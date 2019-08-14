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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— ОВОС и ныне там — Нефтекомпании не хотят тратиться на оценку воздействия на окружающую среду — Как стало известно "Ъ", крупнейшие нефтекомпании просят правительство продлить переходный период, освобождающий их от проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на "тысячи" объектов I класса опасности.

— Небогатым ищут новую зарплату — Пилотный проект Москвы по борьбе с бедностью затронет 250 тысяч человек — В Москве стартовала собственная пилотная программа до 2020 года по повышению доходов малоимущих семей с целевой аудиторией 250 тысяч человек.

— Охота к перемене месторождений — "Ростех" вышел из редкоземельного проекта — Дальнейшим развитием одного из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов Томтор займется бизнес-партнер группы ИСТ Олег Мисевра, который недавно выкупил его блокпакет у "Ростеха".

— Воров возьмут с личным — В магазинах внедряют видеораспознавание в целях безопасности — Интернет-провайдер "ЭР-Телеком" вышел на рынок систем распознавания лиц, внедрив решение для борьбы с воровством в магазинах сети "Семья" в Перми и Пермском крае.

— Американским потребителям дали отсрочку — США перенесли срок введения пошлин на китайскую электронику — США решили перенести срок введения пошлин на часть китайских товаров, в первую очередь электроники, с 1 сентября на 15 декабря этого года.

— Две недели до первого звонка — Правительство подтвердило софинансирование бюджетных строек в регионах — Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал пакет распоряжений, касающихся распределения межбюджетных трансфертов на текущий год.

— Экономика ФРГ впала в пессимизм — Мониторинг делового климата — Ежемесячный индекс экономических настроений в Германии, публикуемый Центром исследований экономики Европы (ZEW), в августе опустился до уровня минус 44,1 пункта, потеряв еще 19,6 пункта по сравнению с июлем.

— Сергея Митрохина возвращают на старт — Мосгорсуд обязал немедленно зарегистрировать его на выборах в Мосгордуму — Мосгорсуд во вторник удовлетворил жалобу члена федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты на выборах в Мосгордуму.

— Протестующих защитили на примере болельщиков — СПЧ просит Генпрокуратуру проверить обоснованность уголовного дела о массовых беспорядках — Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов во вторник направил письмо на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой проверить деятельность Следственного комитета России (СКР).

— "Электоральный эффект от дебатов вызывает сомнения" — Врио губернаторов слишком заняты для полемики с оппонентами — Вчера начались предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга. В них принял участие врио губернатора Александр Беглов. Помимо Санкт-Петербурга выборы губернаторов на 8 сентября назначены еще в 15 регионах России.

— Три из десяти возможных — Ветерана, пожаловавшегося президенту Путину, ждут в колонии общего режима — Как стало известно "Ъ", экс-лидер некогда крупнейшей в стране общественной организации "Инвалиды войны" бывший офицер спецназа ГРУ Андрей Чепурной может быть отправлен в колонию на три года за растрату средств, выделенных государством на реабилитацию его соратников.

— Заемщика хватились заочно — Константина Вачевских обвинили в мошенничестве и хотят заочно арестовать — По данным "Ъ", следователи МВД возбудили новое уголовное дело о мошенничестве в отношении известного бизнесмена Константина Вачевских.

— Боевую надбавку передали по наследству — Военных через суды заставили платить за гибель комбата — Как стало известно "Ъ", в Новосибирске мать погибшего в Сирии капитана Евгения Константинова только через суд добилась выплаты полагающейся ей надбавки к пенсии по потере кормильца.

— На свете нет еще пока балета лучше "Спартака" — Как и что делал Владимир Путин на спектакле в Херсонесе — Тринадцатого августа президент России Владимир Путин приехал в крымский Херсонес на балет "Спартак" с участием звезд мировой сцены, и прежде всего — Сергея Полунина.

— Мертвых записали в Красную армию — РВИО начало новые раскопки рядом с мемориалом жертвам политических репрессий Сандармох — Российское военно-историческое общество (РВИО) приступило к новым раскопкам на месте массового захоронения жертв политических репрессий Сандармох в Карелии.

