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КОММЕРСАНТ

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— Налог на намайненную стоимость — Юристы задумались об обложении цифровых активов — Юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов. Ее необходимо подготовить еще до принятия профильного закона, поскольку применение общих правил налогообложения в отношении виртуальных активов может обернуться на практике многочисленными проблемами. Базовая идея участников рынка в том, чтобы приравнять все виды токенов к имущественным правам. Среди основных предложений — предоставление налоговых льгот майнерам, отмена НДС на операции с криптовалютами, создание единой системы кросс-курсов для денежного измерения токенов и ряд других. Предложения будут изложены в письме, которое планируется направить в заинтересованные ведомства.

— Тверскую разгоняют до Болотной — Акцию 27 июля СКР объявил "массовыми беспорядками" — Мэр Москвы Сергей Собянин назвал субботние протесты в центре столицы "заранее спланированными беспорядками". Спустя несколько часов Следственный комитет России по Москве (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), уточнив, что 27 июля участники несанкционированной акции "применили насилие в отношении представителей власти". Политологи отмечают в связи с этим "желание власти напугать тех, кто готов выйти на несогласованный митинг 3 августа", и указывают на сходство сегодняшнего сценария с событиями 2012 года. Тогда, напомним, столкновения на Болотной площади повлекли аресты десятков человек в рамках дела о массовых беспорядках и последующие судебные решения.

— Губная гармония — Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей — Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019-2022 годах на строительство федеральной части терминала "Утренний" в Обской губе. По данным "Ъ", соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Терминал необходим для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа "Арктик СПГ-2". Выход постановления позволит "Росатому" наконец начать работы по дноуглублению для терминала "Утренний", на проведение которых госкорпорация перебросила 4 млрд руб. с программы строительства атомных ледоколов. Но источники финансирования оставшихся почти 100 млрд руб. по-прежнему неясны.

— Время брать такси до булочной — Оно обходится россиянам дешевле личного автотранспорта — Россиянам, которые проезжают меньше 5,4 тыс. км в год, дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC. По этому соотношению Россия с отрывом лидирует среди крупнейших стран, практически вдвое опережая Индию и в несколько раз — США и Германию, в которых владеть автомобилем наиболее выгодно. Ситуация объясняется относительно высокой стоимостью покупки машины для россиянина на фоне сравнительно недорогого такси, часто замещающего общественный транспорт, считают аналитики.

— Чиновникам создают виртуальное гетто — Правительством утверждена "дорожная карта" по развитию госслужбы до 2021 года — Утверждена "дорожная карта" по развитию государственной гражданской службы (ГГС) во исполнение указа президента от 24 июня №288. В видении правительства идея двухлетней программы сводится к ускоренному, до ноября 2020 года, созданию внутренней и де-факто замкнутой цифровой среды для 700 тыс. госслужащих. Еще одно нововведение "дорожной карты" — намеченный на сентябрь 2020 года эксперимент: централизация конкурсов по набору персонала ГГС и запуск единого испытания при поступлении на госслужбу.

— Централизация для цифровизации — Новые технологии даются регионам с трудом — Лишь в 34 субъектах РФ региональная программа цифровизации уже разработана или находится в стадии разработки, определили эксперты Аналитического центра при правительстве. При этом большинство региональных проектов посвящены информатизации, а не сквозным цифровым технологиям, внедрения которых ждет федеральный центр. Менять ситуацию планируется усилением централизации в этой сфере, а также созданием "банка лучших практик".

— Не выдать себя клубами дыма — В "Деловой России" обсудят экологическую диверсификацию экономики РФ — В РФ начинается разработка долгосрочной стратегии развития с низким уровнем выбросов парниковых газов.

— Сергея Митрохина возвращают в кампанию — МГИК впервые удовлетворила жалобу на отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму — Московская городская избирательная комиссия (МГИК) на заседании удовлетворила жалобу кандидата Сергея Митрохина на отказ окружной комиссии в его регистрации на выборы в Мосгордуму. Это первый случай в текущей избирательной кампании, когда МГИК вынесла решение в пользу кандидата. Политологи отмечают, что представитель "Яблока" имеет высокие шансы на победу в 43-м округе, если окружная комиссия все же восстановит его в качестве кандидата. Они не исключают вероятность регистрации еще нескольких оппозиционных кандидатов, но уже на уровне ЦИКа и суда.

— У бизнеса наступает санитарная полоса — РСПП жалуется на новые правила установления защитных зон — В распоряжении "Ъ" оказался разработанный Роспотребнадзором проект правительственного постановления, который впервые вводит в России санитарно-защитные зоны для автомобильных дорог и железнодорожных линий. В таких зонах, где допускается превышение ПДК вредных веществ, устанавливаются жесткие ограничения на размещение строений, в частности, жилых домов. Глава ОАО РЖД уже пожаловался вице-премьеру Дмитрию Козаку, что на разработку проектов таких зон для объектов компании потребуется около 103 млрд руб., а общие расходы госмонополии могут "исчисляться триллионами рублей". На "непропорциональные расходы" жалуются и представители других отраслей. В РСПП настаивают на полной переработке документа, который из-за избыточных и неопределенных требований приведет к "коррупциогенным рискам и ухудшению инвестклимата в стране".

— Емелю оставили без "бригады" — Два члена банды получили пожизненное заключение, остальные — длительные сроки — Пожизненным лишением свободы для двух подсудимых и заключением в колонию строгого режима на сроки от 18 до 23 лет еще пятерых завершился в Московском окружном военном суде (МОВС) процесс по делу участников брянской банды Николая Емельянова (Емеля). В общей сложности разветвленной преступной группировке приписывают десятки убийств, но нынешние фигуранты обвинялись в шести заказных расправах над другими лидерами криминального мира. Сам Емеля еще в 2009 году скрылся от правоохранителей и до сих пор находится в розыске. Подсудимые вины не признали, называя выдвинутые против них обвинения оговором.

