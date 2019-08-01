МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Ежегодную корректировку пенсий произведут в августе, в 2019 году она затронет около 14 миллионов работающих пенсионеров, в среднем пенсии вырастут на 173 рубля, пенсии, сообщили в Пенсионном фонде России.

Корректировку размера страховой пенсии работающим пенсионерам делают ежегодно в беззаявительном режиме. Право на пересчет имеют те пенсионеры, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в прошедшем году.

В Пенсионном фонде уточнили, что в отличие от индексации пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, корректировка носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2018 году.

По предварительным расчетам фонда, средний размер увеличения составит 173 рубля. При этом максимальное увеличение пенсии может составить 261,72 рубля.

"Согласно предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 14 миллионов пенсионеров. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 миллиарда рублей", — уточнили в ПФР.

Кроме повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также увеличат размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Такой перерасчет связан с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.

Перерасчет пенсионных накоплений, предположительно, коснется полумиллиона пенсионеров. Ежемесячные пенсии будут увеличены с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 2018 год.

Для накопительной пенсии он составит 4,9%, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, коэффициент составит 5,1%, добавили в ПФР.