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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Шпальцы веером — Транспортным мегапроектам могут скостить сроки — Правительство готовится к тому, что часть транспортных мегапроектов, включенных в комплексный план модернизации инфраструктуры, может не завершиться до конца 2024 года.

— Торжество научного контролизма — Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами — Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.

— Подрыбили под сардинку — Российское рыболовство в экономической зоне Японии может сорваться из-за нового аукциона — Аукцион на право вылова скумбрии и сардины в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии для российских компаний может сорваться.

— Муляжи на горизонте — Разработана новая методика размещения камер вдоль дорог — "Ъ" ознакомился с новыми методическими рекомендациями Минтранса по установке дорожных камер.

— Аргентина взяла левее — Инвесторы напуганы возвратом страны к политике популизма — Победа на президентских праймериз в Аргентине представителя левого блока Альберто Фернандеса вызвала обвал финансового рынка страны, курс песо с начала недели снизился на 30%.

— Отчислен за финансовую неуспеваемость — К исключенным из общества в РФ можно отнести почти 13% населения — По расчетам Высшей школы экономики, риск социального исключения актуален для 13,1% жителей и 19,8% домохозяйств в России.

— Цены чуть вздрогнули — Дефляция по итогам августа становится высоковероятной, но не ожидается масштабной — Вторая неделя августа впервые продемонстрировала снижение цен, с начала месяца индекс потребительских цен (ИПЦ) сократился на 0,1%.

— Еврозона больше не хочет расти — Мониторинг мировой экономики — Рост ВВП еврозоны во втором квартале 2019 года составил лишь 0,2%, замедлившись вдвое по сравнению с январем—мартом, свидетельствуют данные Евростата.

— ФСБ зашла на обыск по чужому ордеру — Пришли к аудиторам, а заодно обыскали и правозащитников — В среду сотрудники ФСБ провели обыск в московском офисе правозащитной организации "Правовая инициатива".

— Кандидат с третьей попытки — Окружная комиссия зарегистрировала Сергея Митрохина — Избирательная комиссия по 43-му округу приняла в среду решение о регистрации члена федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергея Митрохина в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

— Финишировало дело о взятках в ЦСКА — Бывший начальник армейского спортклуба проведет все следствие за решеткой — В среду военный суд продлил на три месяца арест Михаилу Барышеву, руководившему спортклубом ЦСКА и всей воспитательной работой в вооруженных силах, а теперь обвиняемому в получении особо крупных взяток.

— В Москве разбудили "спящую" статью УК — Гражданский активист арестован за неоднократное нарушение правил проведения митинга — В среду Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал по обвинению в многократном нарушении правил проведения митингов гражданского активиста Константина Котова.

— Следы двух миллиардов вывели на хищения — Обыски у бывших руководителей ГК "1520" проводились сразу по двум делам — Почти весь день в среду сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и оперативники ФСБ РФ проводили обыски по двум десяткам адресов в рамках уголовных дел о предполагаемом хищении руководством одного из крупнейших подрядчиков РЖД.

— В кашмирном сне не приснится — Кризис в отношениях Дели и Исламабада перерастает в глобальный — Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с решением индийского правительства изменить статус приграничного с Пакистаном штата Джамму и Кашмир.

— Днепр Крыму не товарищ — Администрация Владимира Зеленского отвергла предложение о поставках воды на полуостров — Власти Украины не намерены вступать с Россией в переговоры о возобновлении поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

— Расходы уходят в онлайн — Россияне все чаще предпочитают платить картами в интернете — На данный момент более трети покупок товаров россияне осуществляют онлайн, свидетельствует анализ эквайринговых данных.

— Ключевой фактор снижения — Денежная политика ЦБ увела ставки по вкладам ниже 7% — Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков впервые в этом году опустилась ниже 7% годовых.

