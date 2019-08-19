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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Плюс утилизация всей страны — Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки — Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор. В 2018 году за счет него получено лишь 2,2 млрд руб., но теперь Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд руб.

— Деньги на все, кроме рек и дорог — Вопреки опасениям, бюджет в первом полугодии потратил почти все обещанное — Подробный анализ Счетной палаты (СП) итогов работы бюджетной системы в первом полугодии 2019 года неожиданно показал, что принципиального отклонения финансирования госинвестиций, кроме дорожного строительства и, возможно, закрытой части расходов на оборону, в этот период не было.

— Технологиям заглянут в паспорт — Льготные кредиты могут ограничить проектами на основе отечественных разработок — Бизнес и власти не могут договориться об условиях выдачи льготных кредитов до 3 млрд руб. каждый на развитие сквозных технологий, включая искусственный интеллект, робототехнику и кванты. Банки, готовые участвовать в программе, согласны кредитовать в том числе проекты на базе зарубежных разработок, но отечественные производители софта настаивают на полностью российском происхождении продуктов.

— Таджикистан бежит впереди перевода — Нацбанк республики требует предоплаты от российских платежных систем — Национальный банк Таджикистана (НБТ) вводит с 1 сентября национальную систему денежных переводов. После этого российские и международные системы смогут осуществлять переводы в Таджикистан только в пределах размещенных в НБТ средств. Такой подход не применяется ни в одной из стран СНГ, противоречит российскому законодательству и не согласован с Банком России.

— Подушка для ВВП — Пропорциям вложений Фонда национального благосостояния ищут золотую середину — В 2020 году правительство сможет начать инвестировать часть денег Фонда национального благосостояния. По оценке экономистов Райффайзенбанка и "Ренессанс Капитала", сумма таких вложений ежегодно может достигать 2,7 трлн и 3 трлн руб. в 2020 и 2021 годах при средней цене нефти $65 за баррель.

— Технологичные, но несовременные — Coursera оценила способности жителей России на мировом рынке труда — Европейские работники обладают наибольшим набором компетенций, востребованным на мировом рынке труда, в сферах бизнеса, технологий и больших данных. В число стран мира, показавших относительно неплохие результаты в рейтинге навыков Coursera, опубликовавшей оценки на основании в том числе внутренней аналитики одной из крупнейших в мире образовательных платформ, вошла и Россия.

— Барометр ВТО указал на мертвый штиль — Мониторинг мировой торговли — Темпы роста мировой торговли в третьем квартале 2019 года будут оставаться ниже линии тренда, об этом свидетельствует индикатор "Торговый барометр", рассчитываемый Всемирной торговой организацией (ВТО). В августе значение индекса составило 95,7 пункта (показатель меньше 100 пунктов указывает на снижение, больше 100 пунктов — на рост).

— Деньги на все, кроме рек и дорог — Вопреки опасениям, бюджет в первом полугодии потратил почти все обещанное — Подробный анализ Счетной палаты (СП) итогов работы бюджетной системы в первом полугодии 2019 года неожиданно показал, что принципиального отклонения финансирования госинвестиций, кроме дорожного строительства и, возможно, закрытой части расходов на оборону, в этот период не было. Большая часть заблокированных федеральных расходов не имела отношения к нацпроектам.

— Иностранцев рассмотрят на комиссии — Совет Госдумы приступит к расследованию вмешательства во внутренние дела — На сегодня назначено внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором будет объявлено о создании специальной комиссии по изучению фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Возглавить комиссию может председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

— "Для Владимира Путина Макрон — подходящий собеседник" — Ведущий эксперт в области российско-французских отношений о встрече президентов РФ и Франции — В понедельник президент России Владимир Путин побывает с однодневным рабочим визитом на юге Франции, где встретится со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Эта встреча состоится незадолго до саммита G7, который также пройдет во Франции и в котором Россия участия не принимает.

— Вынужденное признание подшили к уголовному делу — Экс-гендиректор "Известий" помог в расследовании, но его судьбу это не облегчило — Мосгорсуд продлил срок ареста известному политологу и экономисту Эрасту Галумову, обвиняемому в махинациях, совершенных в его бытность гендиректором ФГУП "Издательство "Известия"", находящегося в ведении управления делами президента РФ

— На попытку убийства проректор ответил подделкой реестра — Один соучредитель вуза хотел его присвоить, пока другой отбывал срок — Савеловский райсуд Москвы приговорил к штрафу в размере 300 тыс. руб. за фальсификацию учредительных документов Института управления и права проректора этого учебного учреждения Сергея Устинова. При этом от наказания подсудимый был освобожден в связи с истечением срока давности.

