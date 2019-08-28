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КОММЕРСАНТ

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— "Коровка" на доверии – Как Владимир Путин второй раз за два года сделал один и тот же исторический выбор — 27 августа президент России Владимир Путин прилетел на авиасалон МАКС-2019 в город Жуковский, где вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом провел четыре часа, хотя в этот день его еще ждали в Саратове и Казани.

— Тень не отбрасывает работников — Неформально занятые в России почти не отличаются от официально трудоустроенных — По оценкам исследователей Всемирного банка, российская неформальная занятость — социально намного более сложное явление, чем просто экономия работодателей на оплате труда незащищенных групп наемных работников.

— Продукты с органиченным сроком годности — Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков — Вступление в силу закона "Об органической продукции" может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.

— Снос рождает предложение — Реновация подняла цены на квартиры — Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать.

— В госзаказе ищут российскую долю — Минпромторг хочет убрать иностранных конкурентов с рынка ради конверсии — "Ъ" ознакомился с разработанным Минпромторгом и разосланным в Минэкономики, Минфин и ФАС проектом постановления правительства о расширении господдержки импортозамещения за счет временных квот на закупки российской продукции — 30% в 2020 году и 50% в 2021-м.

— Американский госдолг стремится к ВВП — Дефицит бюджета США превысит $1 трлн уже в 2020 году — Августовское соглашение между демократами и республиканцами об увеличении лимита заимствований бюджета США приведет к росту его дефицита до $1 трлн уже в 2020 финансовом году.

— Крым оценили в 1,2% роста ВВП в год — Мониторинг макроэкономики — Стокгольмский институт переходных экономик опубликовал свежую оценку влияния присоединения Крыма в 2014 году на экономику РФ.

— Президенты России и Турции продемонстрировали согласие — Реджепа Тайипа Эрдогана позвал в дорогу Идлиб — Россия и Турция наметили план борьбы с террористами в Идлибе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Михаила Абызова заподозрили в предпринимательстве — С помощью нового дела активы экс-министра подводят под конфискацию — Следователи СКР возбудили еще одно уголовное дело в отношении экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова.

— Советнику Александра Бастрыкина прописали СИЗО — Инфаркт и инсульт не признаны опасными для генерал-лейтенанта юстиции — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста генерал-лейтенанту юстиции Михаилу Музраеву, являющемуся советником по особым поручениям председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

— Двух миллионов хватило на три года — Директор оборонного завода признался в подкупе ФСБ — В Воронежской области суд готовится вынести приговор исполнительному директору 711-го Авиационного ремонтного завода (711-й АРЗ, Борисоглебск) Александру Волосу, который в прошлом году пытался подкупить капитана ФСБ.

— К страховщику зашли из Крыма — Александр Кондратенков заочно обвинен МВД в особо крупной растрате — "Ъ" стали известны подробности уголовного дела об особо крупной растрате, которое следователи МВД возбудили в отношении бенефициара ряда крупнейших страховых компаний России Александра Кондратенкова.

— Суд не заглянет под забрало — Процесс по делу о нападении на полицейского 27 июля пройдет без вещественного доказательства — "Сотруднику Росгвардии была причинена боль, так как ему натер подбородок ремешок шлема",— едва сдерживая усмешку, сообщила "Ъ" во вторник адвокат Кирилла Жукова Светлана Байтурина.

— Центризбиркому не с кем проконсультироваться — Элла Памфилова заявила о реформировании научно-экспертного совета при ЦИКе — Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о желании реформировать научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИКе — консультативный орган для обсуждения проблем избирательной системы в России.

— Водительские штрафы рвут с бумагой — С 2020 года их можно будет обжаловать по интернету — Водительские штрафы можно будет обжаловать онлайн уже в 2020 году: новый суперсервис, прототип которого 27 августа представила Минкомсвязь, будет доступен для 90 млн пользователей портала госуслуг.

— Шествие ушло на апелляции — Правительство Москвы и Либертарианская партия не согласились с решением Тверского суда об акции 31 августа — Власти Москвы подали апелляцию на решение Тверского районного суда, признавшего незаконным отказ в согласовании шествия, которое Либертарианская партия России (ЛПР) намеревалась провести 31 августа, так как мэрия не предоставила альтернативную площадку.