— Столица присоединила спрос на недвижимость — Новую Москву заселяют застройщики и покупатели — Активность девелоперов на рынке Новой Москвы привлекает сюда все больше покупателей: по итогам первых семи месяцев почти 40% сделок на первичном рынке столицы пришлось на присоединенные территории.

— Сбербанк проявил эскроумность — Застройщики локально открывают счета для финансирования по новым правилам — Не прошло и полутора месяцев после обязательного перехода застройщиков жилья к эскроу-счетам, а доля Сбербанка на этом рынке уже превысила 60%.

— "Газпром" замораживает падение экспорта — Поставкам в Европу поможет холодная осень — "Газпром" по итогам первого полугодия 2019 года почти на 8% сократил объемы продаж газа в Западную Европу, где расположены крупнейшие рынки потребления.

— Иностранцы сделали рублю одолжение — Доходность ОФЗ привлекает нерезидентов — Планируемое расширение американских санкций на новый российский долг не отразилось на возможностях Минфина привлекать финансирование на внутреннем рынке.

— Вокруг КамАЗа сжимается рынок — Для выполнения плана продажи придется удвоить — КамАЗ в первом полугодии сократил продажи грузовиков сразу на 10%.

— Предустановка на Китай — Mail.ru Group хочет внедрить свои сервисы в устройства Huawei — Mail.ru Group объявила о переговорах с китайской Huawei о предустановке своих сервисов на различные устройства.

— Радиостанции пройдут оцифровку — В "Газпром-медиа" и Европейской медиагруппе тестируют новую технологию — В Санкт-Петербурге начался эксперимент по внедрению цифрового радиовещания на Comedy Radio, Авторадио и "Европа Плюс".

— "Траст" сдает склады — Банк продает бывшие ОРЦ братьев Ананьевых — На бывшие активы экс-совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых продолжается поиск покупателей.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G — Он согласился оставить их у военных — Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

— Дорога к горнолыжным курортам в Красной поляне может стать платной — Власти впервые обсуждают введение платы за проезд по трассе, которой не нужна реконструкция — Совмещенная автомобильная и железнодорожная трасса Адлер – Красная Поляна, которая была самым дорогим объектом олимпийской стройки, уже скоро может стать платной для автомобилистов.

— Навальный предлагает москвичам голосовать за любых кандидатов, кроме провластных — Но даже если стратегия "умного голосования" сработает, Мосгордума останется лояльной власти, предупреждает эксперт.

— Китайские власти открыто грозят протестующим в Гонконге — Но пока надеются избежать своего силового вмешательства — Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter во вторник, что американская разведка проинформировала его о переброске китайских войск на границу с Гонконгом.

— В Москве начались обыски по делу о хищениях у крупного подрядчика РЖД — Следствие вышло на них, расследуя дело полковника Захарченко — В Москве начались обыски по делу о хищении средств у одного из крупнейших подрядчиков РЖД – группы компаний "1520".

— Угроза глобальной рецессии растет — В развитых странах и Китае появляется все больше тревожных признаков — ВВП Германии сократился во II квартале, в Китае все больше признаков замедления экономики, а в США и Великобритании впервые с финансового кризиса произошла инверсия кривой доходностей двух- и 10-летних гособлигаций.

— "Газпром" просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике — Промышленный кластер в Усть-Луге предлагается профинансировать через взнос в капитал ВЭБа.

— Сбербанк призвал не бояться пузыря потребительского кредитования — Аналитики, банкиры и чиновники не разделяют этого оптимизма.

— Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов — Теперь нет избыточных требований, зато есть рекомендации по господдержке и правильному мытью рук — Министерство экономического развития предложило владельцам заведений общественного питания собственную версию регулирования рынка.

— Регулятор рынка электроэнергии подготовил правила выдачи зеленых сертификатов — Потребителям электроэнергии они позволят снизить платежи и сформировать экологичный имидж.

— Huawei усиливает российский центр разработки — За пять лет корпорация наймет 1500 исследователей — Китайская корпорация Huawei планирует почти в 4 раза увеличить персонал российских центров исследований и разработок.

