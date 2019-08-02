ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг /ПРАЙМ/. Общий размер единой субсидии регионам Дальнего Востока превысит 94 миллиарда рублей, будут выделены дополнительные средства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 миллиардов рублей", — заявил Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста Дальнего Востока.

Глава правительства также сообщил, что подписал решение о внесении изменений в распределение денег, о выделении дополнительных средств.

В информационных материалах к совещанию отмечается, что на реализацию мероприятий по развитию центров экономического роста распоряжением правительства РФ от 30 июля 2019 года утверждено распределение межбюджетных трансфертов бюджетам регионам Дальневосточного федерального округа в объеме 94,3 миллиарда рублей.