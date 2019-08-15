МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим Mission Extension Vehicle-1 планируется застраховать на 2,146 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

"Наименование оказываемых услуг: Страхование рисков при запуске космических аппаратов E5WB и MEV-1… Страховая сумма: 2 146 286 130,00 (Два миллиарда сто сорок шесть миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто тридцать) рублей", — говорится в документе.

Тендер на поиск страховщика проводит Центр Хруничева. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 257,6 миллиона рублей. Итоги закупки планируется подвести 4 сентября. Срок проведения пуска, согласно документу, — третий-четвертый кварталы 2019 года.

В минувшую пятницу представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" намечается на 30 сентября с космодрома Байконур.

В 2019 году было произведено три пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются еще три пуска.

Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services. Всего с 1996 по 2018 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, произвела 96 коммерческих пусков "Протонов".