— Суд не поверил Ахмеду Сутулому — Вора в законе арестовали третий раз за два с половиной года — Тверской суд Москвы арестовал на днях вора в законе Дулата Йоуло, более известного под своим прежним именем — Ахмед Евлоев (Ахмед Сутулый). Уже осужденному за наркотики "законнику" на этот раз инкриминируют недавно введенную в УК РФ ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии).

— Илья Яшин отбывает по расписанию — Троицкий суд в понедельник может арестовать его в четвертый раз подряд — Глава Красносельского муниципального совета депутатов и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин вновь был задержан в воскресенье при выходе из спецприемника, где он отбыл формально третий 10-дневный административный арест за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

— Полковника взяли на ведомственной стоянке — Тыловика обвинили в получении взятки — Суд санкционировал арест на два месяца заместителя начальника управления организации тылового обеспечения УМВД по региону Евгения Терехова. Полковник внутренней службы, задержанный прямо на автостоянке возле офиса полицейского управления, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от представителя генподрядчика по строительству нового здания УМВД.

— Теория и практика права — Студент юридической магистратуры обжаловал свое отчисление из-за уголовного дела — Бывший студент магистратуры СЗИУ РАНХиГС подал иск против учебного заведения о признании незаконным его отчисления. Александр Эйвазов был отчислен, когда находился под следствием по делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия.

— Немецкие социал-демократы вступают в предвыборную гонку — Подходящего лидера выберут члены партии — Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — а значит, возможно, и стать будущим кандидатом в канцлеры в 2022 году.

— Владимир Зеленский не хочет командовать парадом — На День независимости президент намерен провести "марш достоинства" — Администрация президента Украины Владимира Зеленского завершает подготовку к празднованию главного государственного праздника — Дня независимости 24 августа, который в этом году впервые пройдет в новом формате "марша достоинства".

— Гонконгу подобрали исторические параллели — Лидеров массовых акций назвали "новой бандой четырех" — В Гонконге согласованная массовая акция протеста перетекла 18 августа в несогласованный марш по улицам города, который в очередной раз парализовал движение транспорта. В отличие от многих предыдущих акций, эта обошлась без происшествий: крайне сдержанно повела себя и полиция, и демонстранты, многие из которых осудили действия настроенных на уличные бои радикалов.

— Гидроузел держат на коротком паводке — Затягивание реконструкции грозит смывом окским объектам — Канал имени Москвы объявил конкурс на завершение реконструкции Белоомутского гидроузла на Оке, работы по которому заморожены в апреле из-за банкротства подрядчика. Уже возведенные объекты может уничтожить паводок, новый подрядчик за оставшиеся четыре месяца должен успеть провести работы, которые позволят их сохранить.

— Социально ответственные комиссии — Платежные системы снижают тарифы за эквайринг по отдельным категориям покупок — Платежные системы "Мир", MasterCard и Visa разослали по банкам документы с указанием пониженных тарифов при оплате картами социально значимых и крупных покупок. Снижение эквайринговых комиссий с одной стороны лоббировали торговые предприятия, с другой — этому способствует запуск расчетов с юридическими лицами через систему быстрых платежей (СБП).

— Huawei стало тесно в Крылатском — Корпорация снимет еще один офис в Москве — Huawei откроет второй крупный офис в Москве. В дополнение к 16 тыс. кв. м в бизнес-парке "Крылатские Холмы" корпорация договаривается об аренде 8 тыс. кв. м с девелоперами ПСН Дмитрия Ананьева и А.Н.Д. семьи Михаила Гуцериева. Сделка будет нетипичной для рынка: в последние годы зарубежные IT-компании, наоборот, снижают активность на российском рынке из-за внешнеполитической обстановки.

— Очень долгие истории про стирку — Президента Кипра пока почти ни в чем даже не обвиняют — Скорость, с которой мы реагируем на появление новостей, не должна дезориентировать: многие процессы происходят по этим меркам крайне медленно, в первую очередь речь идет о создании и разрушении репутаций, в которых "неяркие" сообщения могут значить много больше сенсаций.

— К коллекторам пришли за долгами — Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М.Б.А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.

