МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Десять любовных писем композитора Дмитрия Шостаковича, адресованных артистке балета Большого театра Нине Ивановой, продадут на московском аукционе в четверг, стартовая цена лота составляет 750-800 тысяч рублей, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

"Они познакомились в 1933 году. Дмитрий влюбился сразу. Нина ответила взаимностью. Постепенно отношения становились все более серьезными. Шостакович стал бывать в доме родителей Нины. Несколько раз предлагал ей стать его женой. Нина все время отказывала: Шостакович был женат, и у него было два маленьких ребенка. Отношения закончились в 1940 году. После этого Шостакович делал попытки их возобновить, но теперь уже у Нины была семья", — рассказала дочь Ивановой, чьи слова приводят организаторы.

Кроме того, на аукцион выставят первое издание романа Ивана Гончарова "Обломов", эстимейт которого составляет 95-100 тысяч рублей, четвертую книгу Антона Чехова "Невинные речи" с сохранением издательской иллюстрированной обложки, начальная цена — 360 тысяч рублей, агитационную поэму Владимира Маяковского "Вон самогон!", эстимейт которой — 150 тысяч рублей, рукопись Анны Ахматовой "Из большой исповеди", подаренная бывшей жене Исаака Бабеля — Тамаре Кашириной, начальная цена — 120 тысяч рублей.

"На заглавном листе дарственная: "Тамаре Владимировне Ивановой, подруге замечательного писателя и его сыну Мише от Ахматовой 25 декабря 1963 года Москва, Ордынка". Вложен фрагмент конверта с запиской Ахматовой: "Кома, передавайте привет Пскову, но главное — не забудьте вручить этот конверт Вашей маме. А. 25 декабря 1963", — говорится в пояснении к лоту.

Также желающие смогут приобрести собственноручную резолюцию Иосифа Сталина, автограф Екатерины II, указ Александра I о всеобщей мобилизации на борьбу с Наполеоном, карту Северо-восточной части Московии, экземпляр "Сибирской истории" из Тобольска и другие лоты.