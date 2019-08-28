МИНСК, 28 авг /ПРАЙМ/. Белоруссия в 2017-2019 годах потратила на подготовку и проведение II Европейских игр более 400 миллионов долларов, сообщил первый вице-премьер республики Александр Турчин.

Ранее, в конце июня, глава белорусского Минфина Максим Ермолович сообщил, что Белоруссия с 2017 года вложила в организацию и проведение II Евроигр почти 540 миллионов белорусских рублей (около 265 миллионов долларов). Соревнования прошли в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

"В целом на Европейские игры в 2017-2019 годах затрачено порядка 840 миллионов (белорусских) рублей (более 400 миллионов долларов – ред.). Это различные источники — бюджетные средства, кредиты банков, спонсорская помощь", — рассказал первый вице-премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано во вторник.

При этом Турчин обратил внимание, что из этой суммы порядка 70%, или около 600 миллионов белорусских рублей, составили инвестиционные затраты. По словам первого замглавы правительства, эти средства, в частности, были направлены на развитие городской инфраструктуры – строительство общежитий, где во время соревнований жили спортсмены, закупку городского общественного транспорта, а не на организацию "сиюминутного мероприятия".

Таким образом, продолжил Турчин, непосредственно на проведение Европейских игр в Минске израсходовано 240 миллионов белорусских рублей, причем из них около половины составили средства спонсоров. Эти деньги были потрачены на проживание и питание спортсменов, уточнил он.

Первый вице-премьер также добавил, что полная картина экономического эффекта от проведения в Минске Евроигр будет получена в январе 2020 года.