— Передача Связь-банка подорожала — ВЭБ заплатит 13 млрд рублей за свою "дочку" — Схема передачи Связь-банка Промсвязьбанку потребовала от текущего владельца этой кредитной организации — Внешэкономбанка (ВЭБ) — дополнительных денежных вливаний почти на 13 млрд руб. Эксперты считают, что необходимость докапитализации Связь-банка обусловлена как его финансовым состоянием, так и самой схемой передачи, подразумевающей поддержку Промсвязьбанку.

— Управляющие остаются в резервах — ЦБ и НПФ обсудили перспективы инвестирования по новым правилам — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) скоро смогут получить возможность сами размещать пенсионные резервы. Это могло бы повысить доходность для клиентов НПФ, исключив взымаемые из инвестдохода граждан комиссии посредников в виде управляющих компаний (УК).

— Вагоны разгрузили на споте — Ставки их предоставления снизились на 16% — На спотовом рынке предоставления грузовых вагонов наблюдается резкое падение цен. По данным электронной торговой площадки ОАО РЖД, с января по июль ставки на полувагоны снизились на 16%. Операторы подтверждают тренд, уточняя, что ставки предоставления вагонов по долгосрочным контрактам, основному сегменту бизнеса, меняются медленнее, чем на споте.

— Mr.Ricco тасует акционеров — Состав владельцев ГК "Нэфис" может измениться — Один из основателей группы компаний "Нэфис" (производит соусы Mr.Ricco и бытовую химию AOS и BiMax) депутат Госдумы Ирек Богуславский может выйти из капитала группы. Долю планирует выкупить совладелец "Нэфиса" Наталья Клячина, которая в результате консолидирует более 75% акций

— "Газпром" добывает впрок — Производство монополии растет на падающем рынке — Добыча "Газпрома", несмотря на существенное сокращение экспорта газа в Европу и спроса в РФ, продолжает бить многолетние рекорды. Компании приходится компенсировать падение поставок ряда независимых производителей, также она активно закачивает газ в подземные хранилища.

— В Домодедово направили резервы — Основные работы по новой ВПП перенесены на 2020 год — Белый дом выделил на аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово в 2019 году только 4,5% от необходимых на завершение работ средств. Заказчик строительства Росавиация получит деньги из Резервного фонда правительства.

— "Марвел-Дистрибуция" перезагрузит систему — В крупном поставщике электроники сменится руководство — Один из крупнейших дистрибуторов электроники в России "Марвел-Дистрибуция" меняет систему управления, при этом от оперативного руководства отойдет возглавлявший компанию более 20 лет генеральный менеджер Константин Шляхов. Перед участниками дистрибуторского рынка стоит проблема снижения маржинальности на фоне перехода производителей устройств на прямые поставки.

— Аптеки неважно себя чувствуют — На фармацевтическом рынке замедлился рост продаж — Первая половина 2019 года оказалась для некоторых аптечных сетей не такой удачной, как январь-июнь 2018 года. Так, рост продаж крупнейшего в России фармацевтического ритейлера АСНА замедлился почти в шесть раз, у "Риглы" — в полтора раза. При общем замедлении роста рынка крупных сетей основные перспективы увеличения объемов продаж связаны с приобретением небольших конкурентов.

— "Яндекс.Маркет" прошел на кассу — В "Пятерочке" выдадут посылки маркетплейса "Беру" — Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка "Беру" договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах "Пятерочки". Ранее ритейлер договорился о партнерстве с интернет-магазинами Ozon и Lamoda и может в ближайшее время в несколько раз нарастить сеть постаматов и пунктов выдачи. По этому же пути могут пойти и другие крупные офлайн-ритейлеры, полагают аналитики.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань — Дороги до Владимира пока достаточно, считает он — Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин.

— Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов — Кому это будет выгодно, мнения экспертов расходятся — Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%. Они связывают это с возможным ростом протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов.

— Бизнес-омбудсмен предлагает реже наказывать предприятия приостановлением деятельности — Эта мера допустима лишь при угрозе причинения серьезного вреда, настаивает Борис Титов — Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает сократить с 90 до 30 дней максимальный срок такого административного наказания, как приостановление деятельности предприятия.

— Кремль объявил о возобновлении контактов в сфере безопасности с Францией — Стремление Парижа играть более активную роль на Востоке выгодно обеим сторонам, считают эксперты — Россия и Франция возобновят контакты по линии безопасности, прерванные после начала украинских событий в 2014 г. Стороны согласовали проведение 9 сентября в Москве Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором будут участвовать министры иностранных дел и обороны двух стран.

— Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу — Отчисления могут вырасти в 60 раз — Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы. Доклад, подготовленный совместно с "Российским экологическим оператором" (РЭО), и план реформы направлены в правительство.