— "Шереметьево" может построить новый седьмой терминал G — Он может понадобиться, чтобы поспеть за ростом базового перевозчика – "Аэрофлота".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Войны виртуальные и реальные — Совбез РФ: число опасных кибератак на критическую инфраструктуру страны выросло до 17 тысяч — Западные страны рассматривают интернет как виртуальный театр боевых действий для решения своих политических, экономических и даже военных задач, но обвиняют в кибератаках все чаще почему-то Россию.

— Тревожный звонок — Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества — Министерство юстиции России предупредило граждан о новом виде телефонного мошенничества: гражданам сообщают, что они якобы стали потерпевшими по уголовному делу и получили право на бесплатного адвоката.

— Неоспоримые факты — Элла Памфилова подвела итоги рассмотрения жалоб на выборах в Москве — Центризбирком сделал все возможное, чтобы помочь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы попасть в бюллетени.

— Добавят срок — Минпромторг предложил закрепить аренду лесов на 49 лет — Минимальный срок аренды лесных участков по приоритетным инвестиционным проектам в освоении лесов могут поднять с 10 до 49 лет.

— Не пей без проверки — Роспотребнадзор разъяснил правила оборудования колодцев — Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, проанализировав основные ошибки дачников.

— Заем без экстрима — Владимир Путин призвал банки не ставить граждан в сложное положение с кредитами — Не нужно доводить граждан до экстремального состояния при выдаче кредитов. Об этом заявил президент России на встрече с главой ВТБ.

— Полет вслепую — Российские комплексы РЭБ способны ослепить самолеты-невидимки F-35 — Российские системы РЭБ, развернутые в Сирии, ослепляют американские самолеты-невидимки F-35 и F-22.

— Дайте жалобные книги — Дмитрию Медведеву рассказали, как Роспотребнадзор защищает потребителей — Увеличение количества жалоб граждан на нарушение их потребительских прав свидетельствует о росте правовой культуры населения, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Крымская артерия — Владимир Путин проверил строительство трассы "Таврида" — Президент Владимир Путин в Крыму встретился с руководством компании, которая строит трассу "Таврида", а также посетил открытие международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

— Наука под присмотром — Минобрнауки установило требования к встречам с иностранными учеными — В научных организациях, куда в том числе был направлен документ, подняли шум: министерство ужесточило требования к встречам российских ученых с иностранцами.

— За тайгой присмотрят из космоса — На Дальнем Востоке могут ввести космический мониторинг управления лесом — Полпред президента РФ в ДФО — вице-премьер правительства Юрий Трутнев, который в эти дни работает во Владивостоке, предложил провести на Дальнем Востоке эксперимент по управлению лесами, используя новые технологии, а именно данные космического мониторинга.

— Разрешенный прием — Ресурс для сбора жалоб предпринимателей запустят в ноябре — В России готовят к запуску цифровую платформу для сбора и отработки жалоб предпринимателей на незаконные, по их мнению, действия со стороны правоохранительных органов.

— Ударное крыло — Россия укрепляет военно-технические связи с Вьетнамом — В среду начальник российского Генштаба Валерий Герасимов встретился в Москве со своим вьетнамским коллегой генерал-полковником Фан Ван Зянгом. Главной темой их переговоров стало военно-техническое сотрудничество двух стран.

— Депозиты плавятся — Максимальная ставка по вкладам опустилась ниже 7 процентов — Средняя максимальная ставка рублевых вкладов топ-10 крупнейших банков, привлекающих наибольший объем средств населения, в первой декаде августа 2019 года снизилась до 6,8 процента годовых с 7,04 процента в конце июля.

— Ввод в систему — Минкомсвязь предложила создать в госведомствах должность IT-архитектора — В российских госведомствах появятся IT-архитекторы. Такой вывод можно сделать из проекта постановления правительства, подготовленного Минкомсвязью.

