. В настоящее время вопрос переноса находится на этапе технической проработки. Об этом РБК рассказали два источника на платежном рынке.