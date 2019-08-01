МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. "Почта России" в иске, поданном в арбитражный суд Москвы, требует взыскать более 97 миллионов рублей задолженности с Судебного департамента при Верховном суде России, следует из опубликованного в четверг определения суда.

Иск поступил в арбитраж 29 июля, он принят к производству, предварительные слушания по делу назначены на 29 августа. В материалах суда пока не уточняются основания исковых требований.

"Почта России" в июле 2018 года сообщала на своем сайте, что заключила с Судебным департаментом централизованный госконтракт на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества.

В сообщении отмечалось, что Суддеп является крупнейшим потребителем услуг "Почты России": федеральные суды осуществляют пересылку более 70 миллионов заказных писем и бандеролей в год. Это примерно 15% всего объема (460 млн почтовых отправлений) внутренней заказной письменной корреспонденции, принимаемой "Почтой России" ежегодно.

До заключения централизованного контракта, как уточнялось в сообщении, оказание услуг "Почты России" судам осуществлялось на основе 400 контрактов, заключенных судами и управлениями Судебного департамента в регионах. Судебный департамент при Верховном суде РФ отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности всех федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, за исключением Верховного суда.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в РФ. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту", составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). "Почта" имеет складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 800 собственных вагонов.