— Еще поездим — Запретят ли в России старые автомобили — В России надо запретить транспортные средств, "достигшие предельного срока эксплуатации". С такой инициативой выступил в среду Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

— Замок в смартфоне — В столице тестируют "умные велопарковки" — В Москве началось тестирование нового транспортного сервиса — "умных велопарковок".

— Учите уроки! — Опубликованы документы начала Второй мировой — Новый том документов "СССР — Германия. 1932-1941" — ответ зарубежным историкам, которые в канун 80-летия пакта Молотова-Риббентропа и начала Второй мировой войны вновь подняли тему вины СССР.

— Поле "чудес" — В Калининградской области суд обязал чиновников построить дорогу к участку многодетной семьи — Эту землю льготники получили еще в 2017 году, но приступить к строительству дома так и не смогли.

— Смартфон выведет на контейнер — Мобильное приложение "Чистая Пермь" поможет избавиться от старых батареек — В Перми начало работать мобильное приложение к смартфонам, с помощью которого можно узнать, где находятся пункты по приему макулатуры, пластика и отслуживших свое батареек.

— Риски никто не держит — Как повлияют на рубль кризисы в Аргентине и Гонконге — Развивающиеся рынки на этой неделе дают повод для тревожности — буквально друг за другом обвалились фондовые индексы в Аргентине и Гонконге.

— Пришли на запах газа — Бизнес выступает за обязательное информирование населения о мошенниках в сфере газоснабжения — Общественная организация "Деловая Россия" направила в правительство предложение ввести обязательное информирование населения о случаях мошенничества, когда людям навязывают газоанализаторы и приборы учета, а также подготовить реестр организаций, осуществляющих замену таких приборов.

— Арест продлен — Абызова не отпустили из СИЗО — Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, которого обвиняют в хищении 4 млрд рублей.

— Береги велосипед — В Подмосковье раскрыли массовые угоны двухколесного транспорта — Житель подмосковного Звенигорода нашел для себя прибыльное занятие — воровство велосипедов. Причем угонял он "железных коней" не на улице, а ночью из домов.

— Сыр из будущего — Фальсификаторы не смогли обойти электронную систему контроля — В Орловской области система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" помогла разоблачить завод, производивший "продукты будущего".

— Танки-роботы ничто не остановит — Настоящей сенсацией обернулось посещение министром обороны Сергеем Шойгу танкостроительного предприятия в Нижнем Тагиле. Ему показали прототипы танков-роботов.

— Подозрительный анализ — Эксперта, признавшего погибшего мальчика пьяным, освободили от наказания — Совершенно неожиданно для пострадавшей семьи закончилось рассмотрение в Мособлсуде жалобы на приговор экс-заведующему отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный Михаила Клейменова.

— Из виллы — в СИЗО — Началось рассмотрение дела экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова — В среду случилось то, чего отечественные правоохранители ожидали без малого десять лет — Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении более 11 млрд рублей, присел на скамью подсудимых.

— Третья волна — В Сибири снова ждут повышения уровня рек и новых лесных пожаров — МЧС предупредило о приближении новой третьей по счету волны наводнения в Иркутской области, а для Красноярска не снимается тревожный прогноз по пожарам.

— На работу по приговору — Тюремное ведомство заключит с заводами договоры на содержание осужденных — Федеральная служба исполнения наказаний подготовила проект типового договора, который ведомство будет заключать с предприятиями на открытие филиалов исправительных центров.

— Дети против пластмассы — Британская школа навсегда отказалась от пластика — Школа в британском Джорджхэме нашла способ полностью отказаться от любых предметов из неперерабатываемой пластмассы, за что первой в стране получила необычный знак качества — "Свободна от пластика".

— У нас будет бесшовная сварка — Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал о планах на будущее — Новый посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй намерен за время работы в нашей стране побывать во многих городах и регионах России, которую он очень полюбил еще с тех пор, как работал в Москве в 1980-х годах.

