МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров "Росгосстраха" принял решение о прекращении с 9 августа полномочий трех членов правления компании, следует из материалов страховщика.

Компанию покидают первый заместитель председателя правления, курирующий розничное и партнерское страхование, региональный бизнес и digital, Вячеслав Воробьев, руководитель блока корпоративного страхования Кирилл Бровкович и руководитель блока "Автострахование" Дмитрий Пурсанов. Срок их полномочий истекает 9 августа, отмечается в материалах.

Как рассказал РИА Новости Бровкович, после ухода из "Росгосстраха" он намерен продолжать работать в страховании. В частности, его интересует ведение российско-китайских проектов, этим направлением он занимался ещё во время работы в "Согазе".

"Есть китайские компании, которые осторожно присматриваются к российскому рынку. Он еще не в приоритете у них, но ситуация меняется, в том числе и потому, что впервые зазвучала тема американских санкций по отношению к китайским компаниям", — сказал он.

"Росгосстрах", один из крупнейших страховщиков РФ, входит в группу банка "ФК Открытие". Страховщик в июле текущего года сменил гендиректора — Николаус Фрай покинул компанию, его место занял Геннадий Гальперин, ранее возглавлявший компанию "ВТБ Страхование".