— Автотранспорту определят пенсионный возраст — В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин — Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации". Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.

— Политический протест переходит в полицейский — В Гонконге требуют расследования действий силовиков — В Гонконге во вторник вновь был частично парализован аэропорт: протестующие заполонили залы, блокировав доступ к стойкам регистрации.

— Израиль обвиняют в ударах по Ираку — На базах шиитского ополчения произошел третий за месяц взрыв — Премьер-министр Ирака Адиль Абдель-Махди поручил расследовать причины произошедшего в понедельник вечером взрыва склада боеприпасов на военной базе на юге Багдада.

— Особо донбасен — Владимир Зеленский уволил жесткого переговорщика с непризнанными республиками — Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Романа Бессмертного.

— Владимир Путин сверит часы с Эмманюэлем Макроном — Президент России готовится к рабочему визиту во Францию — На следующей неделе президент РФ Владимир Путин побывает с однодневным рабочим визитом во Франции, где встретится со своим коллегой Эмманюэлем Макроном.

— Урожай подтопило — Зерновые попали в чрезвычайную ситуацию — Проблемы с погодой, которые грозят снижением сбора зерна, вынудили власти уже 15 субъектов ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

— Кредиты на товары обойдутся без магазинов — Почта-банк планирует загрузить сеть своих отделений — Почта-банк предложит клиентам в небольших населенных пунктах, где отсутствует возможность оформить товарный кредит в магазине, сделать это у себя в офисе или почтовом отделении.

— Вагоны обгоняют груз — Производители ставят избыточный рекорд — По оценкам экспертов, в этом году производство грузовых вагонов может побить исторический рекорд, составив 72–73 тысячи.

— Dislike продавцам — Халиль Аминов о том, влияет ли бойкот в интернете на бизнес компаний — Некоторые россияне верят в силу соцсетей и призывают ее всякий раз, когда надо пожаловаться на конкретного производителя.

— Из портфелей вытряхивают риски — Инвесторы уходят в короткие долги — Портфельные управляющие крупнейших инвестиционных фондов все сильнее опасаются рецессии мировой экономики.

— ЦБ открывает банки — Регулятор настаивает на принудительном техническом прогрессе — ЦБ представил банкам концепцию и "дорожную карту" развития открытых программный интерфейсов для приложений.

— Промсвязьбанк озолотился — Запасы банка достигли восьми тонн — Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк российской оборонной промышленности, засекретил бухгалтерские счета, отвечающие за денежные средства и драгоценные металлы.

— Манипулирование с испытательным сроком — Трейдер получил условное наказание за недобросовестную торговлю — Казанский суд вынес приговор бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому.

— Старые ТЭС станут ближе к правительству — "Совет рынка" предлагает отбирать половину проектов на правкомиссии — Сегодня начнется прием технических параметров проектов, претендующих на участие в программе модернизации старых ТЭС на 2025 год.

— "Аэрофлот" давит на бизнес-залы — Компания предъявила ультиматум аэропортовым холдингам — "Аэрофлот" поставил российским региональным аэропортам ультиматум, требуя снижения цен на обслуживание своих клиентов в бизнес-залах почти вдвое.

— Охота к перемене месторождений — "Ростех" вышел из редкоземельного проекта — Дальнейшим развитием одного из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов Томтор займется бизнес-партнер группы ИСТ Олег Мисевра, который недавно выкупил его блокпакет у "Ростеха"

— Моду снимают с эфира — Российский вещатель Fashion TV столкнулся с претензиями владельца канала и Роскомнадзора — Структура основателя Fashion TV Мишеля Адама предъявила претензии к работе российского вещателя канала, потребовав запретить ему использовать свой бренд.

— MR Group подъехала к Рижскому вокзалу — Застройщик получил участок в Марьиной Роще — Недавно анонсированные ОАО РЖД планы по реконструкции Рижского вокзала и грузового двора привлекли крупных девелоперов.

— "Техносерв" выходит из строя — Началось банкротство бывшей IT-компании братьев Ананьевых — Суд начал банкротство IT-интегратора "Техносерв АС", ранее принадлежавшего Алексею и Дмитрию Ананьевым.

