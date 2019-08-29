МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Росстат разработал мотивирующую модель "Я-Мы-Россия", чтобы привлечь россиян к участию во всероссийской переписи населения в 2020 году, говорится в программе информационного сопровождения мероприятия, с которой ознакомилось РИА Новости.

"Кампания побуждения к активному действию носит мотивирующий характер. В ее центре – предъявление когнитивной сборки "Я => Мы => Россия", в которой показывается, что Россия состоит только и исключительно из "атомов" в виде каждого ее жителя и его семьи", — говорится в документе. Там отмечается, что "интересы России – это совокупность интересов всех ее жителей".

"Человеческий капитал России – это совокупность личностных черт, достоинств, компетенций каждого. "Как живет" Россия – совокупность того, как живут все ее семьи", — отмечает Росстат.

Кроме того, ведомство предлагает сформировать и обратный алгоритм: "У властей всех уровней – от федеральной до муниципальной — нет других задач, кроме как совокупные задачи, поставленные перед ними каждым жителем России лично, от имени своей семьи".

"И Всероссийская перепись населения 2020 года является важнейшим инструментом донесения до каждого уровня власти, как и чем, какими укладами живут в России ее жители, в чем они нуждаются", — заключается в документе.