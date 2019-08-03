МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на снятие существующих территориальных ограничений и совершенствование правового регулирования деятельности по развитию инновационного центра "Сколково", соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает присвоение статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" российскому юрлицу, осуществляющему исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов, вне зависимости от его местоположения на территории РФ.

Закон допускает привлечение региональных операторов для предоставления сервисов "Сколково" за пределами инновационного центра, в том числе на территории региональных инновационных научно-технологических центров. Они смогут предоставлять помещения для размещений юридических и физических лиц, в том числе участников проекта "Сколково", а также, по согласованию с управляющей компанией (Фонд "Сколково"), иные сервисы и услуги.

Одновременно снимаются ограничения по возможным направлениям исследовательской деятельности с учетом приоритетов научно-технологического развития России. Это необходимо для реализации поручений, касающихся взаимодействия управляющей компании с Агентством стратегических инициатив для продвижения новых проектов реализации Национальной технологической инициативы.

Законом также снимается запрет на передачу в субаренду земельных участков, переданных Фондом "Сколково" в аренду в целях создания и функционирования международного медицинского кластера. Одновременно полномочия по определению юрлица, на которое возлагается реализация проекта "Сколково", закрепляется за правительством РФ.