— К клинской недвижимости пристроили испанский отель — Суд арестовал зарубежную собственность экс-главы района Подмосковья — Как стало известно "Ъ", вышел на международный уровень процесс розыска объектов недвижимости, нажитых обвиняемым в должностных преступлениях корыстной направленности экс-главой администрации Клинского района Московской области Александром Постриганем. Добившись судебного ареста более 400 оформленных преимущественно на родственников чиновника земельных наделов и особняков в России, СКР нашел его отель в Испании. Заведение тоже попало под арест. Правда, сделки с европейской гостиницей пока запретил только городской суд Клина.

— В дело Дмитрия Мазурова подливают дизтоплива — МВД проверяет две сделки Антипинского НПЗ 2017 года — Как стало известно "Ъ", МВД России проводит доследственную проверку нескольких сделок по продаже бензина и дизельного топлива, проведенных Антипинским НПЗ в 2017 году. Если предположения правоохранителей, что топливо продавалось по заведомо заниженным ценам, в результате чего предприятию был причинен ущерб примерно на $66 млн, подтвердятся, главе группы "Новый поток", ранее владевшей НПЗ, Дмитрию Мазурову, который уже находится под арестом по делу о невозврате кредитов Сбербанку, а также экс-гендиректору нефтеперерабатывающего завода Геннадию Лисовиченко может быть предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Кроме того, по данным источников "Ъ", силовики проверяют действия фигурантов на наличие признаков организованного преступного сообщества. В группе "Новый поток" изучаемые полицейскими сделки называют законными.

— Индо-Тихоокеанскому партнерству очерчивают границы — Каким США, Россия и АСЕАН видят будущее сотрудничества в регионе — Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник прилетел в Бангкок, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Там же будет находиться и госсекретарь США Майкл Помпео, которому представится возможность донести до коллег суть продвигаемой Вашингтоном концепции Индо-Тихоокеанского региона (ИТР).

— Конгрессмены недосчитались санкций за Солсбери — Американские законодатели требуют новых мер против России — Руководитель комитета по внешней политике Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел и член комитета республиканец Майкл Маккол призвали президента страны Дональда Трампа "немедленно наложить на Россию дополнительные санкции" за применение отравляющих веществ в Великобритании. Конгрессмены выразили возмущение тем, что, несмотря на решение Госдепартамента США, новые санкции так и не последовали, хотя должны были быть введены еще в ноябре прошлого года. При этом, как стало известно почти две недели назад, новый санкционный пакет был готов уже в марте, но решение руководства страны о его применении до сих пор не принято. Примечательно, что авторы открытого письма президенту США в тот же день опубликовали на сайте комитета заявление с осуждением разгона акций оппозиции в Москве.

— Германия ждет безопасных вокзалов — После убийства во Франкфурте глава МВД пообещал бороться с ненавистью и насилием — Во вторник в Германии состоялось экстренное совещание представителей силовых ведомств под руководством министра внутренних дел Хорста Зеехофера. Ему пришлось вернуться из отпуска после того, как страну потрясла трагедия, случившаяся на вокзале Франкфурта-на-Майне. Беженец из Эритреи, получивший вид на жительство в Швейцарии, намеренно столкнул с платформы 40-летнюю женщину и ее 8-летнего сына, который погиб под колесами поезда. Главный вывод, которые сделали власти ФРГ: необходимо повысить безопасность на железнодорожных путях.

— Граждане сократили инвестрасходы — Потери при досрочном переводе пенсионных накоплений уменьшились почти втрое — Из-за штрафных санкций по переводу досрочных накоплений в прошлом году граждане потеряли 15,6 млрд руб., при том что годом ранее потери граждан составили 44,5 млрд руб. При переходе между частными фондами клиенты в 2018 году потеряли всего 4,3 млрд руб. Незначительный уровень потерь был обеспечен низкими результатами фондов, реорганизацией крупных НПФ, а также из-за смены фонда клиентами, которые не успевали накопить существенный доход. По итогам 2019 года эксперты не ожидают увеличения таких потерь.

— Покупатели прописались в Испании — Они выбирают недвижимость для иммиграции — Рассчитывающие покинуть страну россияне все чаще останавливают свой выбор на Испании: спрос на коммерческую недвижимость в этой стране с их стороны за первое полугодие вырос в четыре раза. Сейчас на долю направления приходится более 20% сделок. Аналитики объясняют, что в дальнейшем многие покупатели рассчитывают получать с выкупленной недвижимости активный доход, поэтому одним из наиболее популярных вариантов инвестирования стали кафе.

— Автобусы заедут в дата-центры — Данные о перевозках пассажиров и багажа локализуют в России — Обработка информации в автоматизированных системах учета (АСУ) о пассажирах и багаже на регулярных автобусных рейсах должна проводиться на территории России, считает Минтранс. Новые требования коснутся в том числе онлайн-агрегаторов, включая "Яндекс.Автобусы", BlaBlaCar, Busfor и "Туту.ру". Компании утверждают, что уже соответствуют требованиям, а проблемы возникнут лишь у нелегальных перевозчиков.

— Европа просела на дорожку — Фондовые индексы упали из-за перспектив "Брексита" и статистики — Волна распродажи прокатилась по европейскому фондовому рынку. 30 июля в результате падения на 1,8–2,8% ведущие европейские индексы вернулись к значениям начала лета. Инвесторы обеспокоены слабыми данными по экономике еврозоны, отчетностями крупных компаний, а также перспективами "Брексита". Впрочем, продажи имели локальный характер и слабое влияние на фондовые рынки других стран. В частности, индекс Московской биржи завершил торги пусть и символическим (0,23%), но ростом, поддержку ему оказало повышение цен на нефть.

— Предприниматели воспользовались выбором — Страхование средств малого бизнеса в банках привело к их перераспределению — Средства малых и микропредприятий (МП) начали страховать с начала года, но уже заметно снижение средней суммы размещаемых ими вкладов до уровня ниже страхового максимума. Это свидетельствует о перераспределении средств предпринимателей из крупных банков, стабильность которых очевидна, в небольшие, но более удобные для бизнеса. Впрочем, пока говорить о существенном изменении предпочтений бизнесменов не приходится: у небольших компаний просто недостаточно свободных средств и слишком много проблем помимо выбора банка, указывают эксперты.

