МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Правительство России в среду рассмотрит законопроект, предусматривающий упрощение въезда иностранцев по электронным визам через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба кабмина.

Данным законопроектом вносятся изменения в ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и статью 11 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

"Законопроектом предлагается распространить упрощенный порядок въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, перечень которых будет определяться правительством России", — говорится в сообщении.

Проект одобрен 22 июля на заседании комиссии по законопроектной деятельности.