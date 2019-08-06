МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Получить наказание за нарушение дресс-кода можно в большинстве российских компаний, где он принят; провинившиеся часто отделываются устным замечание, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным исследования, строгий дресс-код есть на работе у 11% опрошенных, еще 12% обязаны носить форму, выданную работодателем. Около 38% респондентов рассказали об отсутствии строгих требований, но наличии определенных правил в отношении одежды, 23% рассказали, что в отношении одежды нет четких правил, но она должна быть чистой и опрятной. О полном отсутствии дресс-кода заявили 14%.

Говоря о наказании за нарушение дресс-кода в компаниях, где он есть, 4% рассказали, что за это объявляется официальный выговор, 11% — могут оштрафовать, вычесть деньги из зарплаты, 59% отметили, что можно отделаться устным замечанием, 17% — что наказания нет.

Выше всего доля соискателей, ограниченных дресс-кодом при выборе одежды на работу, в Ханты-Мансийском АО (39%), самая высокая доля тех, у кого нет дресс-кода на работе, в Тверской области (24%). Также наиболее высока доля соискателей, которым нужно носить определенную одежду, среди рабочего персонала (53%). Нет дресс-кода на работе примерно у четверти респондентов из сфер маркетинга (25%), искусства и масс-медиа (27%).

Говоря о личном отношении к дресс-коду, большинство респондентов (60%) заявили, что на некоторых местах работы он необходим, и они не против соблюдать дресс-код, 17% также отметили, что строгая форма одежды бывает нужна, но они бы не согласились на такую работу, 11% заявили, что дресс-код должен быть на любой работе, 9% — что его не должно быть вообще.

Исследование проводилось с 11 по 25 июля среди 8317 россиян, находящихся в поиске работы.