МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 и 2 августа совершит поездку на Дальний Восток, где посетит Читу и Южно-Сахалинск, сообщили в пресс-службе правительства России.

"Первого августа в Чите председатель правительства проведет совещание по вопросу развития Забайкальского края, осмотрит ряд социальных объектов города и проведет рабочую встречу с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым. В тот же день в Южно-Сахалинске Медведев встретится с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко", — говорится в сообщении.

На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.

По данным пресс-службы, в мероприятиях примут участие вице-премьеры Константин Чуйченко, Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы регионов округа.

Направляясь с рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ, глава кабмина в среду сделал остановку в Красноярске, чтобы провести совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими сразу несколько регионов Сибири.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на Бурятию и Забайкалье и предусматривающий общественное обсуждение вопросов, касающихся любых изменений охранных зон Байкала (озеро тянется вдоль всего западного края Бурятии).

Земельные участки в Бурятии и Забайкальском крае в безвозмездное пользование будут предоставляться в три этапа. С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года их смогут получить лишь граждане, зарегистрированные по месту жительства в Бурятии и Забайкалье, с 1 февраля до 1 августа 2020 года — жители других субъектов Дальнего Востока.

С 1 августа 2020 года, земельный участок будет вправе безвозмездно получить любой гражданин России, а также иностранцы и лица без гражданства, вступившие в программу добровольного переселения соотечественников из-за рубежа.

Закон также делает публичной процедуру любого изменения границ охранных зон озера Байкал. После вступления закона в силу любой акт правительства РФ об установлении или изменении границ Байкальской природной территории и экологических зон — центральной и буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния, границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал — подлежит общественному обсуждению.

ПОЖАРЫ В СИБИРИ

Сейчас режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).

По оценкам экспертов 31 июля площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке может достигать 3 миллиона гектаров. Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

Накануне министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для оценки и контроля текущей ситуации.

Медведев заявил, что ситуация сложная и требует скоординированных оперативных мер и по линии регионов, и по линии федерального центра. При этом глава кабмина обратил внимание на то, что губернаторы должны лично взять ситуацию под контроль, а "не показывать пальцем наверх".

Он также подчеркнул, что непосредственной угрозы безопасности и жизни людей от лесных пожаров пока нет, но прогноз сложный; по его словам, нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов и повторения ситуации 2010 года.