— Земля "слугами" полнится — Какие сюрпризы Владимир Зеленский и его партия приготовили к первому заседанию нового парламента Украины — Украинский лидер Владимир Зеленский и его команда приготовили яркую премьеру нового политического сезона.

— Гонконгские протесты изолируют от Китая — Как Пекин собирается минимизировать влияние манифестаций на китайцев — Власти Гонконга ищут способы прекратить массовые манифестации и беспорядки в этом специальном административном районе (САР) Китая.

— Прокуроры вышли на переходы — Во всех пенсионных фондах ищут злоупотребления при переводе накоплений — Прокуратура проводит масштабные проверки во всех негосударственных пенсионных фондах (НПФ) и Пенсионном фонде России (ПФР).

— Сотовые операторы заглянули в электронный паспорт — Компании предлагают внедрить технологию Mobile ID — Крупнейшие сотовые операторы предложили дополнить внедрение в России электронных паспортов технологией Mobile ID.

— "Газпрому" в Индии грозит строгий пересмотр — Власти недовольны условиями контрактов на СПГ — Индия рассматривает вопрос о пересмотре долгосрочных контрактов на поставку сжиженного газа. Под угрозой могут оказаться и условия соглашения "Газпрома" с индийской Gail на 2,5 млн тонн, которые последний раз пересматривались в начале 2018 года.

— Минфин борется за чистоту счетов — Частные инвестиции предложено оградить от чуждых экономик — Минфин предлагает верифицировать наполнение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

— Гособлигациям сократили срок — Конъюнктура препятствует размещению длинных ОФЗ — Минфин 28 августа предложит инвесторам два выпуска среднесрочных гособлигаций.

— Из МФО гражданам звонят по-банковски — Новая схема недобросовестного привлечения клиентов вышла на рынок — Методы социальной инженерии стали использовать не только мошенники, но и микрофинансовые организации. Они звонят гражданам от имени банков и предлагают подойти за кредитом в офис.

— РСХБ не хватает на село — Банк ведет переговоры о докапитализации ради роста кредитования — Во втором квартале года Россельхозбанк (РСХБ) заработал более 3 млрд руб., что стало одним из лучших квартальных результатов за последние годы.

— Вагоны готовят к профициту — Операторы пережили период высоких ставок — Рынок оперирования железнодорожными вагонами стабилизировался, серьезных внутренних перестановок также не происходит, следует из рейтинга Infoline Rail Russia Top за первое полугодие.

— Прошение на "Высочайшее" имя — На золотодобывающую компанию претендуют китайские инвесторы — Консорциум китайских инвесторов с участием Fosun продвигается в сделке по покупке российского производителя золота "Высочайший".

— "Роснефть" пунктов не сдает — Она против передачи "Транснефти" точек приема нефти — Как и предполагал "Ъ", "Роснефть" выступила против передачи "Транснефти" контроля над всеми пунктами приема нефти в магистральные нефтепроводы.

— Бензин устал дешеветь — Цены на топливо растут в ожидании ремонтов НПЗ — Биржевые цены на топливо, которые медленно снижались с конца мая, вновь начали расти, прибавив около 6% с середины месяца.

— Биржевые цены на топливо, которые медленно снижались с конца мая, вновь начали расти, прибавив около 6% с середины месяца. — Банкротящаяся кинокомпания BFG Media Production банкира Юрия Глоцера, ранее производившая сериалы для крупнейших федеральных телеканалов, продаст свой контент на торгах.

— ЛСР сменила ориентиры — Застройщик переходит с юга на север Москвы — ЛСР, выйдя из проекта освоения южной части бывшей территории ЗИЛа, начала активно искать новые площадки в Москве.

— Пользователей подпишут на спортсменов — Фонд Дмитрия Медникова инвестирует в фитнес-приложение — Венчурный фонд Equity Algorithm бывшего заместителя гендиректора ВГТРК Дмитрия Медникова инвестирует $1 млн в создание приложения для iOS Champions Fitness Center.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Бывший канцлер Германии призывает усилить контроль за качеством российской нефти — За этим должны следить независимые инспекторы, считает председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер.

