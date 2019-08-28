МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Консервативный прогноз Минэкономразвития России предполагает рост курса доллара выше 70 рублей в январе 2023 года, говорится в материалах к прогнозу социально-экономического развития РФ на 2020 год и период 2021-2022 годов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно этому же прогнозу курс доллара на конец 2024 года может составить 70,5 рубля.

Ранее в августе глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщал журналистам о том, что ведомство незначительно скорректировало базовый прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2019 году в сторону ослабления рубля с 65,1 рубля за доллар до 65,4 рубля за доллар.

Прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2020 году также пересмотрен в сторону ослабления рубля — с 64,9 рубля за доллар до 65,7 рубля за доллар, также и в 2021 году — с 65,4 рубля за доллар до 66,1 рубля за доллар.

В 2022 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 66,5 рубля за доллар (прежний прогноз — 66,2 рубля за доллар), в 2023 году — на уровне 66,9 рубля за доллар вместо прежних 67 рублей за доллар, согласно базовому варианту.

Также согласно базовому варианту, в 2024 году среднегодовой курс доллара составит, по оценке Минэкономразвития, 67,4 рубля за доллар вместо ранее прогнозировавшегося уровня в 68,6.