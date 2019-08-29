МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Плата за радиоточки в домах и квартирах россиян противоречит действующим нормам и ведет к массовому отказу от проводного радио, лишая граждан оповещения в случае чрезвычайных ситуаций, говорится в материалах Счётной палаты по итогам проверки ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО).

Действующая в России система трехпрограммного проводного вещания унаследована еще от СССР – радиоприемники установлены в квартирах и домах многих граждан. Три канала, на которых вещают "Радио России", "Маяк" и региональные программы, входят в комплексную систему экстренного оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций: в случае ЧС доступ к ним получат силовики – в том числе, Минобороны, МВД, МЧС.

"Отмечается устойчивая динамика отключения радиоточек (отказы населения), в том числе в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. На конец 2018 года количество радиоточек уменьшилось на 26,8% по сравнению с началом 2012 года", — говорится в материалах СП.

Аудиторы связывают это с повышением тарифов за подключение к проводной радиосети. "При отсутствии государственного регулирования с 2013 по 2019 год тариф для населения менялся по Москве 9 раз, по Санкт-Петербургу 8 раз, для организаций в Москве – 8 раз и в Санкт-Петербурге — 3 раза", — говорится в документе. Счет на оплату включается в единый платежный документ по ЖКХ, при этом собственники жилья могут написать заявление об отказе от радиоточки и уменьшить общий платеж.

Взимание с пользователя платы за возможность прослушивания, в том числе, двух общероссийских обязательных общедоступных радиоканалов, а также возможность оповещения в случае возникновения ЧС, по мнению СП, противоречит действующим нормам. В частности, указу президента РФ, по которому "Радио России" и "Маяк" являются общедоступными радиоканалами, обязательными для распространения по всей РФ и бесплатными для потребителей, и закону "О гражданской обороне", по которому создание и поддержание систем оповещения отнесено к полномочиям регионов и муниципалитетов.

Контрольное ведомство предлагает властям определить источники средств на содержание этой инфраструктуры и рассмотреть вопрос о необходимости госрегулирования тарифов на проводное радиовещание, в том числе, в целях ограничения предельно допустимого уровня тарифа для населения.