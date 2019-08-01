МИНСК, 1 авг /ПРАЙМ/. Белорусское ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" планирует расторгнуть контракт строительного подряда, заключенный с Китайской корпорацией инжиниринга (CAMCE) в 2010 году, следует из сообщения на сайте белорусского предприятия.

Там отмечается, что 15 августа состоится внеочередное собрание акционеров, одним из вопросов повестки дня является вопрос о расторжении контракта.

Светлогорский ЦКК является предприятием полного цикла переработки древесного сырья в картон гофрированный и ящики из него. Здесь реализуется инвестиционный проект по созданию производства по выпуску сульфатной беленой целлюлозы. Генподрядчиком проекта является китайская корпорация, он финансировался с помощью китайских кредитов. В конце 2017 года в тестовом режиме начато производство беленой сульфатной целлюлозы на новом заводе мощностью 400 тысяч тонн в год, полностью пусконаладочные работы на заводе планируется завершить до конца текущего года.

Сроки ввода завода, стоимость которого оценивалась примерно в 800 миллионов долларов, затянулись. Весной этого года премьер Белоруссии Сергей Румас отмечал, что белорусской стороне не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию, и она делает это своими силами.

В начале этого года в СМИ появилась информация о загрязнении опасными веществами реки Березина, которая является правым притоком реки Днепр, якобы из-за сброса неочищенных сточных вод с Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Эта информация вызвала озабоченность министерства экологии и природных ресурсов Украины, правда, позже информацию СМИ опроверг белорусский концерн "Беллесбумпром", назвав ее провокацией.