МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в июле сократила добычу нефти на 202 тысячи баррелей в сутки в месячном выражении — до 9,58 миллиона баррелей в сутки, полностью нивелировав рост добычи в июне, говорится в августовском докладе ОПЕК со ссылкой на данные Саудовской Аравии.

При этом в июне, как сообщала Саудовская Аравия ОПЕК, ее добыча нефти выросла на 112 тысяч баррелей в сутки — до 9,78 миллиона баррелей сутки.

По данным вторичных источников, на которые ссылается ОПЕК, наблюдается похожая ситуация: в июле добыча нефти в Саудовской Аравии вернулась к сокращению — на 134 тысячи баррелей в сутки, до 9,698 миллиона баррелей. При этом в июне наблюдался рост добычи в месячном выражении на 115 тысяч баррелей в сутки.

В Иране в июле добыча нефти продолжила снижаться на фоне санкций США. По данным вторичных источников, которые приводит ОПЕК, страна снизила добычу еще на 47 тысяч баррелей в сутки, достигнув отметки в 2,213 миллиона баррелей в сутки.

Продолжается падение добычи и в Венесуэле, где экономический и политический кризис бьет по нефтяной промышленности, и против которой также действуют санкции США. В июле показатель снизился на 32 тысячи баррелей в сутки — до 742 тысяч баррелей в сутки.