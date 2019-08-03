Правительство РФ одобрило изменения процедуры спецоценки условий труда
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект, предусматривающий изменения порядка специальной оценки условий труда, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект предлагает установить дополнительный механизм контроля за передачей отчетов организациями, которые проводят специальную оценку условий труда (СОУТ) В Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения СОУТ.
Законопроект одобрен 22 июля на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.
https://1prime.ru/News/20190803/830214594.html