— ОАО РЖД разогнало уголь — Погрузка на сети в июле начала восстанавливаться — ОАО РЖД намерено справиться со спадом погрузки и все-таки выйти на ранее объявленные показатели роста в 1,5% по итогам года. Уже в июле, по предварительным данным, погрузка вернется к уровню 2018 года — в первую очередь за счет угля и контейнерных грузов. Скидка на погрузку угля на порты Юга, введенная в середине июля, уже привела к росту поставок на 8% в этом направлении. Но аналитики, хотя и признают достижения ОАО РЖД, все же считают прогноз роста в 1,5% недостижимым: по их мнению, даже для сохранения нулевой динамики монополии придется продлить действующие и ввести новые скидки на экспортные поставки угля.

— Сбербанку тяжело на заводе — Банк просит поддержки бюджета для Антипинского НПЗ — Сбербанк, который сейчас контролирует Антипинский НПЗ в Тюменской области, хочет получить для него дополнительные льготы из бюджета в размере 10–12 млрд руб. в год. Герман Греф написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил увеличить для завода выплаты по обратному акцизу на нефть на 36% за счет повышения логистического коэффициента. Иначе, предупреждает господин Греф, завод не сможет погасить $5 млрд долга перед Сбербанком. По данным "Ъ", субсидию планирует получать не сам НПЗ, а "Сокар энергоресурс" — консорциум Сбербанка и кипрской Socar Russia Investments Ltd.

— Polymetal застрял в Армении — Компании не удалось продать последнее месторождение в стране — Polymetal продолжит поиск покупателей на месторождение Личкваз в Армении, свой последний актив в этой стране. Преимущественное право на выкуп имел небольшой производитель Chaarat Gold, но он отказался от покупки из-за высокого содержания мышьяка в руде. Polymetal пытается продать месторождения не только в Армении, самое крупное из них – в Ведуга в Красноярском крае. Участники рынка полагают, что она может заинтересовать компании, уже работающие в регионе.

— Автозапчасти посыпались из России — Этот товар стал популярным у продавцов на eBay — Развитие розничного онлайн-экспорта в России и странах СНГ привело к изменению перечня товаров, которые россияне привыкли отправлять за рубеж через eBay. За последний год самой продаваемой категорией стали автозапчасти и аксессуары для машин: экспорт этих товаров из РФ через eBay вырос почти на 50%. Тенденцию связывают с локализацией производства автозапчастей в РФ, более привлекательными ценами и лучшим качеством товара, чем у аналогов из Китая.

— В "Сапсан" подсели повара — У оператора питания для поездов появились новые владельцы — В составе бенефициаров оператора бортового сервиса на поездах "Сапсан" произошли изменения. Новый инвестор ООО "Модуль" может быть связан с совладельцем УГМК Искандаром Махмудовым, который ранее контролировал этот бизнес. Возобновление интереса к активу эксперты связывают с планами ОАО РЖД по расширению парка с 16 до 29 поездов "Сапсан", что существенно увеличит спрос на бортовое питание.

— "Красный Октябрь" поднялся на Level — Владелец креативного квартала стал партнером экс-сенатора — Одним из партнеров девелоперской Level Group Вадима Мошковича оказался владелец креативного квартала "Красный Октябрь" в центре Москвы и группы "Гута" Артем Кузнецов. Ему принадлежат 10% в компании-застройщике жилого комплекса у станции метро "Павелецкая". Обычно Level Group берет в партнеры собственников земли, с которыми потом делится выручкой от реализации уже построенных площадей. В таком случае партнер может заработать больше, чем от простой продажи участка.

— Домены не помещаются в ЕГРЮЛ — Адреса сайтов предлагают закрепить за компаниями — Крупнейший российский регистратор доменов Reg.ru предложил закреплять в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) адреса сайтов и электронной почты компаний. Участники рынка называют это антикризисной мерой: спрос на домены в зоне.ru идет на спад, и для его удержания необходим административный ресурс. В Минкомсвязи не видят смысла в повсеместном применении подобной нормы, но готовы рассмотреть ее добровольное внедрение на отдельных рынках.

— С пеклом по жизни — Rammstein дали Москве огня — На Большой спортивной арене "Лужники" состоялся концерт немецкой группы Rammstein, которая находится в турне в поддержку альбома "Rammstein".

ВЕДОМОСТИ

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— Власть готовит оппозиции новое болотное дело — Но на этот раз может и не сработать, предупреждают эксперты — Во вторник стало окончательно ясно, что конфликт вокруг недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму будет развиваться по силовому сценарию.

— AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами — Первым партнером станет модельер Игорь Чапурин — Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами. Так китайские площадки хотят приучить российских потребителей покупать у них не только дешевые вещи. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель AliExpress и Tmall в России Антон Пантелеев. AliExpress продает товары от китайских поставщиков, Tmall специализируется на работе с поставщиками из России.

— США возобновили попытки создать антииранскую морскую коалицию — Но, кроме Великобритании, в нее пока никто не торопится — США возобновили переговоры со странами Европы, Азии и Ближнего Востока о совместной миссии "Страж" в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, Баб-эль-Мандебскому проливу и Оманскому заливу, сообщила во вторник Suddeutsche Zeitung. Официальные предложения по дипломатическим каналам уже поступили Германии, Франции, Бельгии.

— В Якутии построят культурный кластер дороже "Зарядья" — Арктический центр культуры и эпоса с филармонией обойдутся в 18 млрд рублей — Власти Республики Саха (Якутия) готовы построить филармонию и Арктический центр культуры и эпоса – по государственно-частному партнерству (ГЧП) за 16,8 млрд руб., вместе с эксплуатацией культурный кластер оценивается в 18,5 млрд руб., следует из проекта распоряжения главы республики, опубликованного на сайте torgi.gov.ru. Построить объект собираются к концу 2023 г., а рассчитываться с инвестором власти будут вплоть до 2030 г.

— Британский бизнес со смехом и слезами готовится к жесткому Brexit — Курс фунта сильно упал после прихода к власти Бориса Джонсона — Курс фунта к доллару США снизился до минимума с марта 2017 г., когда Великобритания начала официальный процесс выхода из Евросоюза. За последние пять торговых сессий фунт подешевел почти на 3%, а сначала июля – на 4% до $1,215 к вечеру вторника.