— "Спортмастер" идет в Европу — Ритейлер выходит на новые рынки — Крупный продавец спортивных товаров ГК "Спортмастер", которая управляет магазинами в России, Китае и странах СНГ, готовится выйти на новые рынки.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51% — Все меньше россиян готовы голосовать за существующие партии — После пенсионной реформы рейтинг "Единой России" снизился, но популярность других парламентских партий не выросла, а бывшие сторонники единороссов все чаще не хотят участвовать в выборах. Это следует из опроса "Левада-центра", с результатами которого ознакомились "Ведомости".

— Шувалов предложил благоустроить 100 крупнейших городов за счет ФНБ — В битве за деньги фонда национального благосостояния новый поворот — Спор, как и во что вкладывать фонд национального благосостояния (ФНБ), будет одним из основных в правительстве в ближайшие месяцы. Свой вариант предложил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов премьеру Дмитрию Медведеву – пустить часть денег фонда на благоустройство городов.

— Уголовные дела за неоднократные нарушения на митингах возвращаются — Конституционный суд осложнил применение этой статьи, но не отменил — Во вторник ГСУ СКР по Москве предъявило обвинение активному участнику несанкционированных акций Константину Котову по статье 212.1 УК ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга"). Об этом сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт.

— Бывшего президента Киргизии обвинили в убийстве и массовых беспорядках — По мнению новых властей, Алмазбек Атамбаев готовил государственный переворот — Арестованному 8 августа бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения по нескольким тяжким уголовным статьям, включая захват заложников, организацию массовых беспорядков и убийство, заявили во вторник на пресс-конференции в Бишкеке представители генпрокуратуры и Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

— Минздрав предлагает отдавать концессии в здравоохранении без конкурса — Пока в медицине мало концессионных проектов — Проект поправок в закон о концессиях, разрешающий отдавать их без конкурса, предлагает Минздрав (текст на портале regulations).

— Угроза рецессии в Германии растет — Экономике нужен фискальный стимул, считают некоторые эксперты — Бундесбанк в среду сообщит о сокращении ВВП Германии во II квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, прогнозируют аналитики.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— На четыре не делится — Что принесет четырехдневная рабочая неделя: сокращение зарплаты или рост производительности труда?— Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в минтруд с предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю. Размер зарплат при этом предлагается сохранить в прежнем объеме.

— Подтянулись на брусьях — Правительство России продлило программу льготных кредитов на приобретение деревянных домов заводского изготовления до конца 2020 года. В среду документ, который вносит такую поправку в постановление кабмина, вступает в силу — Появление доступных кредитов — крайне важная мера поддержки, говорят эксперты. По их оценкам, до 2021 года можно ожидать увеличения темпов такого строительства до 20 процентов. Все возможности для этого в России есть.

— Курортный всплеск — Отельеры разогревают цены — Цены на курортах в этом году в конце августа и начале сентября будут совсем "не бархатными", прогнозируют эксперты и советуют заранее позаботиться об организации своего отдыха.

— Взлет – вертикальный — Россия лидирует в мире по росту внутренних пассажирских авиаперевозок — Пассажирооборот на внутренних авиарейсах в России в июне 2019 года увеличился на 10,3 процента по сравнению с июнем прошлого года, отметила в своем докладе Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА).

— Крымская артерия — Владимир Путин проверил строительство трассы "Таврида" — Президент Владимир Путин в Крыму встретился с руководством компании, которая строит трассу "Таврида", а также посетил открытие международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

— Зона комфорта — Дмитрий Медведев обсудил участие "ВЭБ.РФ" в развитии городской среды — Для обновления общественного транспорта в городах госкорпорация "ВЭБ.РФ" намерена просить у председателя правительства средства из Фонда национального благосостояния.

— Пошли на поправки — Антимонопольная служба изменит закон о закупках госкомпаний — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила реформировать 223-й федеральный закон о закупках госкомпаний.