— Минпромторг перестарался с "регуляторной гильотиной" — Он предложил упрощенный вариант СанПиНа для продуктовых магазинов, бизнес счел документ непроработанным — Минпромторг разработал трехстраничный проект санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к продавцам продуктов питания. Он должен заменить действующий документ, который содержит около 30 страниц требований к транспортировке, приему и хранению продуктов, личной гигиене сотрудников, планировке помещений и проч.

— Совладелец Совкомбанка: "Почти все банкиры хотят продать свой банк, а мы нет" — Сергей Хотимский объясняет, почему брать кредиты в своем банке – плохо, рассуждает о конкуренции капиталов и об ответственности Сбербанка как монополиста — После масштабного отзыва лицензий Центробанком, начатого в 2013 г., а также крупнейших санаций 2017 г. частного бизнеса в секторе осталось не так много. Рынок изменился: одни игроки покинули его, другие, наоборот, в разы нарастили бизнес.

— "Яндекс" купил права на трансляцию матчей НХЛ в России — За три сезона лучшей хоккейной лиги мира интернет-компания может заплатить $6 млн — "Яндекс" приобрел у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) эксклюзивные права на показ в России матчей лиги, рассказали три источника, знающие детали недавнего тендера на эти права. Представитель "Яндекса" это не подтвердил и не опроверг. Представитель НХЛ пока не ответил на запрос.

— Девелопер "Инград" может остановить строительство одного из крупнейших проектов — Росавиация отозвала согласование на возведение крупного жилого комплекса "Филатов луг" рядом с "Внуково" — Компания "Молин групп" подала иск в Арбитражный суд Московской области с требованием признать недействительным решение межрегионального территориального управления Росавиации об аннулировании согласования многоэтажной застройки в новой Москве.

— General Electric обвинили в мошенничестве на $38 млрд — Человек, раскрывший финансовую пирамиду Бернарда Мэдоффа, заявил об огромных проблемах в отчетности GE — Специалист по борьбе с финансовым мошенничеством Гарри Маркополос представил в четверг доклад, согласно которому в отчетности General Electric (GE) скрыты гигантские проблемы. "GE – следующий Enron", и ей грозит банкротство.

— Прибыль российских металлургов упала из-за торговой войны США и Китая — Компании верят, что ситуация на рынке скоро улучшится, но эксперты скептичны — Крупнейшие российские производители стали отчитались о финансовых результатах за первое полугодие 2019 г. Они показали падение выручки, EBITDA и свободного денежного потока, к которому у большинства (ММК, НЛМК, "Северсталь") привязаны дивидендные выплаты.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Не умереть от боли — Нюта Федермессер: Мы строим в России систему паллиативной помощи — Создание эффективной паллиативной помощи в России почти национальный проект. Президент Владимир Путин дал поручения губернаторам к 1 сентября 2019 года представить программы развития паллиативной помощи в регионах, а в послании Федеральному Собранию напомнил: это приоритетное направление, и мы внимательно следим за тем, как оно развивается.

— Ни поесть, ни покурить — Минздрав предложил штрафовать курильщиков на работе — Минздрав предложил работодателям вплотную заняться здоровьем работников: поощрять и помогать тем, кто следит за питанием и занимается спортом, и наказывать любителей перекуров и алкогольных излишеств. Свою позицию министерство изложило в обширном документе, предложив в нем корпоративные модельные программы "Укрепление здоровья работающих".

— Других я различаю голоса — 19 августа мы отмечаем четверть века с того дня, как не стало Роберта Рождественского, чья строка стала названием этих заметок — По случайному (или неслучайному?) стечению обстоятельств исполнилось 28 лет с начала неудавшегося путча ГКЧП, который сыграл роковую роль в самораспаде Советского Союза.

— Комната для студента — В преддверии нового учебного года в крупных городах возрастает спрос на съемное жилье — Студенты стремятся найти варианты подешевле. Однако повышенный спрос — за последний месяц он вырос на 10-15 процентов, по данным портала "Мир квартир", — сказывается и на стоимости аренды. Цены выросли на 5-7 процентов за последний месяц.

— Вам письмо из налоговой — Граждане начали получать уведомления на уплату налогов за 2018 год. Что нового?— Федеральная налоговая служба (ФНС) отправила уже 33 миллиона уведомлений на уплату налогов за 2018 год. Рассылка продолжится до октября. После этого у владельцев квартир, домов, гаражей, автомобилей и земельных участков будет еще два месяца, чтобы заплатить налоги за свою собственность. Крайний срок в этом году — 2 декабря.