— Москва должна разделять и перерабатывать мусор — А остатки везти во Владимирскую, Тульскую и Смоленскую области, советует Высшая школа экономики — Проблему московского мусора должен решить раздельный сбор, сортировка и переработка, говорится в исследовании Института экологии Высшей школы экономики ("Ведомости" ознакомились с содержанием, подлинность подтвердил представитель института). Это дешевле для людей и государства, а также экологично, комментирует директор Института экологии Борис Моргунов.

— Онлайн-кинотеатры отделят метками от пиратов — Так пользователи будут выбирать легальные площадки, рассчитывают чиновники — Интернет-пользователи с одного взгляда смогут отличать легальные онлайн-кинотеатры от пиратских сайтов, для этого в поисковиках у легальных площадок появится специальная отметка. Такую поправку в закон о кинематографии подготовил Минкульт, рассказали "Ведомостям" сотрудники нескольких медиакомпаний. "Мы рассчитываем, что таким образом пользователи будут делать более осознанный выбор не в пользу пиратов, а в пользу легальных площадок", – объясняет директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

— Кто такой Ян Белл, чью компанию хочет заполучить Mail.ru Group — Ян Белл создал несколько компаний, пишущих игры для киберспорта. Последняя – SMS входит в топ-3 разработчиков гоночных игр — В прошлом году Ян Белл зашел в бар пропустить рюмочку. Рядом с ним оказался знаменитый гонщик "Формулы-1" (правда, уже в отставке). Белл – фанат автогонок и основатель нескольких фирм, которые делают гоночные игры. Слегка робея, он завязал разговор – и тут к ним подошел какой-то парень: "Можно ваш автограф?" Гонщик вежливо кивнул. А парень со словами: "Белл, я обожаю [вашу игру] Project CARS, вы потрясающие парни!" – вручил Беллу ручку, а гонщику – смартфон, чтобы тот их сфотографировал. Не считая Project CARS, в активе 50-летнего Белла такие игры, как GTR – FIA GT Racing Game, GT Legends и две игры из серии Need For Speed.

— Рост вкладов населения ускорился — Но поводов для оптимизма мало: пока одни сберегают, другие проедают — За первое полугодие 2019 г. средства населения в банках выросли на 4,1% до 28,9 трлн руб., сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В январе – июне прошлого года рост был меньше: 2,5% (без учета влияния валютной переоценки).

— Российские компании разместили евробонды почти $7 млрд — Снижение ставок и санкционных рисков позволили им за полгода занять почти столько же, сколько за весь 2018 год — Российские компании в январе – июне разместили еврооблигаций почти столько же, сколько за весь прошлый год, – $6,9 млрд против $7,8 млрд, подсчитали аналитики PwC. Число размещений тоже близко к результату 2018 г.: 14 и 18 сделок соответственно. А средний размер сделки, по оценке аналитиков PwC, уже превысил прошлогодний: $494 млн против $460 млн в 2018 г.

— АФК "Система" продаст 49% "Лидер-инвеста" группе "Эталон" — Вырученные от сделки 14,6 млрд рублей пойдут на погашение долгов корпорации — Совет директоров группы "Эталон" одобрил выкуп у АФК "Система" 49% акций девелопера "Лидер-инвест". Сумма сделки – 14,6 млрд руб., сообщила группа. Представитель АФК "Система" факт переговоров подтвердил, уточнив, что "они находятся в продвинутой стадии". Сделку планируется закрыть уже в августе, отмечается в сообщении "Эталона", она будет профинансирована за счет долгосрочной кредитной линии.

— Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ — Компенсации из бюджета за дорогую нефть – вот чего хотелось бы Сбербанку — Вот уже больше полугода самый крупный в России независимый Антипинский нефтеперерабатывающий завод (до 9 млн т переработки нефти в год) находится на грани банкротства: долг превышает $5 млрд, долговая нагрузка – выше 20 EBITDA, большая часть – задолженность перед Сбербанком. Завод несколько раз останавливался из-за финансовых проблем, но, для того чтобы актив "эффективно развивался", создавал дополнительные рабочие места и увеличивал отчисления в бюджет, ему нужна помощь из бюджета – такое письмо президенту Владимиру Путину написал предправления Сбербанка Герман Греф. О письме рассказали "Ведомостям" три собеседника – чиновник и два человека, близких к акционерам предприятия. Получить комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова не удалось.

— Новый аэропорт Саратова "Гагарин" откроется 20 августа — Это второй построенный в России с нуля международный аэропорт — Правительство России распорядилось открыть 20 августа для выполнения международных полетов аэропорт "Гагарин" (Саратов) с пунктом пропуска через границу России, говорится в документе на сайте правительства. Тем же распоряжением правительство решило закрыть с 21 августа действующий аэропорт Саратова "Центральный", расположенный в черте города.

— Каждый пятый предприниматель готов вновь вернуться на работу по найму — Нужны ли работодателям бывшие собственники бизнеса — Дмитрий Салатов ушел из бизнеса и устроился на работу по найму после неудачного запуска стартапа. Осенью 2012 г. он вместе с приятелем открыл онлайн-биржу фрилансеров Scanradar. Проект казался перспективным, и партнеры даже привлекли $300 000 инвестиций. Через 1,5 года деньги закончились – выручка была мизерной, партнерам приходилось содержать 12 сотрудников и много тратить на рекламу и привлечение репетиторов, курьеров и сантехников. Найти новых инвесторов не получилось, и в конце 2013 г. предприниматели закрыли стартап. Знакомые предложили Салатову работу руководителя отдела маркетинга в интернет-магазине. Тот согласился. Он стал получать зарплату в 200 000 руб. в месяц – в 4 раза больше, чем в собственном стартапе. 32-летний Салатов больше не хочет открывать собственный бизнес.

