С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области не будет работать со 2 по 15 сентября из-за переезда в новое здание, сообщается на сайте суда.

"С 2 по 15 сентября 2019 год (включительно) в связи с переездом в новое здание арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области работать не будет. Судебные заседания в указанный период проводиться не будут", — говорится в сообщении.

Работа суда возобновится с 16 сентября в новом здании на улице Смольного, дом 6.

Сейчас арбитражный суд города Петербурга и Ленинградской области располагается на Суворовском проспекте, дом 50-52.