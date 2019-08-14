ВЛАДИВОСТОК, 14 авг /ПРАЙМ/. Ситуация в лесной отрасли России пока не меняется, и ее объем в ВВП страны все еще составляет 1%, сообщил на совещании по теме лесной отрасли во Владивостоке вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Дальний Восток — лесная территория, на него приходится почти половина земель лесного фонда, в том числе высококачественная древесина. Близость к границам приводит к достаточно большому объему вывоза круглого леса. Правительством России принят ряд решений, стимулирующий переработку лесной продукции на нашей территории, прежде всего, повышение вывозных таможенных пошлин до уровня 80% в 2021 году", — сказал Трутнев.

По его словам, при этом ситуация пока не меняется.

"Сегодня мы по-прежнему вынуждены констатировать, что в валовом продукте страны лесная отрасль дает в районе 1%, ничего не меняется. Есть некоторые поводы для оптимизма. Наши коллеги разработали ряд предложений, посмотрим ситуацию в отрасли", — добавил полпред.