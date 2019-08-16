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КОММЕРСАНТ

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— Самолет оказался в отчаячном положении — Пилоты посадили атакованный птицами лайнер с 226 пассажирами на кукурузное поле — Вчера в Подмосковье Airbus А321 "Уральских авиалиний" после столкновения со стаей сизых чаек был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. Действия его пилотов в этой сложной ситуации уже были признаны образцовыми: самолет с полными баками горючего и отказавшими двигателями экипаж ювелирно посадил "на брюхо", не причинив серьезных травм ни одному из 226 пассажиров и семи членов экипажа. За разбитый и не подлежащий восстановлению А321 и уничтоженную кукурузу, скорее всего, придется расплачиваться ЛИИ имени Громова, не обеспечившему орнитологическую безопасность полета.

— Разбег продолжается — Статистика промпроизводства в июле отрыва от взлетной полосы не подтверждает — Промышленное производство в июле продолжило расти (на 2,8% год к году), однако темпами, которые противоречат ожиданиям аналитиков. В пользу роста на уровне 4% и выше в прошлом месяце было буквально все, включая выдающийся рост бюджетных расходов и лишний рабочий день в календаре. Августовская статистика продемонстрирует, имеет место случайность или масштабы стагнационных процессов в промышленности ранее недооценивались — в этом случае осень 2019 года может быть для промышленности проблемной.

— Российский коксуется груз — Производители угля и кокса ищут замену украинскому рынку — Российские экспортеры коксующегося угля и кокса переориентируют поставки с украинского рынка на более доходные. Об этом заявил, в частности, Промышленно-металлургический холдинг Евгения Зубицкого. Входящее в холдинг ПАО "Кокс" уже сократило выручку на Украине почти в девять раз. Эксперты говорят, что украинские металлурги сегодня везут сырье из Польши и Казахстана, обсуждаются поставки из Китая. До недавнего времени поставки из России составляли до80% украинского импорта кокса, но вступившие в силу административные ограничения вместе с рыночными факторами могут изменить картину.

— Процент на букву Z — Минтранс хочет узаконить таксу за оформление 16% авиабилетов — Транспортная клиринговая палата (ТКП) пытается легализовать так называемую таксу ZZ, взимаемую за оформление договора авиаперевозки при покупке билета через систему бронирования палаты. Соответствующие поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) подготовлены Минтрансом. Агенты по продаже билетов опасаются, что изменения приведут к росту цены билетов, доработки документа требует и Ростуризм. В самой ТКП утверждают, что ZZ-такса уже 20 лет взимается при продаже билета и ее легализация не приведет к его удорожанию.

— Экспертиза получила оценку — Счетная палата нашла недостатки в работе бюро МСЭ — Счетная палата раскритиковала регулирование действующей в России системы медико-социальной экспертизы (МСЭ). По мнению госаудиторов, она работает без единых требований к ее деятельности и в отсутствие полноценных стандартов к определению детской и профессиональной инвалидности. Кроме того, пробелы в законодательстве не позволяют оценить эффективность использования закупаемого для МСЭ оборудования и создают дефицит кадров в системе.

— Экспорту услуг — указали направление — Правительство утвердило стратегию развития этого сектора — Стратегия развития экспорта услуг до 2024 года, направленная на наращивание его объемов до $100 млрд, утверждена вчера правительством. Предполагается, что по достижении этого показателя Россия нарастит свою долю в мировом экспорте услуг с 1,1% в 2017 году до 1,4%. Для этого темпы роста сектора должны опережать общемировые как минимум вдвое, составляя не менее 9%. Среди предлагаемых мер — создание виртуальной особой экономической зоны для IT-компаний, смягчение валютного контроля и налоговые льготы.

— На Дальний Восток и обратно — Восточный экономический форум расширяется во всех направлениях — Финальная программа Восточного экономического форума (ВЭФ) 4–6 сентября во Владивостоке окончательно сформирована. Локальная "дальневосточная" тема в 2019 году на ВЭФ будет заметно глобализована: основная тема форума — обсуждение с инвесторами интеграции дальневосточных регионов в общеазиатскую экономическую машину, ключевые участники — главы России, Индии, Японии и Малайзии, часть программы будет посвящена общероссийским вопросам. В теме Дальнего Востока на ВЭФ ключевое ожидаемое событие — представление долгосрочной стратегии развития региона на 2025–2035 годы.

— В подписных листах обнаружился законодательный пробел — Представители ЦИКа и Мосгоризбиркома подвели итоги регистрации кандидатов в Мосгордуму — Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что у него нет претензий к ОИК №43, дважды отказавшей в регистрации Сергею Митрохину и зарегистрировавшей его только после принятого во вторник решения Мосгорсуда. Представители Мосгоризбиркома и ЦИКа подвели вчера итоги регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. В ЦИКе считают московские выборы конкурентными. Господин Горбунов напомнил об уголовной ответственности за нарушения при сборе подписей, а зампред ЦИКа Николай Булаев поддержал идею реформы избирательного законодательства: в частности, по его мнению, следовало бы ввести правило о "браковке" всех подписей кандидата, если среди них оказываются подписи умерших граждан.