— Мяч в игре — Владимир Путин и Дмитрий Медведев оценили новый волейбольный комплекс — В конце прошлой недели президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности в Анапе. Постоянные члены Совбеза смогли не только обсудить актуальную политическую повестку дня, но и ознакомиться с новым волейбольным спортивным комплексом.

— В диалоге с Европой — Владимир Путин посетит Францию и Финляндию — Начавшаяся неделя у президента России Владимира Путина будет богатой на международные контакты. В понедельник 19 августа он посетит Францию, где проведет переговоры со своим коллегой Эмманюэлем Макроном. А уже 21 августа Путин прилетит с рабочим визитом в Хельсинки и пообщается с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

— Выигрышный номер — Владельцы авто, сделанных в США или Японии, смогут получать нестандартные знаки — Официальный представитель МВД России Ирина Волк разъяснила, что владельцы автомобилей, имеющих нестандартные места для установки знаков, уже сегодня могут получить номера нужного размера.

— Прививают вкус — Минпромторг разработал СанПиНы для кафе и торговли — Владельцев стационарных и нестационарных торговых объектов, а также автолавок и автомагазинов собираются обязать оборудовать их раковинами для мытья рук или "иными гигиеническими приспособлениями обеспечивающими надлежащую гигиену". Исключение предлагается сделать лишь для тележек, лотков, палаток, приспособлений для разносной торговли.

— Летний маршрут — В России запустили прямой поезд между Москвой и карельским городом Сортавала — По железной дороге теперь можно добраться из Москвы в туристический центр Карелии — Сортавалу. РЖД запустили прямое сообщение между городами. Фирменный поезд "Карелия" Москва — Петрозаводск укомплектовали двумя плацкартными и одним купейным вагоном до Сортавалы.

— Плюс тысяча сверху — Минимальный размер оплаты труда повысят в 2020 году — Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2020 года может составить 12 130 рублей. Соответствующий законопроект Минтруда размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.

— Спецрежим просят остаться — Бизнес-омбудсмен настаивает на сохранении единого налога — Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Дмитрию Медведеву письмо (есть у "РГ") с предложением не отказываться от налогового спецрежима ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Бизнес-омбудсмен предлагает сохранить режим, в противном случае налоговая нагрузка на малый бизнес вырастет в три раза.

— Стоп-сигнал — Невыездные смогут получать информацию по SMS — Новый закон разрешит приставам извещать должников по SMS о том, что им ограничен выезд за рубеж. Как сообщили информационным агентствам в Минюсте, в начале августа правительство внесло в Госдуму предложения по поправкам в законопроект, который сейчас готовится ко второму чтению.

— Он же памятник — Крупская, Шухов и Высоцкий молчаливо наблюдали за субботней акцией оппозиции — Все происходящее на московских бульварах в минувшую субботу напоминало передвижную пресс-конференцию с многочисленными площадками. И как заметил пикетчик Илья Азар окружившим его журналистам: "Вас 50, а я один".

— Иски на миллионы — Подсчитан ущерб от массовых беспорядков — В столичные суды было подано три иска к организаторам несогласованной акции в Москве 27 июля из-за ущерба причиненного массовыми беспорядками. Общий ущерб оценивается более чем в 13 миллионов рублей. В частности, иски поступили от ГУП "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги" и ООО "АНКОР".

— Парк Горького — 91 год — На этих выходных Парк Горького отметил свой 91-й день рождения — В честь праздника на Пушкинской набережной прошел масштабный концерт — артисты не сходили со сцены всю субботу. Послушать их выступления и просто погулять по любимому парку пришли 118 тысяч москвичей. Их не напугал ни моросящий дождь, ни предупреждение МЧС о грозе и сильном ветре.

— Не мужское и не женское — В Британии запретили рекламу автомашин и еды за пропаганду "опасных" гендерных стереотипов — В Соединенном Королевстве за пропаганду гендерных стереотипов наложили запрет на показ двух рекламных роликов от компаний Volkswagen и Philadelphia. Оба видео попали под действие недавно вступивших в силу новых правил, которые запрещают трансляцию рекламы, оскорбляющей чувства любого из полов.

— Трамп не шутил — Похоже, президент США всерьез захотел приобрести Гренландию — Власти Гренландии ответили президенту США Дональду Трампу на его предложение о покупке острова, о чем сообщили некоторые американские СМИ в конце недели. Министр иностранных дел этой автономии в составе Дании Энн Лоун Баггер заявила, что Гренландия "открыта для бизнеса, но не для продажи".

