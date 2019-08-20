МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Ростуризм запустит проект "Русские выходные или в трёх часах до…", чтобы проинформировать жителей городов-миллионников о том, куда они могут съездить на выходные, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в программе "Диалог" в эфире телеканала "Россия-24".

"Как раз расскажу про новый проект, который вот мы в Ростуризме придумали. Называется он "Русские выходные или в трёх часах до…". Заключается он в том, чтобы жители городов-миллионников, зная о том, какие возможности есть в соседних областях, куда можно быстро комфортно и достаточно легко добраться, ездили в эти соседние области, а не в соседние страны", — рассказала она.

Догузова отметила, что пилотным городом стала Москва. Жителям столицы расскажут о тех возможностях, которые есть вокруг столицы.

"Мы, как минимум, повысим информированность людей о тех возможностях, которые у них есть от места старта до точки назначения. Когда человек понимает, как он добирается, где он живет, что он может там увидеть, какой уникальный опыт получит, что нового узнает. Безусловно, всё это мы будем делать параллельно с улучшением качества предоставляемых услуг, с повышением транспортной доступности и так далее. Посмотрим, что у нас получится из этого проекта. В сентябре он стартует", — резюмировала руководитель Ростуризма.