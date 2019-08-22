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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Ниинистё себе! — Как российский президент брал вторую крепость подряд — 21 августа президент России Владимир Путин прилетел в Финляндию, где, так же как и во Франции, провел пресс-конференцию по острым внутри- и внешнеполитическим темам.

— Проблемы мира и оптимизма — Урегулированию конфликта на востоке Украины вернули утерянную актуальность — Тема урегулирования конфликта в Донбассе, год назад казавшаяся бесперспективной, а потому непопулярной, вернула себе внимание влиятельных игроков.

— Нефть оказалась в сложном обложении — За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль — Чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов бюджета, возникающих при предоставлении налоговых льгот разрабатывающим Приобское месторождение "Роснефти" и "Газпром нефти", Минфин может увеличить налоговую нагрузку на всю отрасль.

— Деньги возвратились не по адресу — Средства банковских клиентов ушли к третьим лицам — Стремясь получить с клиента больше денег, псевдоюристы, обещающие вернуть средства от банка, начали требовать у кредитных организаций перечислять их на счета предоплаченных карт.

— Регуляторную гильотину просят заточить поострее — Бизнес-омбудсмен выступил с критикой реформы контроля и надзора — Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе аппарата правительства Константину Чуйченко письмо с критикой законопроектов о госконтроле и об обязательных требованиях, подготовленных Минэкономики в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

— Малый бизнес заманивают на биржу — Минэкономики расширяет господдержку размещения акций и облигаций МСП — Минэкономики расширяет субсидирование выхода на биржу компаний малого бизнеса — ведомство уже распределило 5,8 млн руб. между первыми претендентами и объяснило порядок доступа к еще 300 млн руб., заявки на них в министерстве ждут до 1 октября.

— Богатые тоже неравны — Страны G7 наращивают разрыв в доходах — Хотя глобальное неравенство сокращается по мере того, как развивающиеся экономики догоняют богатые государства, в развитых странах разрыв продолжает расти.

— ЦБ ждет оживления спроса компаний на кредиты — Мониторинг кредитование экономики.

— Тонкий севастополитический баланс — Перестанет ли городской парламент конфликтовать с губернатором — Одной из самых драматичных избирательных кампаний в преддверии единого дня голосования 8 сентября на старте выглядели выборы законодательного собрания Севастополя.

— В деле зенитных комплексов найдены недоделки — Следствию придется исправить ошибки в материалах о фальшивом ремонте ЗРК "Форт" — Как стало известно "Ъ", следствию придется заново поработать с уголовным делом в отношении бывшего генерального директора завода "Электроприбор" Муталиба Эмиралиева.

— Полковник ФСБ оказался преступно богат — Прокуроры хотят конфисковать у Кирилла Черкалина имущество, оцениваемое в 6,3 млрд рублей — Генеральная прокуратура России подала иск об обращении в доход государства активов, обнаруженных следствием у бывшего начальника 2-го, "банковского" отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина.

— Украинских осужденных собрали в Москве — Правозащитники полагают, что их готовят к обмену на российских — Как стало известно "Ъ", несколько граждан Украины, которые по приговорам отбывали наказание в российских колониях, еще месяц назад были переведены в московский следственный изолятор "Лефортово".

— В войсковой разведке добывали деньги вместо данных — Три контрактника получили условные сроки за вымогательства у сослуживцев в Крыму — Как стало известно "Ъ", Крымский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело трех военнослужащих, которые в течение двух недель избивали сослуживцев по разведывательному батальону, вымогая у них деньги.

— Хакеры проиграли электронные выборы — Прошло третье тестирование системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму — В Москве прошел третий, контрольный тест системы электронного голосования, которое планируется экспериментально провести 8 сентября на выборах в Мосгордуму.

— Мусорная реформа идет в компост — "Российский экологический оператор" оценил уровень сортировки мусора — В России есть только 15 предприятий, на которых извлекается более 20% вторичных материальных ресурсов для переработки. На них приходится около 3% мусора, образующегося в стране.

— "Мы очень рады, что пройдет хотя бы закупка этих 10 тыс. упаковок" — В правительстве РФ обещают приобрести незарегистрированные психотропные препараты для нуждающихся детей — Около 10 тыс. упаковок не зарегистрированных в России психотропных препаратов планируют закупить для российских детей.

