МОСКВА, 18 авг /ПРАЙМ/. Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

"Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования — снижение количества несчастных случаев на производстве", — говорится в программе.

Предполагается, что будет использоваться алкотестер, уточняется в программе. Кроме того, в министерстве предлагают работодателям организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия, отмечается в программе.