— Почему "Бойцовский клуб" не устарел — Знаменитый фильм Дэвида Финчера отмечает двадцатилетие повторным выходом в прокат — Теперь-то кажется, что 20 лет назад мы ничего не знали о потреблении. В 1999 г. в Россию еще не пришла IKEA, мебелью из которой герой "Бойцовского клуба" обставил свою уютную квартирку в новом кондоминиуме (сегодня, пожалуй, этот термин стоило бы локализовать как ЖК – в фильме показан типичный многоэтажный термитник, какие строят в последние годы по всей Москве). Мы еще не влезли в ипотеку и потребительские кредиты. Мы покупали подержанные машины.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Долги с выбиванием — Взыскателей долгов не допустили до платежек граждан по ЖКХ — "Российская газета" публикует один из самых обсуждаемых законов последнего времени, вокруг которого было сломано немало копий. Теперь, по новому закону, запрещено передавать коллекторам долги граждан по коммунальным платежам. В среде граждан-должников по коммуналке сегодняшняя публикация должна вызвать единодушный вздох облегчения, а в среде коллекторов — негодование.

— Стукнулись, уехали — Депутаты предлагают смягчить наказание для водителей за оставление места ДТП — Приятная новость для водителей. Они смогут уехать с места аварии почти без последствий. Точнее, отделаться минимальным наказанием. Такое предложение содержится в новом законопроекте, внесенном только что в Государственную Думу.

— Отказано от дома — В столице запретили расписывать стены домов рекламой в виде граффити — Огромные граффити-кроссовки — рекламу обуви на стене дома по улице Валовой, как и изображение девушки с бокалом известного прохладительного напитка на Большой Садовой, скоро закрасят. Вступившее в силу постановление правительства Москвы запрещает использовать в городе рекламу в виде граффити.

— Жить и строить — Владимир Путин обсудил медицину, дороги и жилье на Сахалине — Диспансеризация для граждан должна быть реальной и доступной. Нельзя гонять людей за тридевять земель. Такое поручение Владимир Путин дал во вторник на встрече с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. Президент также обсудил с главой региона рост зарплат врачей, ситуацию в жилищном строительстве и газификацию.

— Садоводство со всеми удобствами — Обновленная "дачная амнистия", закон о которой направлен на подпись президенту России, не станет простым продолжением той упрощенной процедуры регистрации домов и дач, которая действовала в России последние 13 лет.

— Тайский "чай" — Глава МИД России и госсекретарь США разминулись в Бангкоке — Увы, навсегда ушли в прошлое времена, когда встречи десяти министров иностранных дел, входящих в Ассоциацию государств юго-восточной Азии, с их коллегами из так называемых "диалоговых" стран (государств, выступающих партнерами АСЕАН на самых различных треках — от экономики до безопасности) завершались неформальным капустником. На сцене, за закрытыми для прессы дверями, соревновались в остроумии делегации США и России, Канады, Австралии, Новой Зеландии и т.д. Причем заглавные роли в этих мини-спектаклях нередко исполняли главы внешнеполитических ведомств. Их сценические "подвиги" и ранее неизвестные широкой публике таланты в пении, музыке, танцах или декламации с удовольствием впоследствии смаковали вездесущие журналисты. Но по мере того, как Ассоциация развивалась и взрослела, она словно "застегивалась" на все пуговицы, решительно отказываясь от прежних легкомысленных традиций в пользу традиционных гала-концертов с участием профессиональных артистов, призванных продемонстрировать национальную культуру принимающей министерскую встречу страны.

— Газ проходит через суд — Как "Северный поток-2" сможет обойти запреты ЕС — Спор между ЕС и проектной компанией Nord Stream 2 AG ("дочкой" "Газпрома", оператором проекта газопровода "Северный поток-2") в Верховном суде Евросоюза из-за поправок в газовую директиву может затянуться. Но, по экспертной оценке, шансы если не отменить, то хотя бы обойти поправки представляются довольно высокими.

— Огню поставят стену — Дмитрий Медведев напомнил губернаторам о личной ответственности за борьбу с лесными пожарами — Главы регионов должны лично следить за ситуацией с лесными пожарами, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Нельзя позволить огню приблизиться к границам населенных пунктов, указал он.

— Новая идеология работы Госдумы — На прошлой неделе завершилась очередная весенняя сессия парламента. Подводя ее итоги, председатель Госдумы Вячеслав Володин фактически сформулировал новую идеологию работы законодательной власти. Эта идеология основана на "трех китах": она предполагает, во-первых, системный и всесторонний подход к решению проблем, во-вторых, более качественную проработку законопроектов, в том числе с участием экспертов и представителей общественности, и, в-третьих, нацеленность на то, чтобы законы были преимущественно прямого действия.

— Не сахар — Проспект Сахарова не устраивает оппозицию для проведения митинга — почему?— Представители Либертарианской партии — организаторы нового митинга, который они планировали на ближайшую субботу, 3 августа, окончательно отвергли предложение столичных властей провести его на проспекте Сахарова. Месте, где без всяких помех для жизни двенадцатимиллионного города и здоровья его граждан, прошли уже десятки публичных мероприятий. Обеспокоена этим общественность города и страны, обеспокоен мэр Сергей Собянин. Он опасается, что за этим отказом готовится новая провокация для горожан.

— Прилетели посмотреть — Самолет ВВС США пролетит над Россией — На этой неделе некоторые военные гарнизоны РФ осмотрят и снимут с воздуха эксперты из США и Италии.

— Пенсии — под контроль — Юрий Чайка поставил прокурорам новые задачи — Генпрокурор Юрий Чайка на коллегии надзорного ведомства рассказал о том, что удалось сделать прокурорам за прошедшие полгода и над чем еще предстоит поработать.

— Доплата за диагноз — Врачей будут премировать за выявление рака — Минздрав предложил стимулировать медицинских работников рублем за выявление рака у пациентов во время диспансерного и профилактического осмотра. Средства на эти цели из расчета одна тысяча рублей за каждый случай впервые выявленного онкозаболевания будут выделены за счет обязательного медицинского страхования.