— Россия и Германия выступили несогласованно — Сергей Лавров попытался убедить Хайко Мааса в неправомерности действий российской оппозиции — Глава МИД ФРГ Хайко Маас вчера начал свой визит в Москву с переговоров со своим коллегой Сергеем Лавровым.

— Геологические миллиарды потребовали обоснования — Идею "Росгеологии" о развитии разведки в Арктике обсудит рабочая группа — Правительство обсудит идею "Росгеологии" об увеличении бюджетного финансирования геологических работ в Арктике, которые выполняет сам холдинг.

— Зрители сравнят цифры — Аудитории платного ТВ прогнозируют падение — Число абонентов платного телевидения в России начнет сокращаться с 2020 года, за четыре года рынок потеряет больше 3 млн домохозяйств, прогнозируют аналитики.

— "Магнит" притягивает спиртное — Сеть тестирует новый формат магазинов — Второй по обороту российский продовольственный ритейлер "Магнит", чья прибыль в первом квартале года упала более чем на 50%, пытается обогнать конкурентов за счет развития нового формата — алкомаркетов под брендом "Магнит вечерний".

— СБП зашла в интернет-магазин — Платежи по QR-коду станут доступны осенью — Участники торговли начали все активнее присоединяться к пилотным проектам оплаты покупок по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП): предприятия общепита, офлайн- и интернет-магазины.

— ПСБ путается в показателях — Отчетность Промсвязьбанка меняется на глазах — Промсвязьбанк опубликовал полугодовую отчетность по МСФО, в которой содержалась, в частности, информация о рекордных покупках золота.

— Рублю добавили уверенности — Биржевой курс доллара опустился ниже 66 руб. — Курс доллара на Московской бирже после недельного перерыва вернулся к значениям ниже уровня 66 руб./$.

— Evraz отдал ванадий в американские руки — Покупателем Stratcor стала U.S. Vanadium LLC — Как выяснил "Ъ", американскую ванадиевую Stratcor, входящую в Evraz, купила U.S. Vanadium LLC, которая специализируется на производстве ванадия высокой чистоты.

— Экс-гендиректор "Еврохима" стал бывшим акционером — Дмитрий Стрежнев продал 10% акций холдинга — Экс-глава "Еврохима" Дмитрий Стрежнев, ушедший год назад с этого поста, полностью расстался с компанией, продав 10% принадлежавших ему акций.

— Utair разворачивает маршруты — Компания пытается получить допуски "Трансаэро" через ФАС — "Ъ" стали известны детали претензий авиакомпании Utair к Росавиации в отношении перераспределения международных маршрутов обанкротившейся "Трансаэро".

— Инвесторам подадут такси — Фонд Da Vinci Capital предложит частным лицам вложиться в Gett — Структуры Da Vinci Capital, владеющей 8% агрегатора такси Gett, предложат вложиться в компанию на стадии pre-IPO частным инвесторам с суммами от $25 тыс.

— "Мясничий" обживется в Москве — Розничная сеть запланировала развитие — Необходимость поиска новых каналов сбыта вынуждает производителей и переработчиков мяса активнее развивать собственную розницу.

— За квасом пришли через траст — У "Деки" появилось третье лицо — В споре крупного производителя кваса "Дека" с Сити Инвест Банком, требующим с компании 1,3 млрд руб., появился неожиданный участник.

— Российским чипам вернут затраты — Минпромторг предложил увеличить субсидии — В правительстве обсуждается расширение господдержки компаний в сфере микроэлектроники гражданского назначения.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Аэрофлот" лишился только одного маршрута из наследства "Трансаэро" — S7 получила право летать в Париж семь раз в неделю — Минтранс подвел итоги заседания межведомственной комиссии (ее большинство составляют чиновники Минтранса и Росавиации), на котором распределялись международные назначения.

— "Росатом" намерен строить ледоколы "Лидер" по концессии — Так государство подстрахует доходы инвестора при падении трафика — Госкорпорация "Росатом" предлагает построить по концессии серию атомных ледоколов "Лидер" для Северного морского пути.