— Центризбирком пригрозил разогнать свой экспертный совет — Он уже три раза не смог обсудить ситуацию с выборами в Мосгордуму — Центризбирком повторно отменил намеченное на вторник заседание своего научно-экспертного совета, на котором планировалось обсудить особенности кампании по выборам в Мосгордуму.

— Политический кризис в Италии может завершиться и без досрочных выборов — Но на них настаивает самая популярная партия – "Лига Севера" — В Италии во вторник стартовал второй раунд консультаций президента Серджо Маттареллы с партиями о путях выхода из парламентского кризиса.

— Избирательная система столкнулась с самым серьезным кризисом после 2012 года — Рост протестных настроений может обернуться фальсификациями на региональных выборах, предупреждают эксперты "Голоса".

— Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российской продукции в 50% — И отдельно поддержать конверсию в оборонной промышленности.

— Индонезия собирается построить новую столицу за $33 млрд — Нынешней столице – Джакарте грозит перенаселение и частичное затопление.

— Владелец "Пятерочек" решил делать сам кассы самообслуживания — Так запуск нового сервиса во всех сетях Х5 обойдется дешевле.

— Структура "Ростеха" подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов — "Авиакапитал-сервис" требует вернуть предоплату за 35 Boeing 737 Max и компенсацию убытков.

— "Синдика" сенатора Канокова с партнером выкупили бывший отель "Мостовика" в Сочи — Это крупнейшая сделка на гостиничном рынке за два года.

— "РЕСО-гарантия" начнет платить дивиденды впервые за восемь лет — А за 2018 год компания планирует выплатить акционерам 8 млрд рублей через обратный выкуп акций.

— Российские автозаводы снижают производство из-за падения спроса на рынке — "АвтоВАЗ" снизит скорость сборочных линий, а "GM-АвтоВАЗ" приостановит работу конвейера.

— ЦБ готов отменить "инвестиционное рабство" — Россиянам разрешат иметь несколько инвестсчетов в разных компаниях и досрочно снимать часть средств.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Крылья МАКСа — Лидеры России и Турции открыли авиакосмический салон и обсудили ситуацию в Сирии — Президенты России и Турции посетили Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.

— Улика подтвердилась — Создан новый метод ранней диагностики аутизма — Изучение аутизма может изменить некоторые ключевые представления об эволюции человека.

— Продавцы воздуха — Мошенники организовали бизнес по подготовке обращений к финомбудсмену — В России появился новый вид мошенничества. Посредники предлагают гражданам помощь в подготовке обращений к финансовому уполномоченному и выставляют немаленький счет за свои услуги.

— Заходите в кабинет — Теперь можно управлять своим здоровьем, не отходя от компьютера — Собрать вместе все данные о своем здоровье — время посещения разных врачей, результаты обследований и назначения; проверить на совместимость принимаемые лекарства, — все это и многое другое можно сделать с помощью нового электронного сервиса "Личный медицинский кабинет".

— Точный дом — За полгода пересмотрены 15 тысяч заявлений о несогласии людей с кадастровой оценкой домов — Всего за январь-июль 2019 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрели 15 470 заявлений в отношении 25 078 объектов недвижимости — домов, дач, гаражей.

— Летающий лимузин и умные бомбы — На МАКС-2019 представлены новые вертолеты и боеприпасы с интеллектом — Первый день работы МАКС-2019 был отмечен очень зрелищным воздушным шоу. Но и то, что стояло на земле и находилось в выставочных павильонах, удивляло и впечатляло.

— В одном клике — Россияне смогут оформлять пенсию онлайн — У граждан появится возможность оформлять пенсию онлайн. Для этого на портале госуслуг будет запущен специальный суперсервис.

— Рост доходов невидим — Минэконоразвития ухудшило прогнозы на 2019-2020 год — Рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года составит 0,1%, с 2021 года стабилизируется на уровне 2,2-2,3%, указано в обновленном макропрогнозе, который представил министр экономического развития Максим Орешкин.