— Бесстрашная дочь отца-созидателя — Успешный бизнес на земле законных владельцев капитала пытаются развалить обиженные родственники и примкнувшие к ним "доброжелатели". — В Зерноградском районе Ростовской области под угрозой оказалась деятельность сельскохозяйственного предприятия, которое не первый год доказывает свою экономическую состоятельность и способность развиваться независимо от того, кризис сейчас или благоприятные для бизнеса времена.

— В неволе вместе — Для женщин с детьми в СИЗО выделят отдельные камеры — Правительство России поддержало инициативу, предписывающую держать в СИЗО отдельно и в более комфортных условиях беременных женщин и женщин с маленькими детьми.

— Мы его теряем! — Известный китайский производитель смартфонов Meizu активно сокращает персонал. Только в текущем году Meizu уволила более 30 процентов сотрудников. Кроме того, как утверждают источники, производитель закрывает офлайновые точки продаж. Если в 2016 году компания располагала более чем 2700 магазинами на территории Китая, то теперь их работает всего пять или шесть, причем только в одной провинции.

— Маски под вуалью виртуальности — Несовершенство платежной системы создает лазейки для незаконного вывода денег за рубеж недобросовестными букмекерами — Засилье по всей стране залов с игровыми автоматами, маскирующихся под букмекерские конторы, и онлайн-казино заставляет государство совершенствовать механизмы борьбы с нелегальным игорным бизнесом. С прошлого года повышены до 1,5 млн рублей штрафы за нарушение закона об азартных играх, а для их организаторов введена уголовная ответственность — до 6 лет лишения свободы. В этом году Госдума приняла ряд поправок в профильный 244-ФЗ, в том числе касающихся ограничений событий для приема ставок, а также наделяющих ФНС правом проводить контрольные закупки для выявления организаторов незаконных азартных игр.

— А дерево растет — Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Ли Хуэй покидает Россию после десяти лет успешной работы — Всему приходит свое время. И вот Ли Хуэй возвращается на родину. На фоне множества дипломатов высшего ранга посол Китая был фигурой уникальной.

— Осторожно: американцы! — В Италии простились с карабинером, убитым студентами из США — Италия с трудом приходит в себя после дерзкого убийства вице-бригадира корпуса карабинеров Марио Черчиелло Рега. Он погиб на прошлой неделе от рук двух американских студентов.

— На Даунинг-стрит, 11 — Борис Джонсон идет против традиций — Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переехал в свою официальную резиденцию вместе со своей подругой Кэрри Саймондс. И, соответственно, без своей официальной жены Марины Уилер и их детей. Такого на Даунинг-стрит еще не видели.

— Со всеми оговорками — ОБСЕ озаботилась украинским языковым законом — ОБСЕ совместно с Киевом готовит поправки к скандальному закону "О функционировании украинского языка как государственного", которые учтут "в том числе роль русского языка". Об этом в интервью "Известиям" сообщил Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер. "РГ" разбирается, можно ли в этой связи ожидать изменения языковой политики на Украине.

— Сбор со свалки — Операторы бытовых отходов смогут претендовать на льготы по налогам — Регионы получили право давать налоговые льготы компаниям, которые занимаются сбором, обработкой, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов (ТКО). Преференции должны сдержать рост тарифов на такие услуги.

— Коллеги разобрались — Судья попал в уголовное дело — Высшая квалификационная коллегия судей зачастую решает судьбу коллеги. Особенно это становится ясно тогда, когда лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит дать "добро" на возбуждение уголовного дела против судьи.

— Баланс системы — Одобрение власти — это индикатор состояния государственной машины — Ключевыми индикаторами баланса политической системы России являются рейтинги одобрения и доверия к федеральным институтам государственной власти: главе государства, федеральному правительству и его председателю, обеим палатам Федерального Собрания. Именно эти рейтинги замеряются различными ведущими социологическими службами из месяца в месяц.

— Сами мы местные — Региональные бренды получили защиту закона — Покупатели "местных" вин и других продуктов получили защиту от подделок, а их производители — защиту от недобросовестной конкуренции. Речь идет о законе о региональных брендах. Его публикует "Российская газета".

— Срок за "липу" — За хранение и использование поддельных бумаг с печатью накажут строго — "Российская газета" публикует документ, который сильно испортит жизнь любителям поддельных документов.

— Есть такая работа — В России появился новый вид предпринимательства – социальный — За бизнесом, который помогает государству заботиться о гражданах, официально закрепили определение социального. Закон об этом сегодня публикует "Российская газета".

— Испытание водой — Иркутская область держит удар стихии — Прекращение дождей на юго-западе Приангарья подарило жителям территорий, оказавшимся под ударом стихии, робкую надежду, "что скоро этот ужас кончится". Многие уже облегченно выдохнули — самое страшное позади. Но в Тулунском и Нижнеудинском районах вновь готовятся вести борьбу с большой водой.

— В "Яму" за покупками — Как изменится площадь перед Павелецким вокзалом — Наконец-то решилась судьба долгостроя у Павелецкого вокзала, больше известного как Яма на Павелецкой. Стройка несколько лет была заморожена, плюс ко всему часто фигурировала в судебных разборках. Сейчас в этой истории поставлена точка: на площади появится парк, а под землей торговый центр с кафе и ресторанами.

— Чистая энергия — В Карелии строят две малые Белопорожские гидроэлектростанции — В Карелии во время строительства Белопорожских гидроэлектростанций перекрыли русло реки Кемь. Это один из самых знаковых и сложных этапов в возведении любой ГЭС. Команду на эту технологическую операцию дал секретарь Совета безопасности России, председатель госкомиссии по подготовке празднования 100-летия Карелии Николай Патрушев.

— "Патриот" на автомате — Начались финальные испытания ульяновского внедорожника с новой коробкой передач — Ульяновский автозавод раскрыл некоторые технические характеристики своего обновленного внедорожника "Патриот", оснащенного автоматической коробкой переключения передач. Конвейер для серийного производства автомобиля запустят уже через несколько недель. 29 июля начались финальные испытания машины, которые продлятся до 14 августа.

— Срок за халатность — Новгородский чиновник получил два года колонии за гибель ребенка в колодце — В Новгородской области бывшего замглавы районной администрации осудили за гибель восьмилетнего ребенка в канализационном люке. Как установили следователи и суд, за безопасность и благоустройство территории, на которой находился открытый колодец, отвечал именно этот чиновник.

