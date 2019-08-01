МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Минтруд разрабатывает проект о приравнивании минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения за второй квартал предшествующего года, уведомление об этом опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения" в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" внесены изменения, предусматривающие введение механизма ежегодного установления минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года", – говорится в паспорте проекта.