— Без боли — Вступили в силу изменения в закон об ответственности за оборот наркотиков — В России вступили в силу поправки в закон об ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Законопроект был внесен на рассмотрение депутатов правительством РФ.

— Сблизили позиции — Патрушев и Пашинян обсудили инвестиции и терроризм — Вопросы оказания гуманитарной помощи сирийскому народу и восстановления мирной жизни в Сирии обсудили 13 августа на встрече в Ереване секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

— Служба с видом на жилье — Вступили в силу изменения в Законе "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", которые значительно расширят список участников этой программы за счет контрактников — Кроме того, с 1 января 2020-го военную ипотеку узаконили в качестве единственной формы обеспечения жильем вновь поступивших на военную службу людей.

— Ледокол в будущее — "Росатомфлот" открывает российским детям Северный полюс — Во вторник из Мурманска на атомном ледоколе "50 лет Победы" отправилась к Северному полюсу необычная экспедиция: к вершине планеты идут без малого семьдесят школьников из разных регионов России.

— Расследование иностранного вмешательства — На прошлой неделе лидеры оппозиционных фракций Государственной Думы выступили с предложением провести расследование иностранного вмешательства в российские выборы и внутриполитическую жизнь нашей страны — Первым об этом сказал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, затем его поддержали глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

— Проверка на дорогах — Военные полицейские осваивают опыт побывавших в Сирии коллег — Комендатуры и подразделения военной полиции сразу трех уральских регионов — Свердловской, Оренбургской и Кемеровской областей — задействованы в крупнейших учениях в Центре России. По масштабам привлеченных к ним сил и средств — а это более тысячи солдат и офицеров и свыше 200 единиц специальной техники — а также территориальному охвату учения вполне тянут на рекорд.

— Отсидят и уедут — ФСИН сможет запрещать въезд в Россию осужденным иностранцам — Министерство юстиции России подготовило пакет проектов, прописывающих процедуру принятия Федеральной службой исполнения наказаний решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина на территории нашей страны.

— Прибыль с убытков — ФРС США нашла новый инструмент борьбы со спадом в экономике — Чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) США решают, стоит ли использовать новый инструмент, который мог бы снизить риск кредитного кризиса в условиях экономического спада, пишет WSJ.

— Прогулки в обход закона — Почему участники незаконных "прогулок" могут попасть под 212-ю статью Уголовного кодекса — Конституция, как известно, — закон основной. И это определение в самом себе уже заключает вывод о том, что к нему, как кирпичи к фундаменту здания отечественного законодательства, постепенно будут пристраиваться другие законы.

— Последний срок — В колониях появятся хосписы для тяжелобольных заключенных — Министерство юстиции России подготовило проект приказа, прописывающего порядок оказания за решеткой паллиативной помощи.

— Куба улучшит советское оружие — Москва поможет Гаване укрепить оборонку — Стало известно, на какие цели будет потрачен солидный валютный кредит, предоставленный нашей страной Кубе в рамках оборонного взаимодействия двух государств.

— Ничего личного — Ратующий за "невмешательство" американский политик публично поддержал действия радикальной оппозиции в Москве — Заявление лидера демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойера, опубликованное им в Facebook, прошло бы в иные времена незамеченным, если бы не патологическое стремление его однопартийцев обвинить Москву во вмешательстве во внутренние дела Америки.

— Вновь левый поворот?— Праймериз в Аргентине угрожают планам США в отношении Венесуэлы — Состоявшиеся в Аргентине президентские праймериз стали уникальными. Дело в том, что основные политические силы определились со своими кандидатами заранее, поэтому предварительное голосование превратилось фактически в пробные президентские выборы.

— Выбирать не время — Бывали благословенные времена, когда летом мировая политическая жизнь затихала. Свежо предание — А пока — хроника текущих событий вдоль любимой конспирологами "дуги нестабильности" по контуру "Большой Евразии".

— Дипломат с языком — Названо имя нового посла США в России — Новым послом США в России может стать американский спецпредставитель по КНДР Стефан Бигэн.