— Фестиваль протестной активности — В выходные Москву ждут митинги, пикеты и шествия, как разрешенные, так и нет — В ближайшие и следующие выходные в Москве запланировано несколько протестных акций. Мэрия пока согласовала не все и не там, где просили оппозиционеры. Ряду муниципальных депутатов отказано в пикете и шествии "в поддержку политзаключенных" на Бульварном кольце в субботу. Под вопросом и акция в поддержку сестер Хачатурян в Новопушкинском сквере в воскресенье. Согласован пока только митинг КПРФ "За честные и чистые выборы" 17 августа на проспекте Сахарова. Через неделю мэрия Москвы предлагает заявителям митингов и шествий покинуть центр города: четыре заявки на 24 августа отклонены, заявителям предложено провести акцию в Марьино. В то же время Либертарианская партия получила согласование на митинг 25 августа на проспекте Сахарова, но выходить на него пока не призывает.

— Поисковикам нашли нарушения — Экспедиция к месту захоронений репрессированных привела к уголовным делам — Экспедиция пермского "Мемориала" к месту захоронения репрессированных в советское время литовцев и поляков обернулась уголовным преследованием. Российские и литовские волонтеры несколько дней расчищали кладбище заброшенного поселка Галяшор в Кудымкарском районе, после чего полиция возбудила дела по статьям "Незаконная рубка лесных насаждений" и "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина". В "Мемориале" заявляют, что не нарушали закон; поисковики подчеркивают, что ранее у властей края их деятельность "находила понимание". В администрации Кудымкарского района утверждают, что "литовская сторона" не получила "всех необходимых согласований и разрешений".

— У губернаторов отбирают зоны контроля — Минприроды предлагает не давать им права решать, где не тушить лесные пожары — Минприроды предлагает лишить губернаторов права принимать решения по установлению зон контроля лесных пожаров, а также исключить возможность регионов самостоятельно менять их границы. Соответствующие предложения природоохранное ведомство направило в четверг в правительство. Также в Минприроды предлагают возрождать парк лесной авиации и создавать новые межрегиональные подразделения. Экологи предложения поддерживают, но указывают, что без увеличения ежегодного финансирования с 7 млрд до 30 млрд руб пожарная катастрофа повторится в следующем году.

— Из "Матросской Тишины" в Денежный переулок — Освобожден из тюрьмы партнер Майкла Калви — Вчера на фоне готовящегося визита президента Владимира Путина во Францию Мосгорсуд перевел под домашний арест партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, полгода проведшего в камере по обвинению в особо крупном мошенничестве. Отбывать арест господин Дельпаль будет в купленной его женой квартире в районе Арбата. При этом суд наложил на гражданина Франции максимальные ограничения, запретив даже прогулки, которые были разрешены в тюрьме.

— На комплектующие не нашлось лицензий — В Прикамье расследуются поставки деталей для ракет — Как стало известно "Ъ", следственные органы ГУ МВД России по Пермскому краю возбудили по материалам регионального УФСБ уголовные дела о незаконном предпринимательстве. По версии правоохранительных органов, местные ООО "Техноцентр" и ООО "Камаспецприоритет" заключали договоры со столичным МКБ "Компас" на поставку комплектующих для оперативно-тактических ракетных комплексов, но при этом лицензий на работу с вооружениями не имели, а необходимые детали получали через третьи лица.

— Десантный катер дошвартовался до аварии — Командир морской разведки оштрафован за неправильную стоянку — Как стало известно "Ъ", командир 388-го морского разведывательного пункта (в/ч 43071) Черноморского флота России, подполковник Сергей Подгурский признан виновным в халатности и оштрафован на 350 тыс. руб. Севастопольский гарнизонный военный суд также признал право Минобороны на удовлетворение гражданского иска к осужденному. Вопрос о размере ущерба, причиненного офицером Подгурским государству, должен быть установлен в гражданском производстве. Военное ведомство требует взыскать с него 54,5 млн руб.

— Из-под сирийских террористов выбивают город — В зоне военной операции в Идлибе оказался российский правозащитник — Сирийской армии осталось несколько километров до города Хан-Шейхуна, который считается опорным пунктом террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ). В Москве подчеркивают: речь идет не о наступательной операции в Идлибе, а о контратаках в ответ на действия террористов. Между тем за десять дней уже погибли десятки мирных жителей и около 200 военных. В разгар военной кампании в Идлибе оказался и гражданин России. Лидер общественного движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников отправился туда, чтобы вернуть домой детей, вывезенных из России их отцами-сирийцами.

— Украинскую коррупцию ждет сеанс разоблачения — В окружении Владимира Зеленского анонсировали громкие уголовные дела — Украину ждут "громкие разоблачения" чиновников-коррупционеров и ликвидация схем, позволявших "воровать из бюджета миллионы долларов". Об этом, комментируя задержание заместителя главы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака, заявил источник "Ъ", близкий к офису президента Владимира Зеленского. Задержанного чиновника подозревают в вымогательстве взяток в особо крупных размерах. Генпрокурор Юрий Луценко встал на сторону следствия, поддержав действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). При этом и сам он уже оказался в центре внимания НАБУ.

— У экс-президента Киргизии прибавилось дел — Алмазбеку Атамбаеву предъявляют все новые обвинения — В уголовном деле в отношении экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в соучастии в убийстве, коррупции и вооруженном сопротивлении властям, появляются новые эпизоды. Теперь среди прочего он подозревается также в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками. На одном из них был возведен особняк господина Атамбаева в селе Кой-Таш, где проходила спецоперация по его задержанию. Следствием занимаются сразу два ведомства — МВД и Военная прокуратура.

