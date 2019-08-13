МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. МИД РФ обратил внимание компаний Danone и PepsiCo на то, что дипломы крымских вузов обладают тем же статусом, что и аналогичные документы об образовании, выданные на территории всей Российской Федерации.

МИД РФ в Facebook прокомментировал данные участников всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" о том, что компании Danone и PepsiCo в России якобы отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на территории Крыма.

"В этой связи хотели бы вновь напомнить, что в марте 2014 года в результате свободного волеизъявления крымчан Крым стал неотъемлемой частью Российской Федерации. Дипломы высших учебных заведений, расположенных в Республике Крым, безусловно, обладают таким же статусом, как и аналогичные документы об образовании, выданные любыми другими вузами нашей страны. Их программы и методики обучения соответствуют самым высоким российским и международным стандартам", — говорится в комментарии дипведомства.

"Хочется надеяться, что в данном случае речь не идет о попытке дискриминации российскими подразделениями транснациональных компаний Danone и PepsiCo граждан нашей страны по территориальному или по любым другим принципам", — добавили в МИД РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".