МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Популяризация всероссийской переписи населения-2020 будет проводиться в том числе с помощью специального канала в Youtube, страницы в Instagram, а также призовой викторины, говорится в программе информационного сопровождения, опубликованной Росстатом.

Так, планируется "ведение информационно-развлекательного канала всероссийской переписи населения 2020 года на видеохостинге www.youtube.com с регулярной публикацией информационно-развлекательных видеороликов, посвященных всероссийской переписи населения 2020 года и ее итогам", говорится в документе. Организаторы рассчитывают, что за период работы канала – с 1 сентября 2019 года по 20 декабря 2021 года — будет обеспечено 10 миллионов просмотров роликов.

Кроме того, аккаунт переписи будет создан и в Instagram. "На основе согласованной Росстатом стратегии осуществляется ведение официального аккаунта всероссийской переписи населения 2020 года в Instagram.com, включая… публикацию медиафайлов, посвященных всероссийской переписи населения 2020 года, взаимодействие с популярными Instagram-блогерами, совместно с продвижением контента аккаунта в социальных медиа и на сайте всероссийской переписи", — говорится в документе.

Также в программе продвижения переписи запланировано проведения двух онлайн-викторин — с 1 января по 30 сентября 2020 года и с 1 июля по 30 ноября 2021 года, в которых сможет принять участие любой житель России. Призовой фонд каждой викторины составит 105 тысяч рублей.