— Атомное кино — Как российский институт вышел в лидеры мировой науки — В нашей науке произошло, прямо скажем, беспрецедентное событие. Ведущий международный химический журнал European Journal of Organic Chemistry весь номер посвятил российскому Институту органической химии им.

— Оракул огня — Компьютер прогнозирует возникновение пожара — Систему прогнозирования и развития пожаров разработали ученые Института леса Красноярского научного центра СО РАН.

— Моль спасет планету — Гусеницы насекомых разлагают полиэтилен — Что делать с гигантскими островами пластика, которые плавают в океане и стали поистине мировой проблемой?

— Хеопс на подлете — К Земле приближается гигантский астероид — Астероид размером с пирамиду Хеопса направляется к нашей планете.

— Вавилон здесь был — События Библии нашли новое подтверждение — Главным событием в истории еврейского народа считается вавилонское вторжение в город в 587-586 годах до нашей эры.

— В гости к Репину — Необычный туристический проект запускают в Самарской области — Любой желающий теперь сможет приехать в Самарскую область, чтобы порисовать в селе Ширяеве, где писал Илья Репин.

— Атланты на лечении — Реставрация Театра Ермоловой началась с фасада — Здание Театра Ермоловой выбивается своим фасадом из общего ряда домов на улице Тверской.

— Перспектива Радужного — В Липецкой области многодетным помогут построить дома — В Липецкой области объявили о беспрецедентных субсидиях многодетным семьям: из региональной казны выделят средства на компенсацию 30 процентов затрат на строительство дома.

— Давайте познакомимся — Дорога в Мосгордуму возможна только при поддержке москвичей — Сложной, но реализуемой процедурой назвали корреспонденту "РГ" сбор подписей в свою поддержку зарегистрированные кандидаты в Мосгордуму.

— С места не тронется — Датчик в кабине школьного автобуса зафиксирует запах алкоголя — Год назад столица запустила новую услугу для школ, организовав бесплатную перевозку учащихся в городские музеи и выставочные залы.

— Короче едем — Какой будет лучшая в мире сеть городского транспорта — Мэр Сергей Собянин объявил о создании в Москве лучшей в мире сети общественного транспорта.

— Приехали?— В Екатеринбурге водитель заставил 10-летнего пассажира мыть пол в автобусе — Водитель коммерческого автобуса №19 в Екатеринбурге решил использовать в качестве рабочей силы десятилетнего ребенка, которого стошнило на пол маршрутки во время рейса.

— Маленький герой — В Хабаровске посмертно наградили мальчика, спасавшего детей при пожаре — Одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко, спасавшего друзей из горящих палаток в лагере "Холдоми", указом президента России наградили орденом Мужества. Посмертно.

— Сорвали парус — В Анапе выгнали на улицу воспитанников детской парусной школы олимпийского резерва — Огромный резонанс у анапчан вызвал недавний снос единственного городского яхт-клуба, построенного на морском берегу на выделенном специально для него участке.

— Билет до Светы — В Прикамье можно будет назвать своим именем станцию — В пермской пригородной компании появилась идея присвоить имена безымянным остановочным пунктам.

— Урок со скальпелем — Получится ли врач из вашего ребенка — Расшифровать кардиограмму, сделать укол и наложить швы, оказывается, по силам даже подростку.

— Без леса не будет Байкала — Ученые и специалисты предупреждают: лес вырастить — нужно время, спалить огнем можно и за час — Пожары не возникают сами по себе, их что-то провоцирует. За свою почти тысячелетнюю историю не раз горела Москва, ее жгли завистливые соседи, татаро-монгольские орды, кочевники. Полыхали степи и леса. Искра оставляла без крова людей, уничтожала хутора и деревни.

— Краевред и его команда — Как ярославский ресторатор благоустраивал дворы, дороги, умы и туалеты — Сборная краеведов Ярославля собирает урожай сезона: в Сочи установлен, а в Ярославле отметил год жизни памятник Потерянному Бумажнику.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Частотное право – Минкомсвязи изменило концепцию развития 5G — Полоса радиочастот 3,4–3,8 ГГц рассматривается в качестве наиболее приоритетной для развития 5G в России. Об этом говорится в доработанном Минкомсвязи проекте концепции развития этой технологии. С документом ознакомились "Известия".