— С самого богатого полковника ФСБ хотят взыскать 6,3 млрд рублей — Ответчиками по иску Генпрокуратуры стали сам Кирилл Черкалин и его родственники — Генпрокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с иском о конфискации в пользу государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму 6,3 млрд руб.

— Кремлевские эксперты видят риски второго тура на четырех губернаторских выборах — Избраться с первого раза может не получиться у глав Алтая, Астраханской, Вологодской и Волгоградской областей.

— Президенты США и Франции предложили вернуть Россию в G7 — Но самой Москве "семерка" уже не очень-то и нужна, считают эксперты.

— Сергей Шойгу заявил о росте напряженности на западных границах России — Для нейтрализации возникающих угроз Минобороны продолжит укрепление Западного военного округа.

— Правительство на 40% увеличило "Газпрому" квоту продаж газа через биржу — Компания сможет продавать до 25 млрд куб. м газа в год по нерегулируемым ценам — Постановление, изменяющее порядок продаж природного газа через биржу на внутрироссийском рынке, принято правительством 17 августа.

— Есть ли пузырь на мировом рынке облигаций — При бондах с отрицательной доходностью почти на $17 трлн крупные игроки стали сокращать позиции.

— Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимость — Индекс будет рассчитываться на основе ипотечных сделок Сбербанка.

— "Пулково" может перестать принимать рейсы базирующейся в нем авиакомпании "Россия" — У перевозчика возник долг из-за требований предоплаты от оператора аэропорта.

— "Еврохим" выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора Дмитрия Стрежнева — Для сделки компания была оценена почти в $8 млрд.

— "Русагро" купила долю в одном из крупнейших производителей свинины в России — Вместе обе компании выпускают больше, чем лидер рынка – "Мираторг".

— Акционеры "Норникеля" больше не спорят о дивидендной политике — Она их устраивает при текущей рыночной конъюнктуре.

— Почему молодые специалисты почувствовали себя увереннее на рынке труда — Хотя найти работу им сложнее, чем опытным работникам.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Миру — Совет Безопасности — В Совбезе ООН по инициативе России и Китая обсудят ракетные пуски Пентагона — В четверг Совет Безопасности ООН, который соберется по инициативе России и Китая, обсудит проведенные Петагоном испытания ракеты средней дальности наземного базирования.

— Войница против форели — Жители карельской деревни судятся с чиновниками из-за рыбоводных хозяйств — В Карелии разразился скандал: на берегу "народного" озера Верхнее Куйто чиновники хотят устроить новое форелеводческое хозяйство.

— О чем говорит пирамида — Чиновников услышат, если они сами научатся слышать граждан — В Самаре появилось некое "коммунальное" новшество. "Пирамиды позора" самарские коммунальщики начали ставить у домов неплательщиков.

— Дворовый интеллект — Минстрой проверит IQ городов — До конца года будет разработан индекс интеллекта (IQ) городов, который наглядно покажет, как в разных сферах жизни города применяются новые технологии.

— Выходные по-русски — Ростуризм предложит россиянам отдых на уикенд — Для жителей городов-миллионников запустят проект по продвижению отдыха выходного дня, рассказали в Ростуризме.

— В здоровом деле — Владимир Путин заявил о модернизации первичного звена здравоохранения — Президент России Владимир Путин заявил, что в первичном звене здравоохранения не все работает эффективно.

— Триколор под окном — Павел Крашенинников рассказал о правилах использования российского флага.

— Умная химия — Михаил Котюков и Денис Мантуров открыли научный центр — В РХТУ им. Менделеева министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр промышленности и торговли Денис Мантуров открыли Инжиниринговый центр.

— Ответное усиление — Сергей Шойгу проанализировал угрозы России с запада и востока — Военно-политическая обстановка на Западном стратегическом направлении остается напряженной.

— Точный, скрытный — Новый компактный пистолет для спецподразделений разработан в России. Характеристики этого оружия пока держатся в секрете. Известно лишь, что он уже проходит государственные испытания.

— Выборы, цифры — Элла Памфилова отправит в Совет Европы статистику по выборам — Европейские чиновники и правозащитники должны ознакомиться с данными о ходе выборов в России в этом году, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

— Поликлиника на колесах — Дмитрий Медведев обсудил реализацию национальных проектов в Новгородской области — Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и попросил рассказать, как обстоят дела в регионе в контексте реализации социальных аспектов национальных проектов.