— Крышевал рубку леса — Арестован начальник угрозыска УМВД Приморья — Во Владивостоке задержан и арестован на два месяца начальник уголовного розыска полиции Приморского края Андрей Миляев. Он работал в этой должности с 29 июля 2013 года.

— Последний круг — В акватории Черного моря два человека разбились на гидроцикле — В Адлерском районе Сочи два молодых человека погибли при катании на гидроцикле. Согласно официальной версии следствия, гидроцикл налетел на трос, натянутый между маломерными судами, находившимися на якорной стоянке.

— Надежды не оставляют РАН — Академик Александр Сергеев: Стратегическое прогнозирование может стать важнейшей функцией РАН — Наш разговор с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым пришелся, казалось бы, на период летнего затишья, когда не только академическая наука переезжает из больших городов на дачный плэнер, но и в чиновных кабинетах спадает накал, а законодатели официально уходят на каникулы.

— Элементы победы — Российские школьники взяли четыре "золота" на международной олимпиаде по химии — В Международный год Периодической системы Менделеева приятно узнать: юные россияне — последователи великого ученого — не подвели. На прошедшей только что в Париже 51-й Международной олимпиаде по химии российские школьники завоевали четыре золотые медали.

ИЗВЕСТИЯ

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— Особая экономическая зона: осужден бывший замглавы тюремного ведомства — Как эксплуатировали заключенных и наживались на госконтрактах замдиректора ФСИН Олег Коршунов и его сообщники — Гагаринский суд столицы признал виновным в мошенничестве и приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего замглавы ФСИН России Олега Коршунова. Его сообщник, экс-директор ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталий Морусов, получил 5 лет колонии. Также подсудимые должны выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей и 500 тыс. рублей соответственно. Как установил суд, размер ущерба, причиненного сообщниками государству, составил 263 млн рублей. В подробностях скандального дела разбирались "Известия"

— Роботы в соцсетях: почему заводить аккаунты машинам — плохая идея — Искусственный интеллект в соцсетях плохо кончает — Антропоморфный робот FEDOR, который отправится с Байконура на МКС 22 августа, завел аккаунт в Twitter. По крайней мере так пишут в СМИ. Это, конечно, неправда. И это хорошо. "Известия" выяснили — почему.

— Империя бесконечности: самые кассовые фильмы Голливуда за 40 лет — Disney захватил лидерство на американском кинорынке. Надолго ли?— The Walt Disney Company отчиталась о рекордной выручке за год, при том, что с его начала не минуло еще и семи месяцев. Disney заработал $7,67 млрд к июлю, больше, чем за самый успешный год для отдельной кинокомпании в истории — 2016-й. Что характерно, предыдущий рекорд тоже принадлежал ей. Рекордные доходы, впрочем, не означают процветания всего кинобизнеса — с поправкой на инфляцию они не особо растут, а конкретно в Северной Америке снижаются. Причем львиную долю средств собирают всего две-три компании, остальным достаются крохи. "Известия" решили посмотреть, сколько приносили самые успешные блокбастеры последних десятилетий в пересчете на современные деньги.

— Плюшки и гаечный ключ: что дает участие в программе F-35 — США не хотят допускать Японию в пул партнеров программы истребителя пятого поколения — Спустя почти 20 лет после формирования программы производства истребителя пятого поколения JSF (Joint Strike Fighter), плодом которой стало создание семейства F-35, к ней захотел присоединиться новый участник. Япония, до этого момента пребывавшая в статусе иностранного покупателя — foreign military sale (FMS) customer, выразила заинтересованность в повышении статуса. Вместе с тем, по мнению специалистов, Пентагон, скорее всего, отклонит эту заявку. "Известия" разобрались в истории программы F-35 и причинах японского интереса.

— Всеобщий доступ: президент поручил сделать диспансеризацию реальной — Для обследования здоровья населения необходимо использовать мобильные медкомплексы, подчеркнул Владимир Путин — Диспансеризация граждан должна быть реальной и доступной для населения даже в отдаленных районах страны. Об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области заявил президент Владимир Путин. Для этого необходимо использовать мобильные медицинские комплексы, подчеркнул глава государства.

— Электрический скан: автономный беспилотник изучит дно Балтийского моря — Дрон будет заряжаться от энергии солнца и ветра — В сентябре в свою первую экспедицию для исследования дна Балтийского моря отправится новый беспилотник-топограф. Благодаря конструктивным особенностям аппарат практически непотопляем и может работать автономно за счет энергии солнца и ветра. Судно оснащено двумя электродвигателями суммарной мощностью в 2 кВт, способными разогнать его до семи узлов — около 13 км/ч. Эксплуатация беспилотника обойдется на несколько порядков дешевле работы гидрографического корабля. После завершения миссии на Балтике аппарат предлагают использовать для изучения дна в районе Северного морского пути, что поможет улучшить условия судоходства в арктическом регионе.

— Средство продвижения: 40% малых компаний не могут обеспечить себя транспортом — Банки заинтересованы в госсубсидировании ставок по автокредитам МСП — Почти половина небольших и средних предприятий хотели, но не смогли приобрести транспортное средство для развития бизнеса. Большинству не хватило собственных средств, но в банки и лизинговые компании они даже не обращались из-за высоких ставок, говорится в обзоре компании Carcade (входит в топ-3 по лизингу легких коммерческих авто), подготовленном специально для "Известий".

— 5G на проводе: сети пятого поколения протестирует новый игрок — Фиксированный провайдер поучаствует в развитии передового стандарта мобильной связи — На формирующийся российский рынок 5G выходит новый игрок. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила диапазон для тестирования новой технологии одному из крупнейших российских интернет-провайдеров "ЭР-Телеком холдинг". Правда, шансы превратиться в заметного участника сотового рынка у него невелики, считают эксперты. А желание стать инфраструктурным "оператором для операторов" вступает в конфликт с планами крупнейшего конкурента — "Ростелекома". Он уже предоставляет мощности сотовым компаниям и отстаивает идею создания единого для всех участников сетевого 5G-оператора.

