МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Бывший главный редактор ТАСС Максим Филимонов возглавит с 19 августа блок внешних коммуникаций Российского экспортного центра, входящего в группу ВЭБ.РФ, одной из его приоритетных задач станет реализация единой коммуникационной политики по поддержке экспорта, сообщает РЭЦ.

По словам гендиректора РЭЦ Андрея Слепнева, они рады, что Максим Филимонов присоединился к их команде.

"РЭЦ отведена ключевая роль в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Несырьевой неэнергетический экспорт к 2024 году должен практически удвоиться – до 250 миллиардов долларов США. Обширная экспортная повестка РЭЦ и всей группы ВЭБ.РФ должна находить достойное отражение во всех каналах массовых коммуникаций и служить продвижению наших товаропроизводителей как внутри страны, так и за рубежом. Мы уверены, что опыт и знания Максима помогут нам в реализации этой задачи", — сказал Слепнев.

В свою очередь Филимонов отметил, что благодарен за возможность разделить задачи по развитию экспортного потенциала страны.

"РЭЦ должен создать максимально широкое окно возможностей по выходу на международные рынки для всех российских компаний, независимо от сектора, размера, места расположения или количества занятых. И коммуникации призваны стать одним из мощных инструментов для этого", – приводятся в сообщении центра слова Филимонова.

Максим Филимонов родился в 1974 году, в 1996 году закончил факультет журналистики МГУ, в 2015 году получил степень MBA программы Trium Global EMBA. Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью президента РФ. До работы в ТАСС он занимал пост первого заместителя главного редактора РИА Новости, где, в частности, отвечал за реализацию проекта национального хост-агентства и фото-пула Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. До этого работал главным редактором службы новостей на русском языке Reuters, возглавлял отделы финансовых новостей газет "Ведомости" и "Время МН".