— В плавильный котел угодят не все — Четверть американских штатов не согласились с миграционной политикой Белого дома — Новое законодательство, направленное на ограничение притока в США легальных мигрантов, вызвало в стране волну критики. Коалиция из 13 американских штатов подала в суд иск к администрации Дональда Трампа. Соратники президента утверждают: от закона, заметно затрудняющего жизнь мигрантам с низким уровнем доходов, выиграют налогоплательщики. Сторонники равного права на "американскую мечту" парируют: удар по экономике будет в разы больнее.

— Судоремонту вернут налоговые льготы — Но федеральный бюджет потеряет миллиарды — Минпромторг дорабатывает законопроект, вводящий нулевой НДС для всех видов судоремонта. Сейчас такую льготу имеют лишь мелкие предприятия, ведущие техническое обслуживание и незначительный ремонт судов в портах. А судоремонтные верфи оказались в кризисном положении и потеряли конкурентоспособность. Эксперты отмечают, что обнуление НДС — давно назревший вопрос и необходимый элемент господдержки отрасли. Но, по данным "Ъ", против выступил Минфин, который считает, что выпадающие доходы федерального бюджета не будут компенсированы и возникнет прецедент для других налогоплательщиков.

— ВТБ и Катар обменялись инвестициями — Российский госбанк вложился в CQUR Bank — ВТБ стал совладельцем нового катарского банка CQUR Bank. Потенциально он может быть использован для реализации совместных российско-катарских проектов. Однако эксперты не исключают, что CQUR был создан в качестве ответной инвестиции российского банка в экономику ближневосточного эмирата на фоне падения бумаг самого ВТБ, более 2% которых владеет суверенный фонд Катара.

— Крыму прививают российское — Виноделам готовят импортозамещение лозы — После неоднократных запретов Россельхознадзора на импорт европейского посадочного материала, необходимого российским виноделам, государство может выделить 1,5 млрд руб. на производство собственных саженцев. Такой проект разрабатывает институт виноградарства и виноделия "Магарач". Но участники отрасли опасаются, что планируемого объема производства не хватит для удовлетворения потребностей рынка.

— Краба двигают к президенту — Владимира Путина снова попросили вмешаться в выдачу квот — Аукционы по распределению 50% квот на добычу краба могут пройти быстрее и по измененным правилам. Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о риске срыва торгов и попросили доработать их механизм, в том числе распределив дополнительные квоты на 1,5 тыс. тонн краба. Предложения могут быть выгодны Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка.

— Наказание за отключение — ЦБ регламентирует санкции в отношении процессинговых компаний — Банк России начал публиковать документы, необходимые для работы поправок к закону "О национальной платежной системе", который вступил в силу две недели назад. Все это время работает и положение о запрете иностранным платежным системам отключать российские банки в одностороннем порядке. Как пояснили "Ъ" в ЦБ, наказание за нарушение этого положения одно — исключение из реестра, вслед за которым все карты российских банков исключенной системы перестанут работать за границей.

— Рубль подвела экономика — Инвесторы предпочли твердую валюту — В четверг курс доллара на российском рынке обновил трехмесячный максимум, достигнув отметки 66,58 руб/$. Американская валюта дорожает во всем мире на фоне слабых данных по экономике США, которые повышают вероятность рецессии ведущей мировой экономики и ответных шагов по смягчению монетарной политики Федеральной резервной системы. В случае обострения торговых отношений между США и Китаем, а также признаков сползания американской экономики в рецессию курс доллара может вернуться в диапазон 67–68 руб/$, оценивают эксперты.

— "Большая доля российского рынка — серые перевозки" — Глава российского офиса Lux Express Райт Реммель об автобусном сообщении в РФ и Европе — В России продолжается процесс обеления рынка автобусных перевозок. О том, чем сегмент отличается от европейского, а также почему российскую технику не выбирают в свои парки иностранные игроки, в интервью "Ъ" рассказал глава российского офиса одного из крупнейших автобусных перевозчиков в Балтийском регионе Lux Express Райт Реммель.

— С репутацией управятся по-азиатски — Sidorin Lab поработает в Китае — Онлайн-агентство по управлению репутацией Sidorin Lab, оказывающее услуги в том числе Сбербанку, открыло офис в Гонконге. Компания рассчитывает продвигать свои услуги на фоне обострения политической ситуации в регионе и планирует привлечь $10 млн. Среди ее активов инвесторам могут предложить онлайн-сервис мониторинга социальных медиа IQbuzz, который не занял в России заметную долю рынка, предупреждают эксперты.

— Lamoda переобует клиентов — Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности — Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности. 3D-моделирование стопы для подбора обуви тестирует Wildberries, эксперименты в этой сфере проводит и Ozon. Подобные решения могут сократить долю возвратов, которые в онлайн-торговле могут превышать 60%, считают участники рынка.

— Регионам предложат "Хлеб насущный" — Сеть кафе запустит продажу франшизы — Московская ГК "Хлеб насущный" экс-главы "Вимм-Билль-Данна" Тони Майера планирует экспансию в регионы — группа начнет продажу франшизы и намерена увеличить количество кафе в четыре раза, до 200 точек по всей стране. Помешать планам могут большие затраты на открытия, высокий средний чек и отсутствие узнаваемости бренда за пределами Москвы, предупреждают эксперты.