— С мечтой о референдуме — Больше половины немцев недовольны тем, как функционирует демократия в Германии. Причем в восточных землях скепсиса заметно больше, чем на западе страны.

— Назойливые микрозаймы — В регионах предлагают на законодательном уровне запретить рекламу кредитов в общественных местах — Власти Кузбасса, где на каждого жителя приходится почти 98 тысяч рублей кредитного долга, предлагают запретить выдачу микрозаймов и их рекламу в местах массового скопления людей.

— Аварийный выход — Как регионы России выполняют программы по переселению граждан из непригодного жилья — В Омской области 10 процентов домов для переселения граждан из аварийного жилья были построены некачественно.

— Литература и музей — В Рязани открылся центр имени Солженицына — В Рязани состоялось событие, о котором говорили давно и много, но до сегодняшнего дня в будущем времени — в городе, где Александр Солженицын, по сути, стал знаменит, открылся музейный центр его имени.

— Коммунальный огород — Житель Ульяновска посадил помидоры в яме на дороге, оставленной работниками "Водоканала" — Добиться от местных властей и коммунальных служб внимания к проблемам — задача трудная, а иногда и вовсе невыполнимая.

— Витамины для парка — В Петербурге отходы кафе и ресторанов превратят в компост — В Петербурге прорабатывается идея вернуться к раздельному сбору органических и неорганических отходов.

— Санаторий на дому — В Орловской области появился новый вид социальных услуг — Правительство региона дало старт проекту для пожилых людей и инвалидов. Он называется "Санаторий на дому". Первыми его опробуют жители райцентра Мценск.

— Безопасный маршрут — Надо ли вообще запретить проведение акций в основных туристических местах?— "Мирные прогулки", которые уже четыре субботы подряд устраивает оппозиция, пугают москвичей, меняют их планы, и вместо отдыха в центре города многие предпочитают уехать на природу.

— Кадр в ночи — Москвичам покажут кино в бассейне и метро — С 24 по 25 августа в столице пройдет акция "Ночь кино". В кинотеатрах, музеях и библиотеках для москвичей и гостей города устроят предпремьерные кинопоказы и встречи с режиссерами.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Отчаянно вдвоём — МИД нашёл отговорки в американских заявлениях по СНВ-III — МИД РФ выразили недоумение по поводу предложения США подключить к Договору СНВ-III Китай, при этом оставляя за скобками Францию и Великобританию.

— Реактивный прорыв Под Северодвинском испытывались "ядерные батарейки" — Взрыв на полигоне в Архангельской области, унесший 8 августа жизни пяти специалистов "Росатома", не имеет отношения к работам над ракетой "Буревестник".

— Внутренняя кухня — МЭР подготовило ресторанам правила работы — Как сотрудникам кафе мыть руки, где чихать и кашлять и сколько минут пастеризовать яйца Минэкономразвития прописало в "Белой книге". Ведомство разработало её в рамках регуляторной гильотины.

— Развал, несхождение — Эксперты назвали рейтинги банков несостоятельными — За месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивалось крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне. Однако это не уберегло их от финансового краха.

— Ипотеке — час — Президент рассчитывает на скорое снижение ставок — С учётом снижения инфляции до конца года должны уменьшиться и ставки по ипотеке. Об этом на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил президент Владимир Путин.

— Крым-пакет — Европейских туристов повезут на полуостров — В Словакии появится туристическая фирма, которая будет организовывать поездки в Крым для граждан ЕС.

— В дружбу, но не в службу — К чему ведёт поддержка США протестов в Гонконге — Ситуация в специальном административном районе Китая Гонконге всё стремительнее выходитза рамки внутреннего конфликта.

— Сами с деньгами — Доходы Третьяковки впервые превысили миллиард рублей — Государственная Третьяковская галерея впервые заработала более 1 млрд рублей за год — такого показателя удалось добиться в 2018-м.