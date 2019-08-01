МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило более 15,5 миллиардов рублей на социальное развитие пяти регионов Дальнего Востока в 2019-2021 годах, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Средства будут направлены на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Якутии, Приморском крае, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.

"Подписанным распоряжением на эти цели в 2019–2021 годах дополнительно выделяется 15,54 миллиардов рублей (в 2019 году – 9,87 миллиардов рублей, в 2020 году – 2,41 миллиарда рублей, в 2021 году – 3,26 миллиарда рублей)", — говорится в справке к документу.

Уточняется, что дополнительная господдержка позволит ускорить строительство инфраструктурных объектов и повысить качество жизни в регионе.