— Централизованное телевидение — Почему региональные каналы уходят с рынка — В октябре Россия полностью перейдет на цифровое вещание. Третий мультиплекс общедоступных телеканалов, на который надеялась часть рынка, не будет создан. С начала года десять региональных каналов, которые не получили отдельные кнопки в цифровом телевидении, уже объявили о закрытии. Оставшиеся на рынке компании видят перспективу в господдержке и в монетизации контента в других сферах, в том числе в интернете.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Авиакомпании давно жалуются на стаи птиц в аэропортах — В России самолеты сталкиваются с ними намного чаще, чем в Европе и США — 15 августа самолет Airbus 321 "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта "Жуковский" в 06.05 рейсом Москва – Симферополь, совершил экстренную посадку. При взлете он столкнулся со стаей чаек, в результате чего оба двигателя вышли из строя. Командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер с убранными шасси в кукурузное поле в 1 км от аэропорта. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажей не погиб.

— "Автодор" намерен запустить новую схему привлечения инвестиций в строительство дорог — Госкомпания хочет продать долю в своей "дочке" — В сентябре отвечающая за платные дороги госкомпания "Автодор" намерена продать частным инвесторам долю в одной из своих проектных компаний – ООО "ДЗОК", рассказали "Ведомостям" три претендента на сделку, два человека, близких к госкомпании, и федеральный чиновник. Это поможет запустить крупный инфраструктурный проект – Дальний западный обход Краснодара.

— Отставки председателя Мосгоризбиркома до выборов в Мосгордуму не будет — Этот вопрос, вероятно, встанет после выборов, но уходу Горбунова может помешать давление оппозиции — Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов останется на своем посту до окончания кампании по выборам в Мосгордуму (пройдут 8 сентября). Об этом рассказали "Ведомостям" человек, близкий к Центризбиркому, и собеседник в КПРФ. Но его отставка возможна после окончания кампании, не исключает один из собеседников, близких к мэрии.

— Лавров разъяснил суть разногласий на переговорах с Японией — Москва готова отдать часть Южных Курил, только если Токио признает их российскими — Почти через год после призыва президента Владимира Путина к заключению мирного договора с Японией "без всяких предварительных условий" стороны так и не сдвинулись в переговорах. Это следует из слов министра иностранных дел Сергея Лаврова, который рассказал о ходе работы над договором на молодежном форуме "Территория смыслов" в четверг.

— Президент США запретил выдачу грин-карт возможным получателям социальной помощи — Но его решение оспорили в суде власти 13 штатов — Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон в среду во главе коалиции из 13 штатов подал в суд иск против администрации президента США Дональда Трампа. Они оспаривают введенное за два дня до этого новое правило, усложняющее получение вида на жительство (грин-карта). С октября в его выдаче может быть отказано иммигрантам, которые могут воспользоваться льготным медстрахованием Medicaid, участвовать в программах получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья.

— Промышленное производство в июле снизилось — В июне был рост на 1,1% — Данные по промышленности в июле оказались хуже ожиданий экономистов – она выросла на 2,8% к июлю 2018 г. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали рост промпроизводства на 3,4% после июньского роста на 3,3% (к тому же периоду прошлого года). В июле этого года рабочих дней было на один больше, чем в июле 2018 г., в то время как в июне ситуация была обратной – на один рабочий день меньше в этом году.

— Протесты начали сказываться на экономике Гонконга — Но в первую после кризиса 2008 года рецессию ее сталкивают и мировые проблемы — Длящиеся более двух месяцев протесты в Гонконге наложились на общее ухудшение ситуации в городе, материковом Китае и мировой экономике. Гонконг, почти половина торгового оборота которого приходится на Китай, уже начал страдать от торговой войны между Вашингтоном и Пекином, замедления роста в Китае и турпотока с материка. В прошлом году гонконгская экономика остановилась на грани рецессии, а торговый оборот с Китаем упал почти на 8%.

— Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей — ФАС предложила новую методику расчета начальных цен аукционов — Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник. Сначала (в проекте постановления правительства, подготовленном Минсельхозом) было два понижающих коэффициента, уменьшавших стартовую цену втрое, а теперь предлагается оставить один, сокращающий цену всего в 2 раза. Таково предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

— Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов — Он протестирует оплату в магазинах не только по отпечатку пальца, но и по лицу — Сбербанк готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии – отпечатка пальца или изображения лица. Банк подробно описал в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка), как покупатель может платить там, где установлены биометрические терминалы, без карты.

— В Хорошево-Мневниках будет построен новый микрорайон — Московские власти разрешили группе ФСК возвести там жилой квартал на 800 000 кв. м — Градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила Домостроительному комбинату № 1 (ДСК-1) разработать проект планировки территории площадью 38,2 га на ул. Шеногина в Хорошево-Мневниках, указано в протоколе, с которым ознакомились "Ведомости". По этому адресу расположен Краснопресненский завод железобетонных конструкций, который входит в ДСК-1 – он с 2016 г. принадлежит девелоперской группе ФСК (ранее – ФСК "Лидер"). Представитель этой компании от комментариев отказался.

— НЛМК откроет интернет-магазин в США и Европе — Сейчас сталь компании онлайн можно купить в России — В 2020 г. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК, основной владелец – Владимир Лисин) запустит онлайн-продажи на европейском и американском рынках, рассказал "Ведомостям" представитель компании. Клиентам, в том числе российским, будет доступен ассортимент европейских и американских площадок НЛМК.