— Как лечить и учить — Дмитрию Медведеву рассказали о реализации национальных проектов в Рязанской области — Председатель правительства Дмитрий Медведев продолжил серию встреч с руководителями российских регионов, на которых обсуждается реализация национальных проектов на местах.

— Палитра новостей — Художественный маркированный конверт погасили к 115-летию ТАСС — Старейшее в России информационное агентство ТАСС 1 сентября отметит свое 115-летие.

— Ребенку на крышу — Суды смогут назначать "квартирные" алименты на детей — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Семейный кодекс: документ разрешает судьям назначать дополнительные алименты для решения квартирного вопроса ребенка.

— Вычет из правил — Граждане смогут досрочно выводить деньги с льготных счетов на бирже — Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут в любой момент частично вывести средства с них без потери вычета по НДФЛ и получат право иметь одновременно несколько ИИС.

— Слишком старался — Мэр Игорь Пушкарев отстраивал Владивосток, используя ресурсы своего личного бизнес-подразделения, за что и обвинен в коррупции — 4-6 сентября во Владивостоке состоится V Восточный экономический форум. Мероприятие соберет более четырех тысяч ведущих бизнесменов и чиновников самого высокого уровня из 60 стран мира.

— Остывают и море, и цены — Спрос на отдых в бархатный сезон увеличился на 15 процентов — Россияне в этом году бронируют на 15 процентов больше туров в бархатный сезон по сравнению с прошлым годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Броня крепка — Новый российский сервис поиска жилья будет предлагать объекты в Крыму — В Крыму появится рабочая версия российского онлайн-сервиса бронирования жилья.

— Есть данные — Николай Патрушев обсудил в Малайзии борьбу с терроризмом и расследование по МН17 — В Малайзии прошли российско-малазийские консультации по безопасности. Представительную российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

— Клубничка под статьей — Следователям МВД поручат дела о порно — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, по сути повышающий статус дел о незаконной порнографии. Заниматься воротилами "клубничного" бизнеса будет следствие МВД.

— Шасси на шоссе — Дорогу в Центре России используют как посадочную полосу — Похоже, что минобороны решило вновь потренировать военных летчиков в выполнении одного из самых зрелищных и одновременно наиболее сложных элементов техники пилотирования — приземлении самолетов на шоссе.

— Карьерный взлет — Минтранс предложил тщательнее готовить пилотов к нештатным ситуациям — При подготовке пилотов будет больше внимания уделяться факторам опасности и риска, а расходы бюджета на обучение летчиков могут увеличиться вдвое.

— Неприличный пиар — Зачем сенатор США придумал историю о том, как ему отказали в российской визе — Россия обидела сенатора США Рона Джонсона. Но вовсе не тем, что отказала ему во въездной визе, как утверждал американский народный избранник.

— Прага снимет сливки — Чехия и Польша борются за работников с Украины — Как известно, Европейский союз не желает предоставлять Украине полноценное членство даже в далекой перспективе, о чем киевские власти были неоднократно уведомлены.

— Ищите женщину — Президенты Франции и Бразилии перешли на личности — В последний день G7 в Биаррице на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии, французский президент Эмманюэль Макрон нелицеприятно высказался в адрес бразильского коллеги Жаира Болсонару.

— Осадок остался — Французский аналитик об итогах саммита G7 — Во французском Биаррице завершился саммит G7. "РГ" попросила директора Высшей школы социальных исследований (EHESS) Жака Сапира подвести ежегодного саммита G7.

— Приятного аппетита, дорогой — В Испании открылся ресторан с официантами-роботами — В испанской Валенсии открылся первый в пиренейском королевстве ресторан, где клиентов обслуживают два официанта-робота.

— Карты, деньги… — В селах ждут мобильные офисы банков — Жители Кленовского в Свердловской области каждый раз, чтобы снять с карточек зарплату и пенсии, вынуждены ехать за 30 километров в поселок Бисерть.