— Землю покроют тонны сажи — Ученые из США рассказали о последствиях ядерной катастрофы — Ученые в области изучения природы атмосферных явлений из Университета Рутгерса в Нью-Джерси, США смоделировали то, как климат на планете отреагирует на глобальную ядерную войну, используя передовую 4D-версию так называемой "Климатической модели атмосферы". Результаты исследования свидетельствуют о "катастрофических последствиях ядерной войны".

— За Европу без опасности — Французский политолог о предстоящей встрече президентов России и Франции — Два года тому назад, буквально через десять дней после избрания на пост главы Пятой республики, Эмманюэль Макрон пригласил президента РФ Владимира Путина в Версаль. После этого они виделись несколько раз как в России, так и на международных форумах. На 19 августа запланирована их встреча в летней резиденции французских президентов на Средиземноморском побережье.

— Что немцу хорошо, то русскому — авария?— В ФРГ предложили открыть выделенные полосы автомобилям — В министерстве транспорта Германии разработали поправки к Правилам дорожного движения, которые могут разрешить легковым автомобилям двигаться по выделенным полосам, предназначенным сегодня для автобусов, а также для карет скорой помощи.

— Поле: Кукурузное и футбольное — В Екатеринбурге овациями встретили героический экипаж — Стоя, овациями и скандированием "Молодцы!" огромный стадион "Екатеринбург Арена" приветствовал экипаж А321, посадившего лайнер на кукурузное поле. Впервые экипаж в полном составе предстал перед земляками.

— Наши танки действительно летают — Международные военные игры завершились триумфом не только России, но и определили самые боеспособные вооруженные силы нашей планеты — Игры АрМИ фактически стали Олимпийскими среди вооруженных сил планеты Земля. Можно возразить, Олимпийские игры в глубокой древности были играми мира — в дни их проведения запрещались любые военные действия.

— В городе Сочи дождливые дни и ночи — В курортной столице из-за залпового ливня затопило дороги и улицы — В Сочи из-за залпового ливня затопило улицы и дороги. Штормовое предупреждение объявлено до 19 августа. Специалисты прогнозировали даже смерчи в Черном море и сели в горах Кавказа. Власти подготовились к эвакуации жителей, но, к счастью, этого не потребовалось. Системы жизнеобеспечения не были нарушены.

— Не объехал стену — В Перми возбудили два дела о смертельном ДТП с автобусом — В Перми задержали 39-летнего водителя автобуса маршрута N 53. Он подозревается по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель находится в больнице, он сильно пострадал, спасателям пришлось резать дверь, чтобы вытащить его из кабины.

— Дети капитана Лобусова — Флаг "РГ" — на Северном полюсе — В субботу, 17 августа, флаги 39 городов России и 27 субъектов Российской Федерации украсили, пусть и ненадолго, безымянную льдину в Северном Ледовитом океане — на самой макушке нашей планеты. Вместе с ними в точку в координатами 90 00 северной широты был доставлен и развернут на правом борту ледокола "50 лет Победы" флаг "Российской газеты".

— Всех забрал с собой — Под Ульяновском 16-летний юноша убил пятерых членов своей семьи и покончил с собой — Преступление, от подробностей которого стынет в жилах кровь, произошло в Ульяновской области в минувшие выходные. 16-летний подросток с помощью топора расправился с 42-летней матерью, 69-летней бабушкой и 66-летним дедушкой, а также четырехлетними двойняшками — собственными братом и сестрой. Затем молодой человек покончил с собой, оставив предсмертную записку.

— О чем говорит почерк — Николай Булаев о первых уроках избирательной кампании в Московскую городскую думу — Нынешние выборы в Московскую городскую думу на этапе регистрации кандидатов в какой-то момент вышли на федеральный уровень — несколько участников кампании подали жалобы на отказ в регистрации в Центральную избирательную комиссию.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Тише вводишь — Участники СБП начнут устанавливать комиссию за переводы в 2020 году — Банки — участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы. Например, в Промсвязьбанке взимание платы сдвинули как минимум на 1 октября, хотя ранее планировали сделать это в июне.

— Тариф не по плану — Средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5% — Средний платёж за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в первые шесть месяцев 2019 года составил 3687 рублей, подсчитали "Известия" на основе данных консенсус-опроса банков, входящих в топ-50. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 5%, следует из собранной статистики.

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РБК daily

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