— Миллиардер Уильям Экман приобрел долю в Berkshire Hathaway — Инвестор-активист старается брать пример с Уоррена Баффетта — Хедж-фонд Pershing Square Capital Экмана купил 0,25% акций Berkshire класса B, став одним из 50 крупнейших инвесторов конгломерата Баффетта. Это необычный шаг, потому что среди акционеров Berkshire нет активистов, пишет Financial Times (FT). Экман не скрывает восхищения известным инвестором.

— "Восточный" рассказал, на каких условиях готов продать пакет акций из дела Baring Vostok — Покупатель должен полностью возместить убыток и не оспаривать сделку в случае утери права на акции — Возмещение ущерба на 3,7 млрд руб. и отсутствие у покупателя возможности оспорить сделку или предъявить убыток в случае утраты титула владельца актива – на таких условиях "Восточный" готов продать 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG). Об этом говорится в форме договора купли-продажи, которую банк направил вместе с письмом американскому инвестору Чарльзу Райану – он от имени фонда Parus Marine ранее отправил в банк предложение купить акции IFTG за 2,6 млрд руб. "Ведомости" ознакомились с ответом банка Райану и формой договора, подлинность документов подтвердили собеседник, близкий к банку, и два человека, близких к акционерам. Представитель банка подтвердил отправку письма с договором.

— Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля — За два дня доллар и евро подорожали почти на 1,5 рубля — Инвесторы в четверг с тревогой следили за новостями с зарубежных рынков. В первой половине дня рубль обновил минимумы за несколько месяцев. К 13.45 мск курс доллара вырос на 55 коп. до 66,57 руб. – выше он был в начале мая. Курс евро к этому времени впервые с апреля превысил 74 руб., достигнув 74,23 руб. (+67 коп. к закрытию среды). Затем падение остановилось, и рубль начал отыгрывать потери. К 18.10 мск доллар стоил уже 66,21 руб. (+20 коп.), евро – 73,57 руб. (+1 коп.).

— Владелец брендов Befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela — Эксперты называют сделку крупнейшей на российском модном рынке — Петербургская Melon Fashion Group (MFG) сообщила о закрытии сделки по покупке сети магазинов Sela. С 1 августа к MFG присоединились 278 магазинов Sela, включая 143 собственные розничные точки, уточнил гендиректор группы Михаил Уржумцев. Теперь последняя, по его словам, насчитывает 857 магазинов под брендами Befree, Zarina, Love Republic и Sela, из которых почти две трети собственные. Также MFG приобрела товарный знак Sela 15 июля, следует из данных Роспатента.

— Как бывший закупщик "Сибура" уговорил 5000 директоров — Он создал онлайн-платформу, на которой топ-менеджеры внештатно консультируют другие компании — 32-летний Илья Биндюк всегда любил заводить деловые знакомства. После окончания вуза он работал в компании "Сибур" экспертом по закупкам нефтехимического сырья. Во время работы Биндюк получил МВА по логистике и управлению цепями поставок. Пришлось даже кредит в Сбербанке брать, обучение стоило 680 000 руб., вспоминает Биндюк. Он участвовал в конференциях по логистике, общался с коллегами – закупщиками и консультантами.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Экипаж — Мастерство и выдержка летной команды рейса U6178 спасли жизнь 226 пассажирам — У историй про авиакатастрофы редко бывают хеппи-энды, но произошедшее в Раменском районе Подмосковья происшествие иначе как счастливым не назовешь. Экипаж самолета A321 компании "Уральские авиалинии" посадил машину на брюхо прямо на кукурузное поле. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Для них всех 15 августа стало вторым днем рождения, считают специалисты. А пилоты, не потерявшие голову в критический момент, вполне могут стать героями нового римейка культового фильма "Экипаж".

— Следователю на подпись — Материалы по подделкам подписей на выборах в Мосгордуму изучит следствие — Материалы о подписях несуществующих и умерших людей, которые ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы сдали в свою поддержку, будут обязательно направлены в следственные органы. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на совместной пресс-конференции с заместителем председателя ЦИК Николаем Булаевым. Она была посвящена итогам регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы.

— Квартира на сдачу — В этом году приняты три важных закона, касающихся недвижимости граждан — о продлении "дачной амнистии", о защите граждан от мошенничества с электронной подписью, а также о защите прав добросовестного приобретателя. О том, как они будут работать, "Российской газете" рассказала заместитель министра экономического развития — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

— Вернулись к классике — Накопительное страхование жизни обгоняет инвестиционное — В России падают продажи инвестиционного страхования жизни и растет популярность классических накопительных программ. Граждане хотят защитить себя и близких, а рисковать уже не готовы, говорят эксперты.

— Средства на рывок — Владимира Путина попросили вернуть в Курганскую область крупных налогоплательщиков — Президент Владимир Путин обсудил с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым план социально-экономического развития этого региона. Ситуация там непростая, и власти разработали меры развития, среди которых — создание свободной экономической зоны, "переезд" и "прописка" ряда компаний-налогоплательщиков, а также газификация области.

— Флот покажет флаг — Российские корабли ждут в Венесуэле — В четверг в Москве министр обороны России Сергей Шойгу и его венесуэльский коллега Владимир Падрино Лопес подписали межправительственное соглашение о визитах военных кораблей в порты обеих стран.