— В спор вступает ОМС — Страховщики будут решать конфликты пациентов с медиками — Страховые медицинские организации, выдающие россиянам полисы ОМС, до 2024 года откроют в регионах представительства по защите прав застрахованных в системе ОМС.

— Все о льготах — Чернобыльцам пропишут единый документ — Возможно, вскоре ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС будут пользоваться новыми правилами, по которым они смогут получать свои удостоверения чернобыльцев.

— Вспоминая революции — Политолог о первых выводах, которые можно сделать после протестов оппозиции — Ситуация с июльскими и августовскими протестными выступлениями молодежи в Москве неприятна и потенциально опасна.

— Быстрый обед — Россияне начали экономить на еде не только деньги, но и время — В России снизились продажи продуктов, которые требуют приготовления, рассказали эксперты "РГ". А подходящие для перекуса на бегу показали заметный рост.

— Мал и дорог — Почти треть микрозаймов оказалась безнадежной — Объем просроченных микрозаймов с дефолтной задолженностью (просрочка от 90 дней и выше) приблизился к трети от всего портфеля микрофинансовых организаций (МФО).

— Молодые пробуют силы — В четверг в Казани начинается 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills — Чемпионат по профессиональному мастерству станет самым масштабным за 70 лет существования движения.

— Откровенно говоря — Полковник-нелегал Вавилова раскрыла тайны своей героини Веры Свибловой.

— Дождя не ждут — Ущерб от лесных пожаров составил 7 млрд рублей — Счет не на тысячи и даже миллионы, а на миллиарды.

— Особый режим на 24 года — Насильнику и убийце дали долгий срок — В Московском областном суде закончился громкий процесс над насильником и убийцей Юрием Лисичниковым.

— Роботы типа "Федор" помогут России в освоении Луны — Исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко — о первом полете "Федора" на МКС.

— Трагедия над морем — В Греции погиб основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов — В посольстве РФ в Греции сообщили "РГ", что при крушении частного вертолета близ острова Порос погибли двое россиян.

— У Африки есть ресурсы — Президент Мозамбика Филипе Ньюси рассказал о преимуществах сотрудничества с Черным континентом.

— От воды защитит вода — Новая волна паводков на Амуре угрожает Хабаровску — Спасатели и волонтеры разворачивают на набережной Хабаровска водоналивную дамбу.

— Наивность и жлобство — В Екатеринбурге жители помогают пенсионерам, оставшимся без жилья — Две недели семидесятилетние супруги Клюс жили на лестничной клетке собственного подъезда: из квартиры их выселили по решению суда.

— По следам Цапков — На Кубани пресекли крупную земельную аферу — Ленинградский районный суд Кубани приговорил к 2,5 года колонии отставного полковника Геннадия Кучму.

— Рука из прошлого — В Ингушетии найдены неизвестные петроглифы — Исследователи ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" обнаружили в Джейрахском районе республике неизвестные науке петроглифы.

— Археи поедают мусор — Уникальные микроорганизмы Камчатки можно использовать в медицине, фармацевтике, нефтедобыче и ЖКХ — На Камчатке в Кроноцком заповеднике ученые занимаются исследованием архей — термофильных микроорганизмов, которые можно использовать в биотехнологиях вместо бактерий. Что эффективнее и прибыльнее.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Дни по осени считают — Идею сокращения рабочей недели оценят до октября — Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырёхдневной рабочей недели.

— Возраст принятия — Минфин против повышения порога продажи спиртного — Минфин встал на защиту конституционного права граждан покупать алкоголь с 18 лет. Ведомство окончательно определилось со своей позицией и выступило против законопроекта Минздрава о повышении возраста продажи спиртного до 21 года.

— Второй пилот — 5G запускают в "Москва-Сити" и на Воробьёвых горах — Сотовые операторы начали тестировать 5G в столице — в начале августа пилотную зону на Тверской открыла Tele2, а теперь две аналогичные — в "Москва-Сити" и на Воробьёвых горах — запускает первым из сотовых компаний "большой тройки" "МегаФон".