— Свободная трасса: "Тавриду" расширят до четырёх полос через год — Представители подрядчика заверили Владимира Путина, что официально сдадут магистраль в декабре 2020-го — Движение по федеральной трассе "Таврида" будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.

— "Черногория потеряла около €2 млрд из-за антироссийских санкций" — Лидер оппозиции балканского государства Милан Кнежевич — о строительстве военного центра НАТО, последствиях ограничений и ситуации в стране — Черногорская экономика потеряла приблизительно €2 млрд из-за антироссийских санкций, к которым балканская страна присоединилась в 2014 году.

— Всё спорят короли: во что выльется обвинение Атамбаева в убийстве — В Москве считают, что противостояние бывшего и нынешнего президентов должно решаться в правовом поле — Состояние задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева стабильное и не вызывает беспокойства. Об этом "Известиям" рассказала его советник, заместитель председателя Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Кундуз Жолдубаева. Тем не менее политическая обстановка после событий Кой Таше остается напряженной.

— ТУ на стол: производителям продуктов затруднят подмену ингредиентов — Инициатива уже обсуждается странами ЕАЭС — Производителей в странах ЕАЭС предложили обязать раскрывать свои внутренние стандарты, по которым они изготавливают продукты питания.

— Пиар во время чумы — О чём реально договорились США и талибы — Москва рассчитывает, что в ближайшее время Вашингтон проинформирует её об итогах переговоров с катарским отделением движения "Талибан" (запрещено в РФ) и деталях соглашения, которого стороны достигли на днях в Дохе. Об этом "Известиям" рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

— Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тысяч предпенсионеров — Демографическая ситуация и спрос на работников привели к снижению численности экономически активного населения — Несмотря на минимальные показатели безработицы, в России с начала года снижается и количество занятых, во многом за счет людей предпенсионного возраста, обратил внимание Центробанк.

— Потоковое создание: переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей — По итогам 2019 года объемы перечислений могут составить 40–50 млрд рублей — За полгода россияне перевели через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ 15 млрд рублей, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора.

— Домом не вышли: на каких застройщиков жалуются чаще всего — Почему дольщики подают судебные иски к ГК МИЦ и выигрывают — С начала этого года суды удовлетворили более 40 исков покупателей квартир к застройщикам в столичном регионе. Подавляющее большинство из них касалось "МИЦ-Инвестстроя" (ГК МИЦ).

— Школьные права — Образовательным учреждениям окажут юридическую помощь — Российским образовательным учреждениям помогут в решении правовых вопросов. Согласно статистике Высшей школы экономики, с различного рода давлением и даже угрозами сегодня сталкиваются не менее половины педагогов.

— Развернулись над Тверской: западное направление усилят Су-35 — На авиабазе в Хотилово появится эскадрилья истребителей поколения 4++ — Западное стратегическое направление усилят современными истребителями Су-35. Эскадрилью, оснащенную сверхманевренными самолетами, развернут в Тверской области. Она войдет в полк сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31 на авиабазе в Хотилово.

— Авианесущий остров: Балтфлот испытал мобильные аэродромы — ВМФ получил возможность быстро организовать посадку боевой авиации на любой необорудованной площадке — Авиация Балтийского флота испытала первый мобильной аэродром, который можно развернуть за считаные часы на любой необорудованной площадке.

— Гром победы: в небе над Рязанью соревнуются асы военной авиации — На полигоне Дубровичи проходит финал международного конкурса "Авиадартс-2019" — На полигоне Дубровичи в Рязанской области проходит финальный этап конкурса "Авиадартс-2019", организованного в рамках Международных армейских игр 2019.

— Присмотрят свысока: Крым укрепят эскадрильей БПЛА "Форпост" — Новые беспилотники могут непрерывно патрулировать прибрежные районы и участвовать в поисковых операциях — Минобороны укрепило Черноморский флот новыми беспилотными летательными аппаратами. В состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем, вошла отдельная эскадрилья дальних БПЛА "Форпост".