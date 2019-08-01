МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Жители Бурятии и Забайкалья с 1 августа получили возможность бесплатно взять у себя в регионе землю по программе "Дальневосточный гектар" — начиная с четверга они могут подать заявку на участок.

Впервые участки земли размером до одного гектара на безвозмездной основе на Дальнем Востоке начали предоставлять населению регионов ДФО с 1 июня 2016 года, с 1 февраля 2017 года "дальневосточные гектары" стали доступны всем россиянам. Распространение программы на Бурятию и Забайкалье стало возможным после того, как в ноябре 2018 года эти регионы включили в состав Дальневосточного федерального округа.

Земельные участки в Республике Бурятия и Забайкальском крае в безвозмездное пользование будут предоставляться в три этапа. С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года их смогут получить лишь зарегистрированные по месту жительства в этих двух регионах граждане, с 1 февраля до 1 августа 2020 года — жители других субъектов РФ, входящих в состав ДФО.

С 1 августа 2020 года земельный участок будет вправе безвозмездно получить любой гражданин РФ, а также проживающие за рубежом иностранцы, которые готовы переехать в любой из этих регионов и получить российское гражданство.

Желающие получить "дальневосточный гектар" могут сами определить, чем хотят заниматься на земле и с помощью сайта федеральной информационной системы НаДальнийВосток.РФ выбрать подходящий участок земли и сформировать его границы. Рассмотрение заявления на землю уполномоченным органом может занимать семь рабочих дней, если выбран стоящий на кадастровом учете участок, и 33 рабочих дня при образовании земельного участка самим гражданином. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Получатели участков в Бурятии и Забайкалье смогут воспользоваться мерами государственной поддержки при освоении земли. Среди представленных мер — гранты, выплата субсидий, льготное кредитование, предоставление квот на заготовку древесины. Ознакомиться с мерами поддержки можно на сайте программы НаДальнийВосток.РФ и сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. По информации агентства, с начала действия программы более 1,8 тысяч граждан получили помощь в объеме 580 миллионов рублей.

Согласно данным НаДальнийВосток.РФ, в остальных регионах Дальнего Востока с начала реализации программы предоставлено в пользование свыше 70 тысяч участков земли.