— Другим наука — Ученые не поняли приказ министерства — По интернету разлетаются выдержки из приказа минобрнауки, предназначенного для служебного пользования. В научных организациях, куда на днях был направлен документ, подняли шум: министерство ужесточило требования к встречам российских ученых с иностранцами. Скан приказа опубликовала газета "Троицкий вариант".

— Удачный кадр — Безопасность на дорогах обеспечат камеры и их муляжи — Снижать аварийность на российских дорогах будут с помощью правильного размещения автоматических камер. Методические рекомендации по их установке разрабатывает минтранс, рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. Устанавливать камеры будут на наиболее опасных участках, а после снижения числа нарушений на 80 процентов — перемещать в другие места.

— Банк станет вежливым — Минюст предлагает разрешить приставам наказывать коллекторов-нарушителей — Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, увеличивающего наказание за нарушение процедуры взыскания долгов. Кроме того, планируется распространить санкции соответствующей статьи КоАП и на сотрудников банков.

— Урожай будущего — Дмитрий Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса — К 2035 году Россия должна собирать 140 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Экспорт после значительного прогнозного снижения в этом году постепенно вернется к уровню 55,9 миллиона тонн.

— Мама, все хорошо — Героями назвал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев экипаж "Уральских авиалиний". Удачных посадок без жертв в таких условиях за всю историю авиации — по пальцам пересчитать.

— Легкие травмы — "Первые кареты скорой помощи прибыли к месту аварийной посадки уже через семь минут", — рассказала "РГ" министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова. 26 пострадавших получили помощь на месте, 29, в том числе 10 детей и беременная женщина, были отправлены в Раменскую больницу. У большинства травмы легкой степени тяжести — ушибы и ссадины. "Самым тяжелым случаем оказался ушиб спины, получившая его женщина госпитализирована", — говорит главврач Раменской ЦРБ Андрей Фадеев.

— Не тушили — охлаждали — В связи с аварийной посадкой самолета в Подмосковье развернута горячая линия МЧС. По телефону (498) 505-41-70 родственники пострадавших могут получить всю необходимую информацию о пассажирах рейса.

— Меню от Орешкина — Минэкономразвития придумало новые правила для общепита — Минэкономразвития разработало руководство для ресторанов и кафе взамен СанПиНов — "Белую книгу индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские". Об этом глава ведомства Максим Орешкин сообщил на своей странице в Instagram. "Это наш пилот. Все, что обязательно и важно для безопасности, должно сюда войти, чтобы предприниматель мог ориентироваться на один документ — заниматься своим делом, а не чтением бумаг", — пояснил министр.

— Плюс-минус — До нового спада в мировой экономике осталось немного — Признаков глобального экономического спада в последнее время становится все больше: сокращается ВВП Германии (экономического локомотива Евросоюза), замедляется китайская экономика, фондовые индикаторы США указывают на скорую рецессию. По сути, неизбежную часть экономического цикла — грядущий кризис — ускорила торговая война США и Китая.

— Соло с оркестром и сюрпризами — В Москву на "Спасскую башню" прилетят 1000 иностранных музыкантов со всех континентов — В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября, собрав рекордное число участников. "Только из-за рубежа приезжают 1000 человек", — сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

— Пишите письма — Граждане смогут общаться с госорганами через электронный сервис почты — У россиян появилась возможность вести переписку с госорганами полностью в электронном виде. Новая функция доступна пользователям личного кабинета на сайте "Почты России".

— Дать "зеленым" свет — На Московской бирже заработали новые правила листинга — На Московской бирже заработали новые правила листинга, в которых появились принципы включения облигаций в сектор устойчивого развития. Он состоит из трех сегментов: "зеленых" облигаций, "социальных" облигаций и национальных проектов. В первые два сегмента могут включаться ценные бумаги российских и иностранных эмитентов при соответствии выпуска, эмитента или инвестпроекта принципам в области "зеленого" или "социального" финансирования Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association) либо Международной некоммерческой организации "Инициатива климатических облигаций" (Climate Bonds Initiative).

— Засада в зоне мира — Военная полиция РФ освоила новый маршрут — Военные полицейские России и Турции провели совместное патрулирование в зоне деэскалации "Телль-Рифъат" на севере провинции Алеппо. Хотя в этом районе Сирии действует режим прекращения огня, окопавшиеся в соседнем Идлибе боевики то и дело пытаются атаковать правительственные войска и мирные села.

— Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала — Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев историческое здание, которое закрытое сейчас строительными лесами.

— Солнце не ждет — Путешественникам рассказали, стоит ли ждать сентября, чтобы сэкономить, или отправляться на море сейчас — Тем, кто не успел отдохнуть на море летом, сейчас стоит с умом выбирать направление, советуют специалисты.

— На три миллиона больше — С осени 2019 года упрощаются правила предоставления российского гражданства — С 1 сентября, 1 октября и 1 ноября 2019 года для тех, кто желает стать гражданами России, вводится шесть новшеств — срок выдачи изъятых паспортов продлевается до 2025 года без депортации их обладателей; с 3 лет до 1 года сокращается срок получения российского гражданства для специалистов; отменяются квоты на РВП (разрешение на временной проживание) для граждан Украины, для имеющих статус беженца или переселенца, а также для граждан бывшего СССР, получивших высшее образование в СССР.