— Пломбы не срывать — В регионе участились случаи мошенничеств при установке "умных" электросчетчиков — Тема установки новых "умных" электросчетчиков, которая массово должна начаться летом будущего года, получила неожиданное продолжение.

— Красная песня — Гимн столицы на фестивале "Спасская башня" исполнили 872 участника "Московского долголетия" — На Красную площадь, где в эти дни проходит международный фестиваль "Спасская башня", впервые вышли участники проекта "Московское долголетие" — 872 ветерана, которые исполнили гимн Москвы.

— Миллениалы в гостях — Составлен портрет туриста, приезжающего в столицу — Москву для путешествий в основном выбирают молодые люди. Большинство из них — мужчины. Таковы результаты социологического опроса, обнародованного городским комитетом по туризму.

— Приходите ночью — Какие IT-сервисы появятся в библиотеках — В библиотеке имени Анны Ахматовой, которую называют самой "умной" в Москве, сдать книжку можно в любое время. Даже ночью.

— Утихомирил — Суд запретил соседу по даче громко слушать музыку — Новосибирский областной суд обязал одного из дачников демонтировать акустические колонки, установленные на его садовом участке. Помимо этого любитель громкой музыки компенсирует соседям моральный ущерб.

— Вода рекой — Во Владивостоке устраняют последствия мощного ливня и готовятся к новым осадкам — Под утро вторника во Владивостоке начался дождь и лил с небольшими перерывами весь день. К 18 часам по местному времени в дальневосточной столице выпало 58 миллиметров осадков — больше трети месячной нормы.

— Зерно подмокло — Сильные дожди и засуха сказались на качестве пшеницы — Последние два месяца были не очень удачными для аграриев — аномальная жара и засуха в одних регионах и непрекращающиеся ливни в других заставили аналитиков несколько раз снижать прогноз валового сбора зерна.

— Взял и забыл — Жители каких регионов чаще всего не отдают кредиты — Объем просроченной задолженности населения по банковским кредитам в первом полугодии сократился в 49 российских регионах, то есть более чем в половине субъектов страны.

— Собянин: Пересадка с метро на МЦД и обратно будет бесплатной — Ждать запуска двух первых Московских центральных диаметров (МЦД) жителям столицы и области осталось совсем недолго.

— Надо, Федя, надо — Чем робот займется на борту МКС — "Федор" уже научился манипулировать отверткой и шуруповертом, ювелирно управляться с пинцетом и электрическими разъемами.

— Человек, но не новый — Сенсацию пришлось отложить — Обнаружен новый вид человека! Об этой сенсации сообщили сразу несколько мировых СМИ. Новичкам уже и имя дали "древние северные сибиряки".

— Чистый и выгодный — Почему электромобили стремительно вытесняют обычные авто — Электромобили уверенно завоевывают планету. Только в прошлом году продано более двух миллионов таких машин и подзаряжаемых гибридов.

— Суррогат во спасение — У белого носорога есть шанс остаться на Земле — Сейчас их на планете только двое: самка Наджин и ее дочь Фату. Они последние от целого подвида северных белых носорогов. Но ситуация не совсем безнадежна.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Чувство долга — Россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей — Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам первого квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го.

— Видят землю — На Дальнем Востоке раздали три Лихтенштейна — За три года действия программы "Дальневосточный гектар" россияне получили более 50 тыс. га земель. Эта площадь, например, сопоставима с территорией Андорры или трёх Лихтенштейнов.

— Индекс первоклассника — Подготовка к школе обойдётся в десять тысяч — Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака, по данным "Платформы ОФД", обойдётся родителям первоклассников-2019 более чем в 10 тыс. рублей.

— До Киева не доведёт — Украина не готова к возобновлению полётов — Украина пока не готова к диалогу по возобновлению авиасообщения с Россией.

— Договор по МАКСимуму — Путин и Эрдоган обсудили варианты сотрудничества — Россия и Турция обсудили возможность совместного производства военной техники.

— Готовность номер два — Когда робот Фёдор приступит к работе на МКС — Робот Фёдор приступит к своим обязанностям не раньше 29 августа.