— Отходное производство: мусор превратят в топливо при помощи пара — Новое устройство уничтожит отработанное сырье без вредных выбросов в атмосферу — Не имеющий аналогов пароперегреватель, созданный российскими учеными, способен уничтожать опасные отходы без ущерба для окружающей среды. Он нагревает водяной пар до температуры 1200°С, при которой разлагается большинство вредных соединений. Никаких выбросов в атмосферу при этом нет, так как утилизация обходится без горения. Продукты разложения отходов в дальнейшем можно использовать в качестве топлива. Новая технология рассматривается как альтернатива загрязняющим окружающую среду мусоросжигательным заводам. Испытания опытного образца пароперегревателя уже завершены.

— Поручитель, распишитесь: украинские моряки могут быть дома до октября — Москва не отказалась от своего предложения Киеву отправить подсудимых на родину в обмен на письменные гарантии — Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом "Известиям" рассказал адвокат украинцев Николай Полозов. По его словам, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что обвиняемые в нарушении российской границы продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину. Как пояснил "Известиям" высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, Москва действительно готова передать 24 моряка Киеву в случае получения письменных гарантий, как это и было фактически заявлено в ноте МИДа, отправленной украинской стороне 25 июня.

— Секреты Крыма: число иностранных компаний в регионе выросло на 39% — Несмотря на санкции, на полуострове действуют фирмы с Украины, Кипра, из Германии, США и Великобритании — На территории Республики Крым (РК) зарегистрировалось более 3,3 тыс. зарубежных компаний из 60 стран. Речь идёт о фирмах с Украины, Кипра, из Германии, а также, например, Великобритании и США. Ещё в 2017 году на полуострове действовало около 2,4 тыс. юридических лиц, учредителями которых были иностранцы. Таким образом, их количество увеличилось на 39%. Об этом "Известиям" сообщила заместитель председателя совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико. По словам постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, в последние годы действительно наблюдается рост интереса к региону со стороны иностранных инвесторов. В частности, сейчас ведутся переговоры с представителями Бахрейна, Франции, а также Италии, отметили в "Деловой России".

— Ест два пола: потребкорзину предложили разделить на мужскую и женскую — Набор продуктов для сильного пола оказался заметно дороже — Состав потребительской корзины должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста. С такими рекомендациями выступил ФИЦ питания и биотехнологии, специалисты которого разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы. Предложения, с которыми ознакомились "Известия", уже направлены всем заинтересованным ведомствам. Рассмотреть их планируется на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребкорзины и прожиточного минимума — сейчас он рассчитывается только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. Если же применить подход, предложенный ФИЦ питания, мужчинам будет полагаться примерно на 14% больше средств, чем женщинам.

— Родные томаты: низкие цены на овощи сохранятся всю осень — Минсельхоз ждет рекордного урожая — Сезон низких цен на овощи в этом году продлится дольше обычного. Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. По сравнению с 2018 годом он увеличится на 40%, достигнув нового рекорда — 1,4 млн т. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, это позволит сохранить летние цены на овощи вплоть до начала декабря. Однако полностью обеспечить россиян отечественными огурцами и помидорами пока не удастся.

РБК daily

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— Митинг обернулся беспорядком — Заведено новое уголовное дело в связи с несанкционированной акцией 27 июля — Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках после акций 27 июля. Эксперты называют происходящее "новым болотным делом". Одного из незарегистрированных кандидатов, Сергея Митрохина, готовы допустить к выборам.

— Кредиты на жилье ушли в минус — Объем выданной за первое полугодие ипотеки уменьшился впервые с кризиса — В 2019 году банки сократили число выданных ипотечных кредитов на 13,2% год к году. Их объем снизился скромнее — на 3,5%, но это первое замедление за четыре года. Во втором полугодии ситуация может улучшиться благодаря снижению ставок.

— Пенсии выросли на недополученном — Росстат обнародовал данные о социальных выплатах в июне — Рост реальных пенсий в июне составил 1,4%, став самым высоким с начала 2019 года, следует из данных Росстата. Ускорение темпов роста связано с индексацией пенсий для 4 млн самых бедных пенсионеров сверх прожиточного минимума.

— "Людям негде жить, им нельзя сказать, чтобы подождали" — В интервью РБК иркутский губернатор Сергей Левченко ответил на президентскую критику хода восстановительных работ после наводнения, а также рассказал о вырубке лесов и уголовных делах против себя.

— Что главное — безопасность или деньги?— Развитие системы автоматической фотовидеофиксации как инструмент контроля безопасности на дорогах: ключевые достижения — Система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД часто подвергается критике из-за того, что ее изначальная цель — обеспечение безопасного дорожного движения — для многих не так очевидна, как очевидна финансовая составляющая в виде штрафов.

— Власти прорубают "Одно окно" для экспорта — Правительство утвердило статус цифровой платформы для внешнеторговой деятельности — Законопроекты, регулирующие работу "Одного окна" для экспортеров, должны быть готовы до конца года. Сам сервис заработает в 2020 году. Участников с положительным опытом ждут льготы и преференции, обещают в РЭЦ.

— Арктическая пятилетка сжалась до года — Минтранс изменил график роста грузопотока северного морского пути — Минтранс спрогнозировал удвоение грузооборота в Арктике всего за один 2024 год—до 80 млн т, хотя ранее ожидалось более равномерное заполнение маршрута.

— Четыре столпа Huawei — Благодаря чему крупнейший китайский производитель смартфонов успешно противостоит давлению США — Поставки смартфонов Huawei в первом полугодии выросли на 24%, несмотря на санкции со стороны США. За счет чего компании удалось создать такой запас прочности и какую роль в этом сыграли власти Китая, разбирался РБК.

— Скачай на чай — Как отечественные стартапы помогают официантам заработать — В эпоху безналичных платежей посетители ресторанов перестают благодарить официантов деньгами. Напомнить забывчивым гостям о щедрости решили сразу несколько разработчиков. Собственный сервис оплаты чаевых появился даже у VISA.