— Без суда последствия — ЦБ разрешат блокировать сайты мошенников — Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью.

— Дуэльные отношения — В Евросоюзе объяснили отказ от уступок по Brexit — Европейский союз не откажется от механизма "бэкстоп", который призван сохранить открытой британо-ирландскую границу после выхода из объединения Соединённого Королевства.

— Двое в лодке — Лидеры РФ и Финляндии обсудили ракетный запуск США — Сотрудничество с Финляндией в сфере безопасности играет важную роль для России.

— Антилидер продаж — К чему приведёт датский отказ США в покупке Гренландии — Решение президента США отменить визит в Данию, запланированный на начало сентября, сочли оскорблением лично королевы.

— Мощный резерв — Зачем нужна оптимизация энерготарифов — Дифференциация тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям и введение платы за резерв сетевой мощности не создадут серьёзной нагрузки на бизнес.

— Смешанные цифры — Почему главная версия загрязнения "Дружбы" вызывает вопросы — Основная версия о причинах загрязнения нефтепровода "Дружба" подверглась критике независимых экспертов.

— "В робота Фёдора заложены секретные возможности" — Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров — о тайнах и задачах нового члена экипажа МКС.

— Борщевицкий переворот — Опасный сорняк применят в аккумуляторах — Борщевик, разросшийся на огромных территориях России, может принести пользу в качестве материала для аккумуляторов.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Владимир Мединский попросил Генпрокуратуру проверить работу подрядчиков — Минкультуры требует разбора строек — Министр культуры Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков строек гостиницы для Большого театра, музейного центра в Рязани и Фонд хранилища в Крыму.

— Левада-центр провел опрос об отношении граждан к возможности воздействовать на власть — Под влиянием протестов — Пятая часть россиян верит в свое влияние на принятие государственных решений, почти треть — на политику в регионе, выяснил Левада-центр.

— Сумма поступлений в казну от нефтегазовых компаний в 2018 году оказалась на 17% больше официальной оценки — Минфин недооценивает зависимость — Доходы России от добычи нефти и газа, а значит, и оценка нефтегазовой зависимости на самом деле больше, чем принято думать, если учитывать налоги общего плана. По оценке РБК, в 2018 году эта сумма составила 10,5 трлн руб.

— Чем грозит России низкая стоимость Urals — Баррель выпал из бюджета — Рублевая цена на нефть опустилась на 5% ниже заложенного в российском бюджете уровня на 2019 год, следует из расчетов РБК. Но каких-либо значимых рисков это не несет, утверждают эксперты.

— Почему большинство предприятий по переработке отходов оказались неэффективными — Экологический оператор отсортировал мусорные компании — Российский экологический оператор отобрал лишь 15 проектов обработки мусора, которые соответствуют критериям эффективности нацпроекта "Экология". На них приходится сортировка только 3% отходов в России.

— Как передача задержанных украинцев скажется на международном положении России — Обмен по выгодному политическому курсу — Москва готовится к передаче Украине задержанных и осужденных украинцев. Это может открыть дорогу к проведению встречи в "нормандском формате" и активизировать обсуждение вопроса о возвращении России в "Большую семерку".

— Карты рассрочки стали чаще использовать для покупок в продуктовых магазинах — Россияне стремятся наесться впрок — Держатели кредитных карт стали чаще покупать в рассрочку продукты, сообщил "Русский стандарт" — крупнейший из банков, предоставляющих рассрочку по кредиткам. Единственный товар, который в рассрочку покупают чаще продуктов,— бытовая техника.

— Крупнейший российский банк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС — Сбербанк определил направление по навигатору — Сбербанк, совладелец Rambler Group и партнер "Яндекса" и Mail.Ru Group, может получить долю еще в одном популярном сервисе рунета. Госбанк, как утверждают источники РБК, ведет переговоры о покупке системы 2ГИС оценочной стоимостью $243 млн.

— Зачем компании делают рядовых сотрудников совладельцами — Сила доли — Вслед за западными компаниями российские работодатели начинают поощрять лучших сотрудников опционами на долю в бизнесе. Однако выгоды для персонала от этого не всегда очевидны.