— Диалог дороже денег — Рухани и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке — Президенты США и Ирана могут провести переговоры в конце сентября во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

— Робот на дому — Люди готовы переложить быт на искусственный интеллект — Россияне с радостью переложат на искусственный интеллект (ИИ) работу по дому, однако не готовы доверить роботам управление машиной или доставку товаров.

— Урок приличий — Новый кодекс этики не запрещает учителям публиковать фото в купальнике — Публикация фото в купальнике для учителя официально перестанет считаться зазорной.

— Вагон без барьеров — Колясочникам облегчат посадку в поезда и электрички — Инвалидам будет проще садиться в поезда: российские инженеры разработали новый подъёмник, который можно устанавливать в тамбуре как междугородного экспресса, так и в обычной электричке.

— Мозговой шторм — Создано средство для защиты нейронов при инсульте — Российские учёные совместно с коллегами из Испании и США разработали эффективное лекарство, способное остановить ишемию мозга при инсульте. Оно защищает нервные клетки от гибели, используя модификацию механизма переработки глюкозы.

— Задышать тревогу — Ксенон мгновенно снижает приступы агрессии у аутистов — Ксеноновые ингалляции способствуют снижению тревожности и улучшению социальных коммуникаций, показали испытания на детёнышах крыс с моделью расстройств аутистического спектра.

РБК daily

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— В Москве началось рассмотрение дел участников протестных акций — Правосудие в ускоренном порядке — Столичные суды начали рассматривать уголовные дела участников акций протеста, вызванных недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму. Большинству обвиняемых инкриминируется применение насилия к представителям власти.

— Скрытые расходы российского бюджета выросли до рекордной величины — Пять триллионов за чертой секретности — Расходы России на закупку вооружений и интеллектуальной собственности составили около 4,9 трлн руб., или 5,3% ВВП, подсчитал РБК на основе последних данных Росстата за 2017 год.

— Никаких +19 км/ч: водителей приучают однозначно понимать знаки — В рамках социальной кампании "Однозначно", проводимой Госавтоинспекцией МВД России совместно с экспертным центром "Движение без опасности", аналитический центр НАФИ провел комплексное исследование отношения участников дорожного движения к основным факторам риска на дороге и их профилактике.

— Пять вопросов об утечке персональных данных сотрудников крупнейшей российской монополии — Состав РЖД угнали в сеть — В интернете оказались персональные данные 703 тыс. из 732 тыс. сотрудников РЖД. Через несколько часов администратор сайта, опубликовавший эти данные, закрыл к нему доступ, но это вряд ли помешает их дальнейшему распространению.

— Владимир Зеленский определился с кандидатурой на пост главы правительства — Украинский кабинет достался технократу — Владимир Зеленский намерен предложить на пост премьер-министра экономиста Алексея Гончарука.

— Российские банки в 2019 году привели на фондовый рынок 83% новых клиентов — Брокеры теряют привычный хлеб — На фоне падения ставок по вкладам банки пытаются удержать клиентов, предлагая им стать инвесторами: количество зарегистрированных на Московской бирже брокерских счетов за полтора года выросло в разы.

— Владельцы скандально известного банка отказались от списания — Субординированных облигаций "Восточный" нашел деньги для VIP-клиентов — "Восточный" не стал списывать вечные субординированные бонды для повышения достаточности капитала. Находящаяся в конфликте с фондом Baring "ФИНВИЖН" Артема Аветисяна пообещала банку 2,2 млрд руб., не раскрыв источник средств.

— В борьбу за шельф включилось Минэнерго — Александр Новак предложил сохранить приоритет госкомпаний при освоении арктических недр — Минэнерго выступило против инициативы вице-премьера Юрия Трутнева, который предложил пустить на шельф частные российские и иностранные компании. Контроль в таких проектах нужно сохранить за государством, считает ведомство.

— Три вопроса о разрабатываемой крупнейшим российским банком "умной" колонке — Сбербанк ставит себе голос — Уже в следующем году Сбербанк может представить свою "умную" колонку. Помещенный в нее голосовой помощник разработает подконтрольный банку Центр речевых технологий. Гаджет должен стать стержневым элементом экосистемы банка, считают эксперты.