КРАСНОЯРСК, 2 авг /ПРАЙМ/. Жители Бурятии подали 25 заявок в первый час действия программы "Дальневосточный гектар" в республике, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"За первый час приема заявок по программе "Дальневосточный гектар" в Бурятии поступило 25 заявок. Жители республики получили возможность с 1 августа подавать документы на получение "Дальневосточного гектара". В основном заявки поступают на индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство, садоводство и предпринимательство", — говорится в сообщении.

Впервые участки земли размером до одного гектара на безвозмездной основе на Дальнем Востоке начали предоставлять населению регионов ДФО с 1 июня 2016 года, с 1 февраля 2017 года "дальневосточные гектары" стали доступны всем россиянам. Распространение программы на Бурятию и Забайкалье стало возможным после того, как в ноябре 2018 года эти регионы включили в состав Дальневосточного федерального округа.

Земельные участки в Республике Бурятия и Забайкальском крае в безвозмездное пользование будут предоставляться в три этапа. С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года их смогут получить лишь зарегистрированные по месту жительства в этих двух регионах граждане, с 1 февраля до 1 августа 2020 года — жители других субъектов РФ, входящих в состав ДФО.

С 1 августа 2020 года земельный участок будет вправе безвозмездно получить любой гражданин РФ, а также проживающие за рубежом иностранцы, которые готовы переехать в любой из этих регионов и получить российское гражданство.