— Стратегический выбор сделан — Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй передал в "Российскую газету" для публикации свою первую статью — В 2019 году исполняется 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики и 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой. 70-летие — это важная веха и новая отправная точка. В июне 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин вместе объявили о повышении уровня связей двух стран до всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху.

— Скользкий мост — Суд Венеции оштрафовал известного испанского архитектора на 78 тысяч евро — В Венеции разгораются "итальянские страсти" вокруг одной из немногочисленных современных построек города — стеклобетонного моста Конституции через Гранд-канал, возведенного еще в 2008 году по проекту известного испанского архитектора Сантьяго Калатравы. На основании выкладок венецианской счетной палаты суд признал, что смета проекта была превышена почти на 7 миллионов евро.

— Абэ раздает обещания — Премьер Японии снова поклялся на могиле отца изменить Конституцию — На этот раз премьер Японии Синдзо Абэ поклялся на могиле отца начать в парламенте серьезное обсуждение поправок в Конституцию, в первую очередь — "пацифистской" 9-й статьи. В Японии в эти дни отмечают праздник поминовения усопших, во время которого принято посещать могилы предков.

— Жара добивает собор — Угроза обрушения свода собора Парижской Богоматери сохраняется — После аномальной жары, которая неоднократно этим летом накатывалась на Францию, включая ее столицу, со сводов нефа пострадавшего при апрельском пожаре собора Парижской Богоматери время от времени падали камни. Об этом официально сообщили во французском министерстве культуры, а это значит, что угроза обрушения храма до сих пор окончательно не устранена.

— Печать по живому — Доктор наук Петр Тимашев: Будут ли у человека запчасти?— Как можно "вырастить" барабанную перепонку, уретру или, скажем, новую почку? "Запчасти" для человека — уже не фантастика? Термин "регенеративная медицина" появился в конце девяностых. Но так стремительно внедрился в службу здоровья, что теперь даже самые далекие от медицины люди о нем наслышаны. О восстановительных супертехнологиях и о том, что с ними связано, обозреватель "РГ" беседует с директором Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова доктором химических наук Петром Тимашевым.

— Есть или не есть — Эксперты назвали вредные продукты — Без еды нет жизни. А что надо есть, чтобы жизнь была долгой и приятной во всех отношениях? Вопросы из серии вечных. И в разное время на них даются разные, порой прямо противоположные ответы. Голова кругом. Сегодня в числе вредных продуктов молоко. Завтра настоятельно советуют отказаться от кофе.

— Вдохнуть полной грудью — Разработана уникальная барокамера — В Институте педиатрии Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) испытали и начали использовать в клинической практике новую барокамеру, разработанную компанией-резидентом нижегородского технопарка "Анкудиновка". Устройство не имеет аналогов по своим эксплуатационным свойствам и выгодно отличается по стоимости от использующихся устройств.

— Антибиотик и коньяк — враги — Эксперты выделили несколько групп препаратов, которые категорически нельзя сочетать со спиртным — Сколько мы не твердим о вреде самолечения, толку чуть. Заболела голова, поднялось артериальное давление… Спешим к врачу? Редко. Спешим к холодильнику, в котором у пожилых людей лекарств больше, чем продуктов. И начинаем срочно глотать таблетки. Состояние не улучшается? Так можно рюмку, в которой недавно побывал корвалол, наполнить коньячком и…

— Внедорожник из хлама — Умелец из Татарстана собрал в гараже Hummer — Автомеханик из Сабинского района Татарстана Рафик Хадиев собрал огромный внедорожник, похожий на легендарный Hummer. С виду не машина, а зверь. Ярко-красная, чтобы в лесу, куда сельчанин ездит на охоту, ее было видно издалека. Мощная, с двигателем от ЗИЛа и колесами от комбайна. Машина способна разгоняться до 80 километров в час. Трудно поверить, что Рафик Хадиев собрал ее в гараже.

— Усопших не обслуживаем — Кто должен хоронить тех, кто жил в доме ветеранов?— Анатолий Шохин служил в ОМОНе, прошел две чеченские кампании, из каждой командировки привез по медали "За отвагу". Несколько лет назад у него отказала почка, начались серьезные проблемы со здоровьем, он получил первую группу инвалидности и оказался в Новосибирском доме ветеранов. Второго июля 44-летний Анатолий умер в больнице, и следующие дни были наполнены отвратительными разговорами — за чей счет и кто будет его хоронить. Оказывается, сегодня это предмет для дискуссий, в которых пришлось поучаствовать и корреспонденту "РГ".

— Наличные по звонку — Телефонных вымогателей будут судить — Бутырский районный суд Москвы рассмотрит дело гастарбайтера, обвиняемого в обмане четырех пенсионеров на сумму почти 1,5 миллиона рублей.

— Знакомые все лица — В пермских магазинах начали фиксировать воришек — В 22 супермаркетах региональной торговой сети "Семья" в Пермском крае установлена система распознавания лиц. Она предназначена для борьбы с хищениями в магазинах. Сейчас служба охраны через 290 видеокамер постоянно контролирует происходящее в торговых залах. Кроме выявления воришек, система накапливает, а затем анализирует данные о количестве покупателей, фиксирует их пол и возраст. Также отслеживается активность посетителей и поведение работников магазинов.

— Разрешили общаться — Калви останется под домашним арестом — Мосгорсуд не стал отпускать из-под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве. В то же время столичный суд смягчил меру пресечения французу Филиппу Дельпалю с содержания в СИЗО на домашний арест.

ИЗВЕСТИЯ

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— Куда Глазьев глядит: советник президента уходит из АП — Он займёт должность министра по макроэкономике и интеграции ЕЭК — Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом "Известиям" рассказали четыре источника, информацию подтвердили в пресс-службе ЕЭК. По словам собеседников "Известий", назначение Сергея Глазьева на эту должность логично — до перехода на работу в Кремль он был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза и занимался формированием Единого экономического пространства. В ЕЭК уточнили, что окончательно утвердить кандидатуру Сергея Глазьева планируется 1 октября.

— Детский корпус: число отдыхающих в загородных лагерях удвоят — От власти и бизнеса на это потребуется 135 млрд рублей — В течение пяти лет численность школьников, отдыхающих в загородных лагерях, может вырасти на 1,5 млн в год, что практически удвоит текущий показатель. Такие цели заложены в проект первой федеральной программы по развитию детского отдыха. Документ, разработанный на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ), есть в распоряжении "Известий". Поставленные задачи предполагается реализовать с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) с привлечением средств бюджета и бизнеса.

— Полоса спасения: кто и как сотворил московское "Чудо на Гудзоне" — Авария под Жуковским обнажила проблемы с орнитологической безопасностью аэропортов — Жёсткая посадка пассажирского самолёта возле Жуковского, едва не обернувшаяся очередной катастрофой, вскрыла серьёзные пробелы в обеспечении безопасности полётов. Как выяснили "Известия", отраслевую группу орнитологии, комплексно отвечающую за чистоту неба в районе всех аэродромов, сократили шесть лет назад. И хоть воздушная гавань, откуда вылетал Airbus "Уральских авиалиний", сертифицирована по всем стандартам, включая орнитологическое обеспечение, причиной ЧП стало именно столкновение со стаей птиц.

— Рецепт при ОФЗ: на фоне кризиса российские бумаги ждет рекордный спрос — На рынке госдолга США сработал последний и самый верный индикатор близкой рецессии — Негативные тенденции на финансовом рынке США могут создать "взрывной" спрос на российские госбумаги, оценили ведущие экономисты, опрошенные "Известиями". 14 августа впервые с кризиса 2007 года была зафиксирована отрицательная разница между уровнем доходности 2- и 10-летних облигаций казначейства, что наглядно иллюстрирует окончательную утрату веры инвесторов в способность ФРС повысить ставки.

— Ленд-плиз: Зеленский попросит "нормандской" поддержи у Трампа — Перед возможным саммитом "четвёрки" президент Украины хочет усилить позиции с помощью американского лидера — Президент Украины Владимир Зеленский намерен успеть провести встречу с лидером США Дональдом Трампом до возможного саммита "нормандской четверки". Об этом "Известиям" сообщили собеседники в политических кругах в Киеве. По их словам, глава Украины намерен обратиться к американскому коллеге с просьбой о том, чтобы тот проявлял больше публичной активности по украинскому вопросу. Зеленскому это даст дополнительный козырь на переговорах в "нормандском формате". МИД Незалежной заявил о "почти согласованном" визите главы государства в Вашингтон.

— Кашмир вашему дому: индо-пакистанский конфликт не расколет ШОС — Трения Нью-Дели и Исламабада уже давно вылились за рамки двусторонних отношений — Нынешний конфликт Индии и Пакистана из-за решения Нью-Дели отменить особый статус штата Джамму и Кашмир не внес никакого раскола в ряды Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Расхождение интересов между отдельными членами "восьмерки" является для ШОС вполне привычной ситуацией, заверил "Известиям" собеседник в российских дипломатических кругах. И добавил, что никаких специальных заседаний по этой теме на площадке организации не планируется, поскольку ни одна из сторон не просила о посредничестве.

— Доллар в курсе: валютные вклады выросли на 9% за полгода — Депозиты в иностранных деньгах увеличились почти в четыре раза больше, чем в рублях — В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили "Известиям" в Центробанке. Это почти в четыре раза больше увеличения по рублевым вкладам. Россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях. Повышенный интерес в первые шесть месяцев 2019-го связан с высокими инфляционными ожиданиями, а также со спадом волнений относительно санкций в адрес российских банков, считают эксперты. Они отмечают, что тем временем ЦБ дестимулирует валютные депозиты в рамках дедолларизации.

— Все дороги ведут в Минфин: почему курганским куратором стал Силуанов — Врио губернатора региона представил президенту план социально-экономического развития субъекта — Создание свободной экономической зоны и перевод ряда налогоплательщиков в Курганскую область поможет региону справиться с основными проблемами в экономике. Об этом врио губернатора Вадим Шумков заявил президенту Владимиру Путину, представляя план социально-экономического развития области. Глава государства согласился с рядом предложений. Куратором региона в этом вопросе стал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Предлагаемая руководством Курганской области стратегия развития реалистична и реализуема, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Пальцем с неба: геоданные со спутников начнут продавать — Сейчас снимки местности предоставляются лишь по запросам госструктур — В России впервые начнут продавать геоданные со спутников. Новый сервис, открывающий доступ к ним в том числе частным компаниям и гражданам, в ближайшее время представят "Российские космические системы" (РКС). Заказчики смогут получать на свой компьютер или смартфон снимки и аналитические отчеты о том, как идут стройки жилых объектов и дорог, информацию о лесовырубках и появлении незаконных свалок бытовых отходов.